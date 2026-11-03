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Радев: Инфлацията у нас се очаква да достигне 6%

Радев: Инфлацията у нас се очаква да достигне 6%

3 Ноември, 2026 11:20 1 012 31

  • инфлация-
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  • лихви

Управителят на БНБ предупреди, че ценовият натиск в България остава по-силен от средния за еврозоната

Радев: Инфлацията у нас се очаква да достигне 6% - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в България се очаква да достигне 6% през октомври, а ценовият натиск у нас остава по-силен от средния за еврозоната. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев на форум на Монетарния и финансов институционален форум OMFIF в София.

През септември годишната инфлация в България е била 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при 3,8% средно за еврозоната. Радев уточни, че очаква предварителните данни за октомври да покажат ново увеличение до 6%. Окончателните данни на Националния статистически институт за месеца са планирани за публикуване на 16 ноември.

Присъединяването към еврозоната не премахва различията между националните икономики, нито необходимостта от разумни вътрешни политики. Динамиката на инфлацията е показателен пример.

Според Радев общата парична политика осигурява рамката за ценова стабилност в еврозоната, но националните условия продължават да имат значение. Сред факторите той посочи вътрешното търсене, динамиката на кредитирането и условията за финансиране.

Управителят на БНБ заяви, че банковият сектор в България остава добре капитализиран и ликвиден, а кредитирането продължава да нараства с високи темпове. Особено бързо се увеличават жилищните кредити.

Това според Радев изисква превантивен подход от страна на надзорните органи и прилагане на макропруденциални мерки. Той подчерта, че добрите показатели на банките не са причина за облекчаване на изискванията.

Когато подобни промени могат да засегнат устойчивостта на банките, кредитирането или цената на финансиране, независимата централна банка има отговорност да оцени последиците и да ги представи ясно пред обществото.

Радев коментира и решението на Европейската централна банка от 29 октомври да остави без промяна трите основни лихвени процента. По думите му октомврийската пауза е необходима, за да бъде оценено въздействието на енергийния шок и затягането на финансовите условия.

Той обаче уточни, че решението не означава край на затягането на паричната политика. Ако постъпващите данни потвърдят, че инфлационният натиск става по-устойчив, може да се наложи допълнително увеличение на лихвените проценти.

Енергийните цени са сред причините за по-високата от очакваното инфлация в еврозоната. Засега базисната инфлация остава относително стабилна, а няма и широко пренасяне на енергийния шок върху заплатите. Радев определи това като положителен знак, но предупреди, че рисковете остават.

Очакванията за общата инфлация в еврозоната през 2027 г. са ревизирани нагоре до 2,6%, а прогнозата за базисната инфлация е 2,5%. Дългосрочните инфлационни очаквания обаче остават около целта от 2%.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    32 2 Отговор
    Българска народна банка.... Ха-ха-ха....

    11:22 03.11.2026

  • 2 Тик-Ток

    42 5 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците докараха и чумата и холерата в България с юрото

    11:24 03.11.2026

  • 3 Мазен и удобен

    34 2 Отговор
    И тоя пенсионер е активен борец. За заплатка и пенсийка, разбира се. Разбирач....

    Коментиран от #16, #26

    11:26 03.11.2026

  • 4 газо

    41 1 Отговор
    Какви 6 % !? Онзи ден сменях маслото и филтрите на колата и платих 350 евро, срешу 400 лв. миналата година!? И така е с всичко, нека господина да си сметне колко е инфлацията!

    11:26 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хер ФЛИК

    25 2 Отговор
    Мислите ли , 4е на Бойко му пука за инфлацията , щом си има стаи пълни с 4екмеджета с кюл4ета и па4ки ?

    11:28 03.11.2026

  • 7 И защо??

    18 1 Отговор
    Заради еврото, или заради теб

    11:32 03.11.2026

  • 8 при наличие

    22 2 Отговор
    на некадърни плъхове на хранилка
    Инфлацията у нас се очаква да достигне 6% по стъкмистика
    но иначе повече заради якото лапане от тиквено време

    Коментиран от #20

    11:33 03.11.2026

  • 9 Богаташ

    21 2 Отговор
    Този късочурко получава 30 х евро и саботира държавата

    11:34 03.11.2026

  • 10 Сзо

    6 4 Отговор
    Започвам да си мечтая за Боко....

    11:36 03.11.2026

  • 11 И Управителят на БНБ е Лъгал

    21 2 Отговор
    Одит на Сметната палата и данни на Евростат доказват,
    че сме влезли в еврозоната с лъжи от Борисов, Желязков и Асен Василев.
    България е влязла в еврозоната и е приела еврото с измама,
    показват одит на Сметната палата и данни на Евростат за бюджетния дефицит.
    Разходи на Агенция “Пътна инфраструктура” в размер на 1,5 млрд. лв.
    не са отчетени в бюджета за 2025 г., а са отложени за 2026.
    За влизането ни в еврозоната имаше изискване бюджетният дефицит да бъде до 3%
    от брутния вътрешен продукт на страната.
    За 2025 г. беше отчетен дефицит от 3,5%, докато реално е бил Повече от 5%

    11:38 03.11.2026

  • 12 ШЕФА

    27 1 Отговор
    Господин лъжец,крадец и некадърник с 50 000 евро заплата,инфлацията е минимум 9% още преди влизането на Еврото,а ти и престъпника Тулупа лъгахте че е 3%

    11:38 03.11.2026

  • 13 Да не дават акъл сега

    18 1 Отговор
    Трябваше да помислят преди насила да ни вкарват в клуба на “богатите”.

    11:38 03.11.2026

  • 14 Варна

    15 2 Отговор
    Цяла България трябва да благодари за това на българоубиеца Тулупа и неговите ортаци от ПП-ДБ,ИТН,БСП и ДПС които гласуваха при инфлация минимум 20 % унищожаването на Българският Лев и приемането на фалиращото Евро !!!

    11:42 03.11.2026

  • 15 Да Управляваш Парите Е Едно !

    6 0 Отговор
    Да Управляваш !

    Националната Икономика !

    Друго !

    Това не Е !

    Като Да Управляваш !

    Рота !

    11:43 03.11.2026

  • 16 Сигурно !

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мазен и удобен":

    И Нещо !

    Отгоре !

    Иначе !

    Какво Ще Търси ?

    Там !

    11:45 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Киро

    20 2 Отговор
    За да влезем в евро зоната, същият този тарикат , казваше, че инфлацията е 3,4% в лева и сме стабилни да влизаме там, а пък сега 6 % при еврото !!!!!!!!!!!!!
    Давайте го на съд за държавна измама и предателство, и лична изгода !!!!!!!!!!!

    11:46 03.11.2026

  • 19 провинциалист

    14 1 Отговор
    Обясняваха, че рискове няма и цените няма да растат. Сега обясняват, че няма да пращат никой на фронта.

    11:47 03.11.2026

  • 20 Е ! е е е е !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "при наличие":

    ДА СЕГА !

    НЕ ЗНАЕШ !

    КООЛКО !

    ТОЛКСОВА НОВИ ЗАЕМИ !

    И НИЩО !

    Пак На Чорба !

    11:49 03.11.2026

  • 21 Не е ли 100

    10 0 Отговор
    Дори държавните такси и общински, станаха от лев в евро 1:1, тоест 100% инфлация. При хранителните продукти в пъти поскъпнаха. Вуйна ми като дойде от Германия, каза че и преди беше по-скъпо от Германия, но сега е страшно и се чуди как оцелява българина в България.

    11:49 03.11.2026

  • 22 Джоко

    14 1 Отговор
    Къде беше при влизането в Еврозоната и въвеждането на еврото? Сега констатации- след дъжд- качулка.

    11:50 03.11.2026

  • 23 ТОЗИ ТАРИКАТ

    11 2 Отговор
    Е КОВЧЕЖНИКЪТ НА БИБИТКО И ШИШКО ДА МЕ ОБОРИ АКО НЕ СЪМ ПРАВ.

    11:51 03.11.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Прогресивно прогресираме !!!
    "Поклон" на неокомунистите, смятащи себе си за прогресивни !!!

    11:51 03.11.2026

  • 25 Инфлация Бате

    8 1 Отговор
    имам два еднакви апартамента. На единият монтирах кухня месец април и платих за монатажа 150 евро, сега поръчах за втория същата кухня и за монтаж ми обявиха 270 евро - а сега смятайте колко по 6% е инфлацията

    11:52 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Крадливия натиск

    6 0 Отговор
    6% дефицит и 6% инфлация. Уравнението е елементарно. Преустановете краденето иначе ще е все така.

    11:59 03.11.2026

  • 28 малоумието няма граници

    2 3 Отговор
    Трябва спешно да дадем пари за украина и да наложим санкции на Русия. Тогава ще се оправим !

    12:04 03.11.2026

  • 29 Възмутен

    6 0 Отговор
    Въпроса е кой е виновен , кой я причини и отговорът е един - УПРАВЛЯВАЩИТЕ защото са некадърни и мислят само за своето благополучие .

    12:21 03.11.2026

  • 30 патил

    2 0 Отговор
    Значи е 18 реално

    12:36 03.11.2026

  • 31 УдоМача

    4 0 Отговор
    Дупе да ни е яко!!

    12:37 03.11.2026

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