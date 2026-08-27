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България придобива седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия

България придобива седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия

27 Август, 2026 22:00 622 22

  • противоминна борба-
  • кораби

Парламентът даде зелена светлина за сделката, която ще укрепи сигурността в Черно море

България придобива седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България одобри покупката на седем кораба за противоминна борба от Белгия и Нидерландия. Решението е част от усилията на НАТО за укрепване на способностите за откриване и обезвреждане на морски мини и гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.

На срещата на върха на НАТО през юли България, Румъния и Турция се договориха да разширят съвместната оперативна група за обезвреждане на мини в региона, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. Трите държави създадоха групата за противоминна борба през 2024 г. в отговор на заплахата от плаващи мини след руската инвазия в Украйна.

Детайли по споразумението

Съгласно споразумението за продажба с Нидерландия, одобрено от българския парламент на 26 август, страната ни ще получи три кораба, оборудвани за откриване и унищожаване на мини. Отделно споразумение за трансфер между Белгия, Нидерландия и България предвижда прехвърлянето на още четири плавателни съда.

Нидерландия се е ангажирала да възстанови техническите способности и да увеличи оперативния капацитет на три от корабите, преди да прехвърли собствеността им. България ще пое за ремонта и възстановяването, така че и седемте плавателни съда да отговарят на стандартите на НАТО за оперативна готовност.

Позицията на Министерството на отбраната

„Тези кораби за противоминна борба са особено необходими. Разполагаме с три кораба от същия тип, а с тези седем ще подобрим допълнително нашите способности”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов преди гласуването в Народното събрание.

Той подчерта, че България работи в отлична координация с Турция и Румъния за разчистване на морските пространства на трите държави. Меморандумът за разбирателство, свързан с придобиването, включва още обучение на екипажите, доставка на резервни части и допълнително оборудване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    Така де!!!
    Онези вместо да си потопяват дъртите корита ни ги мятат, за да потъват в Черно море!!!

    22:03 27.08.2026

  • 2 Смех

    13 1 Отговор
    Холандец да ти даде нещо даром?!
    Тия са такива скръндзи... смятай за кво иде реч.

    22:05 27.08.2026

  • 3 Кораби купихме

    7 0 Отговор
    а екипажи ще купим ли ???

    Коментиран от #8

    22:07 27.08.2026

  • 4 добре, но

    5 0 Отговор
    От къде моряци за тия кораби?! Екипаж за 7 кораба не се намира току-така.

    Коментиран от #11

    22:07 27.08.2026

  • 5 Сълза и смях

    6 0 Отговор
    ...надувни ли са,че дали ще стигнат за всеки ,,адмирал" от флота ни...ДНЕС?

    22:09 27.08.2026

  • 6 Перо

    9 2 Отговор
    Пълно мълчание, коя ръка са тия корита, на 60 или 100 г. са!

    Коментиран от #12

    22:09 27.08.2026

  • 7 нннн

    9 1 Отговор
    Трета употреба?

    22:10 27.08.2026

  • 8 Достатъчно

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кораби купихме":

    ...са ни адмиралите...

    22:11 27.08.2026

  • 9 Сатана Z

    8 1 Отговор
    С такива придобивки югоизточният фланг на НАТО е в сигурни ръце.Само гребци трябва да се намерят за тия гнилочи.

    22:12 27.08.2026

  • 10 САНДОКАН

    9 0 Отговор
    Ейй голямо лапане , не се наядоха . Седем кораба за борба с мините и на всеки сораб адмирал да сложите

    22:13 27.08.2026

  • 11 Не се тревожи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "добре, но":

    Адмирали и ранговци колкото си щеш...
    С лопата да ги ринеш....

    22:14 27.08.2026

  • 12 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Аре малко да имаме доверие на адмиралтейството!!!
    Нашето адмиралтейството има око за тази работа! Отива, и оглежда корабите.
    Ако имат гребци, значи са стари, и не ги вземаме! Ако са без гребци - нищо им нема!!!

    Коментиран от #14

    22:15 27.08.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Дет се вика нямаме 1 търговски кораб... нещо дето да изкара 5 лева, ще харчим готова пара за военно тенек, което само ти взима!

    22:17 27.08.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Прав си... кат спрем мариците щот Урсулите казаха ще имаме бол въглища за новите кораби - за тях нищо не се казва

    Коментиран от #19

    22:19 27.08.2026

  • 15 Айляк

    7 0 Отговор
    Важното е как е поднесена новината - "България придобива...", "Парламентът даде зелена светлина за сделката..." и т.н....
    А тия корита сигурно са по-стари и от ефките.

    22:21 27.08.2026

  • 16 НЕ България одобри покупката

    8 0 Отговор
    а оядени общ поръчкари

    нас никой не ни е питал и повечето от нас не са избирали тез мишоци да пълнят гуши на наш гръб

    22:21 27.08.2026

  • 17 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 0 Отговор
    Питайте Бацо, кога ще му дойдат Фейк16-те...., ама друг път😅
    Така, както Бацо може да ви издълбае, никой друг не може😅

    22:22 27.08.2026

  • 18 Пълно безумие

    5 0 Отговор
    Това граничи с държавна измяна!

    22:23 27.08.2026

  • 19 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Хахаха......
    Даже допускам какъв е новия девиз на адмиралтейството:
    "Всеки матрос - с Буй"

    22:23 27.08.2026

  • 20 Ето къде ще ходят неописаните

    4 0 Отговор
    Разходи в бюджет 2026. Намалихме пенсиите и ще купуваме боклуците на Холандия и Белгия. Те дори не са в изправност, пари ще даваме за тях и никъде не се споменава колко ще ни струва тази простотия?

    22:28 27.08.2026

  • 21 Стари кораби "нов внос"

    2 0 Отговор
    Супер е Радев! Буци купи със 100% предплащане американските самолети модел 1976, ама с нова електроника (все едно Москвич с парктроник и мултимедия), а Радев, щото е по-различен, купува стари кораби, които не отговарят на изискванията, но България ще доплати още, за да ги ремонтират. Голяма промяна

    22:38 27.08.2026

  • 22 Янко

    1 0 Отговор
    Нека тези кораби ги дадат на нас циганите от факултето столипеново и максуда за да станем милионери от старо желязо.

    22:43 27.08.2026

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