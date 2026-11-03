Радев: Инфлацията у нас се очаква да достигне 6%

Инфлацията в България се очаква да достигне 6% през октомври, а ценовият натиск у нас остава по-силен от средния за еврозоната. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев на форум на Монетарния и финансов институционален форум OMFIF в София.
През септември годишната инфлация в България е била 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при 3,8% средно за еврозоната. Радев уточни, че очаква предварителните данни за октомври да покажат ново увеличение до 6%. Окончателните данни на Националния статистически институт за месеца са планирани за публикуване на 16 ноември.Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, нито необходимостта от разумни вътрешни политики. Динамиката на инфлацията е показателен пример.
Според Радев общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност в еврозоната, но националните условия продължават да имат значение. Сред факторите той посочи вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране.
Управителят на БНБ заяви, че банковият сектор в България остава добре капитализиран и ликвиден, а кредитирането продължава да нараства с високи темпове. Особено бързо се увеличават жилищните кредити.
Това според Радев изисква превантивен подход от страна на надзорните органи и прилагане на макропруденциални мерки. Той подчерта, че добрите показатели на банките не са причина за облекчаване на изискванията.Когато подобни промени могат да засегнат устойчивостта на банките, кредитирането или цената на финансиране, независимата централна банка има отговорност да оцени последиците и да ги представи ясно пред обществото.
Радев коментира и решението на Европейската централна банка от 29 октомври да остави без промяна трите основни лихвени процента. По думите му октомврийската пауза е необходима, за да бъде оценено въздействието на енергийния шок и затягането на финансовите условия.
Той обаче уточни, че решението не означава край на затягането на паричната политика. Ако постъпващите данни потвърдят, че инфлационният натиск става по-устойчив, може да се наложи допълнително увеличение на лихвените проценти.
Енергийните цени са сред причините за по-високата от очакваното инфлация в еврозоната. Засега базисната инфлация остава относително стабилна, а няма и широко пренасяне на енергийния шок върху заплатите. Радев определи това като положителен знак, но предупреди, че рисковете остават.
Очакванията за общата инфлация в еврозоната през 2027 г. са ревизирани нагоре до 2,6%, а прогнозата за базисната инфлация е 2,5%. Дългосрочните инфлационни очаквания обаче остават около целта от 2%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
11:22 03.11.2026
2 Тик-Ток
11:24 03.11.2026
3 Мазен и удобен
Коментиран от #16, #26
11:26 03.11.2026
4 газо
11:26 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хер ФЛИК
11:28 03.11.2026
7 И защо??
11:32 03.11.2026
8 при наличие
Инфлацията у нас се очаква да достигне 6% по стъкмистика
но иначе повече заради якото лапане от тиквено време
Коментиран от #20
11:33 03.11.2026
9 Богаташ
11:34 03.11.2026
10 Сзо
11:36 03.11.2026
11 И Управителят на БНБ е Лъгал
че сме влезли в еврозоната с лъжи от Борисов, Желязков и Асен Василев.
България е влязла в еврозоната и е приела еврото с измама,
показват одит на Сметната палата и данни на Евростат за бюджетния дефицит.
Разходи на Агенция “Пътна инфраструктура” в размер на 1,5 млрд. лв.
не са отчетени в бюджета за 2025 г., а са отложени за 2026.
За влизането ни в еврозоната имаше изискване бюджетният дефицит да бъде до 3%
от брутния вътрешен продукт на страната.
За 2025 г. беше отчетен дефицит от 3,5%, докато реално е бил Повече от 5%
11:38 03.11.2026
12 ШЕФА
11:38 03.11.2026
13 Да не дават акъл сега
11:38 03.11.2026
14 Варна
11:42 03.11.2026
15 Да Управляваш Парите Е Едно !
Националната Икономика !
Друго !
Това не Е !
Като Да Управляваш !
Рота !
11:43 03.11.2026
16 Сигурно !
До коментар #3 от "Мазен и удобен":И Нещо !
Отгоре !
Иначе !
Какво Ще Търси ?
Там !
11:45 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Киро
Давайте го на съд за държавна измама и предателство, и лична изгода !!!!!!!!!!!
11:46 03.11.2026
19 провинциалист
11:47 03.11.2026
20 Е ! е е е е !
До коментар #8 от "при наличие":ДА СЕГА !
НЕ ЗНАЕШ !
КООЛКО !
ТОЛКСОВА НОВИ ЗАЕМИ !
И НИЩО !
Пак На Чорба !
11:49 03.11.2026
21 Не е ли 100
11:49 03.11.2026
22 Джоко
11:50 03.11.2026
23 ТОЗИ ТАРИКАТ
11:51 03.11.2026
24 АГАТ а Кристи
"Поклон" на неокомунистите, смятащи себе си за прогресивни !!!
11:51 03.11.2026
25 Инфлация Бате
11:52 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Крадливия натиск
11:59 03.11.2026
28 малоумието няма граници
12:04 03.11.2026
29 Възмутен
12:21 03.11.2026
30 патил
12:36 03.11.2026
31 УдоМача
12:37 03.11.2026