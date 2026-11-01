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В Казанлък откриха първата Алея на местните будители
  Тема: Известни личности

В Казанлък откриха първата Алея на местните будители

1 Ноември, 2026 09:31 510 14

  • казанлък-
  • местни будители-
  • бакшиш за добро-
  • парк тюлбето-
  • петко стайнов

Десет пана в парк „Тюлбето“ разказват за 23-ма творци, учени и дарители, свързани с града. Средствата са събрани чрез благотворителната акция „Бакшиш за добро“

В Казанлък откриха първата Алея на местните будители - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десет пана в парк „Тюлбето“ вече разказват за 23-ма местни будители, творци, учени и дарители, свързани с историята на Казанлък. Алеята е открита в навечерието на Деня на народните будители и е представена като първата по рода си в България.

Паната са поставени на стълбището по пътя към Казанлъшката тракийска гробница. Всяко от тях съдържа информация за представените личности и QR код, който води към подробни архиви.

Идеята за алеята се ражда около година преди откриването. За осигуряването на средствата организаторите провеждат благотворителната инициатива „Бакшиш за добро“, в която популярни казанлъчани влизат в ролята на сервитьори.

За няколко часа те обслужват повече от 120 души, а всички получени бакшиши са дарени за каузата. „Успяхме наведнъж, за една вечер“, казва съорганизаторът Камелия Тренева.

По думите на съорганизатора Антония Драганова сумата за изработката на паната е събрана само за няколко часа. Тя определя инициативата като общо усилие на „сервитьори и клиенти“, обединени около създаването на трайно място за памет.

Сред представените са писателят и художник Чудомир и неговият брат Георги Чорбаджийски, който е бил учител, писател и общественик. В алеята е включен и академик Петко Стайнов.

Отделно място е отделено на личности, свързани с началото на театралното дело в България. Сред тях са братята Стефан и Антон Попови, посочени като основатели на Народния театър, както и актрисата Екатерина Златарева.

За Златарева Антония Драганова разказва, че е била любима актриса на Иван Вазов и че е послужила като прототип за образа на Рада Госпожина в илюстрациите към „Под игото“.

Алеята вече посреща жителите и гостите на Казанлък. Организаторите заявяват, че благотворителната инициатива „Бакшиш за добро“ ще продължи и занапред.


Казанлък / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    2 0 Отговор
    А в София ще има алея на инфлувнсърите. Преслава, Азис, Николета, Златка.....

    Коментиран от #4

    09:33 01.11.2026

  • 2 ВМОРО

    1 2 Отговор
    Всички съветски монументи символ на окупацията и терора над българите в Македония и България трябва да бъдат заменени с тези на българските будители, възрожденци, комити, борици за осъществяване на българската кауза.

    Коментиран от #12

    09:34 01.11.2026

  • 3 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Бак шиш за какво? За Шиши,ли е?! Пак шиш или шише?

    09:36 01.11.2026

  • 4 Не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Алея на сръбското турбо чалга съзвездие Слави?

    09:37 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Алея

    5 1 Отговор
    на будителите в парк , носещ турско име.......

    Коментиран от #8, #10

    09:41 01.11.2026

  • 7 Гол влоГ

    0 0 Отговор
    Това не е алея на БУДИТЕЛИ , ако в нея те присъстват и ликовете на хора като Б0йк0 Б. или ДеляN П. , защото точно те събудиха хората в последните години и ги накараха да ги изритат от властта !
    И ето , виждаме че дори в иборите не участват . Значи в изритването им е имало смисъл.

    09:43 01.11.2026

  • 8 Даскалееее

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Алея":

    В българския език има м/у 3-5 хиляди турско арабски думи.
    Пример:
    Чекмедже,къйма,сарма,късмет и т.н.

    Коментиран от #11, #14

    09:46 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Принцеса Даяна

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Алея":

    Мда, дразнещо е. Ако парка беше с руско има е, щяха да направят митинг ама мюсюлманско може нали.. Иначе поздравления за инициативата

    09:48 01.11.2026

  • 11 Принцеса Даяна

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Даскалееее":

    Айде де. Във всеки език има такива примери ама я посочи поне ЕДИН парк, улица или друга забележителност или местност в тези държави кръстени на българин или с българска дума

    Коментиран от #13

    09:50 01.11.2026

  • 12 И Кво От Тва ?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВМОРО":

    Паметниците Не Са Кумири !

    Паметниците са История !

    Историята Е Там !

    И Тя Трябва Да Стои Там !

    За Да Я Помним !

    За Да знаем !

    Какво Да Правим За Напред !

    Умния Човек !

    От Грешките Си !

    Се поучава !

    А Будителите Се Уважават !

    Когато Подкрепяш !

    Каузата !

    На Днешните Едни !

    09:54 01.11.2026

  • 13 Я кажи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Принцеса Даяна":

    Коя държава е над 13 века и повечето от съществуването си не е била под робство или чуждо влияние /командване/

    09:54 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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