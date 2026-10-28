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Парламентът заседава извънредно заради палежа на антени

Парламентът заседава извънредно заради палежа на антени

28 Октомври, 2026 06:20 707 7

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  • данс

Депутатите ще обсъдят и помилванията на Огнян Атанасов и Динко Лудия

Парламентът заседава извънредно заради палежа на антени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще проведе извънредно заседание от 9:00 часа. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

„Парламентът ще има извънредно заседание от 9:00 часа“, съобщиха от Народното събрание.

Изслушване за палежа край село Плана

Първата точка в дневния ред е свързана с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.

Депутатите ще изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Сред въпросите са предприетите действия по случая, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната и координацията между компетентните органи. Ще бъдат обсъдени и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Парламентът ще разгледа и две помилвания

Втората точка е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен с прякора „Динко Лудия“.

По темата са поканени министърът на вътрешните работи, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководители на затвори, представители на ДАНС и председателят на Комисията по помилванията към президента.

Ще се обсъждат изготвянето и проверката на медицинските заключения, сведенията за поведението на двамата, обменът на информация с президентската институция и проверките по случаите. В дневния ред е включен и въпросът за данни за натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.

Предишните две извънредни заседания на парламента по случая с Огнян Атанасов не са се състояли заради липса на кворум. Първото е било насрочено за 13 октомври, а второто за 21 октомври.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доца

    8 4 Отговор
    срама няма ! Гьонсуратлък безподобен ! Оставка , нищо друго !

    06:26 28.10.2026

  • 2 хмм

    10 0 Отговор
    За 2 антени заседават спешно. Щото така им е казано от Запад

    06:46 28.10.2026

  • 3 Путин плаща на дребни бандитчета

    4 7 Отговор
    в цяла Европа да правят золуми.

    06:47 28.10.2026

  • 4 Фен

    3 1 Отговор
    Странно, и "разкритите" в Румъния саборьри се оказаха турци и украинци. Най-вероятно и дроновете в Черно море са се оказали британски. Айде, у нас, да кажем, Радев замазва нещата. Ма на румънците нали им направиха правилните избори, те що мълчат?

    06:55 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    2 0 Отговор
    След като се оказаха антените изгорени от родени в Германия немски граждани, пък било и с арабски имена, сега тези дето се надяваха да го изкарат дело на руснаците го закъсаха! Ще привикват ли немският посланик и протестна нота?
    За помилванията така и никой не предложи решение, а то е супер просто. Вместо да се помилва, да се променят присъди на условни. При следващо провинение да си долежи предната присъда.
    И предизборно го пускат, при положение че е от преди 3 години и можеха тогава да го искат. Онзи бил от 2 години на свобода по медицински причини. Вицепризидента е крайният подписващ, но има верига до там и май хора на десните.

    07:04 28.10.2026

  • 7 Кобилата на генерала

    0 1 Отговор
    Тая гривестата трябва да бъде изслушана! Тя ги е помилвала. Тая зъбата кобила е за съд.

    07:06 28.10.2026

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