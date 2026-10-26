При 100% обработени протоколи: Йотова води с 34,76%, Гюров е втори с 31,95%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи на първия тур на президентските избори с 34,76% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 528 929 души.
На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,95% и 486 214 гласа. Разликата между двете двойки е 2,81 процентни пункта.
Костадинов е трети
Трети е Костадин Костадинов с 12,55% и 190 894 гласа. След него се нарежда Радостин Василев с 4,61%, подкрепен от 70 118 избиратели.
Ивелин Михайлов получава 3,79% и 57 633 гласа, а Иван Христанов е с 2,39% и 36 414 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 67 353 души, или 4,43% от гласувалите.
Под 1% остават Георги Димов с 0,98%, Ивайло Симеонов с 0,93% и Росен Миленов с 0,55%.
Балотаж на 1 ноември
На втория тур един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров. Гласуването е насрочено за 1 ноември 2026 г., след като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила необходимото мнозинство на първия тур.
Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
Коментиран от #6
18:03 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 това
18:03 26.10.2026
4 А50
18:06 26.10.2026
5 Кокито
Шарлатаните искат отново да загробят държавата с мафията герб-дпс..
Коментиран от #7, #34
18:06 26.10.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "хмммм":За първите шестима резултатите са ясни два дена ми проданиха главата...... По-интересно да видиме другите 21 участници какво се събрали като гласове...... Например Сидеров или пък Лупи....
18:07 26.10.2026
7 Бегай бе
До коментар #5 от "Кокито":руснак!
18:07 26.10.2026
8 Гробар
18:07 26.10.2026
9 Промяната
Коментиран от #15
18:07 26.10.2026
10 И двамата
Това е положението, и затова толкова хора гласуваха.
На балотажа- още по малко.
18:08 26.10.2026
11 НАй ПРЕЗИРАНИЯ РЕЗИДЕНТ
Коментиран от #26
18:08 26.10.2026
12 Пчелата
Коментиран от #29
18:09 26.10.2026
13 Пловдив
До коментар #2 от "ПИТАМ":Ами искаме да спрем тези пороци на сегашната власт!
Коментиран от #32
18:10 26.10.2026
14 Искам Йотова да спечели
Така и мнозина с къса памет може да си посипят главите с пепел.
18:11 26.10.2026
15 Вълчев па
До коментар #9 от "Промяната":голем мъж..
18:11 26.10.2026
16 Искрен
18:11 26.10.2026
17 Ще трябва да ходя да гласувам
Спете спокойно деца защото няма да бъдете вкарани в петроханската розова мъгла.
Чувствам се задължен пред непълнолетните
Коментиран от #20, #35
18:12 26.10.2026
18 ИД Йотова
18:12 26.10.2026
19 Абе как
Коментиран от #22
18:13 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Генерал
Коментиран от #23, #27
18:15 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кажи честно ... 🤣
До коментар #21 от "Генерал":Ще има ли кока за народа или само за генералите ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #62
18:18 26.10.2026
24 Анонимен
18:18 26.10.2026
25 Не разбрах
18:18 26.10.2026
26 НИКОЙ
До коментар #11 от "НАй ПРЕЗИРАНИЯ РЕЗИДЕНТ":НЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЯ НА МАГАРЕТО НА БАЦЕ
18:18 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Уникално
18:20 26.10.2026
29 Анонимен
До коментар #12 от "Пчелата":АХОРА НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ РАДЕВАТА СЕКРЕТАРКА ДА ЛЕЖИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ НА ПРОКРЕМЪЛСКИТЕ
18:20 26.10.2026
30 2.8% а и даваха 48 на 24%
18:20 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Иван
До коментар #13 от "Пловдив":Живейте си с пороците на ГУЦИ,БУЦИ, КЬИРЧО И КОКОРЧО, а сегашната власт за 6 месеца няма как да е показала пороци, пороците са ваши.
Коментиран от #36, #37, #40, #54
18:21 26.10.2026
33 Да си избереш Тато от Тему 🤣
Радев наруши закона и няма да представи бюджета в срок, преди изборите.
Какво прогресивно крие ? Знае се, че минималната заплата е намалена, данъците увеличени, нов кредит от 10 млрд. за олигарсите ... Какво друго е толкова страшно, че го крие ?
Да не ти пука, че чичо Румен тегли заеми на поразия, е като да не ти пука, ако шефът ти тегли заем на твое име, за да плаща заплатите във фирмата. Спете спокойно!
18:21 26.10.2026
34 Анонимен
До коментар #5 от "Кокито":Кви шарлатани ква мафия бълнуваш радевият НЕ НА черепи месии дърти бкп олигарси БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ
18:22 26.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нали
До коментар #32 от "Иван":за 6 месеца,коридорите не са научили!
18:23 26.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Цвете
18:26 26.10.2026
39 Реалист
18:26 26.10.2026
40 Мунчо Копейкин празнодумеца
До коментар #32 от "Иван":кРадев, гълъба и компания управляваха 2 години в служебни кабинети. Хайде да не ги забравяме.
18:27 26.10.2026
41 Гласувайте
18:28 26.10.2026
42 Абе
18:30 26.10.2026
43 ЩА ВИДИМ КОЙ СТАВАТ НО АКО ИМА ДЕБАТИ
Още от сега ги подлъгват щяло да има пари за култура,медицина и т.н. НО САМО АКО ГЛАСУВАТ ЗА ЙОТОВА И ТО СЛЕД ИЗБОРИТЕ БАЛОТАЖА ТОГАВА ЩЯЛО ДА ИМА !?
Коментиран от #46
18:32 26.10.2026
44 Свине
18:34 26.10.2026
45 Ескобарица
18:35 26.10.2026
46 Балалайката
До коментар #43 от "ЩА ВИДИМ КОЙ СТАВАТ НО АКО ИМА ДЕБАТИ":и знае много....
18:35 26.10.2026
47 Илиана
18:38 26.10.2026
48 Генерал
Коментиран от #52
18:41 26.10.2026
49 ОТ ПЛЕМЕТО БАЙ ГАЮ СЪМ
НЕ ИМ ИЗБАСЯ НЕЩО СЧИТАТ РАЯТА За ................
Коментиран от #50
18:43 26.10.2026
50 Ами трябва
До коментар #49 от "ОТ ПЛЕМЕТО БАЙ ГАЮ СЪМ":да събереш подписи!Слави събра и правихме референдум!
18:44 26.10.2026
51 ФАКТ
Коментиран от #53
18:44 26.10.2026
52 На кой
До коментар #48 от "Генерал":руския ли?
18:45 26.10.2026
53 Кажи честно ... 🤣
До коментар #51 от "ФАКТ":Малиийй, голяма паника, прогресивна паника . 🤣🤣🤣
18:46 26.10.2026
54 45 години
До коментар #32 от "Иван":стигат ли им?
18:46 26.10.2026
55 ВЕЧЕН КУК БЪЛГАРОВ
ПРИ ДЕЖАТИТЕ СЕ ПРОЯСНЯВАТ МНОГО НЕЩА,И ЗА НЕЗНАЕЩИ.
18:47 26.10.2026
56 Викинг
"Спете спокойно, деца!", ще каже тази вечер на внуците си всяка червена бабичка и ще добави "Всичко върви по план и ако не ни мине котка път, бъдещето ви на привилегировани деца е осигурено!"
18:47 26.10.2026
57 Без мадуровки
18:49 26.10.2026
58 Въпрос
18:53 26.10.2026
59 Аз държа да спечели баронеса Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. "открит лист" до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
18:58 26.10.2026
60 Въпрос
18:58 26.10.2026
61 О, Морес
18:59 26.10.2026
62 Не харесвам Йотова,
До коментар #23 от "Кажи честно ... 🤣":но повече мразя лъжци и партиите спонсориращи лъжи ПП и ДБ. Затова глас за Йотова!
19:05 26.10.2026