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Димитър Радев: По-скъпата енергия може да задълбочи инфлацията
  Тема: Икономика

Димитър Радев: По-скъпата енергия може да задълбочи инфлацията

3 Ноември, 2026 20:05 464 16

  • инфлация-
  • бнб-
  • димитър радев-
  • бюджет 2027-
  • енергийни ресурси

През септември инфлацията у нас е 5,6% при 3,8% средно за еврозоната. Бюджетът за 2027 г. се очаква да бъде представен в петък

Димитър Радев: По-скъпата енергия може да задълбочи инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поскъпването на енергийните ресурси може да задълбочи инфлационния проблем в България, предупреди управителят на Българската народна банка Димитър Радев. През септември годишната инфлация у нас е била 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната.

„През септември годишната инфлация в България беше 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната“, заяви Радев.

Разликата между инфлацията в България и средната стойност за еврозоната поставя цените сред основните теми при подготовката на бюджета за 2027 г. В изпратения в Брюксел бюджетен план е заложено инфлацията през следващата година да бъде 4%.

Правителството търси мерки срещу ръста на цените

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов определи овладяването на инфлацията като първостепенна задача на правителството. По думите му обаче това е трудно, тъй като значителна част от факторите за поскъпването са извън страната.

„Първостепенна задача на правителството е да се опита да пречупи тази тенденция с всички възможни механизми. Много е трудно с оглед на това, че голяма част от факторите са външно обособени“, коментира Константин Проданов.

Предстоящото поскъпване на енергийните ресурси е сред рисковете, които могат да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Предупреждението на Радев идва на фона на вече по-високата инфлация в България спрямо средното равнище в еврозоната.

Бюджетът за 2027 г. се очаква в петък

Срокът за внасянето на проектобюджета за 2027 г. в парламента изтече на 31 октомври, но финансовата рамка не беше представена в установения срок. Очаква се това да стане най-вероятно в петък.

„Продължават разговорите с Европейската комисия. Той ще бъде представен през тази седмица и след него ще можем да водим вече разговори по същество“, каза заместник министър-председателят Атанас Пеканов.

С представянето на бюджета трябва да станат ясни конкретните параметри на планираните социални разходи. От „Прогресивна България“ заявиха, че пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, а социалните добавки няма да бъдат намалявани. Размерът на отделните увеличения ще бъде определен с финансовата рамка.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    6 0 Отговор
    Мястото на тоя фашист е под земята, при червеите.

    20:08 03.11.2026

  • 2 Европеец

    9 0 Отговор
    Пак да кажа Българска народна банка .... Нито е българска, нито е народна..... Да ги закриват и тоя да ходи да копа домати. ..

    20:09 03.11.2026

  • 3 тоя го проклех

    4 0 Отговор
    да бъде в ада во веки веков..... онея дебелите и тях ги проклех

    20:09 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Яшар

    2 3 Отговор
    Димитър Радев се оказа най почтения висш чиновник в държавата ...той потвърждава че България е в икономически колапс идва беднотия в страната и за бедни и за средно заможни ..скоро банкети ще станат консервативни кат консерви ...а другаря р.р. спи и зима заплата ..издигна и пианка за претендент

    20:11 03.11.2026

  • 6 Верно ли

    4 0 Отговор
    Е го е, тоя, отрочето на МВФ, дето ни набута с аверчетата в Еврозоната, сега реве за повишаването на цените на енергията!

    20:16 03.11.2026

  • 7 Не е от Ойрото, викаш

    2 0 Отговор
    и фалшифицираният дефици, признат от Евростат. Не е от фалшифицираната Инфлация.
    96 милиарда лева профукахте за ойрото.
    2 милиарда подарено злато за ЕЦБ. 6 милиарда лв. разходи по въвеждане ойро. 43 милиарда резерв направление емисионно подарени на ЕЦБ. 3 милиарда лева дадени разсрочено за 9 г. за ЕСМ. Радев ПБ и ГЕРБ, ДПС, ПП гласували за в НС
    Още между 12 и 15 милиарда лева обещани за ЕСМ, ако ЕЦБ реши да спасява ойро членки - Радев, ПБ, ГЕРБ СДС, ДПС, ПП ДБ гласували ЗА в НС юни 2026.
    30 милиарда лева върнати на банките, заради падане праг резерви 12%.
    96 милиарда лева профукани.

    Коментиран от #11

    20:18 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И още мисирки ООД

    3 0 Отговор
    Димитър Радев бе първоначално против въвеждането на еврото. А после, след като Борисов, Пеевски и умнокрасивите оп ПП-ДБ, му обещаха да го оставят на поста му, той се обърна на 360 градуса. Така че този човек няма никакво право сега да коментира високата инфлация и безбожно високите цени на всичко!

    20:20 03.11.2026

  • 10 Измамникът в БНБ

    4 0 Отговор
    да разкаже как с измама помогна за вкарване на България в клопката на еврозоната - клубът на фалиралите богаташи, на които да слугуваме и да им плащаме масрафите.

    20:26 03.11.2026

  • 11 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не е от Ойрото, викаш":

    Викаш "Боташ" няма никакво отношение към поскъпването на газа и съответно нарастване на инфлацията? А новият бюджет ще е като стария, но много, много по-лош. 35+ години правихте "Правилен избор", налЕ? В неделя отново избрахте комунистите и после ревете, а?
    Я направи една справка колко сме взели от ЕС и колко сме дали. Не приписвай некадърното управление и краденето на ЕС.

    20:32 03.11.2026

  • 12 Тодор

    0 0 Отговор
    Този тип беше купен от Бойко(справка - настоящата му заплата).Преди време Бойко го активира-
    това е третото му проявление.

    20:32 03.11.2026

  • 13 За нас е скъпото

    0 0 Отговор
    А ние подаряваме нашата енергия на фашистите безплатно... Мани, ама тоя, който подписал такива договори беше и на балотаж за президент!!! По-тъпа система от тази, едва ли има...

    20:35 03.11.2026

  • 14 Имаме

    0 0 Отговор
    атомна централа, няколко ТЕЦ, най-големия "зелен парк" в Европа. Захранваме половината ЕС. Защо електроенергията у нас е толкова скъпа? Питам аз!

    20:36 03.11.2026

  • 15 Добре !

    1 0 Отговор
    Че Ни Открехна !

    20:36 03.11.2026

  • 16 Имаше работен Доклад

    0 0 Отговор
    от 227 стр. на БНБ, който чакаше подписи от УС на БНБ и МС със своята част от Доклада.
    На власт бяха ГЕРБ и ДПС, и Сглобката. Експертите подготвили докладът бяха уволнени от БНБ.
    Не дадоха сурови данни на граждански организации за цени храни МС и НСИ, за чудовищната инфлация, започнала след влизане в ойро чакалня, с 30% се увеличиха част от храните.
    Не изпълниха 2 Постановления на НС. Фалшифицираха данни за дефицит. Не платиха на фирми. Взеха авансови печалби. Минаха разходи чрез ББР.
    Равносметката: 96 милиарда от нашите пари, подарени. Имотен балон ипотечни кредити банки.
    Инфлация чудовищна, при 30 млрд. лева вкарани в банки с мултиплициращ ефект, при 30 млрд. лева в обращение.
    Натиск големите вериги изкуствено да свалят цени на определени стоки: виновни: БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ, НСИ, БНБ.
    Е, как няма един лЪв да е едно ойро..
    Домати биволско сърци в Родопите 1.90 лв., в София 9.50 лв.

    20:37 03.11.2026

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