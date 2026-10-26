Юлий Павлов: При победа на Гюров ГЕРБ приключва

Социологът Юлий Павлов очаква Бойко Борисов да остане пасивен на балотажа между Андрей Гюров и Илияна Йотова. Според него лидерът на ГЕРБ може да не призове избирателите на партията към активна подкрепа за някой от двамата кандидати.

„Ако Андрей Гюров бъде избран за президент - ГЕРБ приключва. Очаквам Борисов да бъде пасивен и на втори тур“, заяви Павлов в изборното студио „Метроном“ на Радио Фокус. Коментарът му е цитиран от „Блиц“ и „Днес“.

Павлов свърза прогнозата си с възможните политически последици от победа на Гюров. Той не представи това като официална позиция на ГЕРБ, а като очаквано поведение на Бойко Борисов в зависимост от изхода на балотажа.

Гласовете на отпадналите кандидати

Социологът прогнозира, че гласовете на избирателите на Костадин Костадинов и Радостин Василев няма да се прехвърлят към Андрей Гюров. Костадинов и Петър Волгин получиха 12,54% на първия тур, а Радостин Василев и Красимир Манов - 4,61%.

„За втори тур картината ще бъде по-различна“, каза Павлов. По думите му избирателите на отпадналите кандидати ще бъдат решаващи за крайния резултат, но поведението им няма да следва автоматично партийни указания.

Йотова води преди балотажа

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха първия тур с 34,763% при 99,94% обработени протоколи от секционните избирателни комисии, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получиха 31,947%. Двамата кандидати за президент и техните вицепрезиденти ще се явят на балотаж на 1 ноември.

Павлов посочи, че преди първия тур социологическите проучвания са показвали разлика от минимум 14-15% между основните претенденти. Той отхвърли тезата, че ниската активност се дължи единствено на незаинтересованост към изборите.

По темата за външнополитическия курс на страната социологът заяви, че не очаква съществена промяна. „Аз лично не виждам в България промяна в геополитическата ориентация, а в приказките“, каза Павлов.

Според него част от посланията в кампанията са били насочени към задържане на избиратели, които биха могли да се пренасочат към „Възраждане“. Павлов не очаква кандидатите на балотажа да заемат по-руска линия и смята, че промяна във външната политика е малко вероятна.

Източници: dnes.bg, mediapool.bg, focus-news.net