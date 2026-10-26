Мирчев: Токът може да поскъпне с 10, 12 или 14%

Възможно е цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи от 1 януари с 10, 12 или 14 процента. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев пред bTV.

„Знаем, че от 1 януари се готви голямо повишение на тока. И в момента се колебаят с 10, 12 или 14 процента да бъде. Нека да ме опровергаят“, каза Мирчев.

Той уточни, че окончателното определяне на цените е в правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според депутата обаче политиката за електроенергията на регулирания пазар не зависи единствено от регулатора. В изказването му не беше посочено прието решение за конкретен процент на увеличение.

Критики към управляващите

Мирчев обвини управляващите от „Прогресивна България“ в несправяне с инфлацията, сигурността и бюджетната политика. „Дойде „Прогресивна България“ и за шест месеца тази надежда отиде в коша. Цените не спаднаха, цените станаха по-високи“, заяви той.

По думите му инфлацията в България е била под средноевропейската между януари и март, след което е започнала да се увеличава рязко. Депутатът отправи критики и към вътрешния министър Иван Демерджиев, като заяви, че вместо да се занимава с организираната престъпност, той обръща внимание на сатирични страници.

Спор за цената на „Струма“

Като пример за нередности Мирчев посочи договор за изграждането на 2,7 километра от автомагистрала „Струма“ при Симитли. Според него договорът е сключен на 6 октомври от регионалния министър и е на стойност 108 милиона евро.

„Това означава може би, че мантинелите ще ги правят от платина“, коментира депутатът, според когото управляващите са поставили рекорд в цената за изграждане на километър магистрала.

Мирчев критикува и президента Илияна Йотова заради отношенията ѝ с премиера Румен Радев. Той заяви, че държавният глава трябва да бъде коректив на управляващите и да реагира при проблеми с бюджета, законодателството и управлението.

Източници: news.bg