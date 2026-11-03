Димитър Радев: По-скъпата енергия може да задълбочи инфлацията

Поскъпването на енергийните ресурси може да задълбочи инфлационния проблем в България, предупреди управителят на Българската народна банка Димитър Радев. През септември годишната инфлация у нас е била 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната.
„През септември годишната инфлация в България беше 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната“, заяви Радев.
Разликата между инфлацията в България и средната стойност за еврозоната поставя цените сред основните теми при подготовката на бюджета за 2027 г. В изпратения в Брюксел бюджетен план е заложено инфлацията през следващата година да бъде 4%.
Правителството търси мерки срещу ръста на цените
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов определи овладяването на инфлацията като първостепенна задача на правителството. По думите му обаче това е трудно, тъй като значителна част от факторите за поскъпването са извън страната.„Първостепенна задача на правителството е да се опита да пречупи тази тенденция с всички възможни механизми. Много е трудно с оглед на това, че голяма част от факторите са външно обособени“, коментира Константин Проданов.
Предстоящото поскъпване на енергийните ресурси е сред рисковете, които могат да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Предупреждението на Радев идва на фона на вече по-високата инфлация в България спрямо средното равнище в еврозоната.
Бюджетът за 2027 г. се очаква в петък
Срокът за внасянето на проектобюджета за 2027 г. в парламента изтече на 31 октомври, но финансовата рамка не беше представена в установения срок. Очаква се това да стане най-вероятно в петък.
„Продължават разговорите с Европейската комисия. Той ще бъде представен през тази седмица и след него ще можем да водим вече разговори по същество“, каза заместник министър-председателят Атанас Пеканов.
С представянето на бюджета трябва да станат ясни конкретните параметри на планираните социални разходи. От „Прогресивна България“ заявиха, че пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, а социалните добавки няма да бъдат намалявани. Размерът на отделните увеличения ще бъде определен с финансовата рамка.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
20:08 03.11.2026
2 Европеец
20:09 03.11.2026
3 тоя го проклех
20:09 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Яшар
20:11 03.11.2026
6 Верно ли
20:16 03.11.2026
7 Не е от Ойрото, викаш
96 милиарда лева профукахте за ойрото.
2 милиарда подарено злато за ЕЦБ. 6 милиарда лв. разходи по въвеждане ойро. 43 милиарда резерв направление емисионно подарени на ЕЦБ. 3 милиарда лева дадени разсрочено за 9 г. за ЕСМ. Радев ПБ и ГЕРБ, ДПС, ПП гласували за в НС
Още между 12 и 15 милиарда лева обещани за ЕСМ, ако ЕЦБ реши да спасява ойро членки - Радев, ПБ, ГЕРБ СДС, ДПС, ПП ДБ гласували ЗА в НС юни 2026.
30 милиарда лева върнати на банките, заради падане праг резерви 12%.
96 милиарда лева профукани.
Коментиран от #11
20:18 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И още мисирки ООД
20:20 03.11.2026
10 Измамникът в БНБ
20:26 03.11.2026
11 Мусорчик
До коментар #7 от "Не е от Ойрото, викаш":Викаш "Боташ" няма никакво отношение към поскъпването на газа и съответно нарастване на инфлацията? А новият бюджет ще е като стария, но много, много по-лош. 35+ години правихте "Правилен избор", налЕ? В неделя отново избрахте комунистите и после ревете, а?
Я направи една справка колко сме взели от ЕС и колко сме дали. Не приписвай некадърното управление и краденето на ЕС.
20:32 03.11.2026
12 Тодор
това е третото му проявление.
20:32 03.11.2026
13 За нас е скъпото
20:35 03.11.2026
14 Имаме
20:36 03.11.2026
15 Добре !
20:36 03.11.2026
16 Имаше работен Доклад
На власт бяха ГЕРБ и ДПС, и Сглобката. Експертите подготвили докладът бяха уволнени от БНБ.
Не дадоха сурови данни на граждански организации за цени храни МС и НСИ, за чудовищната инфлация, започнала след влизане в ойро чакалня, с 30% се увеличиха част от храните.
Не изпълниха 2 Постановления на НС. Фалшифицираха данни за дефицит. Не платиха на фирми. Взеха авансови печалби. Минаха разходи чрез ББР.
Равносметката: 96 милиарда от нашите пари, подарени. Имотен балон ипотечни кредити банки.
Инфлация чудовищна, при 30 млрд. лева вкарани в банки с мултиплициращ ефект, при 30 млрд. лева в обращение.
Натиск големите вериги изкуствено да свалят цени на определени стоки: виновни: БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП, ДБ, НСИ, БНБ.
Е, как няма един лЪв да е едно ойро..
Домати биволско сърци в Родопите 1.90 лв., в София 9.50 лв.
20:37 03.11.2026