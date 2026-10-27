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Пеев обсъди с посланика на Катар възстановяването на въздушната линия София – Доха

Пеев обсъди с посланика на Катар възстановяването на въздушната линия София – Доха

27 Октомври, 2026 14:57 409 4

  • катар-
  • доха-
  • въздушна линия

В рамките на разговора беше потвърдено и доброто сътрудничество между България и Катар в рамките на Международния съюз по далекосъобщения

Пеев обсъди с посланика на Катар възстановяването на въздушната линия София – Доха - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и заместник-министърът на транспорта и съобщенията Христина Велинова проведоха среща с Н. Пр. Фахад Ибрахим Ал-Мушайри, посланик на Държавата Катар в България. Основен акцент в разговора беше възстановяването на директната въздушна линия между София и Доха, оперирана от „Qatar Airways“ в продължение на 15 години до преустановяването на полетите през февруари 2026 г.

„Възобновяването на директните полети между София и Доха е от стратегическо значение за международната свързаност на България. Тази връзка има потенциал да стимулира туризма, бизнеса и инвестициите, както и да осигури по-добър достъп на българските граждани и компании до глобалната мрежа от дестинации, обслужвани от Qatar Airways“, заяви министър Георги Пеев.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за насърчаване на диалога с всички заинтересовани страни с цел създаване на по-добри условия за възстановяване на маршрута София – Доха.

В рамките на разговора беше потвърдено и доброто сътрудничество между България и Катар в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU). Българската страна изрази благодарност за подкрепата на Катар за кандидатурата на страната ни за преизбиране в Съвета на ITU за мандат 2027 – 2030 г., като беше подчертано значението на партньорството в областта на цифровата свързаност и съобщенията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесно :)

    1 2 Отговор
    Важното е че се действа мащабно !!!

    15:08 27.10.2026

  • 2 Дилян

    1 0 Отговор
    Иска ми се да летя...

    15:10 27.10.2026

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Защо тук не реват, че няма катарското знаме, както ревяха северомакедонците?

    15:20 27.10.2026

  • 4 Знаех си,

    1 0 Отговор
    че това е най-неотложният проблем на България.

    15:31 27.10.2026

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