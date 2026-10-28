Катастрофа с автобус и камиони затвори пътя Русе – София. Двамата шофьори на камионите са загинали СНИМКИ

Пътят Русе – София е затворен след катастрофа между два тежкотоварни камиона и международен пътнически автобус. Произшествието е станало около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево, съобщи Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Загинали са двама шофьори на тировете. Камионите са се сблъскали и запалили, след което в тях се е ударил автобусът, който също е пламнал.

По първоначална информация първо са се ударили двата камиона, след което са се запалили. В тях се е врязал международен автобус, който също е избухнал в пламъци.

„Първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил“, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

В автобуса са пътували 38 души. Те са били изведени преди превозното средство да се запали. Има данни за леко пострадали.

Изяснява се състоянието на водачите на двата камиона. Според първоначалната информация има предположение, че те са загинали, но това все още не е потвърдено.

Снимка: Нова телевизия

Изградени са обходни маршрути

Заради катастрофата движението по пътя Русе – София е преустановено. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през селата.

На място работят екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Причините за сблъсъка и точният брой на пострадалите се изясняват.

Източници: bta.bg