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Божанов: Пътната безопасност не се решава само с глоби
  Тема: Войната на пътя

Божанов: Пътната безопасност не се решава само с глоби

16 Ноември, 2026 10:18 425 17

  • пътна безопасност-
  • божидар божанов-
  • глоби за превишена скорост-
  • пътна инфраструктура

Съпредседателят на „Да, България“ настоява за нов закон, оценка на риска и по-добра пътна инфраструктура

Божанов: Пътната безопасност не се решава само с глоби - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пътната безопасност не може да бъде подобрена само с повече глоби и контрол. Необходим е комплексен подход, който да съчетава качествена инфраструктура, оценка на риска и ефективни мерки срещу опасните шофьори. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов пред бТВ.

Коментарът му беше направен след поредица от тежки катастрофи с жертви през почивните дни. „Това изобщо е огромен проблем“, каза Божанов и призова темата да бъде разглеждана като надпартийна.

Девет законопроекта и идея за нов закон

В парламента има девет законопроекта за промени в Закона за движението по пътищата. Божанов заяви, че „Да, България“ е внесла декларация още през лятото, с която е призовала парламентарно представените формации да се обединят около общ подход.

Според него отделни промени няма да решат проблем, който засяга едновременно поведението на водачите, състоянието на пътищата и работата на контролните системи. Той определи действащия закон като морално остарял и заяви, че е необходим изцяло нов Закон за движението по пътищата.

Божанов постави под въпрос ефекта от санкционирането на сравнително малки превишения на скоростта, когато системата не успява да насочи достатъчно внимание към най-рисковите водачи.

„Ако съставиш десетки хиляди фишове за превишена скорост с 11 км/ч, но има 10 души, които имат по 50 фиша и са карали с по 200 км/ч, тогава не намаляваш особено много риска“, коментира той.

Инфраструктурата и контролът трябва да работят заедно

По думите на Божанов тежки катастрофи са пряко или косвено свързани и с лошото състояние на пътната инфраструктура. Затова, според него, контролът трябва да се основава на оценка на риска, а не само на броя на съставените фишове.

Той се съгласи и с констатацията, че системите за наблюдение и контрол не са обединени в единна интегрирана система. По думите му държавата практически не е собственик на системата си и зависи от външен изпълнител, който бавно реализира промените.

Божанов посочи, че по време на краткия му мандат като министър на електронното управление е направен опит държавата да получи правата върху системата, за да може да я развива. Той уточни, че правителството е било на власт седем месеца, но добави, че това не е основание за оправдание.

Като пример за административна промяна той посочи улесняването на плащането на електронни фишове. Според него преди добросъвестни водачи са били принудени да губят работен ден в КАТ, което е изкривявало и статистиката за рецидивистите.

Божанов заяви, че устойчивото намаляване на тежкия пътен травматизъм изисква координирани действия между законодателната власт, институциите, отговорни за пътищата, и контролните органи.


София / България
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