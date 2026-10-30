Млади хора с интелектуални затруднения гласуват уверено

За 25-годишния Лъчезар Стоянов от Пловдив гласуването е част от живота му още от навършването на пълнолетие. Той не е пропускал избори и упражни вота си на първия тур на президентските избори заедно със семейството си.
„Важно е за мен, защото по този начин показвам на хората, че и такива като мен могат да си упражнят правото на глас“, казва Лъчезар Стоянов. Той има интелектуално затруднение, но участва активно в обществения живот и е сред представителите на Парламента на самозастъпниците.
Информираният избор се изгражда с години
Майка му Кремена Стоянова разказва, че Лъчезар е следил предизборната кампания, познавал е кандидатите и е направил ясен избор. „Моят син е с интелектуално затруднение, който всъщност, откакто е започнала кампанията, е абсолютно информиран кои са кандидатите. Той ги познава, заедно гледаме телевизия, така че той има ясен избор за кого иска да гласува“, казва тя.
За интеграцията на Лъчезар и други млади хора в Пловдив помага Сдружение „Паралелен свят“. Кремена Стоянова посочва, че подготовката за информирано участие в избори е резултат от продължителна работа и включване в самозастъпническа мрежа.
„Нашите младежи, за да могат да взимат информиран избор, това се случи в годините. Страшно много работихме и сме част от мрежата на една много голяма организация, която има самозастъпническа мрежа“, казва Стоянова.
25 представители защитават правата си
Парламентът на самозастъпниците е част от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. В него участват 25 представители от цялата страна. Те трябва да познават Конвенцията за правата на хората с увреждания и да могат да представят своите потребности.
Лъчезар определя участието си като постижение, което му позволява да помага на други хора с интелектуални затруднения. „Горд ме прави това постижение, защото по този начин помагам на други хора, които са в такова положение, и хем им помагам да не се страхуват пред света и навънка да говорят за това“, казва той.
В парламента участва и 29-годишният Иван Драгански. На въпрос дали ще гласува на балотажа, той отговаря: „Да, ще отида. Горд съм с това, че гласувам. Правя го редовно.“
За младите хора с интелектуални затруднения правото на глас е свързано не само с изборите. Те очакват и повече възможности за работа, за да се чувстват полезни и да бъдат пълноценна част от обществото.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6135
10:12 30.10.2026
2 Каква Е Тая Пародия !
Изобщо Не Бива Да Бъдат !
Допускани !
До Урните !
Коментиран от #3, #6
10:13 30.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Какви Ли Не !
Няма Да Видиш !
В Тая Държава !
10:16 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Само Такива Ли ?
До коментар #2 от "Каква Е Тая Пародия !":Ни Управляват !
Днес ?
10:18 30.10.2026
7 провинциалист
10:18 30.10.2026
8 Знаем
10:20 30.10.2026
9 ДрайвингПлежър
Искреното ми съчувствие, няма проблем да бъдат на работа съобразена с възможностите им, но интелектуалните затруднения предполагат, че даденото лице не може изцяло да се грижи за делата си - как тогава прави информирано решение? Мама ли взима решението и го информира за кого?
10:21 30.10.2026
10 Пич
В превод, ако младите не бяха дебили, нямаше да позволят някой да гласува вместо тях!!!
Коментиран от #12
10:29 30.10.2026
11 Трол
10:33 30.10.2026
12 ...
До коментар #10 от "Пич":Възмутителното е, че злоупотребилите се превъзнасят като добродетелни...
10:34 30.10.2026
13 АБЕ
10:40 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гробар
10:41 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Реално
11:18 30.10.2026