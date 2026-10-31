Златната монета „Св. Иван Рилски“ изчезна от БНБ

Златната колекционерска монета „Св. Иван Рилски“ вече не се предлага в касите на Българската народна банка. Тя беше пусната на 12 октомври и само няколко седмици по-късно наличностите в централната банка са изчерпани.

Монетата е първата златна колекционерска монета с номинал в евро, емитирана от БНБ. Номиналната ѝ стойност е 100 евро, но при пускането цената беше 1508 евро. Тиражът е ограничен до 3000 броя.

Според публикацията, позоваваща се на „Телеграф“, колекционери са разказали, че цялото количество е било изчерпано за два дни. В деня на емитирането пред касите на БНБ в София се извиха опашки, като част от желаещите са чакали от ранните часове.

Част от тиража е предоставена на „Монетен двор“ и на шест търговски банки за продажба. Не е известно дали там все още има отделни бройки. За колекционерите, които не успеят да намерят монетата в официалните пунктове, остава вторичният пазар.

Там офертните цени са между 1800 и 2500 евро. Така разликата спрямо първоначалната цена достига от 300 до 1000 евро за една монета. Предлагат се екземпляри, затворени в капсула и придружени със сертификат за автентичност.

Параметрите на златната монета

Монетата е изработена от злато с проба 999/1000, тежи 8,64 грама и е с диаметър 24 милиметра. На обратната ѝ страна е изобразен св. Иван Рилски, а на лицевата са поставени емблемата на БНБ, номиналът от 100 евро и годината на емисията – 2026.

И останалите колекционерски евромонети, емитирани от БНБ през годината, са предизвикали силен интерес. Сребърните монети на теми „Преображенски манастир“, „150 години от Априлското въстание“ и „125 години електрически трамвай в България“ са изчерпани в касите на централната банка.

Ограничени количества са останали от медната монета, посветена на 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов. От нейния тираж от 6000 броя са налични 451, а цената ѝ е 36 евро.

Предстоят първите български монети от 2 евро

След въвеждането на еврото колекционерските монети на БНБ вече се емитират с номинали в евро. Възпоменателните монети за общо обращение ще бъдат с номинал 2 евро и ще се различават от стандартните по възпоменателния мотив върху едната страна.

Първите български възпоменателни монети от 2 евро се очаква да бъдат пуснати през май 2027 г. Темите са „20 години България в ЕС“ и „Маслодайната роза в България“.

Източници: novini.bg