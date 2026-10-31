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Американски P-8A патрулира над българската зона в Черно море
  Тема: Украйна

Американски P-8A патрулира над българската зона в Черно море

31 Октомври, 2026 17:09 531 5

  • черно море-
  • българска икономическа зона-
  • боинг p-8a poseidon-
  • морско наблюдение-
  • търговско корабоплаване

Самолетът е летял над международни води в рамките на изключителната икономическа зона на България. Мисията е била насочена към наблюдение на морския трафик

Американски P-8A патрулира над българската зона в Черно море - 1
Снимка: Profimedia.bg
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е извършил мисия за наблюдение над западната част на Черно море, като е летял над международни води в рамките на изключителната икономическа зона на България. Машината е била с регистрационен номер 170269, а маршрутът ѝ е включвал няколко продължителни кръгови облитания източно от българското крайбрежие.

Полетът е бил насочен към наблюдение на морската обстановка в район, в който търговското корабоплаване е изложено на риск заради руски атаки с дронове. Според анализа на Itamilradar профилът на мисията показва, че основната задача е била морско наблюдение, а не радиоелектронно разузнаване. Целта на подобни операции е да се проследява движението на плавателните съдове и да се откриват потенциални заплахи за корабоплаването.

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Самолет за наблюдение и борба с подводници

Boeing P-8A Poseidon е разработен основно за откриване и борба с подводници, но разполага и с оборудване за наблюдение на морската повърхност и патрулиране. Затова машината може да изпълнява както задачи по морско разузнаване, така и мисии за контрол на морски райони и трафик.

Полетът е пореден пример за засиленото присъствие на американски и натовски самолети над западната част на Черно море. През последните дни са регистрирани и други мисии на американски P-8A Poseidon, както и на италиански самолети за ранно предупреждение и управление CAEW.

Наблюдението е свързано с нарастващите рискове за морския транспорт, особено по маршрутите, които свързват украинските пристанища с останалата част от черноморската транспортна мрежа. От публично достъпната информация не става ясно колко дълго ще продължат конкретната мисия и следващите полети в района.

Източници: novini.bg, nova.bg, 24plovdiv.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин веднага да се обади

    3 1 Отговор
    на Тръмп и да му се скара.

    Коментиран от #4

    17:10 31.10.2026

  • 2 Радев-

    4 1 Отговор
    "Ама те не са руски дроновете, недейте така"

    17:11 31.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    4 4 Отговор
    И тоА ли не е видял как руски дрон тръгва от Русия, за да удари кораб до Варна🤔❗
    Тюх, за малко са пропуснали момента как дрончето изминава 200-300 километра и ясно го виждат близо до кораба🤔❗
    Дали са засекли оператора как на руски му говори 🤔🤔🤔

    17:13 31.10.2026

  • 4 ДОН ЙОЦА ХИПИ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин веднага да се обади":

    Тоз марин що пречи на съветските
    Другари ...они пошли туда на рибалко с дрони...😡

    17:32 31.10.2026

  • 5 Гробар

    0 0 Отговор
    Жълтопаветните са си проститутки и се радват когато чужденци тъпчат родната земя.

    17:35 31.10.2026

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