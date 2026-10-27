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Болсонаро избяга в САЩ след изборната загуба и съдебния натиск

Болсонаро избяга в САЩ след изборната загуба и съдебния натиск

27 Октомври, 2026 20:40 1 371 9

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  • жair болсонаро

Сенаторът е напуснал Бразилия след загубата на президентските избори и въпреки разпореждането да предаде паспортите си

Болсонаро избяга в САЩ след изборната загуба и съдебния натиск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро е напуснал страната и е заминал за САЩ след загубата си на президентските избори, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама бразилски служители. Болсонаро е загубил вота от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Заминаването е станало, след като Върховният съд му е дал 24 часа да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари. Болсонаро отрича обвиненията. Според двама служители срокът е изтекъл, без документите да бъдат предадени, и паспортите му са били анулирани.

Високопоставен служител на федералната полиция е заявил, че сенаторът не е напуснал Бразилия през нито един от официалните гранични пунктове. Това оставя неизяснен маршрута, по който той е стигнал до САЩ.

По-рано Болсонаро заяви, че ще изпълни разпореждането, но ще го оспори. „Ще предам паспортите си и ще се защитавам от тази абсурдност“, каза той във видеозапис, разпространен от екипа му. Цитираната от Ройтерс информация за пътуването му не е придружена от публичен коментар нито от посолството на САЩ в Бразилия, нито от неговия адвокат.

Болсонаро не призна поражението си

След изборите Флавио Болсонаро заяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нередности при гласуването. Либералната партия, която го издигна, обаче призна победата на Лула да Силва.

Случаят напомня за действията на баща му Жаир Болсонаро след загубата на президентските избори през 2022 г. Тогава бившият президент замина за САЩ, без да признае победата на Лула да Силва, но по-късно се върна в Бразилия. Жаир Болсонаро е осъден на 27 години затвор за планиране на държавен преврат.

Едуардо Болсонаро, по-малкият брат на Флавио, живее в САЩ. Преди вота той е заявил, че при загуба на изборите Флавио би трябвало да напусне страната. След съобщенията за пътуването му остава да бъде изяснено дали и кога бразилските власти ще предприемат нови действия по разследването и за нарушаването на съдебното разпореждане.

Източници: reuters.com, euronews.com


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    20 3 Отговор
    Чий ли поставеник е Болсонаро? Някой да не си помисли, че е на САЩ като баща си? Сакън! Той е независим политик и може да ходи където си иска стига да му пращат!

    20:46 27.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    НЕ Е ИЗБЯГАЛ !
    ЗАМИНАЛ Е КАТО АЗИС ЗА ФЛОРИДА САЩ
    ЗА ДА СЕ СГОДИ ЗА МАРКО РУБИО
    .......

    21:02 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Истината

    4 8 Отговор
    Октопода няма нищо общо с левите либерали и бивши комунисти и партизани които крадяха народа на бразилейро,и затова победи,ритна руския господар

    21:05 27.10.2026

  • 5 ВСЯКА ДЪРЖАВА СИ ИМА

    14 3 Отговор
    СВОЯ АСЕН ВАСИЛЕВ.

    Коментиран от #6

    21:06 27.10.2026

  • 6 И своя

    1 16 Отговор

    До коментар #5 от "ВСЯКА ДЪРЖАВА СИ ИМА":

    Костя Копейков

    21:12 27.10.2026

  • 7 (Българин)

    3 0 Отговор
    Много просто е стигна до САЩ,така както и нацистките главорези от ВСВ

    21:40 27.10.2026

  • 8 многоо лош поглед

    2 0 Отговор
    Има
    Ще му мине

    Ако беше останал можеше да бъде полезен
    Така го разбира

    21:50 27.10.2026

  • 9 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    То там е много завързан бразилски сериал.
    Жаир Болсонаро вкара навремето Лула да Силва в панделата.
    После стана обратното.
    Флавио Болсонаро искаше да освободи баща си и пак да вкара Лула да Силва в затвора, но не му се отвори парашута на втория тур.

    21:54 27.10.2026

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