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Варна подготвя прототип на 37-метров безпилотен кораб

Варна подготвя прототип на 37-метров безпилотен кораб

31 Октомври, 2026 12:49 366 9

  • безпилотен кораб-
  • протеус-
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  • военноморски сили-
  • варна

Корабът „Протеус“ ще може да носи различни оръжейни модули и да изпълнява задачи срещу въздушни, надводни и подводни цели

Варна подготвя прототип на 37-метров безпилотен кораб - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Варненската компания за корабостроене и кораборемонт „Делфин“ подготвя изграждането на прототип на 37-метров безпилотен надводен кораб. Проектът носи името „Протеус“ и е разработен като модулна платформа, която може да изпълнява различни бойни и охранителни задачи.

Корабът е проектиран да развива максимална скорост от 32 възела и да изминава над 400 морски мили. Основното му оборудване включва триизмерен радар, радар за управление на оръжията, електрооптична система и 30-милиметрова артилерийска установка.

Различно въоръжение според мисията

В задната част на „Протеус“ е предвидена открита палуба, която може да приема до четири стандартни 20-футови контейнера с различни боеприпаси и оборудване. Модулите могат да се сменят в рамките на час в зависимост от задачата.

„При вариант за водене на бойни действия против подводен противник съответно има буксируема антена, която се използва на кърмата и две станции, в които се слагат 2-3 тръбни торпедни апарата“, обясни Владислав Караденчев, ръководител на търговския отдел. По думите му при мисия срещу надводен противник корабът може да носи до осем противокорабни ракети, а при действия срещу въздушен противник - противовъздушни ракети.

Платформата е предвидена и за задачи по електронна война, полагане на мини и противоминна борба. „Може да полага мини, може да води противоминна борба“, каза Светлин Стоянов, изпълнителен директор на компанията.

Дистанционно управление и автономни функции

„Протеус“ може да бъде управляван дистанционно от брега, да изпълнява автономни функции или при необходимост да бъде поет от екипаж. В системата за управление, свързана с навигацията, се използва изкуствен интелект.

„Има системи на борда, които през цялото време следят местоположението на кораба. Самостоятелно си взимат решения за отклоняване от сблъсък, съответно маневриране“, заяви Караденчев.

Според Стоянов корабът може и без екипаж да извършва разузнаване, да установява приближаващи дронове и да подава информация към по-голям кораб или към брега. Предвидените приложения включват охрана на териториалните води и Изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и защита на търговски кораби при атаки с дронове.

Проектът е на „Делфин“, която строи двата многофункционални модулни патрулни кораба за нуждите на Военноморските сили. Във варненския корабостроителен завод вече се подготвя изграждането на прототипа на безпилотния кораб.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Това е руска Мурена

    12:51 31.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Делю Хайдутин

    4 0 Отговор
    Няма желаещи да се бият с Русия и затова безпилотни.

    12:52 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За олигархията тук

    1 0 Отговор
    Гледайте бразди по телевизора .! Като изчезнат те изчезва и хладилника изчезвате и вие изчезват и банките..! Някой трябва да даде решение иначе системата ще рухне..! Днес Хелоуин ще е различен .!

    12:54 31.10.2026

  • 7 Безпилотен кораб

    2 0 Отговор
    С кабина за персонал отпред?

    12:55 31.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    В часовете по корабомоделизъм и ние правехме такива управляеми модели,
    ама бяха по-малки и с по-малки възможност❕ Ей напредва техниката 🤔
    Току виж след 50 години изпратили и човек на Луната 😉

    12:58 31.10.2026

  • 9 Шефчето

    0 0 Отговор
    Пълна излагация ...

    13:01 31.10.2026

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