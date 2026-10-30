Ограничават камионите над 12 тона по АМ „Хемус“

Движението на камиони над 12 тона по автомагистрала „Хемус“ ще бъде временно ограничено на 30 октомври и 1 ноември между 15:00 и 21:00 часа. Забраната ще важи за участъка от 0-ия километър при изхода на София до пътния възел „Ботевград“ при 47-ия километър.

Ограничението е въведено заради ремонтните дейности в тунел „Топли дол“ и с цел да се улесни трафикът. В петък тежкотоварните автомобили, които пътуват към Враца, Монтана и Видин, ще бъдат пренасочвани през прохода „Петрохан“. Същият обходен маршрут ще могат да използват и камионите, пътуващи към София в неделя.

„При намаляване на интензивността „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Контролните органи могат да въведат и допълнителни мерки за повишаване на пропускливостта и безопасността.

Още ограничения през ноември

На 2 и 9 ноември между 7:00 и 9:00 часа ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 тона и в двете посоки. На 6 ноември между 15:00 и 21:00 часа ограничението ще бъде за движението към изхода на София.

На 8 ноември между 14:00 и 21:00 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили към София. АПИ препоръчва камионите над 12 тона да не използват Искърското дефиле, където движението е в една лента заради обрушване и укрепване на скални откоси.

Планове за ремонта на тунел „Топли дол“

Около 18 декември се предвижда движението в двете тръби на тунела да бъде възстановено за празничния период. След празниците, около 11 януари 2027 г., се планира ново ограничение през тръбата за София до приключването на строително-монтажните работи.

Прогнозният срок за пълното завършване на ремонта е април 2027 г.

Източници: bntnews.bg