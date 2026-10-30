Млади хора с интелектуални затруднения гласуват уверено

За 25-годишния Лъчезар Стоянов от Пловдив гласуването е част от живота му още от навършването на пълнолетие. Той не е пропускал избори и упражни вота си на първия тур на президентските избори заедно със семейството си.

„Важно е за мен, защото по този начин показвам на хората, че и такива като мен могат да си упражнят правото на глас“, казва Лъчезар Стоянов. Той има интелектуално затруднение, но участва активно в обществения живот и е сред представителите на Парламента на самозастъпниците.

Информираният избор се изгражда с години

Майка му Кремена Стоянова разказва, че Лъчезар е следил предизборната кампания, познавал е кандидатите и е направил ясен избор. „Моят син е с интелектуално затруднение, който всъщност, откакто е започнала кампанията, е абсолютно информиран кои са кандидатите. Той ги познава, заедно гледаме телевизия, така че той има ясен избор за кого иска да гласува“, казва тя.

За интеграцията на Лъчезар и други млади хора в Пловдив помага Сдружение „Паралелен свят“. Кремена Стоянова посочва, че подготовката за информирано участие в избори е резултат от продължителна работа и включване в самозастъпническа мрежа.

„Нашите младежи, за да могат да взимат информиран избор, това се случи в годините. Страшно много работихме и сме част от мрежата на една много голяма организация, която има самозастъпническа мрежа“, казва Стоянова.

25 представители защитават правата си

Парламентът на самозастъпниците е част от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. В него участват 25 представители от цялата страна. Те трябва да познават Конвенцията за правата на хората с увреждания и да могат да представят своите потребности.

Лъчезар определя участието си като постижение, което му позволява да помага на други хора с интелектуални затруднения. „Горд ме прави това постижение, защото по този начин помагам на други хора, които са в такова положение, и хем им помагам да не се страхуват пред света и навънка да говорят за това“, казва той.

В парламента участва и 29-годишният Иван Драгански. На въпрос дали ще гласува на балотажа, той отговаря: „Да, ще отида. Горд съм с това, че гласувам. Правя го редовно.“

За младите хора с интелектуални затруднения правото на глас е свързано не само с изборите. Те очакват и повече възможности за работа, за да се чувстват полезни и да бъдат пълноценна част от обществото.

Източници: bntnews.bg