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Последни смени в СИК в Бургас преди балотажа
  Тема: Избори

Последни смени в СИК в Бургас преди балотажа

31 Октомври, 2026 13:18 486 2

  • избори-
  • бургас-
  • секционни избирателни комисии-
  • балотаж-
  • машинно гласуване

Промените засягат близо 10% от комисиите в областта. Доставени са 653 машини за гласуване за вота на 1 ноември

Последни смени в СИК в Бургас преди балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Последни смени в съставите на секционните избирателни комисии се извършват в Бургаска област преди балотажа за президент и вицепрезидент на 1 ноември. Промените засягат близо 10% от комисиите, съобщи председателят на РИК-Бургас Георги Михов.

Причините са неявили се членове на СИК от първия тур и предварително заявени отсъствия за втория. „Може би 10%, което не е малка цифра. Това е провокирано от неявилите се от предходния тур, както и от това, че самите партии с право на членове на СИК са си прозвънели отново членовете и са преценили кой ще се яви и кой няма да се яви“, заяви Михов пред БНТ.

Промените допълнително усложняват организацията в деня преди вота, когато секциите трябва да бъдат оборудвани и подготвени за работа. РИК-Бургас е назначила секционните комисии, а последващи промени се извършват при наличие на предвидените в Изборния кодекс основания.

653 машини тръгнаха към секциите

Междувременно започна разпределянето на 653 машини за гласуване към близо 750 избирателни секции в областта. Устройствата пристигнаха от София и се транспортират по 19 маршрута при засилена полицейска охрана.

Във всяка секция машината ще бъде отворена и проверена от техник в присъствието на членовете на комисията. За техническото обслужване са ангажирани близо 180 техници. След приключването на проверките изборните помещения ще бъдат запечатани и ще останат под полицейска охрана.

За охраната на изборите в областта са ангажирани 1050 служители на МВР. Те ще ескортират машините по маршрутите и ще патрулират в райони, определени като рискови от гледна точка на нарушения на изборното законодателство.

Променена организация за приемането на протоколите

Последните приготовления продължават и в зала „Арена Бургас“, където след края на изборния ден ще бъдат приемани протоколите и изборните книжа от секционните комисии.

„Настроили сме организацията на зала „Арена“ малко по-добре, считам, от предния път. Самите членове на СИК първо ще заемат местата в залата, след това ще започне обработката им“, каза Георги Михов. По думите му така се очаква документите да бъдат обработени по-бързо от първия тур.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Европеец

    1 0 Отговор
    Сбъркана бг територия...... Много пари задохме за машини, много повече дадохме и за поддръжката им, а пък същото време печатим и бюлетини...... И отгоре на всичко пак изборите няма да са честни или пак ще има купуване на гласове.....

    14:04 31.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АЗ ГЛЕДАМ ПОЛСКОТО ВЪСТАНИЕ
    ....
    ТУСК ИЗТЕГЛИ КЪСАТА КЛЕЧКА... ОЩЕ НА 29 ОКТОМВРИ БИЛО НАРЕДЕНО НА МВР ЧАСТИ
    ДА ТРЪГНАТ ВЪОРЪЖЕНИ КЪМ ВАРШАВА
    ......
    А ПРЕВРАТА ПОЧНА НА 30-ТИ
    .......
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    14:27 31.10.2026

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