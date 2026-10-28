КЕВР обсъжда цената на газа за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда цената на природния газ за ноември. На откритото заседание е разгледано предложението на „Булгаргаз“ синьото гориво да поскъпне до 59,08 евро за мегаватчас без ДДС.

Предложената цена е с близо 34% над утвърдената стойност за октомври, която е 44,09 евро за мегаватчас без ДДС. Процедурата е започнала със заявление на обществения доставчик от 12 октомври.

Регулаторът не очаква пълното увеличение

От КЕВР посочват, че сериозен скок до поисканите от „Булгаргаз“ 34% не се очаква. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че природният газ вероятно ще поскъпне, но регулаторът няма да приеме цялото предложено увеличение.

„В никакъв случай няма да допуснем това огромно повишение, което „Булгаргаз“ поиска“, каза Пламен Младеновски.

По думите му газът е суровина, която България внася, а цената му зависи от борсовите стойности на международните пазари. Той посочи и ръст на котировките на нидерландския газов хъб TTF от началото на годината.

Токът и парното без промяна от януари

Младеновски заяви още, че от 1 януари не се предвижда промяна в цените на електроенергията и топлинната енергия.

„Ще работим и възнамеряваме да не променяме нито цената на електрическата енергия, нито цената на парното“, каза председателят на КЕВР.

Окончателното решение за цената на природния газ за ноември трябва да бъде обявено на 1 ноември. До тогава предложението на „Булгаргаз“ остава само поискан размер, а не утвърдена крайна цена.

Източници: bntnews.bg