Юлий Павлов: При победа на Гюров ГЕРБ приключва

Социологът Юлий Павлов очаква Бойко Борисов да остане пасивен на балотажа между Андрей Гюров и Илияна Йотова. Според него лидерът на ГЕРБ може да не призове избирателите на партията към активна подкрепа за някой от двамата кандидати.
„Ако Андрей Гюров бъде избран за президент - ГЕРБ приключва. Очаквам Борисов да бъде пасивен и на втори тур“, заяви Павлов в изборното студио „Метроном“ на Радио Фокус. Коментарът му е цитиран от „Блиц“ и „Днес“.
Павлов свърза прогнозата си с възможните политически последици от победа на Гюров. Той не представи това като официална позиция на ГЕРБ, а като очаквано поведение на Бойко Борисов в зависимост от изхода на балотажа.
Гласовете на отпадналите кандидати
Социологът прогнозира, че гласовете на избирателите на Костадин Костадинов и Радостин Василев няма да се прехвърлят към Андрей Гюров. Костадинов и Петър Волгин получиха 12,54% на първия тур, а Радостин Василев и Красимир Манов - 4,61%.
„За втори тур картината ще бъде по-различна“, каза Павлов. По думите му избирателите на отпадналите кандидати ще бъдат решаващи за крайния резултат, но поведението им няма да следва автоматично партийни указания.
Йотова води преди балотажа
Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха първия тур с 34,763% при 99,94% обработени протоколи от секционните избирателни комисии, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получиха 31,947%. Двамата кандидати за президент и техните вицепрезиденти ще се явят на балотаж на 1 ноември.
Павлов посочи, че преди първия тур социологическите проучвания са показвали разлика от минимум 14-15% между основните претенденти. Той отхвърли тезата, че ниската активност се дължи единствено на незаинтересованост към изборите.
По темата за външнополитическия курс на страната социологът заяви, че не очаква съществена промяна. „Аз лично не виждам в България промяна в геополитическата ориентация, а в приказките“, каза Павлов.
Според него част от посланията в кампанията са били насочени към задържане на избиратели, които биха могли да се пренасочат към „Възраждане“. Павлов не очаква кандидатите на балотажа да заемат по-руска линия и смята, че промяна във външната политика е малко вероятна.
Източници: dnes.bg, mediapool.bg, focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Деди
20:06 26.10.2026
2 Овчар
20:07 26.10.2026
3 Гробар
Коментиран от #41
20:07 26.10.2026
4 Тоя още изтрезнява
20:07 26.10.2026
5 КиКи
Е, това лошо ли е?!
Коментиран от #49
20:07 26.10.2026
6 Исторически парк
20:08 26.10.2026
7 Коки
20:09 26.10.2026
8 Възрожденец
Коментиран от #30
20:10 26.10.2026
9 Студент
Коментиран от #27, #33
20:10 26.10.2026
10 Някой
Коментиран от #39, #51
20:11 26.10.2026
11 Не ни разсмивайте
20:11 26.10.2026
12 Дзак
20:11 26.10.2026
13 РЕАЛИСТ
20:12 26.10.2026
14 Мбапе
20:12 26.10.2026
15 ГЕРБ тъче на два стана едновременно.
20:13 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Радев
20:13 26.10.2026
18 Този руснак от къде ,...
"И , чете ...нарежда"!!!
Чули Бойко , или не чу ...как го работи руската пропаганда???
Сега вече е сигурно че "КГБ" се включи директно в изборите
за Президент в България!
20:14 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Попов
Коментиран от #24
20:15 26.10.2026
21 мунчо обезумял от страх и паника
20:15 26.10.2026
22 Вместо да ръси
Този, който създаде партията ще я приключи. Страхува се от рундьо. Шиши излезе по-ербап, за което браво! Абе тия олигарси са се омотали като кълбо!
20:16 26.10.2026
23 А50
20:16 26.10.2026
24 мунчо обезумял от страх и паника
До коментар #20 от "Попов":Малко си сгрешил резултатите...разликата е 2.8%
20:16 26.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Какъв играе
20:17 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Спечели ли Йотова
20:18 26.10.2026
29 Червендалест
20:19 26.10.2026
30 Също
До коментар #8 от "Възрожденец":и Варна!
20:19 26.10.2026
31 още един тълкувател
Герберите в свой ущърб нямат кандидат, за да не способстват за разделението на проевропейския вот и това обля със студен душ прогресивните.
20:20 26.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Как гласуваха в чужбина
20:21 26.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хмм
20:22 26.10.2026
38 Гумичка за триене
20:25 26.10.2026
39 още един тълкувател
До коментар #10 от "Някой":Правилно забелязано, че ПБ е втората официална президентско премиерска версия на първоначалния Президентски Проект ПП.
20:25 26.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 евала за коментара баце!!!
До коментар #3 от "Гробар":По-добре и по-ясно от теб никой не го каза , евалла.
20:29 26.10.2026
42 За "сглобката педофили и мутри"
Смешни сте, че разчитате на ескобарица за нещо смислено. Инфантили!
20:29 26.10.2026
43 Гробар
До коментар #40 от "оня с коня":Мутрата Борисов и петроханските педофили имали ИДЕИ??? Това е нещо ново. Откога лева ръка десен джоб се води идеология?
Коментиран от #47
20:30 26.10.2026
44 Хаха
20:32 26.10.2026
45 Тити
20:33 26.10.2026
46 Неадекватно мнение
20:34 26.10.2026
47 оня с коня
До коментар #43 от "Гробар":Аз говоря за Евроатлантизъм,ти ми хортуваш за РУСКОТО ИГО от миналия век когато почти не се крадеше щото...нямаше какво.Е кога ще се разберем?Ами най-вероятно "На Марта у сряда".
20:36 26.10.2026
48 Радевият социолог
20:36 26.10.2026
49 Той
До коментар #5 от "КиКи":Не е лошо ГЕРБ, в сегашната си битност, да изчезне. Ама до сега ПП ДБ са се грижили за реабилитацията му, така че, изобщо не вярвам да са срещу бойчето и Прасчо.
20:36 26.10.2026
50 потребител
20:38 26.10.2026
51 Искаш да кажеш
До коментар #10 от "Някой":ПБ блокираха изслушването.
20:38 26.10.2026
52 Корнелия Нинова ликува
20:39 26.10.2026
53 Аз искам да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. "открит лист" до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
20:41 26.10.2026