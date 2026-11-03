Димитър Радев: По-скъпата енергия може да задълбочи инфлацията

Поскъпването на енергийните ресурси може да задълбочи инфлационния проблем в България, предупреди управителят на Българската народна банка Димитър Радев. През септември годишната инфлация у нас е била 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната.

„През септември годишната инфлация в България беше 5,6%, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, при средно равнище от 3,8% за еврозоната“, заяви Радев.

Разликата между инфлацията в България и средната стойност за еврозоната поставя цените сред основните теми при подготовката на бюджета за 2027 г. В изпратения в Брюксел бюджетен план е заложено инфлацията през следващата година да бъде 4%.

Правителството търси мерки срещу ръста на цените

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов определи овладяването на инфлацията като първостепенна задача на правителството. По думите му обаче това е трудно, тъй като значителна част от факторите за поскъпването са извън страната.

„Първостепенна задача на правителството е да се опита да пречупи тази тенденция с всички възможни механизми. Много е трудно с оглед на това, че голяма част от факторите са външно обособени“, коментира Константин Проданов.

Предстоящото поскъпване на енергийните ресурси е сред рисковете, които могат да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Предупреждението на Радев идва на фона на вече по-високата инфлация в България спрямо средното равнище в еврозоната.

Бюджетът за 2027 г. се очаква в петък

Срокът за внасянето на проектобюджета за 2027 г. в парламента изтече на 31 октомври, но финансовата рамка не беше представена в установения срок. Очаква се това да стане най-вероятно в петък.

„Продължават разговорите с Европейската комисия. Той ще бъде представен през тази седмица и след него ще можем да водим вече разговори по същество“, каза заместник министър-председателят Атанас Пеканов.

С представянето на бюджета трябва да станат ясни конкретните параметри на планираните социални разходи. От „Прогресивна България“ заявиха, че пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, а социалните добавки няма да бъдат намалявани. Размерът на отделните увеличения ще бъде определен с финансовата рамка.

Източници: btvnovinite.bg