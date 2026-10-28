Каракачанов: Опозицията тика България към война с Русия

Опозицията тика България към конфликт с Русия, заяви бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR. По думите му призивите страната да отговори на атаките срещу търговски кораби в Черно море създават риск от пряка ескалация.

„Ако слушате опозицията, ние трябва да обявим война на Русия. Това искат те“, каза Каракачанов. Той попита как точно трябва да реагира България и дали се предлага страната да използва ракетите си срещу руски дронове.

Каракачанов заяви, че подобен ход би означавал България да заеме страната на едната страна във войната. Според него Русия нанася ударите по кораби, които превозват оръжия, но отрича това. Той добави, че Украйна също атакува руски кораби.

Предложението за колективна нота

Бившият министър на отбраната посочи, че България, Румъния и Турция могат да изпратят колективна нота до Русия. По думите му обаче дипломатическият протест няма да реши проблема с атаките.

„Трите държави, които сме засегнати, трябва да поискаме от Европа да се седне на масата за преговори, но не с глупави условия“, заяви Каракачанов.

Той призова трите държави да бъдат инициатори пред Европейския съюз за действия, насочени към прекратяване на войната, а не само към нови преговори. Каракачанов отхвърли като опасни предложенията за сваляне единствено на украински или единствено на руски дронове.

В аргументите си той се позова на различията между териториалните води и изключителната икономическа зона. Каракачанов заяви, че държавата може да предприема действия при нарушение на териториалните ѝ води в рамките на 12 морски мили, но няма право да спира корабоплаването в изключителната икономическа зона.

Тристранна среща в София

Изказването му беше направено след среща в София на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Трите държави осъдиха атаките с дронове срещу търговски плавателни съдове и заявиха, че ще засилят обмена на информация, ранното предупреждение и координацията за сигурността в Черно море.

Министрите настояха за безопасно корабоплаване, деескалация и спазване на международното право. Следващите срещи са планирани в два формата – на политическо ниво в Букурещ и между военни експерти в Анкара.

Коментар за президентските избори

Каракачанов коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е получил информация от партийни структури в Кърджали, Смолян и Хасково, според която структури на ДПС са получили указания да подкрепят Андрей Гюров.

Твърдението не беше подкрепено с публично посочени документи или официално изявление на ДПС в материала на Bulgaria ON AIR. Каракачанов определи предполагаемата подкрепа като знак за „нова сглобка“ и заяви, че на България е необходим президент, който търси разум и спокойствие, а не конфронтация.