Костадинов: Дебатът е среща между лявото и дясното

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи дебата между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров като „приятелска среща между лявото и дясното крило на евроатлантическото статукво“. Телевизионният сблъсък се проведе на 29 октомври в ефира на БНТ и беше единственият между двамата кандидати преди балотажа на 1 ноември.

В позиция, публикувана във Facebook, Костадинов заяви, че Гюров е бил „слаб, неубедителен, неподготвен и несигурен“. Според лидера на „Възраждане“ кандидатът на „Продължаваме промяната – Демократична България“ е повтарял предварително заучени фрази и клишета със запъване.

Костадинов оцени представянето на Йотова като по-убедително, но направи уговорката, че тя е спечелила дебата основно заради слабата изява на своя опонент. В същото време той я определи като речовита, клиширана и скована. БНТ посочи, че разговорът е обхванал правомощията на президентската институция, външната политика, сигурността, бюджета и доходите.

„Дебатът определено беше спечелен от кандидатката на ПБ, но не защото беше по-добра, а защото кандидатът на ПП-ДБ беше безобразно слаб“, написа Костадинов.

Той заяви още, че резултатът от дебата няма да промени поведението на избирателите на Гюров. Костадинов посочи, че според него двамата кандидати представляват съответно 6,2% и 6,1% от всички избиратели в България. Тези числа са част от неговата политическа оценка и не са представени в публикацията като официален изборен показател.

Лидерът на „Възраждане“ добави, че ако е имал възможност да участва в дебат с Йотова и Гюров, „щеше да се види много повече“ от видяното по БНТ. Той свърза ниската активност с нежеланието на гражданите да бъдат представлявани от кандидатите и изчисли, че 87,7% от българите са избрали да останат безучастни.

Илияна Йотова и Андрей Гюров стигнаха до втория тур след първия вот на 25 октомври. По данни, цитирани от БНТ, Йотова е получила 34,8% от гласовете, а Гюров – 32%. Решаващото гласуване е насрочено за 1 ноември.

Източници: trud.bg, bntnews.bg