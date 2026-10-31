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Девет държави може да получат 10% повече средства от ЕС
  Тема: Украйна

Девет държави може да получат 10% повече средства от ЕС

31 Октомври, 2026 16:04 910 8

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • българия-
  • черно море-
  • андрей новаков

Предложението е свързано с последиците от войната в Украйна и сигурността по източните граници на ЕС. За България се обсъждат до 2,2 млрд. евро допълнително

Девет държави може да получат 10% повече средства от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Девет държави по източната граница на Европейския съюз може да получат до 10 процента допълнително финансиране през програмния период 2028–2034 г. заради загубите, свързани с войната в Украйна. Това заяви във Варна полският евродепутат Яцек Протас, автор на доклад за нов фонд за охрана на източните граници.

Предложението обхваща държави от България до Финландия. По думите на Протас те се нуждаят от по-високо равнище на публични инвестиции и от по-голяма държавна помощ за предприемачите.

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„Цяла обединена Европа трябва да застане солидарно с регионите, които страдат най-много в резултат на войната в Украйна“, каза Яцек Протас.

За България се обсъждат до 2,2 млрд. евро

Българският евродепутат Андрей Новаков съобщи, че планираното финансиране за страната в новата многогодишна финансова рамка възлиза на 22,3 милиарда евро. Според него допълнителните 10 процента биха означавали около 2,2 милиарда евро повече за България.

Новаков посочи, че средствата могат да компенсират загуби в различни отрасли, засегнати от военните действия. Той подчерта, че предложението трябва да получи подкрепа и от българското правителство, а окончателното решение зависи от преговорите между европейските държави и институции.

Атаките срещу корабите оскъпяват застраховките

Посещението на делегацията във Варна беше свързано със сигурността в Черно море след атаки с дронове срещу търговски кораби. Емил Радев заяви, че България вече търпи икономически щети заради зачестилите нападения.

По думите му застраховките на търговското корабоплаване са поскъпнали повече от пет пъти, а при танкерите увеличението достига до 12 пъти. Радев предупреди, че при нови удари може да се стигне до пълно прекратяване на застраховането на кораби в Черно море.

Делегацията посети Военноморското училище във Варна и се запозна с проекта за Европейски център за сигурност в Черно море, който ще бъде базиран във Варна и Констанца. Радев каза, че евродепутатите ще настояват за допълнително финансиране, за да бъде реализиран по-бързо.

Финансовата рамка трябва да започне през 2028 г.

Инициативата за допълнително финансиране е част от по-широк пакет, включващ мисия за охрана на търговските кораби и използване на средства от фонд за охрана на външните граници. В доклада на Протас се предлага в източните региони да се изграждат инфраструктура и съоръжения с двойно предназначение – за ежедневни нужди в мирно време и за отбраната при война.

Свен Симон от Германия заяви, че сигурността в Черно море не е само регионален въпрос, а е свързана с общата европейска сигурност. Австрийската евродепутатка Ангелика Винциг каза, че ще представи в европейските институции информацията, получена по време на визитата.

Преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. продължават. Очакването е новият бюджетен период да започне на 1 януари 2028 г.

Източници: bta.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 България обаче

    5 5 Отговор
    с руските агенти във властта- Радев, Йотова, Костадинов, ще получи един голям...

    Коментиран от #3

    16:07 31.10.2026

  • 3 Гробар

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "България обаче":

    Кво ти пука свят широк. Айде сюткейс еърплейн Тексас. Никой не те е вързал тука.

    Коментиран от #4

    16:10 31.10.2026

  • 4 Когато видя че

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гробар":

    IP адреса ти е някъде в РФ, чак тогава.

    16:14 31.10.2026

  • 5 Сатана Z

    2 1 Отговор
    "Хубавото на обещанието е, че винаги можеш да се откажеш от него."
    — Шарл Морис дьо Талейран

    16:18 31.10.2026

  • 6 Капейчо

    1 1 Отговор
    Ееее, недейте така, де. Сега Капейчо няма да може да мрънка.

    16:56 31.10.2026

  • 7 Каква Е Ползата ?

    3 0 Отговор
    От Това Финансиране !

    След като Ще Ги Откраднат ?

    17:07 31.10.2026

  • 8 Цвете

    2 1 Отговор
    ДАНО БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛНО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.АКО Е ОБРАТНОТО ,КОРУПЦИЯ ИЛИ СКРИТА ДАЛАВЕРА ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ ВЕДНАГА. ТЕЗИ ПАРИ СА ПРОСЛЕДЯЕМИ.

    17:08 31.10.2026

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