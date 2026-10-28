Каракачанов: Опозицията тика България към война с Русия

Опозицията тика България към конфликт с Русия, заяви бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR. По думите му призивите страната да отговори на атаките срещу търговски кораби в Черно море създават риск от пряка ескалация.
„Ако слушате опозицията, ние трябва да обявим война на Русия. Това искат те“, каза Каракачанов. Той попита как точно трябва да реагира България и дали се предлага страната да използва ракетите си срещу руски дронове.
Каракачанов заяви, че подобен ход би означавал България да заеме страната на едната страна във войната. Според него Русия нанася ударите по кораби, които превозват оръжия, но отрича това. Той добави, че Украйна също атакува руски кораби.
Предложението за колективна нота
Бившият министър на отбраната посочи, че България, Румъния и Турция могат да изпратят колективна нота до Русия. По думите му обаче дипломатическият протест няма да реши проблема с атаките.„Трите държави, които сме засегнати, трябва да поискаме от Европа да се седне на масата за преговори, но не с глупави условия“, заяви Каракачанов.
Той призова трите държави да бъдат инициатори пред Европейския съюз за действия, насочени към прекратяване на войната, а не само към нови преговори. Каракачанов отхвърли като опасни предложенията за сваляне единствено на украински или единствено на руски дронове.
В аргументите си той се позова на различията между териториалните води и изключителната икономическа зона. Каракачанов заяви, че държавата може да предприема действия при нарушение на териториалните ѝ води в рамките на 12 морски мили, но няма право да спира корабоплаването в изключителната икономическа зона.
Тристранна среща в София
Изказването му беше направено след среща в София на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трите държави осъдиха атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове и заявиха, че ще засилят обмена на информация, ранното предупреждение и координацията за сигурността в Черно море.
Министрите настояха за безопасно корабоплаване, деескалация и спазване на международното право. Следващите срещи са планирани в два формата – на политическо ниво в Букурещ и между военни експерти в Анкара.
Коментар за президентските избори
Каракачанов коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е получил информация от партийни структури в Кърджали, Смолян и Хасково, според която структури на ДПС са получили указания да подкрепят Андрей Гюров.
Твърдението не беше подкрепено с публично посочени документи или официално изявление на ДПС в материала на Bulgaria ON AIR. Каракачанов определи предполагаемата подкрепа като знак за „нова сглобка“ и заяви, че на България е необходим президент, който търси разум и спокойствие, а не конфронтация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #7, #19
21:34 28.10.2026
2 Пич
Явно са ни преценили като слабо звено, и не случайно някой ескалира удренето на кораби на наша територия!!!
И работи бе, куп глупаци Урсулиански рипат да активират разни членове, а всъщност няма никакви основания, защото нищо наше не е атакувано и потопено!!!
Истериците да грабват мерките, и марш у Киев!!!
Докато не са го разцепили, щото нали знаете, че руснаците го цепят сега?!
И за да не истеризират паветниците - Украинците тХака кХазаха!!!
Коментиран от #5
21:34 28.10.2026
3 Анонимен
Коментиран от #8, #9
21:34 28.10.2026
4 Овчар
21:35 28.10.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "Пич":И как точно ще стане това вкарване във война
Коментиран от #30, #34
21:36 28.10.2026
6 Софето
Жалки хора
21:36 28.10.2026
7 Все те плашат
До коментар #1 от "Соломон":а войната идва все по близо. Дали ще прогледнеш.
Коментиран от #13
21:36 28.10.2026
8 Соломон
До коментар #3 от "Анонимен":И какво могат да бъдат освен Руски
Коментиран от #11
21:37 28.10.2026
9 Мисли
До коментар #3 от "Анонимен":Като за Северен поток!
Машите може да са украински, но ръката която ги насочва е на гадовете оттатък Ламанша!
21:38 28.10.2026
10 Красимир Петров
Коментиран от #58
21:39 28.10.2026
11 Могат да са украински
До коментар #8 от "Соломон":могат и британски, могат и американски! Отдавна зеленият се мъчи да вкара и друг във война!
Коментиран от #15, #31
21:39 28.10.2026
12 !!!?
21:39 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #21
21:40 28.10.2026
15 Соломон
До коментар #11 от "Могат да са украински":И за какво са им на Англия или САЩ да ги ударят
Коментиран от #22
21:41 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кои?
До коментар #13 от "Соломон":Евреите ли?
21:42 28.10.2026
18 руззззНациии
21:42 28.10.2026
19 Забрана за преминаване на кораби
До коментар #1 от "Соломон":с опасен или неизвестен товар на по- малко от 70 мили от бреговете на РБ.
РБ не носи отговорност при нарушение.
Коментиран от #24, #33
21:43 28.10.2026
20 Соломон
До коментар #16 от "Въпроса бе":Аз виждам много добре
Коментиран от #25
21:43 28.10.2026
21 Благодарение
До коментар #14 от "🇺🇦🇧🇬":на продажните урсули тъпчещи си сметките с комисиони за да има война и унищожаващи Европа., Сега береш плодовете и пак не увира между ушите. Няма какво да уври там.
21:43 28.10.2026
22 Ами за какво
До коментар #15 от "Соломон":Англия и САЩ унищожиха Украйна?
Коментиран от #32
21:44 28.10.2026
23 КА.РАЛАЙНЯНОВ
ОПОРКИ.
ЯВНО И ТОЯ ЧАКА РАДЕВ
ДА ТО ВКАРА
В НЕКОЯ КЕШ ЧЕШМИЧКА.
21:44 28.10.2026
24 Соломон
До коментар #19 от "Забрана за преминаване на кораби":Ти май ще измислиш ново международно право
21:44 28.10.2026
25 Кое
До коментар #20 от "Соломон":Пропагандата за глупаци ли, докато я сееш, войната иде все по близо.
21:45 28.10.2026
26 Май Шкембето
Много голям Русофил
Се извъди.
21:46 28.10.2026
27 агент Иван
21:46 28.10.2026
28 И този хартиен генерал плаши с война
21:46 28.10.2026
29 Гориил
Коментиран от #78
21:46 28.10.2026
30 На комисията
До коментар #5 от "Соломон":във военното окръжие ще ти обяснят.
Коментиран от #36
21:47 28.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #22 от "Ами за какво":Как точно я унищожат без нито един украински войник или цивилен да е загинал от английски или американски коршум. Вероятно Русия е там за да го спаси а не да ги убива
Коментиран от #40
21:48 28.10.2026
33 И защо
До коментар #19 от "Забрана за преминаване на кораби":България да не печели приход и да се използва за държавните служители или за ползите на държавата, заради агресията на Русия. Още повече, че заради Русия се покачват и таксите и цените. Но вие сте толкова манипулирани, че ще се самозапалите за империята. Как може такова безумие.
Коментиран от #42
21:48 28.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Соломон
До коментар #30 от "На комисията":Младеж. Имам 25г в армията
Коментиран от #46
21:50 28.10.2026
37 Йода
Коментиран от #53
21:51 28.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Как ли
До коментар #32 от "Соломон":Виж я Украйна какво остана, благодарение на САЩ и Великобритания. А как....
Коментиран от #47
21:52 28.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ами тя агресията е на САЩ
До коментар #33 от "И защо":Русия си е у тях. Но си права, В пропагандата за глупаци пише за Русия. Тя е забавна, но не за всеки. За някои е вредна. Попиват я като гъба.
21:54 28.10.2026
43 И Тоя Ли Изпери ?
21:55 28.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Е 26 -тата
До коментар #36 от "Соломон":ще ти е последна. Тъкмо да помиришеш реална война и да си отработиш заплатите.
21:58 28.10.2026
47 Соломон
До коментар #40 от "Как ли":Русия нападна Украйна за да и отнеме територията но виновни са САЩ и Англия
Коментиран от #48
21:58 28.10.2026
48 Войната е следствие, а не причина
До коментар #47 от "Соломон":За да знаеш истината и да не те ползват така евтино, трябва да знаеш причините! Просто правило е дори и да няма с какво да осъзнаеш какво се случва, да видиш потока на парите. Войната е бизнес. Стана прекалено много информация за смилане. 😄
Коментиран от #55
22:01 28.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 АГЕНТ НА ДС
До коментар #37 от "Йода":И ПРОПАДНАЛ
ПОЛИТИК.
ТОВА Е КАРАКАЧАНОВ .
22:03 28.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Соломон
До коментар #48 от "Войната е следствие, а не причина":Я кажи кой са причините за тази не война а СВО
Коментиран от #61, #65, #70
22:03 28.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 И На Тоя !
Мунчо !
Не Подбира Средства !
22:05 28.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Горски
Коментиран от #64
22:09 28.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Какво Ти Обещаха ?
22:11 28.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Соломон
До коментар #59 от "Горски":И какво правиха руснаците в Донбас и Луганск. Защо не си стояха в Русия. Нормално е някой като ти дойде нагости неканен с оръжие. Да му отговориш със същото. Защо Украйна да е виновна че Русия иска да и отнеме още територия след като взе Крим
22:14 28.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 наглост на агент Иван
Коментиран от #67, #76
22:21 28.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ужас!
22:24 28.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 уйко Урдьо
22:26 28.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 67 - и умник
Коментиран от #77
22:34 28.10.2026
75 Ваня
22:35 28.10.2026
76 Истината не е опорки
До коментар #66 от "наглост на агент Иван":Ако искаш опорки, два тролея на отпадъците ПП, ДБ и ГЕРБ пълнят ден и нощ форума. Да верно изглеждат тъпо и жалко, но при липса на достойнство, това е.
22:36 28.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Анонимен
22:43 28.10.2026
80 оня с коня
22:43 28.10.2026