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Омбудсманът: Скъпите ученически екскурзии притискат родителите, трябва с МОН да решим проблема

Омбудсманът: Скъпите ученически екскурзии притискат родителите, трябва с МОН да решим проблема

29 Октомври, 2026 09:29 433 10

  • ученически екскурзии-
  • омбудсман-
  • велислава делчева-
  • мон-
  • родители

Офертите за еднодневни пътувания близо до София достигат 60 евро

Омбудсманът: Скъпите ученически екскурзии притискат родителите, трябва с МОН да решим проблема - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Много жалби са постъпили до омбудсмана заради цените на еднодневни ученически екскурзии, предлагани в детски градини и училища. Офертите за дестинации близо до София най-често са между 45 и 60 евро, като сред посочените примери е пътуване до Железница за 60 евро.

В предаването „Денят започва“ по БНТ омбудсманът Велислава Делчева заяви, че родителите не трябва да бъдат поставяни в ситуация да приемат единствено предложение, особено когато не могат да си позволят цената.

„Не може на родителя да се предлага само една оферта и той да се чувства притиснат детето му да отиде на екскурзия“, каза Делчева.

По думите ѝ ученическите екскурзии не са само разходка извън училището, а имат образователни цели и значение за социализацията на децата. Тя посочи, че високата цена може да доведе до ситуация, в която едно дете да остане извън общото преживяване, защото семейството му не може да плати.

Искат няколко оферти и ясни критерии

Делчева настоя Министерството на образованието и науката да потърси бързо решение, а при необходимост в обсъждането да се включи и Министерството на транспорта.

„Трябва да има възможност да се избира между няколко оферти“, заяви омбудсманът.

Според нея трябва да бъдат въведени ясни критерии за избора на фирми, които организират ученическите пътувания. Тя допусна и участие на родителите при вземането на решението коя оферта да бъде предпочетена.

Като обяснение за цените туроператори са посочили разходите за гориво, осигуряването на водач, педагогически персонал и допълнителни туристически застраховки за всички ученици. Делчева заяви, че това не е достатъчно обяснение за цената на близки еднодневни дестинации.

Омбудсманът определи като основен проблем липсата на реален избор за семействата. Конкретно решение или срок за промяна на правилата не са обявени в разговора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Някога ходихме на ученически лагери, където имахме взимане даване с украинчета и русначета.

    09:31 29.10.2026

  • 2 щъркел

    0 0 Отговор
    Пътуването до Железница е желязно.Скъпотия за 60 евро. Трябва да е Алуминиевица или Дървеница за 15-тина евраци.

    09:40 29.10.2026

  • 3 Цената на ученич3ските екскурзии

    1 1 Отговор
    не се определя токова от разстоянието, нито от продължителността- ден или два, нито от хотела или храната, колкото от ПРОГРАМАТА , която организаторът предлага.

    Ако организаторът включва лекции, практически занимания сред природата, игри и приключения, някакъв нов за децата спорт, например стрелба, катерене, екшън парк, спускане с каят, посещения в музей и т.н.- това е водещата цена.

    Родителите трябва да гледат ПРОГРАМАТА , тя е важна за децата им, а не просто ходене от едно място до друго и обратно.

    09:40 29.10.2026

  • 4 Луд

    5 0 Отговор
    Баща на 2 деца съм. Сигурен съм ,ама на 100 процента ,че учителката която закара 1 автобус деца в даден хотел получава безплатен ваучер за 5 дни със нейното семейство. 75 евро за една нощувка в хотел на 50 км от нашия град. Било с включен транспорт. Всички музей си ги плащат отделно. Пари имам и ги давам с кеф. Въпроса е това реало ли е. Значи за дете 75 което значи 300 евро за семейство в общежитие пригодено за гости в Дряново. Питам учителката тя на 300 евро ли нощува в такъв пансион, защото не е хотел. И тя се възпалява.Оказва се ,че не го мисля само аз. Проблема е ,че в един клас хората с по-малки възможности не се чувстват сомфортно да го кажат и реално трябна най-големия паралия да го кажи.

    Коментиран от #7

    09:41 29.10.2026

  • 5 Някъде В Закона Да пише ?

    1 1 Отговор
    Че те трябва да бъдат Достъпни ?

    И че са Задължителни ?

    А Ако Са !

    Нека МОН да си плаща За това !

    Не Мисля Че това е Работа На Омбудсмана !

    Тавя са Организационно - Търговски Отношения !

    И Защо ? Омбудсмана !

    Не предприема Действия За Защита На Законопостановените Човешки Права ?

    За Чив И е делегирано провото Да Сезира Конституционния Съд ?

    Слид Като Не иска Да Го Прилага !

    Коментиран от #9

    09:44 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вярно е

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Луд":

    така учителки си изкарват цялото лято в почивка- на море, на балкан за сметка на учениците

    09:46 29.10.2026

  • 8 Въй

    0 0 Отговор
    ,но трябВа най-големияТ паралия да го кажЕ. Шъ го кажи,га мъ нема!Отива в лукс-хотел на Слънчев брягъ.

    09:46 29.10.2026

  • 9 Има Поне 5 Законови Регламента !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някъде В Закона Да пише ?":

    Които противоречат на Регламентираното от Конституцията И Закона !

    Но Тя Отказва Да Сезира този Съд За Това !

    09:48 29.10.2026

  • 10 ми така е щото учителите за половин ден

    1 0 Отговор
    "Работа" вземат повече пари от лекарите. Само дето повечето лекари работят а учителите правят екскурзии. ...

    09:49 29.10.2026

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