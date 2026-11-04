Управляващите отрекоха план за промяна на втората пенсия

Управляващите отрекоха да подготвят прехвърляне на част от вноските за втора пенсия към Националния осигурителен институт. Повод за реакциите стана информация, че половината от задължителната 5-процентна вноска към втория пенсионен стълб може да бъде насочена към държавното обществено осигуряване.

Министерството на финансите и представители на парламентарната бюджетна комисия отрекоха да има подобно намерение. Председателят на комисията Константин Проданов заяви, че „такова нещо няма, не се планира и не е било планирано“.

Темата беше коментирана в предаването „Тази сутрин“ от бившия социален и икономически министър Лидия Шулева, изпълнителния директор на АИКБ Добромир Иванов и президента на КНСБ Пламен Димитров.

Какви са предупрежденията

Лидия Шулева постави въпроса какво ще получат осигурените лица след 20 години, ако част от средствата бъдат прехвърлени към НОИ. По думите ѝ подобна мярка може временно да запълни бюджетен дефицит, но не дава гаранция за по-високи бъдещи пенсии.

„Основният въпрос, на който трябва да се отговори, е какво ще получат хората, ако тези пари отидат в НОИ след 20 години“, заяви Шулева.

Тя припомни и приетото създаване на мултифондове, които трябва да позволят средствата във втория пенсионен стълб да се управляват при различно ниво на риск и потенциална доходност. Шулева постави и въпроса за управлението на Сребърния фонд, който според нея не носи доходност, въпреки че е създаден в подкрепа на финансовата стабилност на пенсионната система.

Добромир Иванов определи евентуалното намаляване на вноската като формално отстъпление от пенсионната реформа, започнала през 2002 г. Той уточни, че обсъжданият вариант не предвижда изземване на вече натрупаните средства, а промяна в разпределението на бъдещите осигуровки.

Синдикатите защитиха тристълбовия модел

„Намаляването на вноската, която отива във втория стълб, на практика ще намали именно пенсиите от тези капиталови стълбове“, предупреди Иванов.

Пламен Димитров също се обяви против евентуалното пренасочване на средства към НОИ. Президентът на КНСБ заяви, че подобна стъпка би поставила под съмнение тристълбовия пенсионен модел, за който според него има политическо и обществено съгласие от повече от 25 години.

„За нас това е неприемливо и недопустимо“, каза Димитров и посочи, че Икономическият и социален съвет вече е изготвил анализ с препоръки за развитието на трите пенсионни стълба.

Към момента няма обявено решение за промяна на размера или разпределението на вноската за втора пенсия. Спорът остава свързан с устойчивостта на държавното обществено осигуряване, застаряването на населението и ролята на капиталовото пенсионно осигуряване.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg