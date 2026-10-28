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Газохранилището в Чирен спасява „Булгаргаз“ за ноември

Газохранилището в Чирен спасява „Булгаргаз“ за ноември

28 Октомври, 2026 12:06 547 14

  • булгаргаз-
  • природен газ-
  • чирен-
  • кевр-
  • цена на газа

КЕВР ще определи окончателната цена на 2 ноември

Газохранилището в Чирен спасява „Булгаргаз“ за ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ ще коригира първоначално предложената цена на природния газ за ноември, след като е осигурил допълнителни количества от подземното газохранилище „Чирен“. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Първоначалното предложение предвиждаше природният газ през ноември да струва 59,08 евро за мегаватчас без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. Спрямо утвърдената цена за октомври това означаваше увеличение с 34 процента.

„Потърсихме резерви, за да не е увеличението толкова сериозно. Участвахме в търг за допълнителен добив за количествата в „Чирен“, предварителните количества бяха увеличени и можем да направим корекция на първоначалното ни предложение“, каза Татарски.

Новото предложение ще бъде внесено до края на месеца

По думите на изпълнителния директор „Булгаргаз“ ще изпрати коригираната цена на КЕВР до края на октомври. Татарски заяви, че дори след промяната цената ще остане с около 40 евро за мегаватчас по-ниска от котировките на борсата TTF в Нидерландия.

При подаването на първоначалното заявление природният газ на TTF се е търгувал за 81,60 евро за мегаватчас. Към заседанието котировките са били с 20 процента по-високи, посочи Татарски.

КЕВР очаква по-плавно поскъпване

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че над 60-70 процента от цената на природния газ е пряко свързана с международните пазари, най-вече с нидерландския хъб TTF. По думите му нито правителството, нито регулаторът могат пряко да променят тези котировки.

Младеновски призова „Булгаргаз“ да използва всички възможности за ограничаване на ръста, тъй като по-високите цени засягат както битовите потребители, така и топлофикациите.

„Ние няма как да променим международната обстановка и пазарите, но нека да осигурим плавно изменение. Това е полезно и за „Булгаргаз“, тъй като по-високите цени водят до по-големи неплащания и задължения от страна на топлофикациите“, каза Пламен Младеновски.

Председателят на КЕВР насрочи за 2 ноември закритото заседание, на което ще бъде утвърдена окончателната цена на природния газ за ноември.

Източници: bta.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сещам се

    3 1 Отговор
    Газохранилището "Чирен" беше запълнено с газ, закупен на много висока цена...

    12:10 28.10.2026

  • 2 Ха,ха

    6 2 Отговор
    Радев лъже предизборно.Изборите са на първи ноември,а цените на газа ще се определят забележете на втори ноември.Клането ще е следизборно.

    12:11 28.10.2026

  • 3 Енергетик

    5 3 Отговор
    Ако идеолога на Боташ - Владимир Малинов (подкрепян от Радев, Борисов и Пеевски) не беше саботирал европроекта за разширение на Чирен, сега щяхме да имаме евтина газ за цялата зима. Същия руски шпионин е изготвил и Турски поток.

    12:12 28.10.2026

  • 4 Скриха Проектобюджет 2027.г.

    5 2 Отговор
    Радев излъга,че преговарят с ЕК .Такава процедура НЯМА.България изпраща проектобюджета,ЕК дава становище.Никакви преговори.

    12:15 28.10.2026

  • 5 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Пак тесла.Току щомпо телевизията от КЕВР казаха,че цените на газа ще се определят на втори ноември(ден след изборите) и забележете на закрито заседание .Радев ще подаде ли оставка,ако цените се повишат?

    Коментиран от #7

    12:19 28.10.2026

  • 6 Вече нищо не може да спаси рундетата

    3 0 Отговор
    Не и от народната любов.

    12:22 28.10.2026

  • 7 Наглостта му показва

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха,ха":

    Че си е повярвал. Смята се за вечен и недосегаем.

    12:24 28.10.2026

  • 8 Прозрачен Мунчо

    2 0 Отговор
    Той в съгласен България да е зле, стига Русия да е добре.

    12:26 28.10.2026

  • 9 счетоводител

    1 1 Отговор
    Но там е пълно с ужасно скъпата газ купена от феномена про100Киро.Забравихте ли?

    Коментиран от #11, #14

    12:26 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Експерт

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "счетоводител":

    Значи пак опряха до Кирчо тези неможачи от ПБ.

    12:31 28.10.2026

  • 12 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Аз си имам дръвца ,важното е Урсула да е на топло

    12:32 28.10.2026

  • 13 Педро Поро

    0 0 Отговор
    Там горе има една тръба. Едно време ѝ викаха "Газопровода на Дружбата". Месете голяма пита, вземете и едно кутре от каракачанската порода и през летището в Истанбул хванете първия полет до Москва.
    Останалото го знаете......иначе ще измрем - буквално!

    12:34 28.10.2026

  • 14 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "счетоводител":

    Е защо не е пълен от Боташ?Защото Боташ не работи,само плащаме.Та на Киро доставките,в сравнение с Боташ направо са безплатни.

    12:34 28.10.2026

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