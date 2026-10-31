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Мартин Владимиров: Натискът върху КЕВР е очевиден

Мартин Владимиров: Натискът върху КЕВР е очевиден

31 Октомври, 2026 12:22 633 8

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  • природен газ-
  • мартин владимиров

Енергийният експерт определи „Топлофикация София“ като дружество в технически фалит и предупреди за риск от нови аварии

Мартин Владимиров: Натискът върху КЕВР е очевиден - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Върху Комисията за енергийно и водно регулиране има сериозен политически натиск да ограничи поскъпването на природния газ, заяви Мартин Владимиров, директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията. По думите му предложението на „Булгаргаз“ е разумно на фона на пазарните тенденции, а правителството не трябва да се намесва в решенията на независимия регулатор.

„В България потребителите на газ получават едни от най-изгодните цени“, коментира Владимиров. Той посочи, че природният газ на европейските борси вече е надхвърлил 105 евро за мегаватчас, докато предложението на „Булгаргаз“ е почти два пъти по-ниско. Дружеството първоначално поиска увеличение с 34%, но впоследствие преразгледа разчетите си и обяви по-малко от очакваното поскъпване.

Експертът обясни, че България е в по-устойчива позиция заради азерския газ, чиято цена е обвързана с петрола, а не с европейските борсови нива. Според него по-високата цена ще се усети основно от преките потребители на природен газ и от бизнеса, който не е закупил количества предварително чрез хеджиране.

Владимиров предупреди, че задържането на цената по административен път може да влоши допълнително финансовото състояние на „Булгаргаз“, което вече е усложнено и от сделката с „Боташ“. Премиерът е уверил, че цените на парното и електроенергията за битовите потребители ще останат непроменени до 1 юли 2027 г.

Предупреждение за „Топлофикация София“

По думите на Владимиров „Топлофикация София“ е в технически фалит от около десетилетие и функционира благодарение на държавно дофинансиране. Той определи дружеството като най-губещото предприятие в сектора за 2025 г.

Според експерта липсата на средства за текущи ремонти вече е довела до тримесечно спиране на топлата вода в някои столични квартали. „Това дружество се декапитализира и в един момент ще има каскада от аварии“, заяви Владимиров.

Той посочи, че преструктурирането на дружеството би изисквало значително увеличение на цената на парното, което според него правителствата не са склонни да допуснат. Като възможно решение Владимиров предложи „Топлофикация София“ да бъде превърната в електроенергийна компания.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Натиск

    7 1 Отговор
    Тия в КВЕР имат синки от натиска на Прогресистите.

    12:25 31.10.2026

  • 3 ТОТАЛ ЩЕТА

    9 1 Отговор
    Простите българи да се подготвят за +40% на всичко.

    12:28 31.10.2026

  • 4 Стенли

    9 1 Отговор
    Тези индивиди от от този така наречен център за изследване на демокрация , пази боже от такива "експерти"🤯

    12:29 31.10.2026

  • 5 С Боташ

    3 3 Отговор
    всичко съвсем се забатачи !

    12:29 31.10.2026

  • 6 Прогрсивно

    5 1 Отговор
    Цяла България плаща парното на шопианци, рундьо им намали цената на газта предизборно, та да влезем с още дългове

    12:32 31.10.2026

  • 7 В САЩ същият газ

    10 1 Отговор
    струва 30 долара за мегаватчас, но понеже Урсулите са много умни го купуват за 105. Краснов е в екстаз, а Путин си го премести.

    12:33 31.10.2026

  • 8 Ако

    5 0 Отговор
    Към края на 2026 година общият дълг на „Топлофикация София“ е над 1 млрд. и 280 млн. евро и е в технически фалит, тогава БГ с -69 млрд дълг в какво е?

    12:55 31.10.2026

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