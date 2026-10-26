Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
При 100% обработени протоколи: Йотова води с 34,76%, Гюров е втори с 31,95%
  Тема: Избори

При 100% обработени протоколи: Йотова води с 34,76%, Гюров е втори с 31,95%

26 Октомври, 2026 18:00 761 62

  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж-
  • цик

Двамата ще се срещнат на балотажа на 1 ноември. Разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки е 2,81 процентни пункта

При 100% обработени протоколи: Йотова води с 34,76%, Гюров е втори с 31,95% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са първи на първия тур на президентските избори с 34,76% от гласовете, показват данните на Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи в районните избирателни комисии. За кандидатпрезидентската двойка са гласували 528 929 души.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,95% и 486 214 гласа. Разликата между двете двойки е 2,81 процентни пункта.

Костадинов е трети

Трети е Костадин Костадинов с 12,55% и 190 894 гласа. След него се нарежда Радостин Василев с 4,61%, подкрепен от 70 118 избиратели.

Ивелин Михайлов получава 3,79% и 57 633 гласа, а Иван Христанов е с 2,39% и 36 414 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 67 353 души, или 4,43% от гласувалите.

Под 1% остават Георги Димов с 0,98%, Ивайло Симеонов с 0,93% и Росен Миленов с 0,55%.

Балотаж на 1 ноември

На втория тур един срещу друг ще се изправят Илияна Йотова и Андрей Гюров. Гласуването е насрочено за 1 ноември 2026 г., след като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила необходимото мнозинство на първия тур.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    19 17 Отговор
    Гюро стига се напъва! И това ти е много.

    Коментиран от #6

    18:03 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 това

    6 3 Отговор
    не излезе ли завчера

    18:03 26.10.2026

  • 4 А50

    3 4 Отговор
    Интересно е по градове как е, и не само в проценти, а и в брой спечелени гласове от титулярите.

    18:06 26.10.2026

  • 5 Кокито

    11 18 Отговор
    Пълна мобилизация на 1 ноември.
    Шарлатаните искат отново да загробят държавата с мафията герб-дпс..

    Коментиран от #7, #34

    18:06 26.10.2026

  • 6 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "хмммм":

    За първите шестима резултатите са ясни два дена ми проданиха главата...... По-интересно да видиме другите 21 участници какво се събрали като гласове...... Например Сидеров или пък Лупи....

    18:07 26.10.2026

  • 7 Бегай бе

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "Кокито":

    руснак!

    18:07 26.10.2026

  • 8 Гробар

    6 6 Отговор
    Тоя път Киро ходи ли във Филиповци са агитира братчедите?

    18:07 26.10.2026

  • 9 Промяната

    7 10 Отговор
    Чакам с нетърпение дебата между Вълчев и Кандев. Не мразя Кандев, но не е най-полезен там.

    Коментиран от #15

    18:07 26.10.2026

  • 10 И двамата

    7 9 Отговор
    Не стават!
    Това е положението, и затова толкова хора гласуваха.
    На балотажа- още по малко.

    18:08 26.10.2026

  • 11 НАй ПРЕЗИРАНИЯ РЕЗИДЕНТ

    8 10 Отговор
    ЩЕ Е НОВИЯ...... ПЪЪЪЪЪЛНА КУКЛА ТИП ЧУБАКА ПРИЧЕСКА И МУЦУНКА

    Коментиран от #26

    18:08 26.10.2026

  • 12 Пчелата

    12 15 Отговор
    Хора излизайте и гласувайте срещу украинската слуга -гЯуров, шарлатаните са твърдо решени да унищожат България.

    Коментиран от #29

    18:09 26.10.2026

  • 13 Пловдив

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "ПИТАМ":

    Ами искаме да спрем тези пороци на сегашната власт!

    Коментиран от #32

    18:10 26.10.2026

  • 14 Искам Йотова да спечели

    12 9 Отговор
    За да видят и усетят младите върху себе си какво е да живееш в милиционерска диктатура. И в близките 1000 години никога да не им хрумне да избират генералчета и руски креатурници.
    Така и мнозина с къса памет може да си посипят главите с пепел.

    18:11 26.10.2026

  • 15 Вълчев па

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяната":

    голем мъж..

    18:11 26.10.2026

  • 16 Искрен

    12 8 Отговор
    Не гласувах, но сега след като наркозащитничката води ще отида в неделя да гласувам за да не виждам повече Ескобарци на улицата които да тровят и убиват българската младеж и деца и без това намаляваме, защо трябва и да освобождаваме убийци от затвора за да ни избиват ?

    18:11 26.10.2026

  • 17 Ще трябва да ходя да гласувам

    6 11 Отговор
    за да кажа спокойно някой ден....
    Спете спокойно деца защото няма да бъдете вкарани в петроханската розова мъгла.
    Чувствам се задължен пред непълнолетните

    Коментиран от #20, #35

    18:12 26.10.2026

  • 18 ИД Йотова

    9 0 Отговор
    при Вучката!

    18:12 26.10.2026

  • 19 Абе как

    10 1 Отговор
    Йотова ще командва армия???

    Коментиран от #22

    18:13 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Генерал

    4 15 Отговор
    На балотажа всички мощно за Йотова, президента на народа!

    Коментиран от #23, #27

    18:15 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кажи честно ... 🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Генерал":

    Ще има ли кока за народа или само за генералите ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #62

    18:18 26.10.2026

  • 24 Анонимен

    9 2 Отговор
    Не желая радевата секретарка как не е срам 10 години лежи в президенството оставка превърнахте президенството в бащиния оставка

    18:18 26.10.2026

  • 25 Не разбрах

    10 1 Отговор
    къде отиде 30% разлика?

    18:18 26.10.2026

  • 26 НИКОЙ

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "НАй ПРЕЗИРАНИЯ РЕЗИДЕНТ":

    НЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ ЛИДЕРСКАТА ПОЗИЦИЯ НА МАГАРЕТО НА БАЦЕ

    18:18 26.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Уникално

    9 5 Отговор
    Орбан, Вучич, Радев ВЪН! Гюров президент!

    18:20 26.10.2026

  • 29 Анонимен

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Пчелата":

    АХОРА НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ РАДЕВАТА СЕКРЕТАРКА ДА ЛЕЖИ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ НА ПРОКРЕМЪЛСКИТЕ

    18:20 26.10.2026

  • 30 2.8% а и даваха 48 на 24%

    11 1 Отговор
    Идиотова е аут на балотажа

    18:20 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Иван

    3 12 Отговор

    До коментар #13 от "Пловдив":

    Живейте си с пороците на ГУЦИ,БУЦИ, КЬИРЧО И КОКОРЧО, а сегашната власт за 6 месеца няма как да е показала пороци, пороците са ваши.

    Коментиран от #36, #37, #40, #54

    18:21 26.10.2026

  • 33 Да си избереш Тато от Тему 🤣

    13 0 Отговор
    АПИ строи 2,7 км. от магистрала Струма за 108 млн. €.
    Радев наруши закона и няма да представи бюджета в срок, преди изборите.
    Какво прогресивно крие ? Знае се, че минималната заплата е намалена, данъците увеличени, нов кредит от 10 млрд. за олигарсите ... Какво друго е толкова страшно, че го крие ?


    Да не ти пука, че чичо Румен тегли заеми на поразия, е като да не ти пука, ако шефът ти тегли заем на твое име, за да плаща заплатите във фирмата. Спете спокойно!

    18:21 26.10.2026

  • 34 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кокито":

    Кви шарлатани ква мафия бълнуваш радевият НЕ НА черепи месии дърти бкп олигарси БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ

    18:22 26.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нали

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    за 6 месеца,коридорите не са научили!

    18:23 26.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Цвете

    11 1 Отговор
    ВЕРНИ ЛИ СА ДАННИТЕ ? БЪЛГАРИ ,КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРАТЕ ,ГЛАСУВАЙТЕ НЕ ЗА НАРКОТРАФИКАНТИТЕ, А ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ.🇪🇺🇧🇬👍

    18:26 26.10.2026

  • 39 Реалист

    4 0 Отговор
    България има нужда от пилот и парашутист(ка)!

    18:26 26.10.2026

  • 40 Мунчо Копейкин празнодумеца

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    кРадев, гълъба и компания управляваха 2 години в служебни кабинети. Хайде да не ги забравяме.

    18:27 26.10.2026

  • 41 Гласувайте

    4 1 Отговор
    за кошница...

    18:28 26.10.2026

  • 42 Абе

    4 0 Отговор
    некой социолог ,първан ,андрей,подаде ли оставка?

    18:30 26.10.2026

  • 43 ЩА ВИДИМ КОЙ СТАВАТ НО АКО ИМА ДЕБАТИ

    7 0 Отговор
    ДА ВИДИМ ДАЛИ ЙОТОВА ДАЛИ ЩЕ ПРИЕМЕ ПОКАНАТА ЗА ДЕБАТИ ИЛИ ЛЕКИЧКО И ХИТРО ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕ. И БАЙ ГАНЮ ПАК ЩЕ БЪДЕ ПРИЦАКАН ЗАБЛУДЕН ИЗИГРАН.
    Още от сега ги подлъгват щяло да има пари за култура,медицина и т.н. НО САМО АКО ГЛАСУВАТ ЗА ЙОТОВА И ТО СЛЕД ИЗБОРИТЕ БАЛОТАЖА ТОГАВА ЩЯЛО ДА ИМА !?

    Коментиран от #46

    18:32 26.10.2026

  • 44 Свине

    4 1 Отговор
    в човешки дрехи

    18:34 26.10.2026

  • 45 Ескобарица

    4 0 Отговор
    Оттекохме в Киреча,ами сига??

    18:35 26.10.2026

  • 46 Балалайката

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "ЩА ВИДИМ КОЙ СТАВАТ НО АКО ИМА ДЕБАТИ":

    и знае много....

    18:35 26.10.2026

  • 47 Илиана

    5 1 Отговор
    Трябват още 5 години за пенсия!

    18:38 26.10.2026

  • 48 Генерал

    2 5 Отговор
    На балотажа всички мощно за Йотова, президента на народа!

    Коментиран от #52

    18:41 26.10.2026

  • 49 ОТ ПЛЕМЕТО БАЙ ГАЮ СЪМ

    0 1 Отговор
    МАЙ ВОЛЯТА НА НАРОДА РЕФЕРЕНДУМИ ЩЕ ВИДИМ ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН. Някой БГ политиците вече над 30 год. БАЛАМОСВАТ Ганю.
    НЕ ИМ ИЗБАСЯ НЕЩО СЧИТАТ РАЯТА За ................

    Коментиран от #50

    18:43 26.10.2026

  • 50 Ами трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "ОТ ПЛЕМЕТО БАЙ ГАЮ СЪМ":

    да събереш подписи!Слави събра и правихме референдум!

    18:44 26.10.2026

  • 51 ФАКТ

    4 1 Отговор
    ПЕЕВСКИ Е ЗАПОВЯДАЛ НА ТУРСКИЯ ЕТНОС В КЪРДЖАЛИЙСКО И БЛАГОЕВГРАДСКО НА ПЪРВИЯ ТУР ДА НЕ ГЛАСУВАТ, А НА ВТОРИЯ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ! КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ТУК ИМА СТАТИЯ ЗА ТОВА- ВЪВ ФАКТИ, А СУТРИНТА ГО ГЛЕДАХ ОТ ИНТЕРВЮТА С ХОРАТА ТАМ. ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН, ЗАЩОТО ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ТОВА НА ТЕЗИ КМЕТОВЕ, КОИТО ГИ ОСВОБОДИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ИМУНИТЕТА НА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЪКНАТ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕН НА МВР И ПРОКУРОР. ТАЗИ СУТРИН ТОВА ГО ЧУХ ОТ НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПО БТВ - СЪЩОТО, ДАЖЕ ИМ Е КАЗАЛ НА ВТОРИЯ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ. КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ЗА ПЕЕВСКИ НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОПОВЕСТЯТ ТОВА ОФИЦИАЛНО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ТАКОВА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДО МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НА ИЗБОРИ НЕ Е ИМАЛО! БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 ГОД. МАСОВО ДА ИЗЛЕЗЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!

    Коментиран от #53

    18:44 26.10.2026

  • 52 На кой

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Генерал":

    руския ли?

    18:45 26.10.2026

  • 53 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "ФАКТ":

    Малиийй, голяма паника, прогресивна паника . 🤣🤣🤣

    18:46 26.10.2026

  • 54 45 години

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    стигат ли им?

    18:46 26.10.2026

  • 55 ВЕЧЕН КУК БЪЛГАРОВ

    1 0 Отговор
    КОФТИ Е ДА СИ С УВРЕДЕН МОЗЪК
    ПРИ ДЕЖАТИТЕ СЕ ПРОЯСНЯВАТ МНОГО НЕЩА,И ЗА НЕЗНАЕЩИ.

    18:47 26.10.2026

  • 56 Викинг

    0 1 Отговор
    Казано накратко, мадуровките свършиха работа и показаха резултат, какъвто някой беше запланувал.
    "Спете спокойно, деца!", ще каже тази вечер на внуците си всяка червена бабичка и ще добави "Всичко върви по план и ако не ни мине котка път, бъдещето ви на привилегировани деца е осигурено!"

    18:47 26.10.2026

  • 57 Без мадуровки

    3 2 Отговор
    Гюров печелеше на първи тур!

    18:49 26.10.2026

  • 58 Въпрос

    2 2 Отговор
    При няма 20 процента гласували кого ще представляват тия не и народа български

    18:53 26.10.2026

  • 59 Аз държа да спечели баронеса Йотова

    1 0 Отговор
    С цялата червена власт ("Вся власти Советам") в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. "открит лист" до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    18:58 26.10.2026

  • 60 Въпрос

    1 0 Отговор
    Що криете колко нищожен процент е гласувал?????

    18:58 26.10.2026

  • 61 О, Морес

    0 1 Отговор
    Само Математика:Гюров и Гюровица са с лимитирани резерви.Нямат.Зеро.Йотовица има.1 милион.Аз не Гласувам,но ако Гюро стане Президент,Аз се Замонашвам ! Не желая да имам нищо общо с подобна Държава ! Не Страна,Държава...Разгащен милиционеро-либрелен евро-буламач...

    18:59 26.10.2026

  • 62 Не харесвам Йотова,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кажи честно ... 🤣":

    но повече мразя лъжци и партиите спонсориращи лъжи ПП и ДБ. Затова глас за Йотова!

    19:05 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове