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Юлий Павлов: При победа на Гюров ГЕРБ приключва
  Тема: Избори

Юлий Павлов: При победа на Гюров ГЕРБ приключва

26 Октомври, 2026 20:04 1 111 53

  • юлий павлов-
  • андрей гюров-
  • герб-
  • президентски избори-
  • балотаж

Социологът очаква Бойко Борисов да остане пасивен на балотажа. До втория тур стигнаха Андрей Гюров и Илияна Йотова

Юлий Павлов: При победа на Гюров ГЕРБ приключва - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Социологът Юлий Павлов очаква Бойко Борисов да остане пасивен на балотажа между Андрей Гюров и Илияна Йотова. Според него лидерът на ГЕРБ може да не призове избирателите на партията към активна подкрепа за някой от двамата кандидати.

„Ако Андрей Гюров бъде избран за президент - ГЕРБ приключва. Очаквам Борисов да бъде пасивен и на втори тур“, заяви Павлов в изборното студио „Метроном“ на Радио Фокус. Коментарът му е цитиран от „Блиц“ и „Днес“.

Павлов свърза прогнозата си с възможните политически последици от победа на Гюров. Той не представи това като официална позиция на ГЕРБ, а като очаквано поведение на Бойко Борисов в зависимост от изхода на балотажа.

Гласовете на отпадналите кандидати

Социологът прогнозира, че гласовете на избирателите на Костадин Костадинов и Радостин Василев няма да се прехвърлят към Андрей Гюров. Костадинов и Петър Волгин получиха 12,54% на първия тур, а Радостин Василев и Красимир Манов - 4,61%.

„За втори тур картината ще бъде по-различна“, каза Павлов. По думите му избирателите на отпадналите кандидати ще бъдат решаващи за крайния резултат, но поведението им няма да следва автоматично партийни указания.

Йотова води преди балотажа

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха първия тур с 34,763% при 99,94% обработени протоколи от секционните избирателни комисии, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получиха 31,947%. Двамата кандидати за президент и техните вицепрезиденти ще се явят на балотаж на 1 ноември.

Павлов посочи, че преди първия тур социологическите проучвания са показвали разлика от минимум 14-15% между основните претенденти. Той отхвърли тезата, че ниската активност се дължи единствено на незаинтересованост към изборите.

По темата за външнополитическия курс на страната социологът заяви, че не очаква съществена промяна. „Аз лично не виждам в България промяна в геополитическата ориентация, а в приказките“, каза Павлов.

Според него част от посланията в кампанията са били насочени към задържане на избиратели, които биха могли да се пренасочат към „Възраждане“. Павлов не очаква кандидатите на балотажа да заемат по-руска линия и смята, че промяна във външната политика е малко вероятна.

Източници: dnes.bg, mediapool.bg, focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Деди

    12 4 Отговор
    хапчетата!

    20:06 26.10.2026

  • 2 Овчар

    8 5 Отговор
    Пирамидата прането и рекламите в ФАКТИ губи значение , смисъл и пари..! Търкайте но помнете написаното..!

    20:07 26.10.2026

  • 3 Гробар

    10 9 Отговор
    Така е. И Йотова и Гюров са евпашисти. Разликата е че вторият иска да бута паметници и да яде торти с отрязани детски глави.

    Коментиран от #41

    20:07 26.10.2026

  • 4 Тоя още изтрезнява

    15 4 Отговор
    От ракията купена с хонорара от платеният коментар.

    20:07 26.10.2026

  • 5 КиКи

    15 5 Отговор
    "При победа на Гюров ГЕРБ приключва"
    Е, това лошо ли е?!

    Коментиран от #49

    20:07 26.10.2026

  • 6 Исторически парк

    18 9 Отговор
    При победа на петрохан , сглобката герб дпс ппдебъ се завръща

    20:08 26.10.2026

  • 7 Коки

    15 5 Отговор
    Още не моем да си отлепим дупето от скута на шиши. Се едно мазано с каникулит.

    20:09 26.10.2026

  • 8 Възрожденец

    13 12 Отговор
    Ако Йотова каже публично в дебат, че Крим е руски автоматично ще получи 10% подкрепа минимум!

    Коментиран от #30

    20:10 26.10.2026

  • 9 Студент

    10 8 Отговор
    При победа на Йотова,заминавам в Сърбия!

    Коментиран от #27, #33

    20:10 26.10.2026

  • 10 Някой

    6 10 Отговор
    Защо ПП блокираха изслушването за кой е доктора подписал се, че оня наркодилър е в инвалидна количка?

    Коментиран от #39, #51

    20:11 26.10.2026

  • 11 Не ни разсмивайте

    11 8 Отговор
    Точно обратното!! Алхимикът Денков отново ще извади перилния препарат за ново почистване на мутрата Борисов!

    20:11 26.10.2026

  • 12 Дзак

    2 6 Отговор
    Вероятно това е така!

    20:11 26.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    9 9 Отговор
    мунчо каунов кРадев боташов е изпаднал в зловеща паника,нервен срив и чудовищен страх че е масово мразен и ненавиждан както показаха изборите в неделя и го очаква чудовищен край както каза и Слави Трифонов. Само днес има 6 нервни излияния че в неделя се решавало всичко ,ако Гюров спечелел сглобката се завръщала. Неговите министри и депутати цял ден публикуват кадри и видеа от офисите на Йотова в цялата страна. Ето това е кошмарен мунчов страх от предстоящия провал и изритването му и на олигарсите му от държавната ясла. Днес Гюров е сезирал ЦИК за нерегламентирана кампания от целия министерски съвет начело с премиера по всички медии и телевизии. В неделя всички масово пред урните да приключим с мунчо и крадливата му олигархия завинаги.

    20:12 26.10.2026

  • 14 Мбапе

    3 2 Отговор
    При победа на Йотова,се връщам в ПСЖ!

    20:12 26.10.2026

  • 15 ГЕРБ тъче на два стана едновременно.

    7 3 Отговор
    Крайният резултат ще се види.

    20:13 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Радев

    11 8 Отговор
    наруши изборния закон!Два пъти!

    20:13 26.10.2026

  • 18 Този руснак от къде ,...

    8 6 Отговор
    ...го изровиха на тази преклонна възраст???
    "И , чете ...нарежда"!!!

    Чули Бойко , или не чу ...как го работи руската пропаганда???
    Сега вече е сигурно че "КГБ" се включи директно в изборите
    за Президент в България!

    20:14 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Попов

    8 7 Отговор
    Окончателни резултати при 100 % преброени гласове. Йотова - 35% , умник - Гюро - 31 %. Язък че гюро-украинците толкова се радваха.

    Коментиран от #24

    20:15 26.10.2026

  • 21 мунчо обезумял от страх и паника

    8 7 Отговор
    Румен Радев: "Призовавам всички членове и симпатизанти на ПБ и всички които гласуваха за мен на парламентарните избори на 19 април,да подкрепят в неделя нашия кандидат г-жа Йотова! В противен случай сглобката се завръща и имат намерение за организиране на масови протести за оставка на правителството ни. Нашия кандидат е подкрепен още от патриотични формации като БСП ,ВМРО,АБВ и много други. Г-жа Йотова е твърдо нашия кандидат"

    20:15 26.10.2026

  • 22 Вместо да ръси

    6 2 Отговор
    групости да се приведе нечистоплътникът в приличен вид. Нищо общо няма евентуална победа на Гюров с оцеляванено на ГЕРБ.
    Този, който създаде партията ще я приключи. Страхува се от рундьо. Шиши излезе по-ербап, за което браво! Абе тия олигарси са се омотали като кълбо!

    20:16 26.10.2026

  • 23 А50

    2 7 Отговор
    Аз също мисля, че Герб повече от това няма как да повлияят на изборите. Гербаджиите гласуваха и на първия тур, както и самия Бойко. В готовност е Шиши да сключи сделка с ППейци и последващо бутане на правителството и възстановяване на сглобката. Ако не гласувате получавате Пеевски и петроханци

    20:16 26.10.2026

  • 24 мунчо обезумял от страх и паника

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Попов":

    Малко си сгрешил резултатите...разликата е 2.8%

    20:16 26.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Какъв играе

    2 1 Отговор
    тоз руснак?

    20:17 26.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Спечели ли Йотова

    8 7 Отговор
    сглобката на мутри и педофили се разглобява окончателно!

    20:18 26.10.2026

  • 29 Червендалест

    1 3 Отговор
    Дай Боже! Кръстя се и с двете ръце!

    20:19 26.10.2026

  • 30 Също

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Възрожденец":

    и Варна!

    20:19 26.10.2026

  • 31 още един тълкувател

    1 1 Отговор
    Всички пропрогресивни са мобилизирани от премиера да провокират Борисов, за да имат аргументи за активиране на разочарованите си симпатизанти.
    Герберите в свой ущърб нямат кандидат, за да не способстват за разделението на проевропейския вот и това обля със студен душ прогресивните.

    20:20 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Как гласуваха в чужбина

    4 2 Отговор
    В Турция са гласували над 7 000 човека от които 60% за Йотова и 20% за Гюров а Гюров печели във всички държави от ЕС

    20:21 26.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хмм

    6 2 Отговор
    Радостин Василев призова да се гласува за Гюров

    20:22 26.10.2026

  • 38 Гумичка за триене

    2 0 Отговор
    В смисъл приключва????? Ще го???????? Юлка когато приключиш Борисов под каквато и да форма ела да ми кажеш аз в цум на петия етаж!!!!! Социолози братче кво да ги правиш!!!!! Решил и приключва!!!!!

    20:25 26.10.2026

  • 39 още един тълкувател

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Правилно забелязано, че ПБ е втората официална президентско премиерска версия на първоначалния Президентски Проект ПП.

    20:25 26.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 евала за коментара баце!!!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    По-добре и по-ясно от теб никой не го каза , евалла.

    20:29 26.10.2026

  • 42 За "сглобката педофили и мутри"

    3 1 Отговор
    питайте Д.Радева, тя затова не е до рундьо!
    Смешни сте, че разчитате на ескобарица за нещо смислено. Инфантили!

    20:29 26.10.2026

  • 43 Гробар

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    Мутрата Борисов и петроханските педофили имали ИДЕИ??? Това е нещо ново. Откога лева ръка десен джоб се води идеология?

    Коментиран от #47

    20:30 26.10.2026

  • 44 Хаха

    3 1 Отговор
    Спокойно другарю Юлий. Олигархията, която финансира Радев ще купи 200-300 000 глада и мача е свирен.

    20:32 26.10.2026

  • 45 Тити

    2 0 Отговор
    Това няма никакво значение за Боко даже с удоволствие би му го върнал.

    20:33 26.10.2026

  • 46 Неадекватно мнение

    2 0 Отговор
    Човекът има нездрав вид.

    20:34 26.10.2026

  • 47 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Гробар":

    Аз говоря за Евроатлантизъм,ти ми хортуваш за РУСКОТО ИГО от миналия век когато почти не се крадеше щото...нямаше какво.Е кога ще се разберем?Ами най-вероятно "На Марта у сряда".

    20:36 26.10.2026

  • 48 Радевият социолог

    2 0 Отговор
    си прави сметки без кръчмар.

    20:36 26.10.2026

  • 49 Той

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "КиКи":

    Не е лошо ГЕРБ, в сегашната си битност, да изчезне. Ама до сега ПП ДБ са се грижили за реабилитацията му, така че, изобщо не вярвам да са срещу бойчето и Прасчо.

    20:36 26.10.2026

  • 50 потребител

    0 1 Отговор
    Гласуваш за Гюро ,получаваш цялата сглобка с премиер ББ и бонус Зеленски и Урсула

    20:38 26.10.2026

  • 51 Искаш да кажеш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    ПБ блокираха изслушването.

    20:38 26.10.2026

  • 52 Корнелия Нинова ликува

    1 0 Отговор
    Започва обратното броене за Радев и Прогресивна България. Това е най- бързият срив в цялата политическа история. Само за 5 месеца прогресистите губят 900 000 гласа. Това е отговор на излъганите надежди, че Радев ще пребори олигархията, ще намали цените, ще вдигне доходите, ще гарантира сигурност и спокойствие. Той се провали във всичко. И не му е виновен никой. Когато имаш пълно, самостоятелно мнозинство от 131 депутати, имаш собствено правителство, имаш свой президент, нищо не може да те спре да променяш закони, да бориш корупция, да въвеждаш правила, да градиш нов модел. Явно няма желание и акъл за това. Аз не съм била никога в сглобка. Но съм една от първите прозряла фалшивия герой. А от вчера личи, че още много хора са прогледнали за истината. Това е началото на края на една голяма измама.

    20:39 26.10.2026

  • 53 Аз искам да спечели Йотова

    1 0 Отговор
    С цялата червена власт ("Вся власть Советам") в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. "открит лист" до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    20:41 26.10.2026

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