Румен Радев разговаря с емира на Катар

Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани. Българският държавен глава подчерта значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, пишат от пресцентъра на президентството.
Той изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха. На територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници.
Президентът Радев изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.
Българският държавен глава отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба „Галакси Лидер“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 румен кРадев БОгаТАШа
Не знае ли, че ИДИЛ се пръкна с пари от Катар и инструктори от ГРУ?
19:45 10.09.2025
2 рундьо
19:45 10.09.2025
3 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
С ЕРДОГАН КОГА ЗА "договора" $ " Б О Т А Ш" Щ€ ГОВОРИШ другарю мунчо(нато-БКП Г € Йрал)?!
19:47 10.09.2025
4 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
19:49 10.09.2025
5 Последния Софиянец
19:50 10.09.2025
6 Последния Софиянец
19:54 10.09.2025
7 Какво е говорил
19:55 10.09.2025
8 Чуденка
Да не се засичат в един и същи трезор с Шиши и Mечо ако беше и той в Дубай
19:58 10.09.2025
9 Сталин
20:01 10.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Как
20:37 10.09.2025
12 Моше Честния с "Чесна 208 В"
За тва е разтревожен Зеления чорап
20:38 10.09.2025