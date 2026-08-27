България придобива седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия

България одобри покупката на седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия. Решението е част от усилията на НАТО за укрепване на способностите за откриване и обезвреждане на морски мини и гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.
На срещата на върха на НАТО през юли България, Румъния и Турция се договориха да разширят съвместната оперативна група за обезвреждане на мини в региона, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. Трите държави създадоха групата за противоминна борба през 2024 г. в отговор на заплахата от плаващи мини след руската инвазия в Украйна.
Детайли по споразумението
Съгласно споразумението за продажба с Нидерландия, одобрено от българския парламент на 26 август, страната ни ще получи три кораба, оборудвани за откриване и унищожаване на мини. Отделно споразумение за трансфер между Белгия, Нидерландия и България предвижда прехвърлянето на още четири плавателни съда.
Нидерландия се е ангажирала да възстанови техническите способности и да увеличи оперативния капацитет на три от корабите, преди да прехвърли собствеността им. България ще пое за ремонта и възстановяването, така че и седемте плавателни съда да отговарят на стандартите на НАТО за оперативна готовност.
Позицията на Министерството на отбраната
„Тези кораби за противоминна борба са особено необходими. Разполагаме с три кораба от същия тип, а с тези седем ще подобрим допълнително нашите способности”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов преди гласуването в Народното събрание.
Той подчерта, че България работи в отлична координация с Турция и Румъния за разчистване на морските пространства на трите държави. Меморандумът за разбирателство, свързан с придобиването, включва още обучение на екипажите, доставка на резервни части и допълнително оборудване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Онези вместо да си потопяват дъртите корита ни ги мятат, за да потъват в Черно море!!!
22:03 27.08.2026
2 Смех
Тия са такива скръндзи... смятай за кво иде реч.
22:05 27.08.2026
3 Кораби купихме
Коментиран от #8
22:07 27.08.2026
4 добре, но
Коментиран от #11
22:07 27.08.2026
5 Сълза и смях
22:09 27.08.2026
6 Перо
Коментиран от #12
22:09 27.08.2026
7 нннн
22:10 27.08.2026
8 Достатъчно
До коментар #3 от "Кораби купихме":...са ни адмиралите...
22:11 27.08.2026
9 Сатана Z
22:12 27.08.2026
10 САНДОКАН
22:13 27.08.2026
11 Не се тревожи
До коментар #4 от "добре, но":Адмирали и ранговци колкото си щеш...
С лопата да ги ринеш....
22:14 27.08.2026
12 Пич
До коментар #6 от "Перо":Аре малко да имаме доверие на адмиралтейството!!!
Нашето адмиралтейството има око за тази работа! Отива, и оглежда корабите.
Ако имат гребци, значи са стари, и не ги вземаме! Ако са без гребци - нищо им нема!!!
Коментиран от #14
22:15 27.08.2026
13 ДрайвингПлежър
22:17 27.08.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #12 от "Пич":Прав си... кат спрем мариците щот Урсулите казаха ще имаме бол въглища за новите кораби - за тях нищо не се казва
Коментиран от #19
22:19 27.08.2026
15 Айляк
А тия корита сигурно са по-стари и от ефките.
22:21 27.08.2026
16 НЕ България одобри покупката
нас никой не ни е питал и повечето от нас не са избирали тез мишоци да пълнят гуши на наш гръб
22:21 27.08.2026
17 Гласове от зайчарника в Банкя
Така, както Бацо може да ви издълбае, никой друг не може😅
22:22 27.08.2026
18 Пълно безумие
22:23 27.08.2026
19 Пич
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Хахаха......
Даже допускам какъв е новия девиз на адмиралтейството:
"Всеки матрос - с Буй"
22:23 27.08.2026
20 Ето къде ще ходят неописаните
22:28 27.08.2026
21 Стари кораби "нов внос"
22:38 27.08.2026
22 Янко
22:43 27.08.2026