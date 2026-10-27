Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
КЗП наложи над 110 хил. евро санкции на търговски вериги
  Тема: Икономика

КЗП наложи над 110 хил. евро санкции на търговски вериги

27 Октомври, 2026 19:46 703 25

  • кзп-
  • мая манолова-
  • търговски вериги-
  • нелоялни практики-
  • доставчици

Проверени са разлики между цените на етикетите и касите, промоции без наличности и условия към доставчици

КЗП наложи над 110 хил. евро санкции на търговски вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите е наложила над 110 хиляди евро санкции на търговски вериги за нелоялни практики. Председателят на комисията Мая Манолова уточни, че глобите са в максималния размер, предвиден от закона.

Сред установените нарушения са разлики между цената, изписана на етикета, и сумата, която се маркира на касата за същия продукт. Проверени са и промоции на стоки, които се изчерпват още в първия ден, както и етикети с цвят, свързван с намаление, при които клиентът плаща редовната цена.

„Това са заблуждаващи хората практики“, заяви Манолова. По думите ѝ за различните нарушения законът предвижда санкции до 25 хиляди или до 35 хиляди евро.

Проверки и за условията към доставчиците

В четири големи търговски вериги инспекторите на КЗП са установили и практики спрямо доставчици на плодове и зеленчуци. Като пример Манолова посочи изискването да се използват определени касетки, за които се внася годишен депозит от 3,50 евро.

Еднократното използване на една касетка се таксува с 1,20 евро. При ежедневно внасяне на стока разходът за една касетка достига 36 евро месечно, изчисли председателят на КЗП. Според комисията тези условия натоварват както доставчика, така и крайния потребител.

Манолова посочи още, че практиката затруднява обозначаването на произхода и собствената марка на стоката. Тези нарушения могат да бъдат санкционирани с до 10% от оборота на търговската верига за предходната календарна година.

При проверките е установено и заблуждаващо етикетиране на касетки. По думите на председателя на КЗП в една от големите вериги в касетка с етикет за чушки са били поставени картофи.

Проверяват се и хранителни добавки

КЗП извършва проверки и на търговци, които предлагат хранителни добавки, гъби, билки и други продукти с твърдения, че лекуват или предотвратяват заболявания.

При доказване на такива нарушения санкциите могат да достигнат 4% от оборота на търговеца. Това е предвидено с промяна в закона, приета в края на септември.

Източници: news.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лелеее

    12 2 Отговор
    Мая М направо ги е фалирала с тия глоби. То това е оборота на 1 магазин за 2-3 дни. Сега да се готвят аптеките и чудодейните им мазила.

    Коментиран от #19

    19:48 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    9 5 Отговор
    Тази и тя много пари открадна..! Сега е светица.

    19:51 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Те и Хит лъжат яко, ама там никой не гледа.

    19:58 27.10.2026

  • 6 😂😂😂

    6 5 Отговор
    Давай Майче

    19:59 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    4 1 Отговор
    Мая, не ви ли прави впечатление, че месарски магазини затварят и на тяхно място се появяват опаковани стоки. Щандовете млечни изделия също се свиват. Анализирайте причините. Едно е хората да си готвят, друго да пазаруват полуготови и готови храни, бонбонки и вафли. Това влияе и на разходите за живот

    Коментиран от #15, #18

    20:06 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трябват

    5 2 Отговор
    Законови промени. При второ нарушение, затваряне на магазина за 10 дни, навсякъде големите маркети са един до друг, има откъде да се пазарува.

    20:10 27.10.2026

  • 13 И какво стана

    4 3 Отговор
    ще осъдят това недоразумение, а цените са такива, каквито са!
    Много тъпа!

    20:10 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Опаковани ултра преработени с добавена

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Опаковани ултра преработени с добавена захар или глюкозно фруктозен сироп. После предиабет и диабет и затлъстяване...

    20:13 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не може

    1 1 Отговор
    да докаже нито едно нарушение, защото няма адекватно бразовоние и експертност!

    20:17 27.10.2026

  • 18 Няма животни, няма мляко и месо

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Нормално е масарските магазини и магазините за млечни продукти да затварят.

    Пазарът решава дали ще ядете 20-годишно дълбоко размразено говеждо от Аржентина или камъни.

    Дано да се научите да ядете камъни, защото магарето на Настрадин Ходжа не е успяло...

    И не забравяйте, че кой не скача е червен!

    20:19 27.10.2026

  • 19 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лелеее":

    Коментара ти е Верен и съм съгласен с него...... Бълха ги ухапала..... Отделен е въпроса, че тия глоби ще ги избият пак от нас..... Радев нищо не направи с цените, трябваше да каже на веригите, че ще ги изгони, ако не направят разумни цени, само това би ги вразумило..... Манолова няма да е коментирам ,защото според мен е едно кречетало без КПД....

    20:21 27.10.2026

  • 20 Да промоции без наличности

    0 0 Отговор
    Типично за Фантастико

    20:22 27.10.2026

  • 21 асенчо

    0 0 Отговор
    И резултата...., още ИНФЛАЦИЯ. Браво !

    20:23 27.10.2026

  • 22 Гърция

    1 0 Отговор
    Гърция прилага законова разпоредба, която забранява на супермаркетите и доставчиците да реализират брутен марж на печалба по-висок от този, който са имали преди пандемията и инфлационната криза . Таван на цените има в Хърватия, Румъния и Унгария.

    20:24 27.10.2026

  • 23 НАШ

    1 0 Отговор
    Каво значение има, че са ги глобили с няколко хиляди!!? Тези пари къде отиват?? И цените си остават и дори се повишат, за да си избият и глобичките....

    20:24 27.10.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    МАЙЧЕТО МАНОЛОВ
    Е ДИМКАТА НА МАФИЯТА
    .....
    КВО СА 110 000 ЕВРО - ФЕНТАНИЛОВ ПУШЕК ЗА РАЯТА:)

    20:27 27.10.2026

  • 25 Дани

    0 0 Отговор
    Малеее, направо са ги разгромили....
    110 хиляди евро за кауфлана са дневната им печалба в средно голям град и то само от единия им магазин.

    20:27 27.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове