Кметът на Елхово Петър Гендов заяви, че е изненадан от ситуацията в училището в село Бояново, след като при проверка на Нова тв от общо 131 записани ученици 113 не са били в класните стаи. По думите му той е посещавал учебното заведение няколко пъти и при тези посещения там е имало ученици.

„Изненадан съм, защото няколко пъти съм посещавал училището. И там наистина имало ученици. Просто не мога да си обясня от началото на учебната година до сега какво се е случило. Не съм предупреждавал, че ще го посетя“, каза Гендов.

Контролът е в правомощията на образователните институции

На въпрос дали общината има ангажимент да следи дейността на училището, след като гласува средства за него, кметът посочи, че контролът е отговорност на образователните институции.

„Ангажиментът е на Регионалното управление на образованието“, заяви Петър Гендов.

Случаят предизвика реакция от Министерството на образованието и науката. Заместник-министърът д-р Таня Панчева посети училището в понеделник и установи, че в класните стаи са били около 40 деца. МОН разглежда два варианта за учебното заведение – закриване или предприемане на мерки за възстановяване на нормалния учебен процес.

Кметът отрече твърденията за ученици от други общини

Гендов коментира и твърденията, че в училището са записвани деца от отдалечени общини. По думите му повечето ученици са от Бояново и околните села, а той знае за двама ученици от Ямбол.

Кметът заяви, че не вярва на твърденията, че отсъствия не се нанасят, за да могат определени политически сили и кметове да използват родителите на децата по време на избори. Според него част от учениците са в уязвимо социално положение, а родителите на много от тях работят в чужбина и децата се отглеждат от баби и дядовци.

Настоящият директор е на поста от около месец

Гендов каза, че настоящият директор е започнал работа преди около месец, но не знае кога е проведен конкурсът за длъжността. За предишния директор посочи, че е бил от Ямбол.

МОН извършва проверка на дейността на училището, включително на организацията на учебния процес и финансовата дейност. Очаква се резултатите от проверките да бъдат представени след приключването им.