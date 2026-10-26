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Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на балотажа
  Тема: Избори

Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на балотажа

26 Октомври, 2026 18:28 714 43

  • ивaйло мирчев-
  • андрей гюров-
  • илиана йотова-
  • герб-
  • президентски избори

От „Демократична България“ признаха, че са разчитали на повече гласове още на първия тур. Според Ивайло Мирчев решаваща ще бъде позицията на Бойко Борисов и избирателите на ГЕРБ

Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на балотажа - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев очаква подкрепата за кандидата на „Демократична България“ Андрей Гюров да се разшири значително на втория тур. В интервю за bTV депутатът заяви, че формацията е разчитала на повече гласове още на първия тур, включително от избиратели на ГЕРБ.

„Подкрепата за господин Гюров е добра. Вярвам, че тя може да се разшири много за втория тур“, каза Мирчев.

Липсата на дебат и ролята на ГЕРБ

По думите му ниската избирателна активност се дължи и на отсъствието на публичен сблъсък между кандидатите. Мирчев припомни, че Гюров нееднократно е канил Илияна Йотова на дебат, но среща между двамата не се е състояла.

Мирчев призна, че очакванията са били за по-голям абсолютен брой гласове за Гюров. Той заяви, че 13% от подкрепилите кандидата са гласували за ГЕРБ на предишни избори.

„Искаме да благодарим на тези хора от ГЕРБ, които са разбрали, че господин Гюров трябва да бъде подкрепен“, заяви Ивайло Мирчев.

Според него ГЕРБ не е взела официално решение в подкрепа на Гюров, но част от избирателите на партията са го подкрепили. Мирчев определи като ключов въпроса дали лидерът на формацията Бойко Борисов ще призове своите избиратели да гласуват за кандидата на „Демократична България“.

Критики към управлението

В разговора Мирчев отправи критики към управлението на „Прогресивна България“, като посочи инфлацията, сигурността и бюджетната политика. Той заяви, че очакванията за спад на цените не са се оправдали.

„Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, каза Мирчев.

Депутатът предупреди и за възможно увеличение на цената на електроенергията от началото на следващата година с 10, 12 или 14 процента. Той уточни, че цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, но политиката на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора.

Сред останалите критики беше договорът за изграждане на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ за 108 милиона евро. Мирчев определи сумата като рекордно висока цена за километър и свърза договора с обещанията на управляващите за борба с корупцията.

Спорът за ролята на президента

Мирчев заяви, че Илияна Йотова не е демонстрирала достатъчна независимост от премиера Румен Радев. По думите му държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението.

Като пример той посочи поисканата от Йотова оставка на началника на Националната служба за охрана и решението на Радев да изчака приключването на проверката по случая.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    26 2 Отговор
    Необходима е актуализация на избирателните списъци. ГРАО, както и почти всички институции в България лъжат с данните. НСИ не може да преброи населението, но прибра парите, не може да определи размера на инфлацията, да не говорим за НАП, НОИ, НЗОК, МОН, МВР ПП КАТ, МЗ, Съд и Прокуратура и мн. други. Не е възможно държава да просперира,ако основните институции лъжат. Нямаше реэерендум за влизане в НАТО, както в Европейския съюз, както приемането на еврото, нямаше го народния глас и решение...Къде е демокрацията на костов, продал ни за един пробит долар и за подарък соломон паси в зеления си трабант..Такива ли държавни глави мечтаеха нашите вилики царе, Левски и Ботев? Тия ли помияри от петрохан, тикви, прасета на джамия, постни пици и прокурори мафиоти. На балотажа гласувалите може да са пак толкова или дори още по малко, защото болшинството от народа не иска нито едните, нито другите. Тези, които отидоха все пак до урните това са хора, които според техните убеждения искаха да дадат гласа си уж за по малкото зло. Разочарованието на българите е толкова голямо от политиците като цяло, че ще дойде момент, в който никой няма да отиде да гласува, защото после се получава така, че с неговите гласове по неговата глава.

    18:31 26.10.2026

  • 2 Гробар

    38 1 Отговор
    Седящите в скутове започнаха да се молят на Бащицата. Очакваше се.

    18:31 26.10.2026

  • 3 Боли ме фара...!

    38 2 Отговор
    Ивайло Мирчев ,какво щял да очаква ...!

    18:32 26.10.2026

  • 4 Съединител

    33 2 Отговор
    си Мирчев...

    18:32 26.10.2026

  • 5 ставка

    17 5 Отговор
    Боже опази!
    Пу, пу, пу.
    Нито единия от двамата не заслужава глас.
    Така че, ще видим още по-голям спад в активността.

    Коментиран от #11

    18:32 26.10.2026

  • 6 Целият ГЕРБ гласува за Гюров.

    24 2 Отговор
    И още искаш.

    Коментиран от #19, #23

    18:33 26.10.2026

  • 7 Е колко по широка

    20 1 Отговор
    Като раданкъневата ли

    Коментиран от #15

    18:33 26.10.2026

  • 8 Оземпиков

    8 7 Отговор
    Въвеждането на машинното гласуване е голям гаф на управляващите.

    18:33 26.10.2026

  • 9 Мирчака

    18 1 Отговор
    Мирчака може да очаква подкре паизодзадзе!

    18:33 26.10.2026

  • 10 Жоро

    5 7 Отговор
    Йотова се разкрачи между Брюксел и патриотична Европа, което е срещу помощта за Зеленски и за малко - от двата стола на земята.

    18:33 26.10.2026

  • 11 Точно така

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "ставка":

    пълен бойкот в неделя, за да разбере целият свят...

    18:34 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 обективен

    17 0 Отговор
    Ама ти не разбра ли ,че сте в по умряла кома от БСП и ИТН взети заедно !!

    18:34 26.10.2026

  • 14 Мир4о

    6 2 Отговор
    В личностен план и двамата кандидати се провалиха като мажоритарни кандидати. Резултати около 500 000 гласа за отиващите на балотаж показва, че те не са силни мажоритарни харизматични личности да увлекат широки маси избиратели. Та в момент, когато в 1992 г. кандидатите на СДС и БСП общо взеха над 5 милиона гласа, се яви независимият Жорж Ганчев и с една китара взе близо милион.

    18:35 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Аз държа да спечели Йотова

    3 17 Отговор
    С цялата червена власт в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    18:35 26.10.2026

  • 17 хехе

    23 1 Отговор
    Тоя с двата пръста чело наистина е много "остър", ако има по-висока активност на избирателите петроханци със сигурност ще загубят.

    18:35 26.10.2026

  • 18 Някой

    23 1 Отговор
    Очаква, ама няма. Това е горната граница на Гюро и деснобесните. Не ни трябва президент, който работи срещу народа си.

    18:35 26.10.2026

  • 19 Сисо

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Целият ГЕРБ гласува за Гюров.":

    Лошото е че няма кой да им обясни че сами си слагат въжето като гласуват за Гюро

    18:36 26.10.2026

  • 20 Цвете

    1 11 Отговор
    РИЗОВА, ОКАЗА СЕ ГАДЕН МАНИПУЛАТОР.АКО СИ ГЛАСУВАЛА ЗА НАРКОПОМИЛВАЧКАТА ПО ДОБРЕ ЗАМЪЛЧИ. НЕ ТИ ЛИ Е НЕУДОБНО ДА ГО ПРЕКЪСВАШ НА ВСЯКО ИЗРЕЧЕНИЕ ? ЩО ЗА ХОРА СТЕ ВИЕ ,КОИТО СТЕ СИ ВЪОБРАЗИЛИ ,ЧЕ СТЕ ВСЬО И ВСЕ.? МНОГО МИ ПАДНА В ОЧИТЕ. ⛔️

    Коментиран от #40

    18:37 26.10.2026

  • 21 Тоя лъжец на снимката

    17 1 Отговор
    мноо гнусен бря! Като всички шарлатани в ПП и ДБ!

    18:37 26.10.2026

  • 22 ставри

    10 1 Отговор
    Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на белотажа-гюров е престъпник след изборите д приготви възелина и при бай ставри

    18:38 26.10.2026

  • 23 Запознат

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Целият ГЕРБ гласува за Гюров.":

    Това са пълни глупости. Навсякъде по места имаше указания да се подкрепи Костадинов - Волгин. Питай някой гербер. Дори по социалните мрежи призоваваха да гласувата за Костадинив.

    Коментиран от #41

    18:39 26.10.2026

  • 24 Маймучо с двата пръста чело

    10 0 Отговор
    иска нова сглобка с Борисов и Пеевски.

    Пак му се сяда в скут и му се пие мазно кафе.

    18:42 26.10.2026

  • 25 Невероятен смешник

    13 0 Отговор
    Гласовете на всички останали избиратели останали без фаворити ще бъдат насочени срещу неолибералната расня. Няма уважаващ себе си човек който да гласува за петроханска........

    18:43 26.10.2026

  • 26 Ами

    6 0 Отговор
    Почнаха вече благодарностите.
    Всичко ще си кажете.

    18:44 26.10.2026

  • 27 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    9 0 Отговор
    Ще помагат ли на Гюро голфа.

    18:45 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Снощи се прибрах късно

    4 0 Отговор
    Понеделник сутрин ставам за работа...То снощи имало избори?...Гледам жена и мъж печелят! .. Пък след тях един с черно сако и бежови панталони и до него пак мъж...Балотаж? Ама..нищо не си спомням от снощи..? Ще чакам другата неделя вече и аз да ида на изборите!

    18:46 26.10.2026

  • 30 На какво....

    5 0 Отговор
    ...основание -> нещо да свършихте за Народа?! Едно полезно нещо да свършихте?!

    18:47 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 тоз гьро даде 12 милиона на зелката

    6 0 Отговор
    русофоб и ще напира да се теглят заеми за бункера да ми се харизват стотици милиони

    18:50 26.10.2026

  • 33 нннн

    4 0 Отговор
    Ще подкрепят, ще подкрепят. И ГЕРБ и ДПС ще подкрепят yмнoкpacивите. Стара любов ръжда не хваща. Влюбените се скарват и събират, и пак се скарват..., но тръпката винаги я има.

    18:52 26.10.2026

  • 34 ПИТАМ

    6 0 Отговор
    ТАЗИ ЛИ ВИ Е ПОДКРЕПАТА, ЗАЩО Е ТАКАВА, САМО ПИТАМ?
    ПЕЕВСКИ Е ЗАПОВЯДАЛ НА ТУРСКИЯ ЕТНОС В КЪРДЖАЛИЙСКО И БЛАГОЕВГРАДСКО НА ПЪРВИЯ ТУР ДА НЕ ГЛАСУВАТ, А НА ВТОРИЯ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ!КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН, ЗАЩОТО ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ТОВА НА ТЕЗИ КМЕТОВЕ, КОИТО ГИ ОСВОБОДИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ИМУНИТЕТА НА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЪКНАТ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕН НА МВР И ПРОКУРОР. ТАЗИ СУТРИН ТОВА ГО ЧУХ ОТ НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПО БТВ - СЪЩОТО, ДАЖЕ ИМ Е КАЗАЛ НА ВТОРИЯ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ. КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ЗА ПЕЕВСКИ НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОПОВЕСТЯТ ТОВА ОФИЦИАЛНО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ТАКОВА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДО МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НА ИЗБОРИ НЕ Е ИМАЛО! БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 ГОД. МАСОВО ДА ИЗЛЕЗЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!

    18:53 26.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ПИТАМ

    5 1 Отговор
    МИРЧЕВ, ТИ ПРОЧЕЛ ЛИ СИ ТОВА?
    ПРОЧЕЛ ЛИ СИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ИЗНЕСЕНИ ОТ ЦИК? АЗ ГИ ГЛЕДАХ И СИ ГИ АНАЛИЗИРАХ. ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ И ДА ВИДИ, ЧЕ ЙОТОВА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВОДИ ПРЕД ГЮРОВ С 6- 15 %, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ СОФИЯ ГРАД -20% И ПЛОВДИВ ГРАД -7 % И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 16%, Т.Е. ГРАДОВЕТЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ПЕДОФИЛИЯТА. НО СОФИЯ ГРАД И ПЛОВДИВ - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ НЕ СА БЪЛГАРИЯ НАЛИ, КОЛКОТО И ДА КРЕЩИТЕ, ПЛАТЕНИ КЛАКЬОРИ.
    БЪЛГАРИ ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА 01.11.2026 Г. НА ИЗБОРИТЕ, ДА ГЛСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!

    18:55 26.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 В момента Слави се излъчва на живо..

    2 0 Отговор
    И има въпроси

    19:00 26.10.2026

  • 39 непротестиращ

    1 0 Отговор
    В никакъв случай избирателите на ГЕРБ не трябва да дават подкрепата си за Гюров или Йотова! И двамата са жалки!

    19:01 26.10.2026

  • 40 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Ами гласуване за наркоман Гюров пак ще арестуват някои лидер които пречи на Радев Радев иска подлога и Гюров се оказа такъв

    19:03 26.10.2026

  • 41 Запознат

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Запознат":

    Обявиха го публично.

    19:03 26.10.2026

  • 42 МОЛЯ

    1 0 Отговор
    ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ САМОСЕЗИРА!
    ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕСТЪПНИК!
    ГЮРО ТОЧНО ТОВА НАПРАВИ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР, КАТО ОТИДЕ НА СВОЯ ГЛАВА В УКРАЙНА БЕЗ ДА УВЕДОМИ ДОРИ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДПИСА 10 ГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИ БЪЛГАРИ ДА СЪДЕЙСТВА ВОЕННО И ФИНАНСОВО НА УКРАЙНА ,А ТОВА НЕ СА В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР!!!!!!!!!!!! СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР ИМА ПРАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ПОДГОТВЯ ИЗБОРИТЕ, ДА СЛЕДИ ЗА ТЯХНАТА ИЗРЯДНОСТ И ДА ПРИДВИЖИ НЕОТЛОЖНИ ЗА СТРАНАТА НЕЩА, КАСАЕЩИ НЕЙНАТА СИГУРНОСТ ДО ИЗБОРА НА РЕДОВЕН ПРЕМИЕР И КАБИНЕТ!!!!!!!!! ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ В УКРАЙНА Е ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ - ОСНОВНИЯТ НИ ЗАКОН И ДОКАЗВА НЕГОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ! ПРЕСТЪПНИК НЯМА ПРАВА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

    19:04 26.10.2026

  • 43 Гюрюков

    1 0 Отговор
    Ли беше този, който като служебен никакъв подписа млн за укр?

    19:06 26.10.2026

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