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Управляващите отрекоха план за промяна на втората пенсия
  Тема: Икономика

Управляващите отрекоха план за промяна на втората пенсия

4 Ноември, 2026 09:33 900 44

  • втора пенсия-
  • нои-
  • пенсионна реформа-
  • пенсионни осигуровки-
  • кнсб

Обсъжданият вариант предвиждаше половината от 5-процентната вноска към частните фондове да бъде насочена към НОИ. Експерти и синдикати предупредиха за последиците

Управляващите отрекоха план за промяна на втората пенсия - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Управляващите отрекоха да подготвят прехвърляне на част от вноските за втора пенсия към Националния осигурителен институт. Повод за реакциите стана информация, че половината от задължителната 5-процентна вноска към втория пенсионен стълб може да бъде насочена към държавното обществено осигуряване.

Министерството на финансите и представители на парламентарната бюджетна комисия отрекоха да има подобно намерение. Председателят на комисията Константин Проданов заяви, че „такова нещо няма, не се планира и не е било планирано“.

Темата беше коментирана в предаването „Тази сутрин“ от бившия социален и икономически министър Лидия Шулева, изпълнителния директор на АИКБ Добромир Иванов и президента на КНСБ Пламен Димитров.

Какви са предупрежденията

Лидия Шулева постави въпроса какво ще получат осигурените лица след 20 години, ако част от средствата бъдат прехвърлени към НОИ. По думите ѝ подобна мярка може временно да запълни бюджетен дефицит, но не дава гаранция за по-високи бъдещи пенсии.

„Основният въпрос, на който трябва да се отговори, е какво ще получат хората, ако тези пари отидат в НОИ след 20 години“, заяви Шулева.

Тя припомни и приетото създаване на мултифондове, които трябва да позволят средствата във втория пенсионен стълб да се управляват при различно ниво на риск и потенциална доходност. Шулева постави и въпроса за управлението на Сребърния фонд, който според нея не носи доходност, въпреки че е създаден в подкрепа на финансовата стабилност на пенсионната система.

Добромир Иванов определи евентуалното намаляване на вноската като формално отстъпление от пенсионната реформа, започнала през 2002 г. Той уточни, че обсъжданият вариант не предвижда изземване на вече натрупаните средства, а промяна в разпределението на бъдещите осигуровки.

„Намаляването на вноската, която отива във втория стълб, на практика ще намали именно пенсиите от тези капиталови стълбове“, предупреди Иванов.

Синдикатите защитиха тристълбовия модел

Пламен Димитров също се обяви против евентуалното пренасочване на средства към НОИ. Президентът на КНСБ заяви, че подобна стъпка би поставила под съмнение тристълбовия пенсионен модел, за който според него има политическо и обществено съгласие от повече от 25 години.

„За нас това е неприемливо и недопустимо“, каза Димитров и посочи, че Икономическият и социален съвет вече е изготвил анализ с препоръки за развитието на трите пенсионни стълба.

Към момента няма обявено решение за промяна на размера или разпределението на вноската за втора пенсия. Спорът остава свързан с устойчивостта на държавното обществено осигуряване, застаряването на населението и ролята на капиталовото пенсионно осигуряване.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.А.К 🐱

    18 3 Отговор
    абе с 2 думи-всичко е окрадено , и новите месии се чудят откъде да краднат докато са на власт

    Коментиран от #38

    09:37 04.11.2026

  • 2 ежко

    10 10 Отговор
    Жалко.А беше едно добро решение!

    09:37 04.11.2026

  • 3 Така е

    10 6 Отговор
    Глашатаите на фондовете, кпито управляват втория стълб подскочиха като ожилени. Въртят си милярди, лошо няма.
    Народът, както каза Любо Пенев... дуай... дуду..

    09:37 04.11.2026

  • 4 Прогресистите по пътя на НДСВ-то

    14 0 Отговор
    Управляващите отрекоха да подготвят прехвърляне на част от вноските за втора пенсия към Националния осигурителен институт. Повод за реакциите стана информация, че половината от задължителната 5-процентна вноска към втория пенсионен стълб може да бъде насочена към държавното обществено осигуряване.
    -;-
    Според прогресистите некой си измисля такива лошевини.

    09:37 04.11.2026

  • 5 При тези Пенсии !

    16 1 Отговор
    За Какво Въобще !

    Да Се Осигуряваш ?

    09:38 04.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    10 5 Отговор
    НЯМА ВТОРА ПЕНСИЯ❗
    От 2000-та прибират 20% на всички бъдещи пенЦионери родени след 31.12.1959.г.❗

    09:39 04.11.2026

  • 7 джаба блеефски

    7 3 Отговор
    фондчето ми расте

    09:43 04.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пенчо

    15 0 Отговор
    Големи пенсии ще има само за държавните хрантутници! Всичко друго е лъжа и измама!

    09:59 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голям зор

    8 2 Отговор
    Как няма да отрекат като запалиха държавата,работещите да не са изроди.Гълъб щеше да ходи да дири рикия,пак кодпали държавата.Народа ако не ви контролира за нищо не ставате

    10:03 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Единици са хората

    10 2 Отговор
    Които въобще получават втората пенсия. Пълна измама и грабеж са тея ЧПФ-та

    Коментиран от #21

    10:09 04.11.2026

  • 16 Даааа

    4 3 Отговор
    Два пъти за месец народа ги контролира за техните глупости,нито едно правителство до сега не е било на тоя хал като тия.

    10:10 04.11.2026

  • 17 Пълна декапитализация ще последва

    7 1 Отговор
    Тези криминални ЧПФ-та всичко иьнасят в САЩ в момента

    10:11 04.11.2026

  • 18 Даааа

    6 4 Отговор
    През комунизма е така

    10:12 04.11.2026

  • 19 Комунето

    5 4 Отговор
    Колко сте долниии и подлиии лъжци червениии.

    10:13 04.11.2026

  • 20 Щом се говори нещо

    6 5 Отговор
    Значи има нещо вярно

    Коментиран от #30, #40

    10:15 04.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Единици са хората":

    Те НЕ получават ВТОРА ПЕНСИЯ❗
    Те получават ДОБАВКА към 80% от изчислената им пенсия ❗
    При това тази добавка НЕ надхвърля орязаните им 20% и не е пожизнена ❗

    Коментиран от #41

    10:20 04.11.2026

  • 22 Нещата ще се оправят само.

    5 1 Отговор
    Нещата ще си дойдат на мястото когато всички започнем да внасяме едни и същи пари в пенсионния фонд. От там нататък който иска да внася повече , да внася във допълнителното осигуряване

    10:22 04.11.2026

  • 23 сара

    4 4 Отговор
    Отрекоха, защото ги хванаха на тясно.

    10:25 04.11.2026

  • 24 един от народа

    3 2 Отговор
    Добре бе,а защо цялото общество бръмчи като кошер след като няма нищо?Знаещ да ни обясни на нас,обикновенните люде,за какво става въпрос с прости думи,че да разберем.Оня снощи се изтъпанчи по телевизията и се кълне,че кражба на пари няма да има ,и не ставало на въпрос изобщо.Не е и планирано.Другите обаче крещят-помощ,крадат ни парите!Е ,на кого да вярва човек,а?

    10:25 04.11.2026

  • 25 Питанка

    3 1 Отговор
    Кога управляващите не са излъгали ?!
    Не съм очаквал, че има хора, които лъжат повече от Копейката, но явно ми е бедно въображението.

    10:26 04.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Боко

    5 1 Отговор
    Тоя с базедовата си мисли, че като пуска димки ще се върне на кацата с меда, ама оттекоха в канала🤪

    10:26 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Исторически факт !

    3 2 Отговор
    Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава.

    Коментиран от #35

    10:28 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гай Турий

    8 0 Отговор
    Втората пенсия е чиста манипулация за обогатяване на кръг мутро-мошеници с бели якички. Да се премахвнне изцяло и се погълне от НОИ!

    10:30 04.11.2026

  • 32 нннн

    9 0 Отговор
    Доброволен задължителен втори пенсионен фонд.(???) Дървено желязо.
    Махнете го този ,,задължителен!
    Защо сме задължени да храним две администрации?

    10:30 04.11.2026

  • 33 Питане от умрял

    3 0 Отговор
    Пример :работя и се осигурявам.Но,настава събитие.Умирам месец-два преди подаване на документи за пенсиониране.Е,къде ми отиват всички вноски от трудовия ми стаж?Това ми е въпроса.

    10:31 04.11.2026

  • 34 Анонимен

    5 3 Отговор
    Т.е. ПП излязоха с фалшива новина... отново.

    Коментиран от #36

    10:31 04.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Управляващите комундета лъжат обилно използват страховете на бедняците и ги крадат безогледно и безнаказано

    10:34 04.11.2026

  • 37 Марко Поло

    2 0 Отговор
    Много пътувах по различни държави и общества.Никъде не съществува задължително пенсионно осигуряване.Ако някой знае къде има,да пише.Изключвам С.Корея,РФ и Куба.

    10:36 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 няма бе

    1 0 Отговор
    Никакво поскъпване на газа с 33% няма да позволим бе.

    10:44 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Затова хейтърите да се глобяват

    1 0 Отговор
    Защото прекаляват и тровят въздуха

    10:51 04.11.2026

  • 44 Оставка

    0 0 Отговор
    Фатмаци

    10:52 04.11.2026

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