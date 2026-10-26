Магистрала „Струма“ стигна 40 млн. евро на километър

Договор за проектиране и строителство на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ край Симитли достига 107 889 340,04 евро с ДДС. Така цената на километър възлиза на 39,96 млн. евро – най-високата стойност, посочена досега за магистрален участък в България според анализа на Института за пътна безопасност.

Договорът е подписан на 6 октомври 2026 г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. Участъкът е от км 373+300 до км 376+000 и трябва да изведе транзитния трафик от и за Разлог и Банско извън границите на Симитли.

Таванът е формиран от 13 пазарни предложения

Поръчката е възложена чрез договаряне без предварително обявление, като е поканен един участник. Преди това АПИ е провела пазарни консултации, в които са се включили 13 компании и обединения. Индикативните им предложения са били в диапазона от 51,38 млн. до 97,4 млн. евро без ДДС, съобщи Economic.bg.

Според Института за пътна безопасност прогнозната стойност от около 90,09 млн. евро без ДДС, или 108,11 млн. евро с ДДС, е определена чрез обикновено средноаритметично на подадените предложения. Организацията оспорва този подход, както и решението да няма открита конкурентна процедура. Твърдението за начина на формиране на тавана е позиция на ИПБ, а не независимо заключение на контролен орган.

В окончателния договор строителството и проектирането са на стойност 89,91 млн. евро без ДДС. От тях 1,56 млн. евро са за проектантски дейности, 80,32 млн. евро – за строително-монтажни работи, а 8,03 млн. евро са предвидени за допълнителни разходи. С включен ДДС сумата достига 107,89 млн. евро. Отделно е сключен договор за консултантски услуги и строителен надзор за 3,15 млн. евро без ДДС.

АПИ обосновава директното възлагане с техническа обвързаност

АПИ мотивира избора на процедура с техническата връзка между новия участък и вече изградената част от лот 3.1. Според агенцията привличането на друг изпълнител би затруднило организацията на строителната площадка, технологичната последователност и разпределянето на гаранционната отговорност. Като допълнителен аргумент е посочено, че техническият проект е изготвен от същото обединение, което е изпълнило основната част от лота.

В становището си по предварителния контрол Агенцията по обществени поръчки е отбелязала, че техническите ограничения трябва да бъдат доказани с независима експертиза. „В подкрепа на твърденията си за наличие на технически причини възложителят следва да разполага с независима техническа експертиза“, е посочено в становището, цитирано от Economic.bg. АОП е отбелязала и че искането за извеждане на транзитния трафик от Симитли е поставено още през 2018 г.

Какво следва

Институтът за пътна безопасност настоява договорът да бъде спрян и преразгледан, както и да бъдат извършени проверки от Сметната палата, Комисията за противодействие на корупцията и Европейската прокуратура. Организацията иска и независима международна техническа експертиза, която да оцени реалната стойност на трасето спрямо пазарните цени.

Срокът за проектиране и строителство е 605 календарни дни – 240 дни за проектиране и 365 дни за строителство. Той започва да тече при изпълнение на договорените условия, включително осигуряване на финансиране и необходимата проектна и строителна документация.

Източници: segabg.com, economic.bg, news.bg