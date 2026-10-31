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Златната монета „Св. Иван Рилски“ изчезна от БНБ

Златната монета „Св. Иван Рилски“ изчезна от БНБ

31 Октомври, 2026 20:47 1 005 6

  • златна монета-
  • св. иван рилски-
  • бнб-
  • колекционерски монети-
  • евро

Колекционерската монета беше пусната за 1508 евро, а на вторичния пазар вече се предлага между 1800 и 2500 евро

Златната монета „Св. Иван Рилски“ изчезна от БНБ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Златната колекционерска монета „Св. Иван Рилски“ вече не се предлага в касите на Българската народна банка. Тя беше пусната на 12 октомври и само няколко седмици по-късно наличностите в централната банка са изчерпани.

Монетата е първата златна колекционерска монета с номинал в евро, емитирана от БНБ. Номиналната ѝ стойност е 100 евро, но при пускането цената беше 1508 евро. Тиражът е ограничен до 3000 броя.

Според публикацията, позоваваща се на „Телеграф“, колекционери са разказали, че цялото количество е било изчерпано за два дни. В деня на емитирането пред касите на БНБ в София се извиха опашки, като част от желаещите са чакали от ранните часове.

Част от тиража е предоставена на „Монетен двор“ и на шест търговски банки за продажба. Не е известно дали там все още има отделни бройки. За колекционерите, които не успеят да намерят монетата в официалните пунктове, остава вторичният пазар.

Там офертните цени са между 1800 и 2500 евро. Така разликата спрямо първоначалната цена достига от 300 до 1000 евро за една монета. Предлагат се екземпляри, затворени в капсула и придружени със сертификат за автентичност.

Параметрите на златната монета

Монетата е изработена от злато с проба 999/1000, тежи 8,64 грама и е с диаметър 24 милиметра. На обратната ѝ страна е изобразен св. Иван Рилски, а на лицевата са поставени емблемата на БНБ, номиналът от 100 евро и годината на емисията – 2026.

И останалите колекционерски евромонети, емитирани от БНБ през годината, са предизвикали силен интерес. Сребърните монети на теми „Преображенски манастир“, „150 години от Априлското въстание“ и „125 години електрически трамвай в България“ са изчерпани в касите на централната банка.

Ограничени количества са останали от медната монета, посветена на 150-годишнината от рождението на Кръстьо Сарафов. От нейния тираж от 6000 броя са налични 451, а цената ѝ е 36 евро.

Предстоят първите български монети от 2 евро

След въвеждането на еврото колекционерските монети на БНБ вече се емитират с номинали в евро. Възпоменателните монети за общо обращение ще бъдат с номинал 2 евро и ще се различават от стандартните по възпоменателния мотив върху едната страна.

Първите български възпоменателни монети от 2 евро се очаква да бъдат пуснати през май 2027 г. Темите са „20 години България в ЕС“ и „Маслодайната роза в България“.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Скоро ! И България !

    7 2 Отговор
    ЩЕ изчезне !

    нЕ Знам !

    Кому Са Нужни !

    21:13 31.10.2026

  • 3 8,64 грама злато за 1508 евро

    2 0 Отговор
    Трябва да си леко неуред ... а колко е нумизматика пък въобще да не коментирам. По добре сам да си ги правя

    Коментиран от #5

    21:25 31.10.2026

  • 4 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Може би мисирката е имала предвид,че предлаганите златни монети са изчерпани ,а не изчезнали?

    21:26 31.10.2026

  • 5 8,64 грама злато за 1508 евро ку- кууу !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "8,64 грама злато за 1508 евро":

    Борсовата цена на златото днес е приблизително 111.61 € за грам (около 3 471.59 € за тройунция).

    21:27 31.10.2026

  • 6 Колко да е българска?

    1 0 Отговор
    Златото на БНБ къде ли е и дали е налично, цялата банка БНБ вече се занимава само с колекционерски монети и заплати на персонала. За какво ни е банка, която вече не е българска и банкери работещи за чужди интереси.

    21:35 31.10.2026

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