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Захариева: Черно море е високорискова зона заради войната
  Тема: Украйна

Захариева: Черно море е високорискова зона заради войната

29 Октомври, 2026 20:53 244 8

  • черно море-
  • екатерина захариева-
  • европейска комисия-
  • атаки с дронове-
  • търговски кораби

Европейската комисия изрази солидарност с България след поредната атака срещу търговски кораб близо до българския бряг

Захариева: Черно море е високорискова зона заради войната - 1
Кадър Нова тв
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Черно море се е превърнало във високорискова зона заради войната на Русия срещу Украйна. Това заяви българският еврокомисар Екатерина Захариева в София по повод нова атака с дронове срещу търговски кораб.

„За съжаление, Черно море стана една от високите зони на риск“, каза Захариева. По думите ѝ атаките срещу търговски кораби са неприемливи, а Европейската комисия и председателят ѝ вече са ги осъдили.

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Захариева заяви, че Европейският съюз разполага с информация от партньорските служби и е готов да подкрепи България, Румъния и Турция. Тя не посочи конкретни параметри на предстоящата подкрепа.

Еврокомисията: Няма поисканa специфична помощ

Европейската комисия изрази пълна солидарност с България след поредния атакуван кораб близо до българския бряг. От Брюксел уточниха, че комисията е в постоянен контакт с България и Румъния и е готова да работи с държавите членки за запазване на морската сигурност.

България не е поискала специфична помощ от Европейската комисия, заяви говорителят Кристиан Виганд. Той определи атаките с дронове срещу търговски кораби като „опасна и недопустима ескалация“, която застрашава регионалната морска сигурност, интересите на Европейския съюз и международния търговски обмен в Черно море.

Според Виганд са поставени на карта човешки животи, световната търговия, продоволствената сигурност и критичната инфраструктура. Европейският съюз настоява Черно море да остане безопасно и отворено за Украйна и за държавите членки.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия е Волжка България

    1 3 Отговор
    България даде на Русия писменост и духовенство, а те как ни се отблагодаряват с дронове.

    Коментиран от #6

    20:55 29.10.2026

  • 2 Гробар

    4 0 Отговор
    Дрън дрън. Ти кажи с кой се клатиш в Брюксел другото са празни приказки.

    Коментиран от #7

    20:55 29.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    и ТАЗИ ЧАПЛА, ЕВРОКОМИСАР? МЪКААА

    20:56 29.10.2026

  • 4 Овчар

    1 0 Отговор
    Кой дърпа факти към дъното..??

    20:57 29.10.2026

  • 5 Пич

    0 0 Отговор
    Споко бе Кате!!!
    Лятос като запием на Созопол, ще залагаме къде ще гръмне Фърчилото!!!

    20:57 29.10.2026

  • 6 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия е Волжка България":

    Дадоха ни много руснаците по времето на соца, но гладните сини комунета опоскаха всичко като термити.

    20:57 29.10.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    С НИКОЙ НЕ СЕ ЛЮЛЯ ,СИТЕ СА ГЕ...... ЙЗЕРИ

    20:57 29.10.2026

  • 8 отвратен

    0 0 Отговор
    А ТАЗ само като я зърнах и обилно .овърнах !!

    20:58 29.10.2026

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