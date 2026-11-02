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Йорданова: Няма да се възражда политическата сглобка
  Тема: Избори

Йорданова: Няма да се възражда политическата сглобка

2 Ноември, 2026 08:57 1 021 43

  • надежда йорданова-
  • демократична българия-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че резултатът от президентските избори не показва партийна договорка

Йорданова: Няма да се възражда политическата сглобка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Резултатът от президентските избори не показва възстановяване на политическата „сглобка“ и няма намерение тя да бъде възраждана. Това заяви председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова след загубата на подкрепения от формацията кандидат Андрей Гюров.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха втория тур, след като привлякоха подкрепа от избиратели на различни политически формации. По думите на Йорданова и двамата кандидати са увеличили резултата си на последния етап, но Йотова е успяла да мобилизира повече гласове.

„Никаква сглобка не е имало, намерение да се възражда – няма такава“, заяви Йорданова.

Вотът от първия тур се е пренасочил към Йотова

Според Йорданова анализите на екзитполовете показват, че избирателите, които са гласували за първи път на втория тур, са се разделили приблизително поравно между двамата кандидати. По-голямата част от гласовете за останалите участници от първия тур обаче са се пренасочили към Йотова.

Тя посочи като част от този вот подкрепата от избиратели на „Възраждане“, „Величие“ и значителна част от гласувалите за Христанов. По думите ѝ това показва необходимост от по-добра мобилизация на избирателите, подкрепящи демократичната общност, както и от по-активен разговор с гражданите за бъдещето на страната.

Йорданова коментира и гласовете от електората на ГЕРБ. Според данни на „Мяра“ 75% от гласувалите за ГЕРБ на парламентарните избори са подкрепили Гюров, а 21% са дали гласа си за Йотова.

Йорданова отрече партийни договорки

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че кампанията на Гюров е била насочена към гражданите, а не към договаряне на подкрепа с партийни лидери. Тя каза още, че не са правени усилия за възпрепятстване на избора на Висш съдебен съвет, за да продължи настоящият състав да изпълнява функциите си.

Йорданова обвини опонентите си, че са изграждали кампанията си върху страхове и разделение. Като пример тя посочи внушенията за евентуално изпращане на български войници в Украйна.

Според нея основното предизвикателство пред новоизбрания президент Илияна Йотова ще бъде преодоляването на разделението в обществото и постигането на единение.

Спор за бюджета

В разговора Йорданова отправи обвинения и към премиера Румен Радев. По думите ѝ той се опитва да избегне отговорността за бюджетната политика и да подготви обществото за бюджет с голям дефицит и без реформи, като прехвърля вината върху бившия финансов министър Асен Василев.

Йорданова заяви, че липсата на реформи и допускането на високи бюджетни дефицити ще бъдат сериозен проблем.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    28 2 Отговор
    И таА НаТка много ме кефи!!!
    Умна като онаА НаТка!!!

    09:02 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 НЕПРИ ЯТНОМАЗНА

    29 2 Отговор
    НЕПРИ ЯТНОМАЗНА

    09:03 02.11.2026

  • 4 Леле, мале

    30 2 Отговор
    Хем грозна, хем простовата. На Тиквата "елита" 🤣

    09:03 02.11.2026

  • 5 Немаора

    23 2 Отговор
    Значи няма да сглобяват обединена опозиция.

    09:04 02.11.2026

  • 6 Впечатлен

    28 2 Отговор
    Време е ЕК да сменят Кая с Надка и работите в Европа да тръгнат бързо към оправяне. Тази блести та чак заслепява!

    09:05 02.11.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 1 Отговор
    ГЛУПОСТИ
    ... ПАК ЩЕ СИ КРОЯТ ЗАГОВОРИ С НАДЕЖДАТА
    ДА ДОЙДЕ ХЕЛОУИН:)

    09:05 02.11.2026

  • 8 Ахааа

    32 2 Отговор
    Тази е с основна вина за помилването, тя категорично настоявала, че човека е неизлечимо болен и трябва да бъде помилван, точно тя, като правосъден министър.... После това се превърна в основен КОМПРОМАТ срещу Йотова! Това беше съчинено ос сглобката- ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС! За съжаление вече, част от сглобката в и Меч на Радостин Василев, след като твърдо застана зад Гюров!!!!

    Коментиран от #22

    09:07 02.11.2026

  • 9 Доротея

    5 12 Отговор
    БСП възкръсна! Щастлива съм! Младите са едни диванета! Нищичко не знаят!

    Коментиран от #20

    09:07 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Проваленото дясно:

    30 1 Отговор
    След тоя тотален резил
    т.н.десни лидери трябва да мислят за оставки, не за нови проекти!

    Що за нахалство?!
    Борисов, Василев, Мирчев, Божанов, Кънев- омитайте се!

    Мога ли да попитам просто е ясно:

    Ще понесат ли лидерите на т.н. евроатлантически партии отговорност за пълния провал на политиката им през последните почти 10 години?

    Коментиран от #18

    09:09 02.11.2026

  • 12 Лъжи,лъжи,лъжи

    22 1 Отговор
    Ако бяха успяли, още тази седмица щяха да организират съвместни протести, платени от Лиши, но не биде. Сега ще се опитват да се извършат, да се правят на невинни, но истината е, че Денков и Терзиев са в списъка с Бойко. Кого залъгват? Автентичните си избиратели, може би.

    Коментиран от #42

    09:09 02.11.2026

  • 13 Има една друга

    3 18 Отговор
    сглобка, която е от преди 10 ноември- това е съюзът между БКП и ДС, в които се вляха като им дадоха парите и на спортисти - каратисти, борци. Радев я затвърди. И така се създаде мафията. Но народът е много функционално неграмотен, а и много крадлив.

    Коментиран от #29

    09:11 02.11.2026

  • 14 Моме !

    15 0 Отговор
    Ами Че Тя Сглобката Е Налице !

    И Без Вас !

    09:12 02.11.2026

  • 15 БоЦан

    6 0 Отговор
    Моля, пак заповядайте.

    09:12 02.11.2026

  • 16 Ганчо

    9 0 Отговор
    Де е оня боклук циониста дето се изхвърляше че турците щели да решат вота.?

    09:12 02.11.2026

  • 17 С дружни усилия

    17 0 Отговор
    т.н. десни- ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ , докараха Радев и Йотова на власт.

    Що никой от т.н. лидери не коментира този факт?

    За какви бъдещи планове и бюджети говори тази жена?!
    Що за нахалство?

    Оставка на всички лъжливи десни лидери! Трябват нови лица и нова партия!

    09:13 02.11.2026

  • 18 Какво Ме Интересува Дясното !

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Проваленото дясно:":

    Къде е Нормалното ?

    09:13 02.11.2026

  • 19 Лелята от столовата

    13 0 Отговор
    Една баничка с боза, госпожа. А иначе, за да сте абсолютен кошмар за хората и да избетат секретарката, значи...

    09:14 02.11.2026

  • 20 Пич

    2 19 Отговор

    До коментар #9 от "Доротея":

    Какво да ви кажа?! Тъпотия на българина надхвърля всички приемливи граници!!!
    Тези старчоци около Радев както съм казал не са от БСП, а от БКП!!! И забележки - същите които докараха Виденовата зима!!!
    А мен никой не може да ме обвини в симпатия към паветниците!!!

    Коментиран от #33, #43

    09:14 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Основната маса

    0 18 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Кочто е гласувала за Йотова са наркоманите! Те са значителна част от пълнолетното население у нас!

    Коментиран от #32, #34

    09:15 02.11.2026

  • 23 рашо дамаджанов

    3 3 Отговор
    Ти гледай да освободиш още някой друг че киро остава без материал

    09:16 02.11.2026

  • 24 Исторически факти

    2 0 Отговор
    „Я камилата, я камиларя!”

    09:17 02.11.2026

  • 25 Троян

    8 0 Отговор
    При крайно десни тия щяха да бъдат въдворени на курорти със лопатки кирчици и ръчни колички. Кравата вобще не знае за какво става въпрос.

    09:18 02.11.2026

  • 26 Цесекар

    6 0 Отговор
    Да бе ще ти вярваме, че няма да има сглобка :)

    09:21 02.11.2026

  • 27 Счетоводител

    1 0 Отговор
    Населението на България към 31.12.2025 г. е 6 500 000. А обявените с право на глас също толкова.
    Ако приемем, че от живущите в България е 20% - 1 300 000. Остават 5 200 000 с право на глас.
    Гласували са 2 000 000 ИЛИ 38% .

    09:22 02.11.2026

  • 28 Дон Антонио Ел Патронос и

    0 3 Отговор
    Кокаиновата Баронеса представят филма “Ко каза, Ко”

    09:22 02.11.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има една друга":

    "Едно си баба знае, едно си бае". Хайде обърнете плочата, че се изтърка от преповтаряне вече 35 и кусур години.

    09:22 02.11.2026

  • 30 Хмм

    8 0 Отговор
    вие я възродихте, но беше за кратко, българският народ на изборите ви ошамари, направихте подаръ на Йотова, активността се повиши, хората излязоха да гласуват вече срещу борисов и пеевски, Радев ви победи с повече от 30%, йотова с 20%, но вие пак говорите за протести и свалянето на правителството, спомнете си Христо Иванов, който каза - не ни искат и отпраши за Брюксел

    09:24 02.11.2026

  • 31 7676

    4 1 Отговор
    Имаше преди време шега, че ако светът се управлява от жени няма да има войни, а просто няма да си говорят държавните водачи, понякога за дълго време. Да се надяваме след поредния позорен разнобой на десните партии, нашите леви стара/нова президентка и бивш/нов президент/МП поне малко да помогнат за диалог ЕС-Русия за края на войната.

    09:24 02.11.2026

  • 32 рашо дамаджанов

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Основната маса":

    Тя нарочно го е пуснала че киро остава без материал

    09:24 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лалала

    4 1 Отговор
    Тази синя другарка защо не коментира резултата в Кърджали и тогава пак да ни обяснява имаше ли сглобки или не? Как тъй на втория тур избирателите на ДПС изведнъж се сетиха да гласуват за Гюров, след като на първия тур пасуваха?

    Коментиран от #38

    09:26 02.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 НаТка паДка

    8 2 Отговор
    То какво да се сглобявате след тоя бой вчера. То не бяха призивите на дебелите, то не беше късане на ризи и истериите на разните там Маноловци. Какво повече ви остана да направите?

    09:30 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТЯ МОМЕ ТАЗИ СГЛОБКА

    7 0 Отговор
    От години си стои възродена. На всички избори кога ви отърва се възраждате. И особенно за кражбите. Но вече сте у ямата помината и отърсване няма. Сглобихте се и пак 20% надолу. А НА РАДЕВ ПИША ВРЕМЕ Е ДА ДЕЙСТВАШ СЪС ТУУУПИ ШИШИ ФОНТАНИ ОЛИГАРСИ. ТИ ОБЕЩА. НЯКОИ ВЕЧЕ СА СЪРДИТИ И ПОМИСЛИ ЗА ТОВА ДА НЕ СТАНЕМ ПОВЕЧЕ. А ЗА ДЕМОН-кратните поддръжници.СМИРЕТЕ СЕ ЛЪЖАТ ВИ.

    09:37 02.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ТИР

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    И стига с тази Виденова зима,,, тя винаги може да настъпи по решение от вън,,, достатъчно е спиране вноса на храни, горива и парите към банките.

    09:43 02.11.2026

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