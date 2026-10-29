Омбудсманът: Скъпите ученически екскурзии притискат родителите, трябва с МОН да решим проблема

Много жалби са постъпили до омбудсмана заради цените на еднодневни ученически екскурзии, предлагани в детски градини и училища. Офертите за дестинации близо до София най-често са между 45 и 60 евро, като сред посочените примери е пътуване до Железница за 60 евро.

В предаването „Денят започва“ по БНТ омбудсманът Велислава Делчева заяви, че родителите не трябва да бъдат поставяни в ситуация да приемат единствено предложение, особено когато не могат да си позволят цената.

„Не може на родителя да се предлага само една оферта и той да се чувства притиснат детето му да отиде на екскурзия“, каза Делчева.

По думите ѝ ученическите екскурзии не са само разходка извън училището, а имат образователни цели и значение за социализацията на децата. Тя посочи, че високата цена може да доведе до ситуация, в която едно дете да остане извън общото преживяване, защото семейството му не може да плати.

Искат няколко оферти и ясни критерии

Делчева настоя Министерството на образованието и науката да потърси бързо решение, а при необходимост в обсъждането да се включи и Министерството на транспорта.

„Трябва да има възможност да се избира между няколко оферти“, заяви омбудсманът.

Според нея трябва да бъдат въведени ясни критерии за избора на фирми, които организират ученическите пътувания. Тя допусна и участие на родителите при вземането на решението коя оферта да бъде предпочетена.

Като обяснение за цените туроператори са посочили разходите за гориво, осигуряването на водач, педагогически персонал и допълнителни туристически застраховки за всички ученици. Делчева заяви, че това не е достатъчно обяснение за цената на близки еднодневни дестинации.

Омбудсманът определи като основен проблем липсата на реален избор за семействата. Конкретно решение или срок за промяна на правилата не са обявени в разговора.