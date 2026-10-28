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Пътна обстановка: ремонти, граници и сняг в планините
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти, граници и сняг в планините

28 Октомври, 2026 06:36 383 0

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Ограниченията по „Хемус“, „Тракия“ и „Марица“ остават в сила, а Дунав мост при Русе се преминава в една лента. Пожарната и Пътна полиция отчетоха последните си сводки

Пътна обстановка: ремонти, граници и сняг в планините - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ремонти и временна организация продължават да затрудняват движението по ключови пътни направления в страната. Най-същественото ограничение остава по автомагистрала „Хемус“, където заради основния ремонт на тунел „Топли дол“ движението към София между км 39+372 и км 42+680 се извършва двупосочно през тръбата за Варна. Допускат се превозни средства с височина до 4,50 метра и широчина до 3,75 метра, а срокът на ремонта е 18 декември 2026 г.

По същата магистрала скоростта е ограничена до 90 км/ч между км 1+240 и км 8+500 в посока Варна и до 100 км/ч между км 22+700 и км 29+700. В Шуменска област между км 350 и км 363 автомобилите преминават двупосочно в платното за Варна, като временната организация е предвидена до 30 октомври.

Ограничения по „Тракия“, „Марица“ и „Струма“

По АМ „Тракия“ остава ограничението до 100 км/ч между км 33+850 и км 39+450 в посока Бургас. В Старозагорска област същата скорост важи между км 208+181 и км 229+286 в посока София и между км 218+000 и км 229+286 в посока Бургас, със срок до 31 октомври.

По АМ „Марица“ ремонтите на мостови съоръжения в Хасковска област налагат движение в една лента към ГКПП „Капитан Андреево“ в три участъка между км 108+850 и км 111+175. Там скоростта е ограничена до 50 км/ч. По АМ „Струма“ между км 16 и км 18 в посока София се извършват дейности по почистване и обезопасяване на откоси, като между 10:00 и 16:00 часа е ограничено движението във външната активна лента. При пътен възел „Даскалово“ действа специална организация за облекчаване на трафика между 16:00 и 20:30 часа.

Затворен остава участък от обходния път на Враца между км 140+110 и км 152+700. Движението се пренасочва през града. По път I-1 Враца–Мездра между км 151+490 и км 140+000 автомобилите се движат в една лента заради ремонт на настилката. Затворен е и участък от път I-1 Ботевград–София между км 209+600 и км 212+600 заради аварийно състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

Границите и Дунав мост

Последната публикувана от МВР информация отчита нормален трафик на всички гранични пунктове с Румъния, Гърция, Турция, Република Северна Македония и Сърбия. „Трафикът е нормален на всички гранични преходи“, посочва ведомството.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав. На Дунав мост при Русе до 29 октомври е въведено движение двупосочно в свободната лента, като преминаването се регулира на интервали от 20 минути в посока заради строителни дейности.

Сняг във високите части и сводки от пожарната и КАТ

В планините се очаква облачно време със снеговалежи главно в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин. Под 1500–1700 метра валежите ще са предимно от дъжд, а над тази височина ще се увеличава вероятността за сняг. Прогнозирани са умерен до силен североизточен вятър, около 6° на 1200 метра и около 0° на 2000 метра, което означава усложнени условия за туризъм по откритите и високите части.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за денонощието са получени 83 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 50 пожара, 15 от които с преки материални щети. Пожарната е извършила и 32 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите е пострадал един гражданин.

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 15 022 моторни превозни средства и 18 930 водачи и пътници. Съставени са 4313 фиша и 353 акта. Установени са 18 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и 10 водачи, управлявали под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.

Източници: regionite.info, ruse.news


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