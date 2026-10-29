Захариева: Черно море е високорискова зона заради войната

Черно море се е превърнало във високорискова зона заради войната на Русия срещу Украйна. Това заяви българският еврокомисар Екатерина Захариева в София по повод нова атака с дронове срещу търговски кораб.

„За съжаление, Черно море стана една от високите зони на риск“, каза Захариева. По думите ѝ атаките срещу търговски кораби са неприемливи, а Европейската комисия и председателят ѝ вече са ги осъдили.

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Захариева заяви, че Европейският съюз разполага с информация от партньорските служби и е готов да подкрепи България, Румъния и Турция. Тя не посочи конкретни параметри на предстоящата подкрепа.

Еврокомисията: Няма поисканa специфична помощ

Европейската комисия изрази пълна солидарност с България след поредния атакуван кораб близо до българския бряг. От Брюксел уточниха, че комисията е в постоянен контакт с България и Румъния и е готова да работи с държавите членки за запазване на морската сигурност.

България не е поискала специфична помощ от Европейската комисия, заяви говорителят Кристиан Виганд. Той определи атаките с дронове срещу търговски кораби като „опасна и недопустима ескалация“, която застрашава регионалната морска сигурност, интересите на Европейския съюз и международния търговски обмен в Черно море.

Според Виганд са поставени на карта човешки животи, световната търговия, продоволствената сигурност и критичната инфраструктура. Европейският съюз настоява Черно море да остане безопасно и отворено за Украйна и за държавите членки.

Източници: btvnovinite.bg