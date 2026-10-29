Захариева: Черно море е високорискова зона заради войната

Черно море се е превърнало във високорискова зона заради войната на Русия срещу Украйна. Това заяви българският еврокомисар Екатерина Захариева в София по повод нова атака с дронове срещу търговски кораб.
„За съжаление, Черно море стана една от високите зони на риск“, каза Захариева. По думите ѝ атаките срещу търговски кораби са неприемливи, а Европейската комисия и председателят ѝ вече са ги осъдили.
Захариева заяви, че Европейският съюз разполага с информация от партньорските служби и е готов да подкрепи България, Румъния и Турция. Тя не посочи конкретни параметри на предстоящата подкрепа.
Еврокомисията: Няма поисканa специфична помощ
Европейската комисия изрази пълна солидарност с България след поредния атакуван кораб близо до българския бряг. От Брюксел уточниха, че комисията е в постоянен контакт с България и Румъния и е готова да работи с държавите членки за запазване на морската сигурност.
България не е поискала специфична помощ от Европейската комисия, заяви говорителят Кристиан Виганд. Той определи атаките с дронове срещу търговски кораби като „опасна и недопустима ескалация“, която застрашава регионалната морска сигурност, интересите на Европейския съюз и международния търговски обмен в Черно море.
Според Виганд са поставени на карта човешки животи, световната търговия, продоволствената сигурност и критичната инфраструктура. Европейският съюз настоява Черно море да остане безопасно и отворено за Украйна и за държавите членки.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия е Волжка България
Коментиран от #6
20:55 29.10.2026
2 Гробар
Коментиран от #7
20:55 29.10.2026
3 Боруна Лом
20:56 29.10.2026
4 Овчар
20:57 29.10.2026
5 Пич
Лятос като запием на Созопол, ще залагаме къде ще гръмне Фърчилото!!!
20:57 29.10.2026
6 Гробар
До коментар #1 от "Русия е Волжка България":Дадоха ни много руснаците по времето на соца, но гладните сини комунета опоскаха всичко като термити.
20:57 29.10.2026
7 Боруна Лом
До коментар #2 от "Гробар":С НИКОЙ НЕ СЕ ЛЮЛЯ ,СИТЕ СА ГЕ...... ЙЗЕРИ
20:57 29.10.2026
8 отвратен
20:58 29.10.2026