Американски P-8A патрулира над българската зона в Черно море

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е извършил мисия за наблюдение над западната част на Черно море, като е летял над международни води в рамките на изключителната икономическа зона на България. Машината е била с регистрационен номер 170269, а маршрутът ѝ е включвал няколко продължителни кръгови облитания източно от българското крайбрежие.

Полетът е бил насочен към наблюдение на морската обстановка в район, в който търговското корабоплаване е изложено на риск заради руски атаки с дронове. Според анализа на Itamilradar профилът на мисията показва, че основната задача е била морско наблюдение, а не радиоелектронно разузнаване. Целта на подобни операции е да се проследява движението на плавателните съдове и да се откриват потенциални заплахи за корабоплаването.

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Самолет за наблюдение и борба с подводници

Boeing P-8A Poseidon е разработен основно за откриване и борба с подводници, но разполага и с оборудване за наблюдение на морската повърхност и патрулиране. Затова машината може да изпълнява както задачи по морско разузнаване, така и мисии за контрол на морски райони и трафик.

Полетът е пореден пример за засиленото присъствие на американски и натовски самолети над западната част на Черно море. През последните дни са регистрирани и други мисии на американски P-8A Poseidon, както и на италиански самолети за ранно предупреждение и управление CAEW.

Наблюдението е свързано с нарастващите рискове за морския транспорт, особено по маршрутите, които свързват украинските пристанища с останалата част от черноморската транспортна мрежа. От публично достъпната информация не става ясно колко дълго ще продължат конкретната мисия и следващите полети в района.

Източници: novini.bg, nova.bg, 24plovdiv.bg