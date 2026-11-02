Йорданова: Няма да се възражда политическата сглобка

Резултатът от президентските избори не показва възстановяване на политическата „сглобка“ и няма намерение тя да бъде възраждана. Това заяви председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова след загубата на подкрепения от формацията кандидат Андрей Гюров.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха втория тур, след като привлякоха подкрепа от избиратели на различни политически формации. По думите на Йорданова и двамата кандидати са увеличили резултата си на последния етап, но Йотова е успяла да мобилизира повече гласове.„Никаква сглобка не е имало, намерение да се възражда – няма такава“, заяви Йорданова.
Вотът от първия тур се е пренасочил към Йотова
Според Йорданова анализите на екзитполовете показват, че избирателите, които са гласували за първи път на втория тур, са се разделили приблизително поравно между двамата кандидати. По-голямата част от гласовете за останалите участници от първия тур обаче са се пренасочили към Йотова.
Тя посочи като част от този вот подкрепата от избиратели на „Възраждане“, „Величие“ и значителна част от гласувалите за Христанов. По думите ѝ това показва необходимост от по-добра мобилизация на избирателите, подкрепящи демократичната общност, както и от по-активен разговор с гражданите за бъдещето на страната.
Йорданова коментира и гласовете от електората на ГЕРБ. Според данни на „Мяра“ 75% от гласувалите за ГЕРБ на парламентарните избори са подкрепили Гюров, а 21% са дали гласа си за Йотова.
Йорданова отрече партийни договорки
Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че кампанията на Гюров е била насочена към гражданите, а не към договаряне на подкрепа с партийни лидери. Тя каза още, че не са правени усилия за възпрепятстване на избора на Висш съдебен съвет, за да продължи настоящият състав да изпълнява функциите си.
Йорданова обвини опонентите си, че са изграждали кампанията си върху страхове и разделение. Като пример тя посочи внушенията за евентуално изпращане на български войници в Украйна.
Според нея основното предизвикателство пред новоизбрания президент Илияна Йотова ще бъде преодоляването на разделението в обществото и постигането на единение.
Спор за бюджета
В разговора Йорданова отправи обвинения и към премиера Румен Радев. По думите ѝ той се опитва да избегне отговорността за бюджетната политика и да подготви обществото за бюджет с голям дефицит и без реформи, като прехвърля вината върху бившия финансов министър Асен Василев.
Йорданова заяви, че липсата на реформи и допускането на високи бюджетни дефицити ще бъдат сериозен проблем.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Умна като онаА НаТка!!!
09:02 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 НЕПРИ ЯТНОМАЗНА
09:03 02.11.2026
4 Леле, мале
09:03 02.11.2026
5 Немаора
09:04 02.11.2026
6 Впечатлен
09:05 02.11.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ПАК ЩЕ СИ КРОЯТ ЗАГОВОРИ С НАДЕЖДАТА
ДА ДОЙДЕ ХЕЛОУИН:)
09:05 02.11.2026
8 Ахааа
Коментиран от #22
09:07 02.11.2026
9 Доротея
Коментиран от #20
09:07 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Проваленото дясно:
т.н.десни лидери трябва да мислят за оставки, не за нови проекти!
Що за нахалство?!
Борисов, Василев, Мирчев, Божанов, Кънев- омитайте се!
Мога ли да попитам просто е ясно:
Ще понесат ли лидерите на т.н. евроатлантически партии отговорност за пълния провал на политиката им през последните почти 10 години?
Коментиран от #18
09:09 02.11.2026
12 Лъжи,лъжи,лъжи
Коментиран от #42
09:09 02.11.2026
13 Има една друга
Коментиран от #29
09:11 02.11.2026
14 Моме !
И Без Вас !
09:12 02.11.2026
15 БоЦан
09:12 02.11.2026
16 Ганчо
09:12 02.11.2026
17 С дружни усилия
Що никой от т.н. лидери не коментира този факт?
За какви бъдещи планове и бюджети говори тази жена?!
Що за нахалство?
Оставка на всички лъжливи десни лидери! Трябват нови лица и нова партия!
09:13 02.11.2026
18 Какво Ме Интересува Дясното !
До коментар #11 от "Проваленото дясно:":Къде е Нормалното ?
09:13 02.11.2026
19 Лелята от столовата
09:14 02.11.2026
20 Пич
До коментар #9 от "Доротея":Какво да ви кажа?! Тъпотия на българина надхвърля всички приемливи граници!!!
Тези старчоци около Радев както съм казал не са от БСП, а от БКП!!! И забележки - същите които докараха Виденовата зима!!!
А мен никой не може да ме обвини в симпатия към паветниците!!!
Коментиран от #33, #43
09:14 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Основната маса
До коментар #8 от "Ахааа":Кочто е гласувала за Йотова са наркоманите! Те са значителна част от пълнолетното население у нас!
Коментиран от #32, #34
09:15 02.11.2026
23 рашо дамаджанов
09:16 02.11.2026
24 Исторически факти
09:17 02.11.2026
25 Троян
09:18 02.11.2026
26 Цесекар
09:21 02.11.2026
27 Счетоводител
Ако приемем, че от живущите в България е 20% - 1 300 000. Остават 5 200 000 с право на глас.
Гласували са 2 000 000 ИЛИ 38% .
09:22 02.11.2026
28 Дон Антонио Ел Патронос и
09:22 02.11.2026
29 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "Има една друга":"Едно си баба знае, едно си бае". Хайде обърнете плочата, че се изтърка от преповтаряне вече 35 и кусур години.
09:22 02.11.2026
30 Хмм
09:24 02.11.2026
31 7676
09:24 02.11.2026
32 рашо дамаджанов
До коментар #22 от "Основната маса":Тя нарочно го е пуснала че киро остава без материал
09:24 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лалала
Коментиран от #38
09:26 02.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 НаТка паДка
09:30 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТЯ МОМЕ ТАЗИ СГЛОБКА
09:37 02.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ТИР
До коментар #20 от "Пич":И стига с тази Виденова зима,,, тя винаги може да настъпи по решение от вън,,, достатъчно е спиране вноса на храни, горива и парите към банките.
09:43 02.11.2026