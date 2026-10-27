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Срам: Девет президентски двойки останаха под 2500 гласа
  Тема: Избори

Срам: Девет президентски двойки останаха под 2500 гласа

27 Октомври, 2026 23:07 568 6

  • президентски избори-
  • цик-
  • кандидатпрезидентски двойки-
  • медийни пакети-
  • избори

Сред тях са Иво Лулчев и Стефан Попов, получили най-малка подкрепа на първия тур. Законът не изисква кандидатите да получат минимален брой гласове след регистрацията си

Срам: Девет президентски двойки останаха под 2500 гласа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Девет кандидатпрезидентски двойки са получили по-малко от 2500 гласа на първия тур на изборите на 25 октомври. Данните са от официалните резултати на Централната избирателна комисия. Границата от 2500 гласа съвпада с минималния брой подписи, необходим за регистрация на независима кандидатура за президент и вицепрезидент.

Най-малка подкрепа са получили Иво Лулчев и Стефан Попов – 1132 гласа. След тях се нареждат Борис Анзов и Бранимир Мичев с 1141 гласа, както и Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов с 1165 гласа.

Искра Недева и Стоян Руменов Георгиев са получили 1214 гласа, а Величка Неделчева Георгиева и Росен Игнатов Иванов – 1397. Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев са събрали 1563 гласа, докато Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова са получили 1758.

По-близо до границата от 2500 са резултатите на Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев – 2321 гласа, и на Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова – 2460 гласа.

Подписите не са ангажимент за гласуване

Разликата между броя подписи за регистрация и броя гласове не представлява нарушение на изборните правила. Подписът в подкрепа на кандидатурата не задължава избирателя впоследствие да гласува за същите кандидати, а законът не поставя минимален праг от гласове за валидно участие във вота.

ЦИК предвижда независимите кандидати за президент и вицепрезидент да бъдат подкрепени при регистрацията си от най-малко 2500 избиратели. Това изискване се отнася до допускането до изборите, а не до резултата след гласуването.

Право на медиен пакет

Инициативните комитети, издигнали деветте двойки, са сред участниците с право на публично финансиране за медийно отразяване на кампанията. Стойността на един медиен пакет е 20 451,68 евро с ДДС. Централната избирателна комисия уточнява:

„Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет.“

Парите са предназначени за платени форми на предизборна агитация и отразяване в медиите, а не се предоставят свободно за лично ползване от кандидатите или членовете на инициативните комитети. Самото право на медиен пакет не означава, че е използван целият му размер. Реално изразходваните средства могат да бъдат установени само чрез отделна справка за отчетеното финансиране.

Източници: darik.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално

    3 8 Отговор
    Материала се отврати от избори от както Радев се прегърна с подсъдимите олигарси. В неделя пълен бойкот на изборите.

    23:09 27.10.2026

  • 2 Факти

    2 0 Отговор
    Предвид колко процента беше избирателната активност, даже доста са събрали.

    23:09 27.10.2026

  • 3 Внимание

    5 1 Отговор
    Заключвайте се в колите утре изписват Колтуклиева..!

    Коментиран от #6

    23:14 27.10.2026

  • 4 Не трябва

    5 0 Отговор
    да се регистрират луди. Задължително психотест, дали са в ментално здраве.

    23:16 27.10.2026

  • 5 Айрян мен

    2 0 Отговор
    Странно , събрал си 2500 подписа които са достатъчни за регистрация а на иьнори дори неможеш да се добере до тази цифра?
    А бе я тия схемаджии и мошеници да връщат парите отпуснати им от държавата като медиен пакет !

    23:17 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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