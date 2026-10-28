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Каракачанов: Опозицията тика България към война с Русия
  Тема: Избори

Каракачанов: Опозицията тика България към война с Русия

28 Октомври, 2026 21:30 1 114 80

  • красимир каракачанов-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • президентски избори

Бившият министър на отбраната призова България, Румъния и Турция да настояват за деескалация в Черно море и прекратяване на войната

Каракачанов: Опозицията тика България към война с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Опозицията тика България към конфликт с Русия, заяви бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR. По думите му призивите страната да отговори на атаките срещу търговски кораби в Черно море създават риск от пряка ескалация.

„Ако слушате опозицията, ние трябва да обявим война на Русия. Това искат те“, каза Каракачанов. Той попита как точно трябва да реагира България и дали се предлага страната да използва ракетите си срещу руски дронове.

Каракачанов заяви, че подобен ход би означавал България да заеме страната на едната страна във войната. Според него Русия нанася ударите по кораби, които превозват оръжия, но отрича това. Той добави, че Украйна също атакува руски кораби.

Предложението за колективна нота

Бившият министър на отбраната посочи, че България, Румъния и Турция могат да изпратят колективна нота до Русия. По думите му обаче дипломатическият протест няма да реши проблема с атаките.

„Трите държави, които сме засегнати, трябва да поискаме от Европа да се седне на масата за преговори, но не с глупави условия“, заяви Каракачанов.

Той призова трите държави да бъдат инициатори пред Европейския съюз за действия, насочени към прекратяване на войната, а не само към нови преговори. Каракачанов отхвърли като опасни предложенията за сваляне единствено на украински или единствено на руски дронове.

В аргументите си той се позова на различията между териториалните води и изключителната икономическа зона. Каракачанов заяви, че държавата може да предприема действия при нарушение на териториалните ѝ води в рамките на 12 морски мили, но няма право да спира корабоплаването в изключителната икономическа зона.

Тристранна среща в София

Изказването му беше направено след среща в София на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трите държави осъдиха атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове и заявиха, че ще засилят обмена на информация, ранното предупреждение и координацията за сигурността в Черно море.

Министрите настояха за безопасно корабоплаване, деескалация и спазване на международното право. Следващите срещи са планирани в два формата – на политическо ниво в Букурещ и между военни експерти в Анкара.

Коментар за президентските избори

Каракачанов коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е получил информация от партийни структури в Кърджали, Смолян и Хасково, според която структури на ДПС са получили указания да подкрепят Андрей Гюров.

Твърдението не беше подкрепено с публично посочени документи или официално изявление на ДПС в материала на Bulgaria ON AIR. Каракачанов определи предполагаемата подкрепа като знак за „нова сглобка“ и заяви, че на България е необходим президент, който търси разум и спокойствие, а не конфронтация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    30 15 Отговор
    Хайде пак почнаха да плашат че ще започваме война с Русия

    Коментиран от #7, #19

    21:34 28.10.2026

  • 2 Пич

    23 17 Отговор
    Големият проблем е, че някой усилено се опитва да ни вкара във война пряко!!!
    Явно са ни преценили като слабо звено, и не случайно някой ескалира удренето на кораби на наша територия!!!
    И работи бе, куп глупаци Урсулиански рипат да активират разни членове, а всъщност няма никакви основания, защото нищо наше не е атакувано и потопено!!!
    Истериците да грабват мерките, и марш у Киев!!!
    Докато не са го разцепили, щото нали знаете, че руснаците го цепят сега?!
    И за да не истеризират паветниците - Украинците тХака кХазаха!!!

    Коментиран от #5

    21:34 28.10.2026

  • 3 Анонимен

    22 6 Отговор
    Думкат се кораби в териториални води на Румъния и България но не се казва какви са тези дронове

    Коментиран от #8, #9

    21:34 28.10.2026

  • 4 Овчар

    14 2 Отговор
    Опозицията и властта са там благодарение на мазохистите които 40 г гласуват за по гаден живот..! Едно куче като се научи да си яде фекалиите ги яде цял живот..

    21:35 28.10.2026

  • 5 Соломон

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    И как точно ще стане това вкарване във война

    Коментиран от #30, #34

    21:36 28.10.2026

  • 6 Софето

    26 7 Отговор
    И този плъх ни е бил военен министър
    Жалки хора

    21:36 28.10.2026

  • 7 Все те плашат

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    а войната идва все по близо. Дали ще прогледнеш.

    Коментиран от #13

    21:36 28.10.2026

  • 8 Соломон

    14 13 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    И какво могат да бъдат освен Руски

    Коментиран от #11

    21:37 28.10.2026

  • 9 Мисли

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Като за Северен поток!
    Машите може да са украински, но ръката която ги насочва е на гадовете оттатък Ламанша!

    21:38 28.10.2026

  • 10 Красимир Петров

    11 12 Отговор
    Всички розови жълтопаветници на фронта в Украйна

    Коментиран от #58

    21:39 28.10.2026

  • 11 Могат да са украински

    12 7 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    могат и британски, могат и американски! Отдавна зеленият се мъчи да вкара и друг във война!

    Коментиран от #15, #31

    21:39 28.10.2026

  • 12 !!!?

    13 7 Отговор
    И Шкембе-войводата извади торбата с лъжите...Мистър Кеш продава оръжие на Украйна, а опозицията тикала страната към война...!!!?

    21:39 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇺🇦🇧🇬

    10 9 Отговор
    А благодарение на управляващите,които ни тласкат към дипломация и мир,рашия започна да удря кораби на наша територия през ден...

    Коментиран от #21

    21:40 28.10.2026

  • 15 Соломон

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "Могат да са украински":

    И за какво са им на Англия или САЩ да ги ударят

    Коментиран от #22

    21:41 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кои?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Евреите ли?

    21:42 28.10.2026

  • 18 руззззНациии

    9 1 Отговор
    Абе я си гледай торбичката от била бе дежеласвибьиооо

    21:42 28.10.2026

  • 19 Забрана за преминаване на кораби

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    с опасен или неизвестен товар на по- малко от 70 мили от бреговете на РБ.
    РБ не носи отговорност при нарушение.

    Коментиран от #24, #33

    21:43 28.10.2026

  • 20 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Въпроса бе":

    Аз виждам много добре

    Коментиран от #25

    21:43 28.10.2026

  • 21 Благодарение

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "🇺🇦🇧🇬":

    на продажните урсули тъпчещи си сметките с комисиони за да има война и унищожаващи Европа., Сега береш плодовете и пак не увира между ушите. Няма какво да уври там.

    21:43 28.10.2026

  • 22 Ами за какво

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Англия и САЩ унищожиха Украйна?

    Коментиран от #32

    21:44 28.10.2026

  • 23 КА.РАЛАЙНЯНОВ

    9 3 Отговор
    И ТОЙ С КРЕМЪЛСКИТЕ
    ОПОРКИ.
    ЯВНО И ТОЯ ЧАКА РАДЕВ
    ДА ТО ВКАРА
    В НЕКОЯ КЕШ ЧЕШМИЧКА.

    21:44 28.10.2026

  • 24 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Забрана за преминаване на кораби":

    Ти май ще измислиш ново международно право

    21:44 28.10.2026

  • 25 Кое

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Пропагандата за глупаци ли, докато я сееш, войната иде все по близо.

    21:45 28.10.2026

  • 26 Май Шкембето

    7 3 Отговор
    Пак иска да лапа .

    Много голям Русофил
    Се извъди.

    21:46 28.10.2026

  • 27 агент Иван

    8 1 Отговор
    е отрочето на агент Иванов. Тази фамилия съществува и се изхранва само с доноси, интриги и потомствена злост.

    21:46 28.10.2026

  • 28 И този хартиен генерал плаши с война

    8 1 Отговор
    Срамното е че този представлява или представляваше ВМРО. Но нищо общо с българската ВМОРО. Сегашните са всички със съветски пол.

    21:46 28.10.2026

  • 29 Гориил

    7 6 Отговор
    В интерес на България е да избегне всеки опит да се въвлече във война със своята освободителка. Ако София прояви търпение и сдържаност, Русия в крайна сметка ще превърне България в енергиен гигант, получаващ колосални приходи благодарение на уникалното си транзитно и географско местоположение. Българската опозиция няма нищо общо със стремежите и интересите на народа. Тя е агент на европейската военна партия.

    Коментиран от #78

    21:46 28.10.2026

  • 30 На комисията

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    във военното окръжие ще ти обяснят.

    Коментиран от #36

    21:47 28.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ами за какво":

    Как точно я унищожат без нито един украински войник или цивилен да е загинал от английски или американски коршум. Вероятно Русия е там за да го спаси а не да ги убива

    Коментиран от #40

    21:48 28.10.2026

  • 33 И защо

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Забрана за преминаване на кораби":

    България да не печели приход и да се използва за държавните служители или за ползите на държавата, заради агресията на Русия. Още повече, че заради Русия се покачват и таксите и цените. Но вие сте толкова манипулирани, че ще се самозапалите за империята. Как може такова безумие.

    Коментиран от #42

    21:48 28.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "На комисията":

    Младеж. Имам 25г в армията

    Коментиран от #46

    21:50 28.10.2026

  • 37 Йода

    4 0 Отговор
    Какво друго да каже агента от ДС.

    Коментиран от #53

    21:51 28.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Как ли

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Виж я Украйна какво остана, благодарение на САЩ и Великобритания. А как....

    Коментиран от #47

    21:52 28.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ами тя агресията е на САЩ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "И защо":

    Русия си е у тях. Но си права, В пропагандата за глупаци пише за Русия. Тя е забавна, но не за всеки. За някои е вредна. Попиват я като гъба.

    21:54 28.10.2026

  • 43 И Тоя Ли Изпери ?

    2 0 Отговор
    --------------- ?

    21:55 28.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Е 26 -тата

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    ще ти е последна. Тъкмо да помиришеш реална война и да си отработиш заплатите.

    21:58 28.10.2026

  • 47 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Как ли":

    Русия нападна Украйна за да и отнеме територията но виновни са САЩ и Англия

    Коментиран от #48

    21:58 28.10.2026

  • 48 Войната е следствие, а не причина

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    За да знаеш истината и да не те ползват така евтино, трябва да знаеш причините! Просто правило е дори и да няма с какво да осъзнаеш какво се случва, да видиш потока на парите. Войната е бизнес. Стана прекалено много информация за смилане. 😄

    Коментиран от #55

    22:01 28.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 АГЕНТ НА ДС

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Йода":

    И ПРОПАДНАЛ
    ПОЛИТИК.

    ТОВА Е КАРАКАЧАНОВ .

    22:03 28.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Войната е следствие, а не причина":

    Я кажи кой са причините за тази не война а СВО

    Коментиран от #61, #65, #70

    22:03 28.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 И На Тоя !

    1 0 Отговор
    Му Платиха !

    Мунчо !

    Не Подбира Средства !

    22:05 28.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Горски

    3 1 Отговор
    След 2014 г ., осем години беше Украйна срещу руснаците там . ОТ 2022г е Русия , за да защити РУСНАЦИТЕ . Какво прави САЩ ако някой засегне американец , или Израел за израелец - същото, само Зеленски не разбира до къде ще я докара. И какво, ако властта у нас каже, че Русия е агресор? Това ще промени ли нещо, ще спре ли войната? И да каже, и да не каже, е все тая. Нищо не зависи от българските управляващи, освен организирането на хуманитарна помощ за бесарабските българи. Как се повтаря историята...През пролетта на 1945 г. в Берлин са мечтаели за "справедлив" мир,а се е стигнало до безусловна капитулация.Същата пиеса със същите артисти,само епохата е друга. Всичко около корабите е много съмнително, край Кардам дронът избухна и го видяхме какъв е, а при тези кораби остатъци от дронове няма, а са потънали за минути, проявяваме съчувствие към моряците, но те знаят с какво са се заловили, братът на мой съсед изчезна безследно на един кораб, на който работеше, възрастните му родители починаха за една година и защо кораби от Турция минават покрай нашия бряг, защо не пресичат директно от турската в украинската икономическа зона. Но и руснаците да са,какво от това - удрят кораби,които нямат никакво отношение към България,в международни води,а пък страната ни като активен помагач на едната страна в конфликта,е по-добре да си замълчи когато получи някое шамарче.

    Коментиран от #64

    22:09 28.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Какво Ти Обещаха ?

    1 0 Отговор
    За Тези Приказки ?

    22:11 28.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Горски":

    И какво правиха руснаците в Донбас и Луганск. Защо не си стояха в Русия. Нормално е някой като ти дойде нагости неканен с оръжие. Да му отговориш със същото. Защо Украйна да е виновна че Русия иска да и отнеме още територия след като взе Крим

    22:14 28.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 наглост на агент Иван

    3 1 Отговор
    Стига си повтарял опорките на Фатмака от село Славяново бе, агентт Иване Каракачанов, стига, че ставаш още по-отвратителен и омразен на българския народ бе, наглец долен и мерзавец от класа! Какъв мир бълнува кратунатата ти, задръстена от ръждясали сърпове и чукове, какви пет лева бе, агент Иване! Путниски мир, нали?! Няма да стане! Пийте с Фатмака по една студиена вода! Ама той и без това в неделя вечер ще пие студена вода, и то не само една чаша, а доста! Затова е побеснял и не се слуша ккави глупости дрънка!

    Коментиран от #67, #76

    22:21 28.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ужас!

    1 0 Отговор
    Само като видя мутрата на агент Иван Каракачанов и тичам да повръщам! Преди да съм чул опорките на Фатмака за "путински мир", които агент Иван повтаря като папагал!

    22:24 28.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 уйко Урдьо

    3 0 Отговор
    Руско мекере

    22:26 28.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 67 - и умник

    1 0 Отговор
    Абе, ти по-добре си пирготви две лопати и една голяма метла, че да изметеш "прогресивните" отпадъци в неделя вечер! Ама, много ще трябва да метеш, брато, много, ще размахваш метлата чак до бунището, където чакат простак Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето и Балбана Джебчията Орангутана!

    Коментиран от #77

    22:34 28.10.2026

  • 75 Ваня

    1 0 Отговор
    Русия ви бие с енергийно оръжия тип ХААРП и, лично съм свидетел ежедневно на намеса на Русия в природата на България. Това са новите технологии. Управляващите мишки скрити в дупчиците си, не могат да орговорят, мъпчат си.

    22:35 28.10.2026

  • 76 Истината не е опорки

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "наглост на агент Иван":

    Ако искаш опорки, два тролея на отпадъците ПП, ДБ и ГЕРБ пълнят ден и нощ форума. Да верно изглеждат тъпо и жалко, но при липса на достойнство, това е.

    22:36 28.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тоя мазньо е на Йотова в комитета отвратително тип за каквола война бълнуваш мазньооооневероятни алчници сте

    22:43 28.10.2026

  • 80 оня с коня

    0 0 Отговор
    Според Каракачанов ако БГ използва Ракети или друго оръжие срещу руските дронове ЗА ДА ЗАЩИТИ Икономическата си Зона,това означава "вземане на страна" във войната.Според него Русия нанасяла Удари по кораби превозващи Оръжие,но ОТРИЧАЛА ТОВА, което пък значи че обвинява Русия в ЛЪЖА.Предложението му е Трите черноморски държави да настояваме Европа да седне на масата за Преговори с Русия,но Без "глупави условия",т.е. да се просне по очи пред русия с горещи молби за пощада.По-нататък Шкембе Войвода обяснява че имаме право да предприемем сействия в Терит. си води,но не и да спираме корабоплаването в Икон си зона ,т.е. руските дронове са "нормално корабоплаване".И тук си задавам въпроса КОЛКО Душевни терзания е изпитвал Борисов за да назначи тоя човек в Правителството,притиснат от Необходимостта да попълни парламентарната бройка за сформирането му?!

    22:43 28.10.2026

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