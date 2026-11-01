В Казанлък откриха първата Алея на местните будители

Десет пана в парк „Тюлбето“ вече разказват за 23-ма местни будители, творци, учени и дарители, свързани с историята на Казанлък. Алеята е открита в навечерието на Деня на народните будители и е представена като първата по рода си в България.
Паната са поставени на стълбището по пътя към Казанлъшката тракийска гробница. Всяко от тях съдържа информация за представените личности и QR код, който води към подробни архиви.
Идеята за алеята се ражда около година преди откриването. За осигуряването на средствата организаторите провеждат благотворителната инициатива „Бакшиш за добро“, в която популярни казанлъчани влизат в ролята на сервитьори.
За няколко часа те обслужват повече от 120 души, а всички получени бакшиши са дарени за каузата. „Успяхме наведнъж, за една вечер“, казва съорганизаторът Камелия Тренева.
По думите на съорганизатора Антония Драганова сумата за изработката на паната е събрана само за няколко часа. Тя определя инициативата като общо усилие на „сервитьори и клиенти“, обединени около създаването на трайно място за памет.
Сред представените са писателят и художник Чудомир и неговият брат Георги Чорбаджийски, който е бил учител, писател и общественик. В алеята е включен и академик Петко Стайнов.
Отделно място е отделено на личности, свързани с началото на театралното дело в България. Сред тях са братята Стефан и Антон Попови, посочени като основатели на Народния театър, както и актрисата Екатерина Златарева.
За Златарева Антония Драганова разказва, че е била любима актриса на Иван Вазов и че е послужила като прототип за образа на Рада Госпожина в илюстрациите към „Под игото“.
Алеята вече посреща жителите и гостите на Казанлък. Организаторите заявяват, че благотворителната инициатива „Бакшиш за добро“ ще продължи и занапред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е
Коментиран от #4
09:33 01.11.2026
2 ВМОРО
Коментиран от #12
09:34 01.11.2026
3 ннннннннн
09:36 01.11.2026
4 Не може да бъде
До коментар #1 от "Така е":Алея на сръбското турбо чалга съзвездие Слави?
09:37 01.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Алея
Коментиран от #8, #10
09:41 01.11.2026
7 Гол влоГ
И ето , виждаме че дори в иборите не участват . Значи в изритването им е имало смисъл.
09:43 01.11.2026
8 Даскалееее
До коментар #6 от "Алея":В българския език има м/у 3-5 хиляди турско арабски думи.
Пример:
Чекмедже,къйма,сарма,късмет и т.н.
Коментиран от #11, #14
09:46 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Принцеса Даяна
До коментар #6 от "Алея":Мда, дразнещо е. Ако парка беше с руско има е, щяха да направят митинг ама мюсюлманско може нали.. Иначе поздравления за инициативата
09:48 01.11.2026
11 Принцеса Даяна
До коментар #8 от "Даскалееее":Айде де. Във всеки език има такива примери ама я посочи поне ЕДИН парк, улица или друга забележителност или местност в тези държави кръстени на българин или с българска дума
Коментиран от #13
09:50 01.11.2026
12 И Кво От Тва ?
До коментар #2 от "ВМОРО":Паметниците Не Са Кумири !
Паметниците са История !
Историята Е Там !
И Тя Трябва Да Стои Там !
За Да Я Помним !
За Да знаем !
Какво Да Правим За Напред !
Умния Човек !
От Грешките Си !
Се поучава !
А Будителите Се Уважават !
Когато Подкрепяш !
Каузата !
На Днешните Едни !
09:54 01.11.2026
13 Я кажи
До коментар #11 от "Принцеса Даяна":Коя държава е над 13 века и повечето от съществуването си не е била под робство или чуждо влияние /командване/
09:54 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.