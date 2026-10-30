Костадинов: Дебатът е среща между лявото и дясното

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи дебата между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров като „приятелска среща между лявото и дясното крило на евроатлантическото статукво“. Телевизионният сблъсък се проведе на 29 октомври в ефира на БНТ и беше единственият между двамата кандидати преди балотажа на 1 ноември.
В позиция, публикувана във Facebook, Костадинов заяви, че Гюров е бил „слаб, неубедителен, неподготвен и несигурен“. Според лидера на „Възраждане“ кандидатът на „Продължаваме промяната – Демократична България“ е повтарял предварително заучени фрази и клишета със запъване.
Костадинов оцени представянето на Йотова като по-убедително, но направи уговорката, че тя е спечелила дебата основно заради слабата изява на своя опонент. В същото време той я определи като речовита, клиширана и скована. БНТ посочи, че разговорът е обхванал правомощията на президентската институция, външната политика, сигурността, бюджета и доходите.
„Дебатът определено беше спечелен от кандидатката на ПБ, но не защото беше по-добра, а защото кандидатът на ПП-ДБ беше безобразно слаб“, написа Костадинов.
Той заяви още, че резултатът от дебата няма да промени поведението на избирателите на Гюров. Костадинов посочи, че според него двамата кандидати представляват съответно 6,2% и 6,1% от всички избиратели в България. Тези числа са част от неговата политическа оценка и не са представени в публикацията като официален изборен показател.
Лидерът на „Възраждане“ добави, че ако е имал възможност да участва в дебат с Йотова и Гюров, „щеше да се види много повече“ от видяното по БНТ. Той свърза ниската активност с нежеланието на гражданите да бъдат представлявани от кандидатите и изчисли, че 87,7% от българите са избрали да останат безучастни.
Илияна Йотова и Андрей Гюров стигнаха до втория тур след първия вот на 25 октомври. По данни, цитирани от БНТ, Йотова е получила 34,8% от гласовете, а Гюров – 32%. Решаващото гласуване е насрочено за 1 ноември.
Източници: trud.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:52 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гюркан
11:55 30.10.2026
4 Кина
Коментиран от #11
12:01 30.10.2026
5 Шмекер Копейкин празнодумеца
Йотова мина всички рекорди !
12:02 30.10.2026
6 РундЮ Йотев
12:03 30.10.2026
7 Точен
Коментиран от #13, #38
12:05 30.10.2026
8 Европа или евразийска кенF
Да лъжеш нагло с ехидна усмивка се възприема за убедителност ?!
Народе ???
12:07 30.10.2026
9 иван костов
12:08 30.10.2026
10 А Бе Пич !
Голяма Работа !
Ама !
Не можа !
Да Уцелиш !
Нещата !
12:10 30.10.2026
11 Така е, така е!
До коментар #4 от "Кина":Най добрият учител беше Лама Калушев, на какви работи само ни учеше!🌈
12:10 30.10.2026
12 Няма ляво и дясно
Предвид спорезумението от 20 стр. което е подписал с УКР. Но по-важното е, че това споразумение "може да бъде прекратено с 6-месечно предизвестие", лошото е "че текущи дейност и проекти, за които е взето решение преди датата на на прекратяване то му не може, НО освен ако участниците решат друго".
Радев спокойно можеше да прекъсне това Споразумение, ако не са подписани тайни анекси, действащи. Вероятно става въпрос за: военната мобилност през коридорите Юг-Север и Запад-Изток, включително по маршрута на Паневропейски коридор VIII - свързващ 6 държави от НАТО за военна мобилност от Адриатическо до Ч. море.
Радев скоро подкрепи коридор VII.
Някой да си прави илюзии, че Радев е МИРОТВОРЕЦ, стана както за ойрото, 9 г. го подкрепяше, когато ни приеха де юре, се сети за Референдум. Това личи и от бюджета на Радев за 2027, същият като на ГЕРБ и ДПС.
Коментиран от #16
12:12 30.10.2026
13 Европеец
До коментар #7 от "Точен":Съгласен съм с казаното от Костадинов..... Верно И точно е..... Съгласен съм и своя коментар.... Гласувах по убеждение за Костадинов..... Сега няма да гласувам, защото в дебата не успях да видя моя кандидат за президент.... Наистина ако Костадинов участвуваше в дебата щеше да бъде много по-интересен и не само заради неговата ерудиция.....
12:13 30.10.2026
14 Доротея
12:13 30.10.2026
15 Избори
Коментиран от #26
12:16 30.10.2026
16 Прав център
До коментар #12 от "Няма ляво и дясно":По-добре НАТОвец отколкото ЙОТОвец.
Коментиран от #19
12:16 30.10.2026
17 Най-впечатляващото признание,
Това е огромен напредък за български президент - изричане на истината на висок глас!
Впрочем, Меркел и Оланд си признаха, че не са били за честен мир, а за печелене на време за въоръжаване и подготвяне на киевската превратаджийска хунта за натовски таран и война срещу братска Русия.
Коментиран от #20, #30
12:16 30.10.2026
18 Щом Не Поставяш ! Българина !
Значи Си Глупак !
За Това Радев !
Няма Да Успее !
12:18 30.10.2026
19 Натовците подпалиха гражданската война
До коментар #16 от "Прав център":в квази-държавата Украйна.
Да видим дали ще могат да потушат пожара, който подпалиха...
12:19 30.10.2026
20 Муле
До коментар #17 от "Най-впечатляващото признание,":Братска Русия има да връща Северна Добруджа и Македония на България! Има да изплаща индълг за съветската си окупация! Никога Русия не е била братска. Но е имало исторически моменти в които поради съвпадение на интереси, българите са успявали да извлекат ползи. Но Русия винаги ще защитава своите интереси дори ако това означава България да изчезне.
Коментиран от #23, #37
12:20 30.10.2026
21 Кочо
12:21 30.10.2026
22 Боже !
12:21 30.10.2026
23 Питайте го Костадинов
До коментар #20 от "Муле":Той се води историк и е длъжен да знае историята. Питайте го да ви обясни, ако му стиска.
12:21 30.10.2026
24 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
25 Цвете
12:25 30.10.2026
26 Разбираш от ляво и дясно
До коментар #15 от "Избори":колкото прасе разбира от кладенчова вода.
Твоят Василев - розовият пенюар - вдигаше инфлацията като взимаше външни заеми, за да повишава заплати и пенсии.
Твоето семейство така ли прави? Взимате заеми от лихварите, за да си купувате настоящето и да оставите задължениета си на децата и внуците?
Кой напираше за сегашната галопираща инфлация, чрез вкарването ни в клопката на еврозоната, с фалшиви данни за инфлация и дефицит?
Я си спомни!
12:26 30.10.2026
27 Дебатът
12:31 30.10.2026
28 Какво излезе
А заяви по медиите, че не може.
Какво излезе, че Радев е подкрепи "коридорите Юг-Север и Запад-Изток, включително по маршрута на Паневропейски коридор VIII - свързващ 6 държави от НАТО за военна мобилност от Адриатическо до Ч. море". Които в Споразумението са споменати за ВОЕННА МОБИЛНОСТ.
Гюров беше прав в дебат: Какво различно съм подписал в Споразумението, което Радев, Йотова не подкрепят?
Радев каза "НЕ изпращаме оръжие за Укр.", пропусна да спомене, че държавата не изпраща, но ЧАСТНИ фирми с разрешение на държаваТа, изпращат. Стана ли ни ясно, че сме готвени за ПУШЕЧНО МЕСО. Гърция и Турция ще наблюдават, и ще правят пари, докато българи загиват.
Някой да знаеше, че имаме Старлинк в България. И вероятно предаваме данни на Укр.
Че сме крайно замесени в този конфликт.
Правилна каза Нинова, която не харесвам: Радев говори едно, а прави друго.
Стана като с ойрото, което Радев подкрепяше, и когато де юре ни приеха, се сети за Референдум.
Стана и бюджет 2027, същият като на ГЕРБ и ДПС.
Територията гласува за статуквото в лицето на Радев и ПБ, Йотова, Гюров!
12:31 30.10.2026
29 Някой
12:35 30.10.2026
30 Напомнящ
До коментар #17 от "Най-впечатляващото признание,":Това са празни предизборни дрънканици на йотова!!! Само на следващия ден,ако бъде евентуално избрана няма изобщо да си спомня какво е лъготела, както направи и радев! Приказките в дебата са само въдички за зарибяване на патологични наивници!!!
12:38 30.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Валентин ангелов
12:41 30.10.2026
33 Кочо
12:42 30.10.2026
34 Опа
12:43 30.10.2026
35 хаха
34% от 22% са си 7%. Това не прави победителя избор на народа. Народът явно не го харесва, щом не гласува. Същото важи и за опонентите му, де. Как пък няма един да привлече хора да гласуват?
Трябва на избори да има праг за признаване. Ако са гласували примерно под 50%, се анулират и се правят нови. И ТОВА БЕЗ ГРАМ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ГЛОБИ ДА СЕ ГЛАСУВА. Партиите трябва да се научат да дават ясни програми, решения на проблемите на гражданите, читави лица за избор и така да печелят хората да отидат да гласуват. Иначе става на избори бол обещания за от пиле мляко, ще громим врага, след изборите точно обратното на обещаното и сглобки/коалиции с враговете.
12:47 30.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пишеш, че си муле - няма съмнение
До коментар #20 от "Муле":Русия даде на българския народ държава, която включва не само Добруджа и Македония, но и твоето родно място, от където и да си се пръкнал в България.
Разбира се, Северна Добруджа беше дадена на Румъния, която даде седем хиляди жертви в Руско-турската освободителна война като съюзник на Русия.
Цяла Македония, включваща и македонския излаз на Бяло (Егейско) море беше даден на България от Русия в рамките на създадената на 03.03.1878 г. обединена Сан-Стефанска България, която беше разпокъсана на пет части от Франция, Англия, Австроунгария и Италия, със съдействието на Германия на Берлинския конгрес от юли 1878 г.
Именно на Берлинския конгрес русофобите и българофобите дадоха на Румъния допълнителна част от Северна Добруджа, която по тяхната вина днес е румънска, а не българска.
Именно русофобите и българофобите на Берлинския конгрес върнаха на Османската империя цяла Македония, наричана по онова време Западна Румелия, плюс Източна Румелия като автономна област на Османската империя.
Кой ти е преподавал история? - Русофобите и българофобите ли, които и днес унищожават България?
12:54 30.10.2026
38 Някой
До коментар #7 от "Точен":Костадинов е популист, целта му не е да управлява държавата, целта му е да дърпа спирачката всеки път когато България тръгне да се движи на Запад. И да пуска спирачката когато България се движи на Североизток. Навсякъде по света има едни 10% ÷ 15% функционално неграмотни избиратели, които гласуват за някай като Костадинов, Слави Трифонов, Ивелин Михайлов, Каракачанов, Волен Сидеров, Марешки.
Пробрема на България е, че у нас функционално неграмотните избератели са 55%-65%. Тази огромна функционална неграмоност е следствие от бг образователната система.
12:54 30.10.2026
39 Секретарката
12:55 30.10.2026