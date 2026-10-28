Парламентът заседава извънредно заради палежа на антени

Народното събрание ще проведе извънредно заседание от 9:00 часа. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.
„Парламентът ще има извънредно заседание от 9:00 часа“, съобщиха от Народното събрание.
Изслушване за палежа край село Плана
Първата точка в дневния ред е свързана с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.
Депутатите ще изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Сред въпросите са предприетите действия по случая, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната и координацията между компетентните органи. Ще бъдат обсъдени и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.
Парламентът ще разгледа и две помилвания
Втората точка е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен с прякора „Динко Лудия“.
По темата са поканени министърът на вътрешните работи, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководители на затвори, представители на ДАНС и председателят на Комисията по помилванията към президента.
Ще се обсъждат изготвянето и проверката на медицинските заключения, сведенията за поведението на двамата, обменът на информация с президентската институция и проверките по случаите. В дневния ред е включен и въпросът за данни за натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.
Предишните две извънредни заседания на парламента по случая с Огнян Атанасов не са се състояли заради липса на кворум. Първото е било насрочено за 13 октомври, а второто за 21 октомври.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доца
06:26 28.10.2026
2 хмм
06:46 28.10.2026
3 Путин плаща на дребни бандитчета
06:47 28.10.2026
4 Фен
06:55 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
За помилванията така и никой не предложи решение, а то е супер просто. Вместо да се помилва, да се променят присъди на условни. При следващо провинение да си долежи предната присъда.
И предизборно го пускат, при положение че е от преди 3 години и можеха тогава да го искат. Онзи бил от 2 години на свобода по медицински причини. Вицепризидента е крайният подписващ, но има верига до там и май хора на десните.
07:04 28.10.2026
7 Кобилата на генерала
07:06 28.10.2026