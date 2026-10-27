Срам: Девет президентски двойки останаха под 2500 гласа

Девет кандидатпрезидентски двойки са получили по-малко от 2500 гласа на първия тур на изборите на 25 октомври. Данните са от официалните резултати на Централната избирателна комисия. Границата от 2500 гласа съвпада с минималния брой подписи, необходим за регистрация на независима кандидатура за президент и вицепрезидент.

Най-малка подкрепа са получили Иво Лулчев и Стефан Попов – 1132 гласа. След тях се нареждат Борис Анзов и Бранимир Мичев с 1141 гласа, както и Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов с 1165 гласа.

Искра Недева и Стоян Руменов Георгиев са получили 1214 гласа, а Величка Неделчева Георгиева и Росен Игнатов Иванов – 1397. Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев са събрали 1563 гласа, докато Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова са получили 1758.

По-близо до границата от 2500 са резултатите на Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев – 2321 гласа, и на Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова – 2460 гласа.

Подписите не са ангажимент за гласуване

Разликата между броя подписи за регистрация и броя гласове не представлява нарушение на изборните правила. Подписът в подкрепа на кандидатурата не задължава избирателя впоследствие да гласува за същите кандидати, а законът не поставя минимален праг от гласове за валидно участие във вота.

ЦИК предвижда независимите кандидати за президент и вицепрезидент да бъдат подкрепени при регистрацията си от най-малко 2500 избиратели. Това изискване се отнася до допускането до изборите, а не до резултата след гласуването.

Право на медиен пакет

Инициативните комитети, издигнали деветте двойки, са сред участниците с право на публично финансиране за медийно отразяване на кампанията. Стойността на един медиен пакет е 20 451,68 евро с ДДС. Централната избирателна комисия уточнява:

„Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет.“

Парите са предназначени за платени форми на предизборна агитация и отразяване в медиите, а не се предоставят свободно за лично ползване от кандидатите или членовете на инициативните комитети. Самото право на медиен пакет не означава, че е използван целият му размер. Реално изразходваните средства могат да бъдат установени само чрез отделна справка за отчетеното финансиране.

Източници: darik.bg