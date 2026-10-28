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Йотова и Гюров спорят за гласовете на колебаещите се
  Тема: Избори

Йотова и Гюров спорят за гласовете на колебаещите се

28 Октомври, 2026 08:24 413 6

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • млади избиратели-
  • проф. николай овчаров-
  • доц. георги лозанов

Представители на двата инициативни комитета очертаха различни пътища към младите избиратели и към подкрепата на ГЕРБ на балотажа

Йотова и Гюров спорят за гласовете на колебаещите се - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подкрепата на младите избиратели и гласовете на колебаещите се се очертаха като ключови за балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров. В дебат по Bulgaria ON AIR проф. Николай Овчаров от инициативния комитет на Йотова и доц. Георги Лозанов от комитета на Гюров представиха различни виждания за това към кого ще се насочи подкрепата на втория тур.

Овчаров определи президентските избори като преди всичко мажоритарни и заяви, че решаваща трябва да бъде подкрепата на гражданите, а не на отделните партии.

„На втория тур аз разчитам на подкрепата на всички български граждани. Въобще не се обръщам към тази или онази партия“, заяви той.

По думите му Йотова няма да промени европейската ориентация на България.

Спор за младите и избирателите на ГЕРБ

Лозанов прогнозира, че Гюров може да разшири подкрепата си сред младите хора. Той заяви, че те търсят ясна европейска посока за страната и посочи като възможен фактор разочарованието от модела „Борисов–Пеевски“. Според него това може да повлияе и на част от избирателите на ГЕРБ.

Овчаров отхвърли тази възможност. Той заяви, че не очаква привърженици на ГЕРБ да гласуват за Гюров заради острите критики, отправяни към партията и нейните представители.

Различия за Русия, Украйна и ролята на президента

Двамата представители заеха противоположни позиции и по темата за Русия и Украйна. Лозанов критикува Йотова, че не се е разграничила достатъчно ясно от Румен Радев. Овчаров възрази, че тя вече е определяла Русия като агресор, макар да не е използвала според него „крещящия начин“, с който темата била поставяна от опонентите ѝ.

В разговора бяха обсъдени и помилванията, извършени от Йотова. Лозанов заяви, че обществото има право да прецени моралните основания за подобни решения, докато Овчаров защити процедурата.

Спор предизвика и връщането на костите на цар Самуил в България по време на предизборната кампания. Лозанов определи събитието като възможност за агитация в полза на Йотова. Овчаров го нарече изключително събитие за страната и заяви, че кандидатката няма отношение към решението за връщането на останките.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 2 Отговор
    Голем смех...!!!
    След спора..........Накрая винаги Радев печели!!!

    08:26 28.10.2026

  • 2 Тоя рошавият

    7 2 Отговор
    много жалко изглежда. Типичен като онези в ПП и ДБ. Продадени и гнусни.

    08:28 28.10.2026

  • 3 ставка

    5 1 Отговор
    Казано е: вземи единия па удари другия.
    Нито Гюрова, нито Йотов са полезни, а са вредни.
    Писна ни да ни ги рекламирате и пробутвате.
    НЕ!

    08:29 28.10.2026

  • 4 Хихи

    6 2 Отговор
    Колебаех се ,но щом видях продажника ,с папионката за кой агитира ...

    08:30 28.10.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    3 1 Отговор
    Ще избираме между два русофобски кандидата . По-добре Йотова , че онзи , смъртнобледия ще ни вкара във война с Русия .

    08:37 28.10.2026

  • 6 проф. Николай Овчаров

    1 0 Отговор
    обичам кабриолети на перпирокон

    08:42 28.10.2026

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