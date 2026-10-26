При 100% обработени протоколи: Йотова води с 34,76%, Гюров е втори с 31,95%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи на първия тур на президентските избори с 34,76% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 528 929 души.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,95% и 486 214 гласа. Разликата между двете двойки е 2,81 процентни пункта.

Костадинов е трети

Трети е Костадин Костадинов с 12,55% и 190 894 гласа. След него се нарежда Радостин Василев с 4,61%, подкрепен от 70 118 избиратели.

Ивелин Михайлов получава 3,79% и 57 633 гласа, а Иван Христанов е с 2,39% и 36 414 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 67 353 души, или 4,43% от гласувалите.

Под 1% остават Георги Димов с 0,98%, Ивайло Симеонов с 0,93% и Росен Миленов с 0,55%.

Балотаж на 1 ноември

На втория тур един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров. Гласуването е насрочено за 1 ноември 2026 г., след като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила необходимото мнозинство на първия тур.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg