В Казанлък откриха първата Алея на местните будители

Десет пана в парк „Тюлбето“ вече разказват за 23-ма местни будители, творци, учени и дарители, свързани с историята на Казанлък. Алеята е открита в навечерието на Деня на народните будители и е представена като първата по рода си в България.

Паната са поставени на стълбището по пътя към Казанлъшката тракийска гробница. Всяко от тях съдържа информация за представените личности и QR код, който води към подробни архиви.

Идеята за алеята се ражда около година преди откриването. За осигуряването на средствата организаторите провеждат благотворителната инициатива „Бакшиш за добро“, в която популярни казанлъчани влизат в ролята на сервитьори.

За няколко часа те обслужват повече от 120 души, а всички получени бакшиши са дарени за каузата. „Успяхме наведнъж, за една вечер“, казва съорганизаторът Камелия Тренева.

По думите на съорганизатора Антония Драганова сумата за изработката на паната е събрана само за няколко часа. Тя определя инициативата като общо усилие на „сервитьори и клиенти“, обединени около създаването на трайно място за памет.

Сред представените са писателят и художник Чудомир и неговият брат Георги Чорбаджийски, който е бил учител, писател и общественик. В алеята е включен и академик Петко Стайнов.

Отделно място е отделено на личности, свързани с началото на театралното дело в България. Сред тях са братята Стефан и Антон Попови, посочени като основатели на Народния театър, както и актрисата Екатерина Златарева.

За Златарева Антония Драганова разказва, че е била любима актриса на Иван Вазов и че е послужила като прототип за образа на Рада Госпожина в илюстрациите към „Под игото“.

Алеята вече посреща жителите и гостите на Казанлък. Организаторите заявяват, че благотворителната инициатива „Бакшиш за добро“ ще продължи и занапред.