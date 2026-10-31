Варна подготвя прототип на 37-метров безпилотен кораб

Варненската компания за корабостроене и кораборемонт „Делфин“ подготвя изграждането на прототип на 37-метров безпилотен надводен кораб. Проектът носи името „Протеус“ и е разработен като модулна платформа, която може да изпълнява различни бойни и охранителни задачи.

Корабът е проектиран да развива максимална скорост от 32 възела и да изминава над 400 морски мили. Основното му оборудване включва триизмерен радар, радар за управление на оръжията, електрооптична система и 30-милиметрова артилерийска установка.

Различно въоръжение според мисията

В задната част на „Протеус“ е предвидена открита палуба, която може да приема до четири стандартни 20-футови контейнера с различни боеприпаси и оборудване. Модулите могат да се сменят в рамките на час в зависимост от задачата.

„При вариант за водене на бойни действия против подводен противник съответно има буксируема антена, която се използва на кърмата и две станции, в които се слагат 2-3 тръбни торпедни апарата“, обясни Владислав Караденчев, ръководител на търговския отдел. По думите му при мисия срещу надводен противник корабът може да носи до осем противокорабни ракети, а при действия срещу въздушен противник - противовъздушни ракети.

Платформата е предвидена и за задачи по електронна война, полагане на мини и противоминна борба. „Може да полага мини, може да води противоминна борба“, каза Светлин Стоянов, изпълнителен директор на компанията.

Дистанционно управление и автономни функции

„Протеус“ може да бъде управляван дистанционно от брега, да изпълнява автономни функции или при необходимост да бъде поет от екипаж. В системата за управление, свързана с навигацията, се използва изкуствен интелект.

„Има системи на борда, които през цялото време следят местоположението на кораба. Самостоятелно си взимат решения за отклоняване от сблъсък, съответно маневриране“, заяви Караденчев.

Според Стоянов корабът може и без екипаж да извършва разузнаване, да установява приближаващи дронове и да подава информация към по-голям кораб или към брега. Предвидените приложения включват охрана на териториалните води и Изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и защита на търговски кораби при атаки с дронове.

Проектът е на „Делфин“, която строи двата многофункционални модулни патрулни кораба за нуждите на Военноморските сили. Във варненския корабостроителен завод вече се подготвя изграждането на прототипа на безпилотния кораб.

Източници: bntnews.bg