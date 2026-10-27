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КЕВР: Токът и парното няма да поскъпват от 1 януари

КЕВР: Токът и парното няма да поскъпват от 1 януари

27 Октомври, 2026 20:51 597 12

  • кевр-
  • цени на тока-
  • цени на парното-
  • природен газ-
  • булгаргаз

Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че поисканото от „Булгаргаз“ увеличение на газа с 34% няма да бъде прието в пълния му размер

КЕВР: Токът и парното няма да поскъпват от 1 януари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на електроенергията и парното няма да бъдат променяни от 1 януари, въпреки рязкото поскъпване на борсовия ток. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски в интервю за БНТ.

Българската електроенергийна борса е затворила при 254,58 евро за мегаватчас в сегмента „ден напред“. На този фон Младеновски увери, че регулаторът ще използва предоставените му от закона механизми, за да запази действащите цени.

„Няма да променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното“, заяви Пламен Младеновски.

По закон на 1 януари КЕВР има право да преразгледа цените до края на настоящия регулаторен период, който изтича на 1 юли 2027 г. По думите на председателя на комисията тази възможност няма да бъде използвана за увеличение на тока и топлинната енергия.

Решението за газа предстои

Различна е ситуацията с природния газ. „Булгаргаз“ е поискал цената за ноември да бъде увеличена с 34% - от 44 на 59 евро за мегаватчас. КЕВР обаче няма да приеме искането в този вид, заяви Младеновски.

„Природният газ е друга тема“, каза председателят на регулатора, като обясни, че суровината се внася и цената ѝ зависи от международните пазари. Според него на холандската борса TTF стойността на газа се е увеличила няколко пъти от началото на годината, поради което повишение вероятно няма да бъде избегнато.

Откритото заседание на КЕВР по заявлението на „Булгаргаз“ е насрочено за 28 октомври. След обсъждането регулаторът трябва да определи цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на топлофикационните дружества през ноември.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    8 1 Отговор
    Кой ще ви пита па вас?! Мойте сметки са се качили без да казват...

    Коментиран от #4

    20:54 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Точно така е.

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Топлофикация искат до 50% отгоре за сметка за парно. Без официално да се е качила цената. Спекуланти.

    21:00 27.10.2026

  • 5 Овчар

    3 1 Отговор
    Един нов дълг ще реши проблема ..! Можем да заложим общинските имоти и държавните такива църквата също има имоти и после ще стане като в Гърция тотален фалит..!

    Коментиран от #6

    21:00 27.10.2026

  • 6 Пазарът решава

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Лошо ли е?

    Скачайте по площадите!

    Кой не скача е червен!

    21:03 27.10.2026

  • 7 8383638

    4 1 Отговор
    ама от втори - глей кво става ...

    21:09 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Но от 1 юли да

    2 1 Отговор
    Бойкот до дупка!

    21:17 27.10.2026

  • 10 МИРЧЕВ

    1 1 Отговор
    КО ГО БЪРКА,МЕБЕЛИТЕ ФЕНДИ, ЧЕ ЩЕЛИ ДА ДИГАТ ТОКА , НА 5-10 ЕВРА ЗАПЛАТКА ,КОМИСИЙКИ,,И ОЩЕ И ОЩЕ И ОЩЕ,,,,,,,,

    21:34 27.10.2026

  • 11 Много точно

    1 0 Отговор
    И ясно че пак ще има не разбрали и недочули
    Знае се кои са.
    Важното е, че има и хора и хора...

    21:38 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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