Румен Радев разговаря с емира на Катар

Румен Радев разговаря с емира на Катар

10 Септември, 2025 19:40

Той изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток

Румен Радев разговаря с емира на Катар - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Президентът Румен Радев проведе телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани. Българският държавен глава подчерта значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, пишат от пресцентъра на президентството.

Той изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха. На територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници.

Президентът Радев изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.

Българският държавен глава отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба „Галакси Лидер“.


България
