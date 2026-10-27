КЗП наложи над 110 хил. евро санкции на търговски вериги

Комисията за защита на потребителите е наложила над 110 хиляди евро санкции на търговски вериги за нелоялни практики. Председателят на комисията Мая Манолова уточни, че глобите са в максималния размер, предвиден от закона.

Сред установените нарушения са разлики между цената, изписана на етикета, и сумата, която се маркира на касата за същия продукт. Проверени са и промоции на стоки, които се изчерпват още в първия ден, както и етикети с цвят, свързван с намаление, при които клиентът плаща редовната цена.

„Това са заблуждаващи хората практики“, заяви Манолова. По думите ѝ за различните нарушения законът предвижда санкции до 25 хиляди или до 35 хиляди евро.

Проверки и за условията към доставчиците

В четири големи търговски вериги инспекторите на КЗП са установили и практики спрямо доставчици на плодове и зеленчуци. Като пример Манолова посочи изискването да се използват определени касетки, за които се внася годишен депозит от 3,50 евро.

Еднократното използване на една касетка се таксува с 1,20 евро. При ежедневно внасяне на стока разходът за една касетка достига 36 евро месечно, изчисли председателят на КЗП. Според комисията тези условия натоварват както доставчика, така и крайния потребител.

Манолова посочи още, че практиката затруднява обозначаването на произхода и собствената марка на стоката. Тези нарушения могат да бъдат санкционирани с до 10% от оборота на търговската верига за предходната календарна година.

При проверките е установено и заблуждаващо етикетиране на касетки. По думите на председателя на КЗП в една от големите вериги в касетка с етикет за чушки са били поставени картофи.

Проверяват се и хранителни добавки

КЗП извършва проверки и на търговци, които предлагат хранителни добавки, гъби, билки и други продукти с твърдения, че лекуват или предотвратяват заболявания.

При доказване на такива нарушения санкциите могат да достигнат 4% от оборота на търговеца. Това е предвидено с промяна в закона, приета в края на септември.

Източници: news.bg