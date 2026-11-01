Туристи от Казанлък първи гласуваха в Букурещ

Група туристи от Казанлък бяха първите български граждани, гласували в Румъния на втория тур на президентските избори. Две жени и трима мъже, пристигнали в Букурещ с туристическа цел, упражниха правото си на вот малко след отварянето на секцията.

Единствената българска избирателна секция в страната е разкрита в сградата на българското посолство в румънската столица. Изборният ден е започнал в 7:00 часа, а гласуването се извършва с хартиени бюлетини или машинно.

До 8:30 часа са гласували 18 души. Пет минути след туристите от Казанлък своя вот е упражнила и жената, която е открила изборния ден за българите в Букурещ и на първия тур.

Към 14:00 часа местно и българско време в секцията са гласували 180 души. На първия тур на 25 октомври вотът си там са дали 167 български граждани.

Много от сънародниците ни не са подали предварително декларации, но попълването им на място е ставало бързо и без да се образуват опашки. Традиционно около 200 българи гласуват в секцията в Букурещ, съобщи кореспондентът на БТА в румънската столица Мартина Ганчева.

Източници: nova.bg