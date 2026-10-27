КЗП наложи над 110 хил. евро санкции на търговски вериги

Комисията за защита на потребителите е наложила над 110 хиляди евро санкции на търговски вериги за нелоялни практики. Председателят на комисията Мая Манолова уточни, че глобите са в максималния размер, предвиден от закона.
Сред установените нарушения са разлики между цената, изписана на етикета, и сумата, която се маркира на касата за същия продукт. Проверени са и промоции на стоки, които се изчерпват още в първия ден, както и етикети с цвят, свързван с намаление, при които клиентът плаща редовната цена.
„Това са заблуждаващи хората практики“, заяви Манолова. По думите ѝ за различните нарушения законът предвижда санкции до 25 хиляди или до 35 хиляди евро.
Проверки и за условията към доставчиците
В четири големи търговски вериги инспекторите на КЗП са установили и практики спрямо доставчици на плодове и зеленчуци. Като пример Манолова посочи изискването да се използват определени касетки, за които се внася годишен депозит от 3,50 евро.
Еднократното използване на една касетка се таксува с 1,20 евро. При ежедневно внасяне на стока разходът за една касетка достига 36 евро месечно, изчисли председателят на КЗП. Според комисията тези условия натоварват както доставчика, така и крайния потребител.
Манолова посочи още, че практиката затруднява обозначаването на произхода и собствената марка на стоката. Тези нарушения могат да бъдат санкционирани с до 10% от оборота на търговската верига за предходната календарна година.
При проверките е установено и заблуждаващо етикетиране на касетки. По думите на председателя на КЗП в една от големите вериги в касетка с етикет за чушки са били поставени картофи.
Проверяват се и хранителни добавки
КЗП извършва проверки и на търговци, които предлагат хранителни добавки, гъби, билки и други продукти с твърдения, че лекуват или предотвратяват заболявания.
При доказване на такива нарушения санкциите могат да достигнат 4% от оборота на търговеца. Това е предвидено с промяна в закона, приета в края на септември.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лелеее
Коментиран от #19
19:48 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
19:51 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха ха ха
19:58 27.10.2026
6 😂😂😂
19:59 27.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
Коментиран от #15, #18
20:06 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трябват
20:10 27.10.2026
13 И какво стана
Много тъпа!
20:10 27.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Опаковани ултра преработени с добавена
До коментар #10 от "Дзак":Опаковани ултра преработени с добавена захар или глюкозно фруктозен сироп. После предиабет и диабет и затлъстяване...
20:13 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не може
20:17 27.10.2026
18 Няма животни, няма мляко и месо
До коментар #10 от "Дзак":Нормално е масарските магазини и магазините за млечни продукти да затварят.
Пазарът решава дали ще ядете 20-годишно дълбоко размразено говеждо от Аржентина или камъни.
Дано да се научите да ядете камъни, защото магарето на Настрадин Ходжа не е успяло...
И не забравяйте, че кой не скача е червен!
20:19 27.10.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "Лелеее":Коментара ти е Верен и съм съгласен с него...... Бълха ги ухапала..... Отделен е въпроса, че тия глоби ще ги избият пак от нас..... Радев нищо не направи с цените, трябваше да каже на веригите, че ще ги изгони, ако не направят разумни цени, само това би ги вразумило..... Манолова няма да е коментирам ,защото според мен е едно кречетало без КПД....
20:21 27.10.2026
20 Да промоции без наличности
20:22 27.10.2026
21 асенчо
20:23 27.10.2026
22 Гърция
20:24 27.10.2026
23 НАШ
20:24 27.10.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ДИМКАТА НА МАФИЯТА
.....
КВО СА 110 000 ЕВРО - ФЕНТАНИЛОВ ПУШЕК ЗА РАЯТА:)
20:27 27.10.2026
25 Дани
110 хиляди евро за кауфлана са дневната им печалба в средно голям град и то само от единия им магазин.
20:27 27.10.2026