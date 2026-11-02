Йорданова: Няма да се възражда политическата сглобка

Резултатът от президентските избори не показва възстановяване на политическата „сглобка“ и няма намерение тя да бъде възраждана. Това заяви председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова след загубата на подкрепения от формацията кандидат Андрей Гюров.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха втория тур, след като привлякоха подкрепа от избиратели на различни политически формации. По думите на Йорданова и двамата кандидати са увеличили резултата си на последния етап, но Йотова е успяла да мобилизира повече гласове.

Вотът от първия тур се е пренасочил към Йотова

„Никаква сглобка не е имало, намерение да се възражда – няма такава“, заяви Йорданова.

Според Йорданова анализите на екзитполовете показват, че избирателите, които са гласували за първи път на втория тур, са се разделили приблизително поравно между двамата кандидати. По-голямата част от гласовете за останалите участници от първия тур обаче са се пренасочили към Йотова.

Тя посочи като част от този вот подкрепата от избиратели на „Възраждане“, „Величие“ и значителна част от гласувалите за Христанов. По думите ѝ това показва необходимост от по-добра мобилизация на избирателите, подкрепящи демократичната общност, както и от по-активен разговор с гражданите за бъдещето на страната.

Йорданова коментира и гласовете от електората на ГЕРБ. Според данни на „Мяра“ 75% от гласувалите за ГЕРБ на парламентарните избори са подкрепили Гюров, а 21% са дали гласа си за Йотова.

Йорданова отрече партийни договорки

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че кампанията на Гюров е била насочена към гражданите, а не към договаряне на подкрепа с партийни лидери. Тя каза още, че не са правени усилия за възпрепятстване на избора на Висш съдебен съвет, за да продължи настоящият състав да изпълнява функциите си.

Йорданова обвини опонентите си, че са изграждали кампанията си върху страхове и разделение. Като пример тя посочи внушенията за евентуално изпращане на български войници в Украйна.

Според нея основното предизвикателство пред новоизбрания президент Илияна Йотова ще бъде преодоляването на разделението в обществото и постигането на единение.

Спор за бюджета

В разговора Йорданова отправи обвинения и към премиера Румен Радев. По думите ѝ той се опитва да избегне отговорността за бюджетната политика и да подготви обществото за бюджет с голям дефицит и без реформи, като прехвърля вината върху бившия финансов министър Асен Василев.

Йорданова заяви, че липсата на реформи и допускането на високи бюджетни дефицити ще бъдат сериозен проблем.