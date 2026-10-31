Девет държави може да получат 10% повече средства от ЕС

Девет държави по източната граница на Европейския съюз може да получат до 10 процента допълнително финансиране през програмния период 2028–2034 г. заради загубите, свързани с войната в Украйна. Това заяви във Варна полският евродепутат Яцек Протас, автор на доклад за нов фонд за охрана на източните граници.

Предложението обхваща държави от България до Финландия. По думите на Протас те се нуждаят от по-високо равнище на публични инвестиции и от по-голяма държавна помощ за предприемачите.

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За България се обсъждат до 2,2 млрд. евро

„Цяла обединена Европа трябва да застане солидарно с регионите, които страдат най-много в резултат на войната в Украйна“, каза Яцек Протас.

Българският евродепутат Андрей Новаков съобщи, че планираното финансиране за страната в новата многогодишна финансова рамка възлиза на 22,3 милиарда евро. Според него допълнителните 10 процента биха означавали около 2,2 милиарда евро повече за България.

Новаков посочи, че средствата могат да компенсират загуби в различни отрасли, засегнати от военните действия. Той подчерта, че предложението трябва да получи подкрепа и от българското правителство, а окончателното решение зависи от преговорите между европейските държави и институции.

Атаките срещу корабите оскъпяват застраховките

Посещението на делегацията във Варна беше свързано със сигурността в Черно море след атаки с дронове срещу търговски кораби. Емил Радев заяви, че България вече търпи икономически щети заради зачестилите нападения.

По думите му застраховките на търговското корабоплаване са поскъпнали повече от пет пъти, а при танкерите увеличението достига до 12 пъти. Радев предупреди, че при нови удари може да се стигне до пълно прекратяване на застраховането на кораби в Черно море.

Делегацията посети Военноморското училище във Варна и се запозна с проекта за Европейски център за сигурност в Черно море, който ще бъде базиран във Варна и Констанца. Радев каза, че евродепутатите ще настояват за допълнително финансиране, за да бъде реализиран по-бързо.

Финансовата рамка трябва да започне през 2028 г.

Инициативата за допълнително финансиране е част от по-широк пакет, включващ мисия за охрана на търговските кораби и използване на средства от фонд за охрана на външните граници. В доклада на Протас се предлага в източните региони да се изграждат инфраструктура и съоръжения с двойно предназначение – за ежедневни нужди в мирно време и за отбраната при война.

Свен Симон от Германия заяви, че сигурността в Черно море не е само регионален въпрос, а е свързана с общата европейска сигурност. Австрийската евродепутатка Ангелика Винциг каза, че ще представи в европейските институции информацията, получена по време на визитата.

Преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2028–2034 г. продължават. Очакването е новият бюджетен период да започне на 1 януари 2028 г.

Източници: bta.bg