Новини
България »
Туристи от Казанлък първи гласуваха в Букурещ
  Тема: Избори

Туристи от Казанлък първи гласуваха в Букурещ

1 Ноември, 2026 18:17 548 9

  • избори-
  • българи в чужбина-
  • букурещ-
  • казанлък-
  • президентски вот

Петима български граждани упражниха правото си на вот малко след отварянето на единствената секция в Румъния. До 14:00 часа са гласували 180 души

Туристи от Казанлък първи гласуваха в Букурещ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група туристи от Казанлък бяха първите български граждани, гласували в Румъния на втория тур на президентските избори. Две жени и трима мъже, пристигнали в Букурещ с туристическа цел, упражниха правото си на вот малко след отварянето на секцията.

Единствената българска избирателна секция в страната е разкрита в сградата на българското посолство в румънската столица. Изборният ден е започнал в 7:00 часа, а гласуването се извършва с хартиени бюлетини или машинно.

До 8:30 часа са гласували 18 души. Пет минути след туристите от Казанлък своя вот е упражнила и жената, която е открила изборния ден за българите в Букурещ и на първия тур.

Към 14:00 часа местно и българско време в секцията са гласували 180 души. На първия тур на 25 октомври вотът си там са дали 167 български граждани.

Много от сънародниците ни не са подали предварително декларации, но попълването им на място е ставало бързо и без да се образуват опашки. Традиционно около 200 българи гласуват в секцията в Букурещ, съобщи кореспондентът на БТА в румънската столица Мартина Ганчева.

Източници: nova.bg


Румъния
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднъж

    1 1 Отговор
    Само ходих в Букурещ и жалкото им Терме, и се заклех повече крак да не ми стъпи там!!!

    18:20 01.11.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Наблюдавам винаги странна тенденция на изборите в България. Към края на деня резултатите се променят. Това се случи и в Сърбия, и в Унгария, и в Румъния и в Молдова. Радев спиш ли, бе?

    Коментиран от #8

    18:22 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гласуване

    2 1 Отговор
    Пожелавам на всички гласували за руската снаха, работещи за западни фирми, да започнат
    да работят за руски фирми.

    Коментиран от #7

    18:27 01.11.2026

  • 5 а от каспичан или полски тръмбеш нямаше?

    1 1 Отговор
    Туристи от Казанлък първи гласуваха в Букурещ

    18:28 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гласуване":

    Лошо няма. От твоите уста в божиите уши.

    Коментиран от #9

    18:30 01.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове