Мирчев: Токът може да поскъпне с 10, 12 или 14%

Възможно е цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи от 1 януари с 10, 12 или 14 процента. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.
„Знаем, че от 1 януари се готви голямо повишение на тока. И в момента се колебаят с 10, 12 или 14 процента да бъде. Нека да ме опровергаят“, каза Мирчев.
Той уточни, че окончателното определяне на цените е в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според депутата обаче политиката за електроенергията на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора. В изказването му не беше посочено прието решение за конкретен процент на увеличение.
Критики към управляващите
Мирчев обвини управляващите от „Прогресивна България“ в несправяне с инфлацията, сигурността и бюджетната политика. „Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, заяви той.
По думите му инфлацията в България е била под средноевропейската между януари и март, след което е започнала да се увеличава рязко. Депутатът отправи критики и към вътрешния министър Иван Демерджиев, като заяви, че вместо да се занимава с организираната престъпност, той обръща внимание на сатирични страници.
Спор за цената на „Струма“
Като пример за нередности Мирчев посочи договор за изграждането на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ при Симитли. Според него договорът е сключен на 6 октомври от регионалния министър и е на стойност 108 милиона евро.
„Това означава може би, че мантинелите ще ги правят от платина“, коментира депутатът, според когото управляващите са поставили рекорд в цената за изграждане на километър магистрала.
Мирчев критикува и президента Илияна Йотова заради отношенията ѝ с премиера Румен Радев. Той заяви, че държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А причината за поскъпването
ААА, да. Хазната дето я опразни некадърния Радев, нали? Да не забравяме и милиардите заеми които изтегли правителството му за няколко месеца.
Коментиран от #16, #37, #46
20:58 26.10.2026
2 моля ви
20:59 26.10.2026
3 Последния Софиянец
20:59 26.10.2026
4 Много повече
20:59 26.10.2026
5 Аби
Коментиран от #33
20:59 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мирчев разносвачи на храна няма ли та се
21:01 26.10.2026
9 12345
21:01 26.10.2026
10 Анонимен
21:01 26.10.2026
11 Яшар
21:02 26.10.2026
12 тт123
Млади хора как може да го ПРИПОЗНАВАТЕ
Коментиран от #27
21:03 26.10.2026
13 Ко стаа,ве хора...?!
Нон-стоп по страниците ...
21:03 26.10.2026
14 Гост
21:03 26.10.2026
15 и да гласува
До коментар #7 от "На рундака":за другото съвецко недоразумение червена йотка..
Коментиран от #38
21:05 26.10.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "А причината за поскъпването":Заглавието е вярно, но по-страшно ще стане когато битовите потребители ми не ме на свободния пазар..... А да попитам някой спомня ли си че по време на бай Тошо то как беше две стотинки..... Но както и да е, средно минало, когато хората бяха човеци и живееха добре.....
Коментиран от #17, #23, #34, #35
21:06 26.10.2026
17 Европеец
До коментар #16 от "Европеец":Новия телефон си пише каквото му изнася.... Гледам вместо славно минало, написал средно....
21:07 26.10.2026
18 Фейк - либераст
21:07 26.10.2026
19 Дзак
Коментиран от #24, #25
21:09 26.10.2026
20 Край
21:09 26.10.2026
21 Горски
Коментиран от #26
21:10 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Беше 2 стотинки
До коментар #16 от "Европеец":но тока го нямаше.
Беше цветомузика. 2 часа има, 2 часа няма.
21:10 26.10.2026
24 комунетата
До коментар #19 от "Дзак":нямат наяванае затва!
21:11 26.10.2026
25 Анонимен
До коментар #19 от "Дзак":- зелена сделка;
- борсови цени на електроенергията;
- износ на електроенергия
21:12 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ъъъ
До коментар #12 от "тт123":"Крушовския нискочел селяндур с луксозен имот в София!!!!!!!!"
Чувам, че обзавеждането е от "Фенди" и струва около €500 000.
21:15 26.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 7676
Коментиран от #30
21:16 26.10.2026
30 и малките деца в градината
До коментар #29 от "7676":знаят че България е мафиотска държава по съветски модел...
21:18 26.10.2026
31 АмИ
Освен ако си просите сваляне от власт.
21:18 26.10.2026
32 Анонимен
21:20 26.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ГУМЕН КРАДЕВ
До коментар #16 от "Европеец":1960 г. е бил две стотинки! А ти помниш ли трите схеми за тока -
1. 3 към 1 - три часа има, един няма
2. 2 към 2 - два часа има, два няма
3. 2 към 2 - два часа няма и после още два часа няма!
Коментиран от #41, #49
21:29 26.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Верно ли
21:30 26.10.2026
37 Как каква?
До коментар #1 от "А причината за поскъпването":Имаме да изплащаме Боташ по милион на ден.
21:31 26.10.2026
38 Така ли,ве...?!
До коментар #15 от "и да гласува":Ще гласувам,за който са искам!
21:34 26.10.2026
39 В. И. Ленин:
Коментиран от #50
21:35 26.10.2026
40 Задължително ще поскъпне
Те така!
21:40 26.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Как хубаво рапортува
21:41 26.10.2026
43 Истината
21:42 26.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Слоганът на Радев
са милионери.
От тях ще закрепим бюджета,
ще пазим Доца – щерката на кмета,
а шефчето на НСО-то
ще помилваме, защото
тук не е Берое:
има мои, няма твои.
21:45 26.10.2026
46 хареса
До коментар #1 от "А причината за поскъпването":ми чувството ти за хумор.
По минусите ти разбирам, че не е схванато - жалко.
Обаче за едно си прав - с двата пръста би следвало само така - с неговите камъни, по неговата глава.
21:47 26.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 както разбираш,
До коментар #39 от "В. И. Ленин:":другарю Ленин, електрификация няма да има, така че няма да има и комунизъм. Вие неистово се натискате за фашизъм и ще го постигнете, ама после да не пискате???? Кой ще ви е виновен - мутрата-тиква, магнитски, избитите помежду си "бизнесмени", поро и кандьо плюс Картофа???
22:13 26.10.2026