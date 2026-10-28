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Катастрофа с автобус и камиони затвори пътя Русе – София. Двамата шофьори на камионите са загинали СНИМКИ
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа с автобус и камиони затвори пътя Русе – София. Двамата шофьори на камионите са загинали СНИМКИ

28 Октомври, 2026 07:35, обновена 28 Октомври, 2026 08:29 2 187 10

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  • камиони-
  • страхилово

Двата камиона са се запалили след сблъсъка, а в автобуса са пътували 38 души. Изяснява се състоянието на шофьорите на камионите

Катастрофа с автобус и камиони затвори пътя Русе – София. Двамата шофьори на камионите са загинали СНИМКИ - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътят Русе – София е затворен след катастрофа между два тежкотоварни камиона и международен пътнически автобус. Произшествието е станало около 02:30 ч. между селата Страхилово и Масларево, съобщи Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Загинали са двама шофьори на тировете. Камионите са се сблъскали и запалили, след което в тях се е ударил автобусът, който също е пламнал.

Катастрофа с автобус и камиони затвори пътя Русе – София. Двамата шофьори на камионите са загинали СНИМКИ

По първоначална информация първо са се ударили двата камиона, след което са се запалили. В тях се е врязал международен автобус, който също е избухнал в пламъци.

„Първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил“, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

В автобуса са пътували 38 души. Те са били изведени преди превозното средство да се запали. Има данни за леко пострадали.

Изяснява се състоянието на водачите на двата камиона. Според първоначалната информация има предположение, че те са загинали, но това все още не е потвърдено.

Катастрофа с автобус и камиони затвори пътя Русе – София. Двамата шофьори на камионите са загинали СНИМКИ
Снимка: Нова телевизия

Изградени са обходни маршрути

Заради катастрофата движението по пътя Русе – София е преустановено. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути през селата.

На място работят екипи на пожарната, Спешна помощ и полицията. Причините за сблъсъка и точният брой на пострадалите се изясняват.

Източници: bta.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стар ЧЛЕН на БКП

    22 0 Отговор
    На снимката нагледно ни показват що е камион и що е автобус 🤣🤣🤣

    07:41 28.10.2026

  • 2 Трансформърс

    14 0 Отговор
    Пак е имало битка на автоботи снощи.

    07:54 28.10.2026

  • 3 Аз ли съм

    14 0 Отговор
    закъсал със зрението или издателите!? На снимката виждам два леки автомобила - явно и статията е Те Така...

    08:03 28.10.2026

  • 4 гръндж

    8 1 Отговор
    Войната в България не стихва!

    08:22 28.10.2026

  • 5 Смешно

    11 0 Отговор
    То е точна новина то е пунктуалност то е чудо! Кажи “Факти” и не ги обиждай повече

    08:23 28.10.2026

  • 6 ха на бас

    11 1 Отговор
    Можем да се хванем на бас, че поне единият от двамата шофьори на камиони,
    ако не и двамата, са от югоизточната ни съседка,
    а този "международен пътнически автобус" сигурно е украински...

    08:26 28.10.2026

  • 7 Гулю гулю

    9 0 Отговор
    Последно шофьорите са загинали обаче се уточнява състоянието им?

    08:27 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Αлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Човешкия живот е толкова, другото както казах е преекспониране, понеже тук няма оцелели и от двете страни, не се търси моделът жертва – убиец, както при Милен Цветков, а и да има виновник и невинен,
    на хората не им пука. Просто инцидент за статистиката на МВР.
    Обикновения човечец не може да види образ и да се постави в ролята на жертвата за да изрази своята емпатия.

    08:33 28.10.2026

  • 10 ма Маро а

    1 0 Отговор
    ма аФтУрке

    08:38 28.10.2026

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