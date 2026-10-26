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Мирчев: Токът може да поскъпне с 10, 12 или 14%

Мирчев: Токът може да поскъпне с 10, 12 или 14%

26 Октомври, 2026 20:55 996 50

  • цена на тока-
  • ивайло мирчев-
  • кевр-
  • електроенергия-
  • инфлация

Депутатът заяви, че от 1 януари се подготвя значително увеличение, но конкретен процент все още не е обявен

Мирчев: Токът може да поскъпне с 10, 12 или 14% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Възможно е цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи от 1 януари с 10, 12 или 14 процента. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.

„Знаем, че от 1 януари се готви голямо повишение на тока. И в момента се колебаят с 10, 12 или 14 процента да бъде. Нека да ме опровергаят“, каза Мирчев.

Той уточни, че окончателното определяне на цените е в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според депутата обаче политиката за електроенергията на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора. В изказването му не беше посочено прието решение за конкретен процент на увеличение.

Критики към управляващите

Мирчев обвини управляващите от „Прогресивна България“ в несправяне с инфлацията, сигурността и бюджетната политика. „Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, заяви той.

По думите му инфлацията в България е била под средноевропейската между януари и март, след което е започнала да се увеличава рязко. Депутатът отправи критики и към вътрешния министър Иван Демерджиев, като заяви, че вместо да се занимава с организираната престъпност, той обръща внимание на сатирични страници.

Спор за цената на „Струма“

Като пример за нередности Мирчев посочи договор за изграждането на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ при Симитли. Според него договорът е сключен на 6 октомври от регионалния министър и е на стойност 108 милиона евро.

„Това означава може би, че мантинелите ще ги правят от платина“, коментира депутатът, според когото управляващите са поставили рекорд в цената за изграждане на километър магистрала.

Мирчев критикува и президента Илияна Йотова заради отношенията ѝ с премиера Румен Радев. Той заяви, че държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А причината за поскъпването

    8 22 Отговор
    Каква е?
    ААА, да. Хазната дето я опразни некадърния Радев, нали? Да не забравяме и милиардите заеми които изтегли правителството му за няколко месеца.

    Коментиран от #16, #37, #46

    20:58 26.10.2026

  • 2 моля ви

    38 3 Отговор
    Стига сте покавали този гнусак !!!

    20:59 26.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Догодина ще излезе на свободният пазар и ще поскъпне с 300 процента.Така стана в заведението ми.

    20:59 26.10.2026

  • 4 Много повече

    9 24 Отговор
    Радевата зима ще клонира Виденовата, но с геометрична прогресия. Заради прогреса на Чорапа.

    20:59 26.10.2026

  • 5 Аби

    37 2 Отговор
    Бухали, набутахме ни в еврозоната. От тук нататък ще е така. Заради вашите изпирания на пари

    Коментиран от #33

    20:59 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мирчев разносвачи на храна няма ли та се

    26 1 Отговор
    Заяждаш и с другите

    21:01 26.10.2026

  • 9 12345

    30 2 Отговор
    За да има ток за украйна ли??

    21:01 26.10.2026

  • 10 Анонимен

    25 3 Отговор
    Цяла Европа е влязла в инфлационна спирала, а този мрънка за неща, които ще ни се сторят дреболии след половин година.

    21:01 26.10.2026

  • 11 Яшар

    24 2 Отговор
    Мирчев вие само констатирате , решения йок ...особено ти си не адекватен и излишен в тази бг политика ,дори Асан е по приемлив

    21:02 26.10.2026

  • 12 тт123

    23 3 Отговор
    Крушовския нискочел селяндур с луксозен имот в София!!!!!!!!
    Млади хора как може да го ПРИПОЗНАВАТЕ

    Коментиран от #27

    21:03 26.10.2026

  • 13 Ко стаа,ве хора...?!

    25 2 Отговор
    ТоА Мирчев,стана бетер от Зеленски...!
    Нон-стоп по страниците ...

    21:03 26.10.2026

  • 14 Гост

    12 2 Отговор
    На народа му писна от самозвани политици - лъжци, крадци и простаци и за това ги наказа с пасуването при гласуването.

    21:03 26.10.2026

  • 15 и да гласува

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "На рундака":

    за другото съвецко недоразумение червена йотка..

    Коментиран от #38

    21:05 26.10.2026

  • 16 Европеец

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "А причината за поскъпването":

    Заглавието е вярно, но по-страшно ще стане когато битовите потребители ми не ме на свободния пазар..... А да попитам някой спомня ли си че по време на бай Тошо то как беше две стотинки..... Но както и да е, средно минало, когато хората бяха човеци и живееха добре.....

    Коментиран от #17, #23, #34, #35

    21:06 26.10.2026

  • 17 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    Новия телефон си пише каквото му изнася.... Гледам вместо славно минало, написал средно....

    21:07 26.10.2026

  • 18 Фейк - либераст

    11 2 Отговор
    Този пак си е избръскар косата 4 пръста над веждите за да изглежда челото му по-високо и му придава по-ЕнтелЕгентен фасон.

    21:07 26.10.2026

  • 19 Дзак

    7 0 Отговор
    По каква причина?

    Коментиран от #24, #25

    21:09 26.10.2026

  • 20 Край

    13 1 Отговор
    Дали ни вълнува мнението на човек, който преди 2г. искаше да закрива Мини марица Изток и тецовете до тях.

    21:09 26.10.2026

  • 21 Горски

    18 1 Отговор
    Малко ни е, моля за поне 100 процента, ако може и 150 най-добре. Ако може, направо ни го спрете - ние от ток не се нуждаем. Ние сме първобитен строй - всъщност до там ни докарахте със западните си простотии. Спокойно - има и добра новина. Като вдигнат тока 2030 до 2035 българия ще е 2.5 млн и почти няма да има нужда от ток и ще станем въглеродно невидими и Бойко ще обикаля из Европа да го хвалят и галят по празната кратуна. Ама така е, не ни трябват реактори на Козлодуй, не ни трябва Белене. От износител ни направиха вносител и ни водят към края очеизвадно, но карай, като не ги насметем, така ще е. Мисля че може и с 200% да поскъпне. Тука горна граница няма, Ганчо ще пие ракия на тъмно, ама инак е баровец.

    Коментиран от #26

    21:10 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Беше 2 стотинки

    5 15 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    но тока го нямаше.
    Беше цветомузика. 2 часа има, 2 часа няма.

    21:10 26.10.2026

  • 24 комунетата

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    нямат наяванае затва!

    21:11 26.10.2026

  • 25 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    - зелена сделка;
    - борсови цени на електроенергията;
    - износ на електроенергия

    21:12 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "тт123":

    "Крушовския нискочел селяндур с луксозен имот в София!!!!!!!!"

    Чувам, че обзавеждането е от "Фенди" и струва около €500 000.

    21:15 26.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 7676

    5 3 Отговор
    Ако има разум, малко разум, политиците щяха да видят несъответствието на цените на електроенергията и ТЕЦ-енергията. И двете се плащат келоватчас и се вижда ясно, че втората е поне 5 пъти по-евтина. Това прави тези, които имат привилегията да я ползват са облагодетелствани спрямо тези, които ползват ток за отопление. В същото време държавата плаща периодично дълговете на ТЕЦ-овете.

    Коментиран от #30

    21:16 26.10.2026

  • 30 и малките деца в градината

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "7676":

    знаят че България е мафиотска държава по съветски модел...

    21:18 26.10.2026

  • 31 АмИ

    4 2 Отговор
    Не може!
    Освен ако си просите сваляне от власт.

    21:18 26.10.2026

  • 32 Анонимен

    6 1 Отговор
    Този се появи нещо се беше скрил

    21:20 26.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГУМЕН КРАДЕВ

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Европеец":

    1960 г. е бил две стотинки! А ти помниш ли трите схеми за тока -
    1. 3 към 1 - три часа има, един няма
    2. 2 към 2 - два часа има, два няма
    3. 2 към 2 - два часа няма и после още два часа няма!

    Коментиран от #41, #49

    21:29 26.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Верно ли

    7 1 Отговор
    Мирчев, ходи с гумената лодка да дебаркираш пред КЕВР!

    21:30 26.10.2026

  • 37 Как каква?

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "А причината за поскъпването":

    Имаме да изплащаме Боташ по милион на ден.

    21:31 26.10.2026

  • 38 Така ли,ве...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "и да гласува":

    Ще гласувам,за който са искам!

    21:34 26.10.2026

  • 39 В. И. Ленин:

    3 1 Отговор
    "Електрификация плюс съветска власт е равно на комунизъм".

    Коментиран от #50

    21:35 26.10.2026

  • 40 Задължително ще поскъпне

    1 1 Отговор
    Боташът е бездънна яма, пък и наркобароните си искат борча за Чорапската кампания. И инициативният комитет иска на сигурни дивиденти да играе.
    Те така!

    21:40 26.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Как хубаво рапортува

    4 1 Отговор
    Ой на тате комсомолчето.

    21:41 26.10.2026

  • 43 Истината

    3 1 Отговор
    Е ,ТО И СЛЪНЦЕТО Е БЕЗ ПАРИ АМА ТОКА ВИ НЕ СТАНА ПО ЕВТИН! ЗА СМЕТКА НА ЕВРО СУБСИДИИТЕ НЯКОИ ПЕЧЕЛЯТ ОТ ФЕЦОВЕТЕ! АКО БЯХА МАХНАЛИ КВОТИТЕ ЗА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ ЩЕШЕ ДА ИМА ЕВТИН ТОК ОТ ВЪГЛИЩА,КОЙТО И СЕГА СПАСЯВА ПОЛОЖЕНИЕТО/за справка ЕСО/ С НАША ЕВТИНА СУРОВИНА ! АМА ТО КОЕ НИЕ НАРЕД!

    21:42 26.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Слоганът на Радев

    2 2 Отговор
    Всичките пенсионери
    са милионери.
    От тях ще закрепим бюджета,
    ще пазим Доца – щерката на кмета,
    а шефчето на НСО-то
    ще помилваме, защото
    тук не е Берое:
    има мои, няма твои.

    21:45 26.10.2026

  • 46 хареса

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А причината за поскъпването":

    ми чувството ти за хумор.
    По минусите ти разбирам, че не е схванато - жалко.
    Обаче за едно си прав - с двата пръста би следвало само така - с неговите камъни, по неговата глава.

    21:47 26.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 както разбираш,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "В. И. Ленин:":

    другарю Ленин, електрификация няма да има, така че няма да има и комунизъм. Вие неистово се натискате за фашизъм и ще го постигнете, ама после да не пискате???? Кой ще ви е виновен - мутрата-тиква, магнитски, избитите помежду си "бизнесмени", поро и кандьо плюс Картофа???

    22:13 26.10.2026

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