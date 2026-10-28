Йотова и Гюров спорят за гласовете на колебаещите се

Подкрепата на младите избиратели и гласовете на колебаещите се се очертаха като ключови за балотажа между Илияна Йотова и Андрей Гюров. В дебат по Bulgaria ON AIR проф. Николай Овчаров от инициативния комитет на Йотова и доц. Георги Лозанов от комитета на Гюров представиха различни виждания за това към кого ще се насочи подкрепата на втория тур.

Овчаров определи президентските избори като преди всичко мажоритарни и заяви, че решаваща трябва да бъде подкрепата на гражданите, а не на отделните партии.

„На втория тур аз разчитам на подкрепата на всички български граждани. Въобще не се обръщам към тази или онази партия“, заяви той.

По думите му Йотова няма да промени европейската ориентация на България.

Спор за младите и избирателите на ГЕРБ

Лозанов прогнозира, че Гюров може да разшири подкрепата си сред младите хора. Той заяви, че те търсят ясна европейска посока за страната и посочи като възможен фактор разочарованието от модела „Борисов–Пеевски“. Според него това може да повлияе и на част от избирателите на ГЕРБ.

Овчаров отхвърли тази възможност. Той заяви, че не очаква привърженици на ГЕРБ да гласуват за Гюров заради острите критики, отправяни към партията и нейните представители.

Различия за Русия, Украйна и ролята на президента

Двамата представители заеха противоположни позиции и по темата за Русия и Украйна. Лозанов критикува Йотова, че не се е разграничила достатъчно ясно от Румен Радев. Овчаров възрази, че тя вече е определяла Русия като агресор, макар да не е използвала според него „крещящия начин“, с който темата била поставяна от опонентите ѝ.

В разговора бяха обсъдени и помилванията, извършени от Йотова. Лозанов заяви, че обществото има право да прецени моралните основания за подобни решения, докато Овчаров защити процедурата.

Спор предизвика и връщането на костите на цар Самуил в България по време на предизборната кампания. Лозанов определи събитието като възможност за агитация в полза на Йотова. Овчаров го нарече изключително събитие за страната и заяви, че кандидатката няма отношение към решението за връщането на останките.

Източници: novini.bg