Болсонаро избяга в САЩ след изборната загуба и съдебния натиск

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро е напуснал страната и е заминал за САЩ след загубата си на президентските избори, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама бразилски служители. Болсонаро е загубил вота от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Заминаването е станало, след като Върховният съд му е дал 24 часа да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари. Болсонаро отрича обвиненията. Според двама служители срокът е изтекъл, без документите да бъдат предадени, и паспортите му са били анулирани.

Високопоставен служител на федералната полиция е заявил, че сенаторът не е напуснал Бразилия през нито един от официалните гранични пунктове. Това оставя неизяснен маршрута, по който той е стигнал до САЩ.

По-рано Болсонаро заяви, че ще изпълни разпореждането, но ще го оспори. „Ще предам паспортите си и ще се защитавам от тази абсурдност“, каза той във видеозапис, разпространен от екипа му. Цитираната от Ройтерс информация за пътуването му не е придружена от публичен коментар нито от посолството на САЩ в Бразилия, нито от неговия адвокат.

Болсонаро не призна поражението си

След изборите Флавио Болсонаро заяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нередности при гласуването. Либералната партия, която го издигна, обаче призна победата на Лула да Силва.

Случаят напомня за действията на баща му Жаир Болсонаро след загубата на президентските избори през 2022 г. Тогава бившият президент замина за САЩ, без да признае победата на Лула да Силва, но по-късно се върна в Бразилия. Жаир Болсонаро е осъден на 27 години затвор за планиране на държавен преврат.

Едуардо Болсонаро, по-малкият брат на Флавио, живее в САЩ. Преди вота той е заявил, че при загуба на изборите Флавио би трябвало да напусне страната. След съобщенията за пътуването му остава да бъде изяснено дали и кога бразилските власти ще предприемат нови действия по разследването и за нарушаването на съдебното разпореждане.

Източници: reuters.com, euronews.com