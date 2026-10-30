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Костадинов: Дебатът е среща между лявото и дясното
  Тема: Избори

Костадинов: Дебатът е среща между лявото и дясното

30 Октомври, 2026 11:51 1 043 39

  • костадин костадинов-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • дебат

Лидерът на „Възраждане“ определи представянето на Илияна Йотова и Андрей Гюров като сблъсък между две крила на евроатлантическото статукво

Костадинов: Дебатът е среща между лявото и дясното - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи дебата между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров като „приятелска среща между лявото и дясното крило на евроатлантическото статукво“. Телевизионният сблъсък се проведе на 29 октомври в ефира на БНТ и беше единственият между двамата кандидати преди балотажа на 1 ноември.

В позиция, публикувана във Facebook, Костадинов заяви, че Гюров е бил „слаб, неубедителен, неподготвен и несигурен“. Според лидера на „Възраждане“ кандидатът на „Продължаваме промяната – Демократична България“ е повтарял предварително заучени фрази и клишета със запъване.

Костадинов оцени представянето на Йотова като по-убедително, но направи уговорката, че тя е спечелила дебата основно заради слабата изява на своя опонент. В същото време той я определи като речовита, клиширана и скована. БНТ посочи, че разговорът е обхванал правомощията на президентската институция, външната политика, сигурността, бюджета и доходите.

„Дебатът определено беше спечелен от кандидатката на ПБ, но не защото беше по-добра, а защото кандидатът на ПП-ДБ беше безобразно слаб“, написа Костадинов.

Той заяви още, че резултатът от дебата няма да промени поведението на избирателите на Гюров. Костадинов посочи, че според него двамата кандидати представляват съответно 6,2% и 6,1% от всички избиратели в България. Тези числа са част от неговата политическа оценка и не са представени в публикацията като официален изборен показател.

Лидерът на „Възраждане“ добави, че ако е имал възможност да участва в дебат с Йотова и Гюров, „щеше да се види много повече“ от видяното по БНТ. Той свърза ниската активност с нежеланието на гражданите да бъдат представлявани от кандидатите и изчисли, че 87,7% от българите са избрали да останат безучастни.

Илияна Йотова и Андрей Гюров стигнаха до втория тур след първия вот на 25 октомври. По данни, цитирани от БНТ, Йотова е получила 34,8% от гласовете, а Гюров – 32%. Решаващото гласуване е насрочено за 1 ноември.

Източници: trud.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 3 Отговор
    Дебатът е среща между лявото по убеждения и лявото по характер.

    11:52 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гюркан

    16 4 Отговор
    БНТ може да освободи чистачките. Йотова вече измете пода с мен

    11:55 30.10.2026

  • 4 Кина

    5 8 Отговор
    Този тумор внесе законопроект за вероучение в образованието..! Ще се гласува догодина..

    Коментиран от #11

    12:01 30.10.2026

  • 5 Шмекер Копейкин празнодумеца

    6 12 Отговор
    Никога не съм чувал толкова лъжи в национален ефир. А този измамник на снимката съм го слушал много пъти.
    Йотова мина всички рекорди !

    12:02 30.10.2026

  • 6 РундЮ Йотев

    3 8 Отговор
    Коце, моля ти се. Нося водката и сельодката. Дай ги тия 15 % . Рашисти сме

    12:03 30.10.2026

  • 7 Точен

    12 2 Отговор
    Костадинов бе най-ерудираният от всички кандидати, не само заради докторската си степен, но и заради книгите, които е написал и това, че без пари и тв успя да направи ВЪЗРАЖДАНЕ третата сила в българското НС. И то, въпреки че МВР по времето на Борисов се опита да забрани партията на Костадин, преследваха основателите, аз, един от тях бях проверяван и ми бе "намекнато", да се откажа от подписа си.

    Коментиран от #13, #38

    12:05 30.10.2026

  • 8 Европа или евразийска кенF

    6 7 Отговор
    Да си възпитан, образован и джентълмен се възприема за слабост ?!
    Да лъжеш нагло с ехидна усмивка се възприема за убедителност ?!
    Народе ???

    12:07 30.10.2026

  • 9 иван костов

    3 5 Отговор
    Костадинов разсъждава с категории отпреди 100години! Те му разправят, че за тях педофилията е ценност, той говори за ляво и дясно!😂😂😂

    12:08 30.10.2026

  • 10 А Бе Пич !

    4 2 Отговор
    Ти се оказа !

    Голяма Работа !

    Ама !

    Не можа !

    Да Уцелиш !

    Нещата !

    12:10 30.10.2026

  • 11 Така е, така е!

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кина":

    Най добрият учител беше Лама Калушев, на какви работи само ни учеше!🌈

    12:10 30.10.2026

  • 12 Няма ляво и дясно

    6 2 Отговор
    Има двама евроатлантици, единият в по-дипломатичен вариант, другият краен антибългарин.
    Предвид спорезумението от 20 стр. което е подписал с УКР. Но по-важното е, че това споразумение "може да бъде прекратено с 6-месечно предизвестие", лошото е "че текущи дейност и проекти, за които е взето решение преди датата на на прекратяване то му не може, НО освен ако участниците решат друго".
    Радев спокойно можеше да прекъсне това Споразумение, ако не са подписани тайни анекси, действащи. Вероятно става въпрос за: военната мобилност през коридорите Юг-Север и Запад-Изток, включително по маршрута на Паневропейски коридор VIII - свързващ 6 държави от НАТО за военна мобилност от Адриатическо до Ч. море.
    Радев скоро подкрепи коридор VII.
    Някой да си прави илюзии, че Радев е МИРОТВОРЕЦ, стана както за ойрото, 9 г. го подкрепяше, когато ни приеха де юре, се сети за Референдум. Това личи и от бюджета на Радев за 2027, същият като на ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #16

    12:12 30.10.2026

  • 13 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Точен":

    Съгласен съм с казаното от Костадинов..... Верно И точно е..... Съгласен съм и своя коментар.... Гласувах по убеждение за Костадинов..... Сега няма да гласувам, защото в дебата не успях да видя моя кандидат за президент.... Наистина ако Костадинов участвуваше в дебата щеше да бъде много по-интересен и не само заради неговата ерудиция.....

    12:13 30.10.2026

  • 14 Доротея

    9 0 Отговор
    Поклон, господин Костадинов! Вие сте некоронованият президент на Истинската България! Но имате не повече от 3% от избирателите!

    12:13 30.10.2026

  • 15 Избори

    8 3 Отговор
    За какво "ляво" става въпрос? Няма такова "животно" в българската политическа действителност. Финансовата политика на Асен Василев беше насочена към по-бедните слоеве на обществото, а тази на Румен Радев - НЕ! Не вярвам на обещанията, че бюджет 2027 г. бил просто прекрасен. А като си помисля и за милиардите с трупащи се лихви за "Боташ".... Събуди се, народе!

    Коментиран от #26

    12:16 30.10.2026

  • 16 Прав център

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Няма ляво и дясно":

    По-добре НАТОвец отколкото ЙОТОвец.

    Коментиран от #19

    12:16 30.10.2026

  • 17 Най-впечатляващото признание,

    3 2 Отговор
    което направи г-жа Йотова, е това, че войната не започна през 2022 г., а през 2014 г., в резултат на което имаше две Мински споразумения (между превратаджийската киевска хунта и въстаниците в ДНР и ЛНР), които бяха провалени от гарантите на минските споразумения - Германия и Франция.

    Това е огромен напредък за български президент - изричане на истината на висок глас!

    Впрочем, Меркел и Оланд си признаха, че не са били за честен мир, а за печелене на време за въоръжаване и подготвяне на киевската превратаджийска хунта за натовски таран и война срещу братска Русия.

    Коментиран от #20, #30

    12:16 30.10.2026

  • 18 Щом Не Поставяш ! Българина !

    2 2 Отговор
    На Първо Място !

    Значи Си Глупак !

    За Това Радев !

    Няма Да Успее !

    12:18 30.10.2026

  • 19 Натовците подпалиха гражданската война

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Прав център":

    в квази-държавата Украйна.

    Да видим дали ще могат да потушат пожара, който подпалиха...

    12:19 30.10.2026

  • 20 Муле

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Най-впечатляващото признание,":

    Братска Русия има да връща Северна Добруджа и Македония на България! Има да изплаща индълг за съветската си окупация! Никога Русия не е била братска. Но е имало исторически моменти в които поради съвпадение на интереси, българите са успявали да извлекат ползи. Но Русия винаги ще защитава своите интереси дори ако това означава България да изчезне.

    Коментиран от #23, #37

    12:20 30.10.2026

  • 21 Кочо

    3 1 Отговор
    Гюров иска да сменя датата на Националния празник! Изобщо, евросбърканяците са тотална морална щета! Например президента Стоянов геройски лобира нац. празник да е 24 май, а не иска да си спомня, че лично той призоваваше да са откажете от кирилицата и приемете латиницата, която щяла да ви направи по близки и улесни общуването с цивилизованите народи!

    12:21 30.10.2026

  • 22 Боже !

    1 0 Отговор
    ОПАЗИ !

    12:21 30.10.2026

  • 23 Питайте го Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Муле":

    Той се води историк и е длъжен да знае историята. Питайте го да ви обясни, ако му стиска.

    12:21 30.10.2026

  • 24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 25 Цвете

    3 7 Отговор
    ЕЙ ,НЕ СЕ СПРЯ ДА ПЛЮЕШ. КОЙ ТЪРСИ ИЗОБЩО МНЕНИЕТО ТИ ? ГЮРОВ БЕШЕ БРИЛЯНТЕН ,СПОКОЕН И НЕ ПРЕКЪСВАШЕ ,ДОКАТО ДРУГАРКАТА БЕ ВИДИМО ИЗНЕРВЕНА ТА И ЗА КАПАК НАМЕСИ СЪПРУГА СИ ,ТАКА И НЕ СЕ РАЗБРА ,ЗАЩО? 🫡🤦‍♂️😠🤔🤫🤥👎🫡😅

    12:25 30.10.2026

  • 26 Разбираш от ляво и дясно

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Избори":

    колкото прасе разбира от кладенчова вода.

    Твоят Василев - розовият пенюар - вдигаше инфлацията като взимаше външни заеми, за да повишава заплати и пенсии.

    Твоето семейство така ли прави? Взимате заеми от лихварите, за да си купувате настоящето и да оставите задължениета си на децата и внуците?

    Кой напираше за сегашната галопираща инфлация, чрез вкарването ни в клопката на еврозоната, с фалшиви данни за инфлация и дефицит?

    Я си спомни!

    12:26 30.10.2026

  • 27 Дебатът

    1 0 Отговор
    гледан от над един милион зрители (1 040 348) . Постигнатите аудиторен дял и рейтинг са съответно - 27,6 % и 9,8 %, според официалните пийпълметрични данни на GARB.

    12:31 30.10.2026

  • 28 Какво излезе

    2 3 Отговор
    че Радев е можел да прекрати споразумението на Гюров с 6 месечно предизвестие.
    А заяви по медиите, че не може.
    Какво излезе, че Радев е подкрепи "коридорите Юг-Север и Запад-Изток, включително по маршрута на Паневропейски коридор VIII - свързващ 6 държави от НАТО за военна мобилност от Адриатическо до Ч. море". Които в Споразумението са споменати за ВОЕННА МОБИЛНОСТ.
    Гюров беше прав в дебат: Какво различно съм подписал в Споразумението, което Радев, Йотова не подкрепят?
    Радев каза "НЕ изпращаме оръжие за Укр.", пропусна да спомене, че държавата не изпраща, но ЧАСТНИ фирми с разрешение на държаваТа, изпращат. Стана ли ни ясно, че сме готвени за ПУШЕЧНО МЕСО. Гърция и Турция ще наблюдават, и ще правят пари, докато българи загиват.
    Някой да знаеше, че имаме Старлинк в България. И вероятно предаваме данни на Укр.
    Че сме крайно замесени в този конфликт.
    Правилна каза Нинова, която не харесвам: Радев говори едно, а прави друго.
    Стана като с ойрото, което Радев подкрепяше, и когато де юре ни приеха, се сети за Референдум.
    Стана и бюджет 2027, същият като на ГЕРБ и ДПС.
    Територията гласува за статуквото в лицето на Радев и ПБ, Йотова, Гюров!

    12:31 30.10.2026

  • 29 Някой

    1 3 Отговор
    Йотова е милионерка, не е лява.

    12:35 30.10.2026

  • 30 Напомнящ

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Най-впечатляващото признание,":

    Това са празни предизборни дрънканици на йотова!!! Само на следващия ден,ако бъде евентуално избрана няма изобщо да си спомня какво е лъготела, както направи и радев! Приказките в дебата са само въдички за зарибяване на патологични наивници!!!

    12:38 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Валентин ангелов

    2 0 Отговор
    Костадинов , Негоднико , в България дясно няма.

    12:41 30.10.2026

  • 33 Кочо

    1 1 Отговор
    Гюро не е християнин! Знаете ли как Панайот Хитов хванал турските разузнавачи през Освободителната война!?

    12:42 30.10.2026

  • 34 Опа

    1 0 Отговор
    И ПБ и ППДБ са леви партии.

    12:43 30.10.2026

  • 35 хаха

    1 0 Отговор
    Костадинов е прав за процентите. За други неща според мен не е прав, той самият е бая ляв в много от политиките си, а не десен, но тук няма как да кажа, че не е улучил.
    34% от 22% са си 7%. Това не прави победителя избор на народа. Народът явно не го харесва, щом не гласува. Същото важи и за опонентите му, де. Как пък няма един да привлече хора да гласуват?
    Трябва на избори да има праг за признаване. Ако са гласували примерно под 50%, се анулират и се правят нови. И ТОВА БЕЗ ГРАМ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ГЛОБИ ДА СЕ ГЛАСУВА. Партиите трябва да се научат да дават ясни програми, решения на проблемите на гражданите, читави лица за избор и така да печелят хората да отидат да гласуват. Иначе става на избори бол обещания за от пиле мляко, ще громим врага, след изборите точно обратното на обещаното и сглобки/коалиции с враговете.

    12:47 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пишеш, че си муле - няма съмнение

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Муле":

    Русия даде на българския народ държава, която включва не само Добруджа и Македония, но и твоето родно място, от където и да си се пръкнал в България.

    Разбира се, Северна Добруджа беше дадена на Румъния, която даде седем хиляди жертви в Руско-турската освободителна война като съюзник на Русия.

    Цяла Македония, включваща и македонския излаз на Бяло (Егейско) море беше даден на България от Русия в рамките на създадената на 03.03.1878 г. обединена Сан-Стефанска България, която беше разпокъсана на пет части от Франция, Англия, Австроунгария и Италия, със съдействието на Германия на Берлинския конгрес от юли 1878 г.

    Именно на Берлинския конгрес русофобите и българофобите дадоха на Румъния допълнителна част от Северна Добруджа, която по тяхната вина днес е румънска, а не българска.

    Именно русофобите и българофобите на Берлинския конгрес върнаха на Османската империя цяла Македония, наричана по онова време Западна Румелия, плюс Източна Румелия като автономна област на Османската империя.

    Кой ти е преподавал история? - Русофобите и българофобите ли, които и днес унищожават България?

    12:54 30.10.2026

  • 38 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точен":

    Костадинов е популист, целта му не е да управлява държавата, целта му е да дърпа спирачката всеки път когато България тръгне да се движи на Запад. И да пуска спирачката когато България се движи на Североизток. Навсякъде по света има едни 10% ÷ 15% функционално неграмотни избиратели, които гласуват за някай като Костадинов, Слави Трифонов, Ивелин Михайлов, Каракачанов, Волен Сидеров, Марешки.

    Пробрема на България е, че у нас функционално неграмотните избератели са 55%-65%. Тази огромна функционална неграмоност е следствие от бг образователната система.

    12:54 30.10.2026

  • 39 Секретарката

    1 0 Отговор
    си е секретарка. Отлична секретарка, само толкова!

    12:55 30.10.2026

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