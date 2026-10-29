Омбудсманът: Скъпите ученически екскурзии притискат родителите, трябва с МОН да решим проблема

Много жалби са постъпили до омбудсмана заради цените на еднодневни ученически екскурзии, предлагани в детски градини и училища. Офертите за дестинации близо до София най-често са между 45 и 60 евро, като сред посочените примери е пътуване до Железница за 60 евро.
В предаването „Денят започва“ по БНТ омбудсманът Велислава Делчева заяви, че родителите не трябва да бъдат поставяни в ситуация да приемат единствено предложение, особено когато не могат да си позволят цената.„Не може на родителя да се предлага само една оферта и той да се чувства притиснат детето му да отиде на екскурзия“, каза Делчева.
По думите ѝ ученическите екскурзии не са само разходка извън училището, а имат образователни цели и значение за социализацията на децата. Тя посочи, че високата цена може да доведе до ситуация, в която едно дете да остане извън общото преживяване, защото семейството му не може да плати.
Искат няколко оферти и ясни критерии
Делчева настоя Министерството на образованието и науката да потърси бързо решение, а при необходимост в обсъждането да се включи и Министерството на транспорта.„Трябва да има възможност да се избира между няколко оферти“, заяви омбудсманът.
Според нея трябва да бъдат въведени ясни критерии за избора на фирми, които организират ученическите пътувания. Тя допусна и участие на родителите при вземането на решението коя оферта да бъде предпочетена.
Като обяснение за цените туроператори са посочили разходите за гориво, осигуряването на водач, педагогически персонал и допълнителни туристически застраховки за всички ученици. Делчева заяви, че това не е достатъчно обяснение за цената на близки еднодневни дестинации.
Омбудсманът определи като основен проблем липсата на реален избор за семействата. Конкретно решение или срок за промяна на правилата не са обявени в разговора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:31 29.10.2026
2 щъркел
09:40 29.10.2026
3 Цената на ученич3ските екскурзии
Ако организаторът включва лекции, практически занимания сред природата, игри и приключения, някакъв нов за децата спорт, например стрелба, катерене, екшън парк, спускане с каят, посещения в музей и т.н.- това е водещата цена.
Родителите трябва да гледат ПРОГРАМАТА , тя е важна за децата им, а не просто ходене от едно място до друго и обратно.
09:40 29.10.2026
4 Луд
Коментиран от #7
09:41 29.10.2026
5 Някъде В Закона Да пише ?
И че са Задължителни ?
А Ако Са !
Нека МОН да си плаща За това !
Не Мисля Че това е Работа На Омбудсмана !
Тавя са Организационно - Търговски Отношения !
И Защо ? Омбудсмана !
Не предприема Действия За Защита На Законопостановените Човешки Права ?
За Чив И е делегирано провото Да Сезира Конституционния Съд ?
Слид Като Не иска Да Го Прилага !
Коментиран от #9
09:44 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вярно е
До коментар #4 от "Луд":така учителки си изкарват цялото лято в почивка- на море, на балкан за сметка на учениците
09:46 29.10.2026
8 Въй
09:46 29.10.2026
9 Има Поне 5 Законови Регламента !
До коментар #5 от "Някъде В Закона Да пише ?":Които противоречат на Регламентираното от Конституцията И Закона !
Но Тя Отказва Да Сезира този Съд За Това !
09:48 29.10.2026
10 ми така е щото учителите за половин ден
09:49 29.10.2026