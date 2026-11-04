Управляващите отрекоха план за промяна на втората пенсия

Управляващите отрекоха да подготвят прехвърляне на част от вноските за втора пенсия към Националния осигурителен институт. Повод за реакциите стана информация, че половината от задължителната 5-процентна вноска към втория пенсионен стълб може да бъде насочена към държавното обществено осигуряване.
Министерството на финансите и представители на парламентарната бюджетна комисия отрекоха да има подобно намерение. Председателят на комисията Константин Проданов заяви, че „такова нещо няма, не се планира и не е било планирано“.
Темата беше коментирана в предаването „Тази сутрин“ от бившия социален и икономически министър Лидия Шулева, изпълнителния директор на АИКБ Добромир Иванов и президента на КНСБ Пламен Димитров.
Какви са предупрежденията
Лидия Шулева постави въпроса какво ще получат осигурените лица след 20 години, ако част от средствата бъдат прехвърлени към НОИ. По думите ѝ подобна мярка може временно да запълни бюджетен дефицит, но не дава гаранция за по-високи бъдещи пенсии.„Основният въпрос, на който трябва да се отговори, е какво ще получат хората, ако тези пари отидат в НОИ след 20 години“, заяви Шулева.
Тя припомни и приетото създаване на мултифондове, които трябва да позволят средствата във втория пенсионен стълб да се управляват при различно ниво на риск и потенциална доходност. Шулева постави и въпроса за управлението на Сребърния фонд, който според нея не носи доходност, въпреки че е създаден в подкрепа на финансовата стабилност на пенсионната система.
Добромир Иванов определи евентуалното намаляване на вноската като формално отстъпление от пенсионната реформа, започнала през 2002 г. Той уточни, че обсъжданият вариант не предвижда изземване на вече натрупаните средства, а промяна в разпределението на бъдещите осигуровки.„Намаляването на вноската, която отива във втория стълб, на практика ще намали именно пенсиите от тези капиталови стълбове“, предупреди Иванов.
Синдикатите защитиха тристълбовия модел
Пламен Димитров също се обяви против евентуалното пренасочване на средства към НОИ. Президентът на КНСБ заяви, че подобна стъпка би поставила под съмнение тристълбовия пенсионен модел, за който според него има политическо и обществено съгласие от повече от 25 години.
„За нас това е неприемливо и недопустимо“, каза Димитров и посочи, че Икономическият и социален съвет вече е изготвил анализ с препоръки за развитието на трите пенсионни стълба.
Към момента няма обявено решение за промяна на размера или разпределението на вноската за втора пенсия. Спорът остава свързан с устойчивостта на държавното обществено осигуряване, застаряването на населението и ролята на капиталовото пенсионно осигуряване.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #38
09:37 04.11.2026
2 ежко
09:37 04.11.2026
3 Така е
Народът, както каза Любо Пенев... дуай... дуду..
09:37 04.11.2026
4 Прогресистите по пътя на НДСВ-то
-;-
Според прогресистите некой си измисля такива лошевини.
09:37 04.11.2026
5 При тези Пенсии !
Да Се Осигуряваш ?
09:38 04.11.2026
6 🦉🦉🦉🦉
От 2000-та прибират 20% на всички бъдещи пенЦионери родени след 31.12.1959.г.❗
09:39 04.11.2026
7 джаба блеефски
09:43 04.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пенчо
09:59 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Голям зор
10:03 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Единици са хората
Коментиран от #21
10:09 04.11.2026
16 Даааа
10:10 04.11.2026
17 Пълна декапитализация ще последва
10:11 04.11.2026
18 Даааа
10:12 04.11.2026
19 Комунето
10:13 04.11.2026
20 Щом се говори нещо
Коментиран от #30, #40
10:15 04.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #15 от "Единици са хората":Те НЕ получават ВТОРА ПЕНСИЯ❗
Те получават ДОБАВКА към 80% от изчислената им пенсия ❗
При това тази добавка НЕ надхвърля орязаните им 20% и не е пожизнена ❗
Коментиран от #41
10:20 04.11.2026
22 Нещата ще се оправят само.
10:22 04.11.2026
23 сара
10:25 04.11.2026
24 един от народа
10:25 04.11.2026
25 Питанка
Не съм очаквал, че има хора, които лъжат повече от Копейката, но явно ми е бедно въображението.
10:26 04.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Боко
10:26 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Исторически факт !
Коментиран от #35
10:28 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гай Турий
10:30 04.11.2026
32 нннн
Махнете го този ,,задължителен!
Защо сме задължени да храним две администрации?
10:30 04.11.2026
33 Питане от умрял
10:31 04.11.2026
34 Анонимен
Коментиран от #36
10:31 04.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Анонимен
До коментар #34 от "Анонимен":Управляващите комундета лъжат обилно използват страховете на бедняците и ги крадат безогледно и безнаказано
10:34 04.11.2026
37 Марко Поло
10:36 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 няма бе
10:44 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Затова хейтърите да се глобяват
10:51 04.11.2026
44 Оставка
10:52 04.11.2026