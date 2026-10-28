Газохранилището в Чирен спасява „Булгаргаз“ за ноември

„Булгаргаз“ ще коригира първоначално предложената цена на природния газ за ноември, след като е осигурил допълнителни количества от подземното газохранилище „Чирен“. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Първоначалното предложение предвиждаше природният газ през ноември да струва 59,08 евро за мегаватчас без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Спрямо утвърдената цена за октомври това означаваше увеличение с 34 процента.

„Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно. Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в „Чирен“, предварителните количества бяха увеличени и можем да направим корекция на първоначалното ни предложение“, каза Татарски.

Новото предложение ще бъде внесено до края на месеца

По думите на изпълнителния директор „Булгаргаз“ ще изпрати коригираната цена на КЕВР до края на октомври. Татарски заяви, че дори след промяната цената ще остане с около 40 евро за мегаватчас по-ниска от котировките на борсата TTF в Нидерландия.

При подаването на първоначалното заявление природният газ на TTF се е търгувал за 81,60 евро за мегаватчас. Към заседанието котировките са били с 20 процента по-високи, посочи Татарски.

КЕВР очаква по-плавно поскъпване

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че над 60-70 процента от цената на природния газ е пряко свързана с международните пазари, най-вече с нидерландския хъб TTF. По думите му нито правителството, нито регулаторът могат пряко да променят тези котировки.

Младеновски призова „Булгаргаз“ да използва всички възможности за ограничаване на ръста, тъй като по-високите цени засягат както битовите потребители, така и топлофикациите.

„Ние няма как да променим международната обстановка и пазарите, но нека да осигурим плавно изменение. Това е полезно и за „Булгаргаз“, тъй като по-високите цени водят до по-големи неплащания и задължения от страна на топлофикациите“, каза Пламен Младеновски.

Председателят на КЕВР насрочи за 2 ноември закритото заседание, на което ще бъде утвърдена окончателната цена на природния газ за ноември.

Източници: bta.bg, nova.bg