Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на балотажа

Ивайло Мирчев очаква подкрепата за кандидата на „Демократична България“ Андрей Гюров да се разшири значително на втория тур. В интервю за bTV депутатът заяви, че формацията е разчитала на повече гласове още на първия тур, включително от избиратели на ГЕРБ.

„Подкрепата за господин Гюров е добра. Вярвам, че тя може да се разшири много за втория тур“, каза Мирчев.

Липсата на дебат и ролята на ГЕРБ

По думите му ниската избирателна активност се дължи и на отсъствието на публичен сблъсък между кандидатите. Мирчев припомни, че Гюров нееднократно е канил Илияна Йотова на дебат, но среща между двамата не се е състояла.

Мирчев призна, че очакванията са били за по-голям абсолютен брой гласове за Гюров. Той заяви, че 13% от подкрепилите кандидата са гласували за ГЕРБ на предишни избори.

„Искаме да благодарим на тези хора от ГЕРБ, които са разбрали, че господин Гюров трябва да бъде подкрепен“, заяви Ивайло Мирчев.

Според него ГЕРБ не е взела официално решение в подкрепа на Гюров, но част от избирателите на партията са го подкрепили. Мирчев определи като ключов въпроса дали лидерът на формацията Бойко Борисов ще призове своите избиратели да гласуват за кандидата на „Демократична България“.

Критики към управлението

В разговора Мирчев отправи критики към управлението на „Прогресивна България“, като посочи инфлацията, сигурността и бюджетната политика. Той заяви, че очакванията за спад на цените не са се оправдали.

„Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, каза Мирчев.

Депутатът предупреди и за възможно увеличение на цената на електроенергията от началото на следващата година с 10, 12 или 14 процента. Той уточни, че цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, но политиката на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора.

Сред останалите критики беше договорът за изграждане на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ за 108 милиона евро. Мирчев определи сумата като рекордно висока цена за километър и свърза договора с обещанията на управляващите за борба с корупцията.

Спорът за ролята на президента

Мирчев заяви, че Илияна Йотова не е демонстрирала достатъчна независимост от премиера Румен Радев. По думите му държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението.

Като пример той посочи поисканата от Йотова оставка на началника на Националната служба за охрана и решението на Радев да изчака приключването на проверката по случая.

Източници: btvnovinite.bg