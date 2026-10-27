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ВАС отмени освобождаването на прокурора на Плевен

ВАС отмени освобождаването на прокурора на Плевен

27 Октомври, 2026 19:20 573 6

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  • владимир николов-
  • прокуратура-
  • висш съдебен съвет-
  • плевен

Тричленен състав прие, че част от нарушенията не са доказани, а наложената санкция е несъразмерна. Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда

ВАС отмени освобождаването на прокурора на Плевен - 1
Прокурор Владимир Николов
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд отмени решението, с което Владимир Николов беше освободен като административен ръководител на Окръжната прокуратура в Плевен. Тричленният състав приема, че част от нарушенията, посочени в дисциплинарното производство, не са доказани, а наложеното наказание е прекалено тежко спрямо установения пропуск.

Съдът е приел, че възлагането на дела на конкретен магистрат, завърнал се след командировка, не нарушава правилата, когато действието е обосновано и е свързано с организацията на работата. В решението се посочва, че магистратът не е имал възложени преписки, а административният ръководител носи отговорност за равномерното разпределение на натоварването.

ВАС не е приел за нарушение и разпределянето на 67 преписки чрез избор на конкретен прокурор. По преценка на съда преписките са били свързани с тематични проверки, при които правилата допускат изключение от случайното разпределение.

Съдът отчита пропуск, но не и тежко нарушение

Върховните съдии все пак са установили, че Владимир Николов не е упражнил достатъчен контрол върху продължителността на мерките за неотклонение по определени наказателни производства. Според ВАС този пропуск не е достатъчен, за да обоснове освобождаване от ръководната длъжност.

„Санкцията е несъразмерна“, приема тричленният състав на ВАС.

Съдът посочва, че Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не е оценила правилно тежестта на нарушението, степента на вината и обстоятелствата, при които е допуснато. Не е отчетена в достатъчна степен и цялостната работа на Николов, включително получените от него награди и отличия.

ВАС подчертава, че няма достатъчно основания пропускът в контрола да бъде определен като системно неизпълнение на служебни задължения или като тежко нарушение. Липсват и данни, че с действията или бездействието си Николов е накърнил престижа на съдебната власт. Според съда решението на ВСС страда и от процедурни пропуски, тъй като не съдържа достатъчно мотиви за избора на най-тежкото наказание.

Производството започва през 2025 г.

Дисциплинарната процедура срещу Николов беше образувана през 2025 г. по предложение на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Повод станаха констатации от проверка на работата на Окръжната прокуратура в Плевен, свързани с разпределянето на дела и контрола върху сроковете по наказателни производства.

На 18 февруари 2026 г. Прокурорската колегия на ВСС гласува освобождаването му с шест гласа „за“ и един „против“. След това Владимир Николов оспори решението по съдебен ред. През март ВАС остави без разглеждане отделна негова жалба, свързана с предварителното изпълнение на дисциплинарната санкция.

Николов е бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България. Новото решение на ВАС не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав. Съдът не уважи искането му за преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, като определи част от поставените въпроси като несвързани със спора, а други като хипотетични.

Източници: nova.bg


София / България
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  • 1 6665

    1 1 Отговор
    На кой му пука за някакъв прокурор?!!!

    19:27 27.10.2026

  • 2 Шапкаря

    0 1 Отговор
    То си личи.Аз победих.Вечната съдебна система.

    19:37 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Почина 11 месечно бебе в УМБАЛ Бургас

    0 0 Отговор
    Почина 11 месечно бебе в УМБАЛ Бургас, прието с температура и отпадналост на 19.07.2026 г. след трета доза пневмококова ваксина. Не изминаха месеци или години, а едва 19 дни от добавянето нова задължителна ваксина в имунизационният календар. Очевидната причина е - Претоварен календар за имунизация. Вече трети месец случаят се потулва, като няма обвинени, тогава вината ще е обща. Всички ще бъдем отговорни и за бъдещите пострадали след допълнителните есени противогрипни и ковидния ваксини!

    20:17 27.10.2026

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