КЕВР: Токът и парното няма да поскъпват от 1 януари

Цените на електроенергията и парното няма да бъдат променяни от 1 януари, въпреки рязкото поскъпване на борсовия ток. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски в интервю за БНТ.

Българската електроенергийна борса е затворила при 254,58 евро за мегаватчас в сегмента „ден напред“. На този фон Младеновски увери, че регулаторът ще използва предоставените му от закона механизми, за да запази действащите цени.

„Няма да променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното“, заяви Пламен Младеновски.

По закон на 1 януари КЕВР има право да преразгледа цените до края на настоящия регулаторен период, който изтича на 1 юли 2027 г. По думите на председателя на комисията тази възможност няма да бъде използвана за увеличение на тока и топлинната енергия.

Решението за газа предстои

Различна е ситуацията с природния газ. „Булгаргаз“ е поискал цената за ноември да бъде увеличена с 34% - от 44 на 59 евро за мегаватчас. КЕВР обаче няма да приеме искането в този вид, заяви Младеновски.

„Природният газ е друга тема“, каза председателят на регулатора, като обясни, че суровината се внася и цената ѝ зависи от международните пазари. Според него на холандската борса TTF стойността на газа се е увеличила няколко пъти от началото на годината, поради което повишение вероятно няма да бъде избегнато.

Откритото заседание на КЕВР по заявлението на „Булгаргаз“ е насрочено за 28 октомври. След обсъждането регулаторът трябва да определи цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на топлофикационните дружества през ноември.

Източници: bntnews.bg