Ивайло Мирчев очаква по-широка подкрепа за Гюров на балотажа

Ивайло Мирчев очаква подкрепата за кандидата на „Демократична България“ Андрей Гюров да се разшири значително на втория тур. В интервю за bTV депутатът заяви, че формацията е разчитала на повече гласове още на първия тур, включително от избиратели на ГЕРБ.
„Подкрепата за господин Гюров е добра. Вярвам, че тя може да се разшири много за втория тур“, каза Мирчев.
Липсата на дебат и ролята на ГЕРБ
По думите му ниската избирателна активност се дължи и на отсъствието на публичен сблъсък между кандидатите. Мирчев припомни, че Гюров нееднократно е канил Илияна Йотова на дебат, но среща между двамата не се е състояла.
Мирчев призна, че очакванията са били за по-голям абсолютен брой гласове за Гюров. Той заяви, че 13% от подкрепилите кандидата са гласували за ГЕРБ на предишни избори.„Искаме да благодарим на тези хора от ГЕРБ, които са разбрали, че господин Гюров трябва да бъде подкрепен“, заяви Ивайло Мирчев.
Според него ГЕРБ не е взела официално решение в подкрепа на Гюров, но част от избирателите на партията са го подкрепили. Мирчев определи като ключов въпроса дали лидерът на формацията Бойко Борисов ще призове своите избиратели да гласуват за кандидата на „Демократична България“.
Критики към управлението
В разговора Мирчев отправи критики към управлението на „Прогресивна България“, като посочи инфлацията, сигурността и бюджетната политика. Той заяви, че очакванията за спад на цените не са се оправдали.„Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, каза Мирчев.
Депутатът предупреди и за възможно увеличение на цената на електроенергията от началото на следващата година с 10, 12 или 14 процента. Той уточни, че цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, но политиката на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора.
Сред останалите критики беше договорът за изграждане на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ за 108 милиона евро. Мирчев определи сумата като рекордно висока цена за километър и свърза договора с обещанията на управляващите за борба с корупцията.
Спорът за ролята на президента
Мирчев заяви, че Илияна Йотова не е демонстрирала достатъчна независимост от премиера Румен Радев. По думите му държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението.
Като пример той посочи поисканата от Йотова оставка на началника на Националната служба за охрана и решението на Радев да изчака приключването на проверката по случая.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
18:31 26.10.2026
2 Гробар
18:31 26.10.2026
3 Боли ме фара...!
18:32 26.10.2026
4 Съединител
18:32 26.10.2026
5 ставка
Пу, пу, пу.
Нито единия от двамата не заслужава глас.
Така че, ще видим още по-голям спад в активността.
Коментиран от #11
18:32 26.10.2026
6 Целият ГЕРБ гласува за Гюров.
Коментиран от #19, #23
18:33 26.10.2026
7 Е колко по широка
Коментиран от #15
18:33 26.10.2026
8 Оземпиков
18:33 26.10.2026
9 Мирчака
18:33 26.10.2026
10 Жоро
18:33 26.10.2026
11 Точно така
До коментар #5 от "ставка":пълен бойкот в неделя, за да разбере целият свят...
18:34 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 обективен
18:34 26.10.2026
14 Мир4о
18:35 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Аз държа да спечели Йотова
А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.
Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.
Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!
18:35 26.10.2026
17 хехе
18:35 26.10.2026
18 Някой
18:35 26.10.2026
19 Сисо
До коментар #6 от "Целият ГЕРБ гласува за Гюров.":Лошото е че няма кой да им обясни че сами си слагат въжето като гласуват за Гюро
18:36 26.10.2026
20 Цвете
Коментиран от #40
18:37 26.10.2026
21 Тоя лъжец на снимката
18:37 26.10.2026
22 ставри
18:38 26.10.2026
23 Запознат
До коментар #6 от "Целият ГЕРБ гласува за Гюров.":Това са пълни глупости. Навсякъде по места имаше указания да се подкрепи Костадинов - Волгин. Питай някой гербер. Дори по социалните мрежи призоваваха да гласувата за Костадинив.
Коментиран от #41
18:39 26.10.2026
24 Маймучо с двата пръста чело
Пак му се сяда в скут и му се пие мазно кафе.
18:42 26.10.2026
25 Невероятен смешник
18:43 26.10.2026
26 Ами
Всичко ще си кажете.
18:44 26.10.2026
27 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
18:45 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Снощи се прибрах късно
18:46 26.10.2026
30 На какво....
18:47 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 тоз гьро даде 12 милиона на зелката
18:50 26.10.2026
33 нннн
18:52 26.10.2026
34 ПИТАМ
ПЕЕВСКИ Е ЗАПОВЯДАЛ НА ТУРСКИЯ ЕТНОС В КЪРДЖАЛИЙСКО И БЛАГОЕВГРАДСКО НА ПЪРВИЯ ТУР ДА НЕ ГЛАСУВАТ, А НА ВТОРИЯ ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ!КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАН, ЗАЩОТО ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ПО-ГОЛЯМО ОТ ТОВА НА ТЕЗИ КМЕТОВЕ, КОИТО ГИ ОСВОБОДИХА ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ. ИМУНИТЕТА НА ПЕЕВСКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СМЪКНАТ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДАДЕН НА МВР И ПРОКУРОР. ТАЗИ СУТРИН ТОВА ГО ЧУХ ОТ НАШИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ТУРЦИ ПО БТВ - СЪЩОТО, ДАЖЕ ИМ Е КАЗАЛ НА ВТОРИЯ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ГЮРОВ. КЪДЕ СА ДАНС, МВР И ПРОКУРАТУРА! ЗА ПЕЕВСКИ НЯМА ЛИ ЗАКОНИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА. ПРЕЗИДЕНТА ЙОТОВА И ПРЕМИЕРА РАДЕВ ТРЯБВА ДА ИЗЛЯЗАТ И ДА ОПОВЕСТЯТ ТОВА ОФИЦИАЛНО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ТАКОВА ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ДО МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ НА ИЗБОРИ НЕ Е ИМАЛО! БЪЛГАРИ НА 01.11.2026 ГОД. МАСОВО ДА ИЗЛЕЗЕМ ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!
18:53 26.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ПИТАМ
ПРОЧЕЛ ЛИ СИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ИЗНЕСЕНИ ОТ ЦИК? АЗ ГИ ГЛЕДАХ И СИ ГИ АНАЛИЗИРАХ. ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ И ДА ВИДИ, ЧЕ ЙОТОВА В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ВОДИ ПРЕД ГЮРОВ С 6- 15 %, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ СОФИЯ ГРАД -20% И ПЛОВДИВ ГРАД -7 % И ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 16%, Т.Е. ГРАДОВЕТЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ПЕДОФИЛИЯТА. НО СОФИЯ ГРАД И ПЛОВДИВ - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ НЕ СА БЪЛГАРИЯ НАЛИ, КОЛКОТО И ДА КРЕЩИТЕ, ПЛАТЕНИ КЛАКЬОРИ.
БЪЛГАРИ ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА 01.11.2026 Г. НА ИЗБОРИТЕ, ДА ГЛСУВАМЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА!
18:55 26.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 В момента Слави се излъчва на живо..
19:00 26.10.2026
39 непротестиращ
19:01 26.10.2026
40 Селянин
До коментар #20 от "Цвете":Ами гласуване за наркоман Гюров пак ще арестуват някои лидер които пречи на Радев Радев иска подлога и Гюров се оказа такъв
19:03 26.10.2026
41 Запознат
До коментар #23 от "Запознат":Обявиха го публично.
19:03 26.10.2026
42 МОЛЯ
ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕСТЪПНИК!
ГЮРО ТОЧНО ТОВА НАПРАВИ КАТО СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР, КАТО ОТИДЕ НА СВОЯ ГЛАВА В УКРАЙНА БЕЗ ДА УВЕДОМИ ДОРИ ПРЕЗИДЕНТА И ПОДПИСА 10 ГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗАДЪЛЖИ БЪЛГАРИ ДА СЪДЕЙСТВА ВОЕННО И ФИНАНСОВО НА УКРАЙНА ,А ТОВА НЕ СА В ПРАВОМОЩИЯТА НА СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР!!!!!!!!!!!! СЛУЖЕБНИЯ ПРЕМИЕР ИМА ПРАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ПОДГОТВЯ ИЗБОРИТЕ, ДА СЛЕДИ ЗА ТЯХНАТА ИЗРЯДНОСТ И ДА ПРИДВИЖИ НЕОТЛОЖНИ ЗА СТРАНАТА НЕЩА, КАСАЕЩИ НЕЙНАТА СИГУРНОСТ ДО ИЗБОРА НА РЕДОВЕН ПРЕМИЕР И КАБИНЕТ!!!!!!!!! ТОВА, КОЕТО ТОЙ НАПРАВИ В УКРАЙНА Е ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НИ - ОСНОВНИЯТ НИ ЗАКОН И ДОКАЗВА НЕГОВАТА ПРЕСТЪПНОСТ! ПРЕСТЪПНИК НЯМА ПРАВА ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!
19:04 26.10.2026
43 Гюрюков
19:06 26.10.2026