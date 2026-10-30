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Млади хора с интелектуални затруднения гласуват уверено
  Тема: Избори

Млади хора с интелектуални затруднения гласуват уверено

30 Октомври, 2026 10:08 600 21

  • интелектуални затруднения-
  • право на глас-
  • пловдив-
  • самозастъпници-
  • президентски избори

Лъчезар Стоянов не е пропускал избори, откакто е навършил пълнолетие. Заедно с други млади хора той участва и в Парламента на самозастъпниците

Млади хора с интелектуални затруднения гласуват уверено - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За 25-годишния Лъчезар Стоянов от Пловдив гласуването е част от живота му още от навършването на пълнолетие. Той не е пропускал избори и упражни вота си на първия тур на президентските избори заедно със семейството си.

„Важно е за мен, защото по този начин показвам на хората, че и такива като мен могат да си упражнят правото на глас“, казва Лъчезар Стоянов. Той има интелектуално затруднение, но участва активно в обществения живот и е сред представителите на Парламента на самозастъпниците.

Информираният избор се изгражда с години

Майка му Кремена Стоянова разказва, че Лъчезар е следил предизборната кампания, познавал е кандидатите и е направил ясен избор. „Моят син е с интелектуално затруднение, който всъщност, откакто е започнала кампанията, е абсолютно информиран кои са кандидатите. Той ги познава, заедно гледаме телевизия, така че той има ясен избор за кого иска да гласува“, казва тя.

За интеграцията на Лъчезар и други млади хора в Пловдив помага Сдружение „Паралелен свят“. Кремена Стоянова посочва, че подготовката за информирано участие в избори е резултат от продължителна работа и включване в самозастъпническа мрежа.

„Нашите младежи, за да могат да взимат информиран избор, това се случи в годините. Страшно много работихме и сме част от мрежата на една много голяма организация, която има самозастъпническа мрежа“, казва Стоянова.

25 представители защитават правата си

Парламентът на самозастъпниците е част от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. В него участват 25 представители от цялата страна. Те трябва да познават Конвенцията за правата на хората с увреждания и да могат да представят своите потребности.

Лъчезар определя участието си като постижение, което му позволява да помага на други хора с интелектуални затруднения. „Горд ме прави това постижение, защото по този начин помагам на други хора, които са в такова положение, и хем им помагам да не се страхуват пред света и навънка да говорят за това“, казва той.

В парламента участва и 29-годишният Иван Драгански. На въпрос дали ще гласува на балотажа, той отговаря: „Да, ще отида. Горд съм с това, че гласувам. Правя го редовно.“

За младите хора с интелектуални затруднения правото на глас е свързано не само с изборите. Те очакват и повече възможности за работа, за да се чувстват полезни и да бъдат пълноценна част от обществото.

Източници: bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    9 0 Отговор
    И как тези с интелектуалните затруднения не се затрудняват да решат за кого да гласуват?

    10:12 30.10.2026

  • 2 Каква Е Тая Пародия !

    11 0 Отговор
    Тия !

    Изобщо Не Бива Да Бъдат !

    Допускани !

    До Урните !

    Коментиран от #3, #6

    10:13 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какви Ли Не !

    10 0 Отговор
    Извращения !

    Няма Да Видиш !

    В Тая Държава !

    10:16 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само Такива Ли ?

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Каква Е Тая Пародия !":

    Ни Управляват !

    Днес ?

    10:18 30.10.2026

  • 7 провинциалист

    5 0 Отговор
    Няма новина в заглавието, защото днешния евроатлантически наратив е за млади хора с интелектуални затруднения. А преди това образователната система и социалната срада бяха целенасочено препрограмирани да произвеждат точно това - млади хора с интелектуални затруднения.

    10:18 30.10.2026

  • 8 Знаем

    4 2 Отговор
    гледахме Бойко как гласува

    10:20 30.10.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Чакайте сега.... те нали имат интелектуални затруднения?!
    Искреното ми съчувствие, няма проблем да бъдат на работа съобразена с възможностите им, но интелектуалните затруднения предполагат, че даденото лице не може изцяло да се грижи за делата си - как тогава прави информирано решение? Мама ли взима решението и го информира за кого?

    10:21 30.10.2026

  • 10 Пич

    4 0 Отговор
    Така е, така е, не се възмущавайте!!!
    В превод, ако младите не бяха дебили, нямаше да позволят някой да гласува вместо тях!!!

    Коментиран от #12

    10:29 30.10.2026

  • 11 Трол

    1 0 Отговор
    Заглавието тип "думам ти, дъще, сещай се, снахо".

    10:33 30.10.2026

  • 12 ...

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Възмутителното е, че злоупотребилите се превъзнасят като добродетелни...

    10:34 30.10.2026

  • 13 АБЕ

    6 0 Отговор
    Те и управленците ни имат интелектуални затруднения,ама ни решават бъдещето.

    10:40 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гробар

    6 0 Отговор
    Знаем. Това е електоратът на ппдб.

    10:41 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реално

    2 0 Отговор
    Всичкото куццо, кьорраво и саккато се издига в култ от либерасттите!

    11:18 30.10.2026

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