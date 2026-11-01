Мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив

Мъж, вписан като починал в избирателния списък, е отишъл да гласува в Пловдив. Случаят е от секция №54 в район „Източен“, съобщи NOVA.
Объркването е станало заради техническа грешка между хора с еднакви имена и фамилии. В списъците за балотажа са били отбелязани избирателите, починали между първия и втория тур.
След като представил документ за самоличност, мъжът е бил идентифициран като лицето, посочено в избирателния списък, и е допуснат да гласува.„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата“, обясни председателят на РИК-16 Ивайло Василев.
Изборният ден в Пловдив е започнал с отворени навреме 488 секции. В 404 от тях се гласува с по една машина, в 62 секции има по две устройства, а в 22 се гласува само с хартиена бюлетина.
Право на глас в града имат 305 699 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малии
12:04 01.11.2026
2 Ей много…
12:04 01.11.2026
3 НИЩО НОВО........
12:04 01.11.2026
4 Зевс
12:05 01.11.2026
5 Лъжците на днешното управление
12:07 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Овчар
12:08 01.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мара подробната
12:10 01.11.2026
12 осраински
12:12 01.11.2026
13 Хасковски каунь
Коментиран от #37
12:15 01.11.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #49
12:16 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тереза
12:18 01.11.2026
17 Дик диверсанта
Не е гледал/гледала ЕГН, а човека не е отишъл мъртъв да гласува , а е била мъртва паметта на четящия/четящата списъците.
12:18 01.11.2026
18 Така е
12:19 01.11.2026
19 Радио Ереван
Коментиран от #22
12:20 01.11.2026
20 Дедо ви
12:23 01.11.2026
21 Йеронимус БОШ
12:23 01.11.2026
22 насила дарител
До коментар #19 от "Радио Ереван":А кое е магарето , което носи чеиза на Урсула, Кая и другите нови наши Батковци и Каки ?
Коментиран от #26
12:24 01.11.2026
23 Казах ви оня ден:
12:26 01.11.2026
24 миче оригинално
и побърза на нацъка пълнеж
12:27 01.11.2026
25 Ццц
12:29 01.11.2026
26 Радио Ереван
До коментар #22 от "насила дарител":Радев и Йотова са в една платноходка. Задължението на Възраждане е да духат... в платното.
12:29 01.11.2026
27 Факт
12:30 01.11.2026
28 Жоржета стресираща
На купейкин
Какво ....ЛАКОМСТВО..са обещали
за да не прави пакост
На дон йоца ...🤔🤔🤔прокуратура..лева
Съюз със ссср....🗣
Коментиран от #34
12:32 01.11.2026
29 РЕАЛИСТ
„Грабайте телата!“ някой си изкряска
и трупове мъртви фръкнаха завчаска"
Коментиран от #36
12:33 01.11.2026
30 Радевата !
Не Администрация !
А Потоп !
12:34 01.11.2026
31 az СВО Победа 81
12:35 01.11.2026
32 Мии
12:35 01.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Радио Ереван
До коментар #28 от "Жоржета стресираща":Обещаното не е като даденото. Възраждане си туриха ново леке на омазаната съвест. Още утре Костадинов ще събере Мешерето и ще умуват кой да изпере пешкира.
12:37 01.11.2026
35 Българин
Мъртъв Мъж е все още жив в нашите Български сърца и е готов за Бой по изборните електронни машини на Мадуро!
12:37 01.11.2026
36 Туй
До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":С грабвайте телата е адско неуважение към починалите бойни другари, а някои сигурно още не са били предали Богу дух.
Коментиран от #56
12:38 01.11.2026
37 Гаднярите !
До коментар #13 от "Хасковски каунь":Също !
Коментиран от #59
12:39 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тези
12:41 01.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Факт
12:43 01.11.2026
43 Шаран БГ
12:44 01.11.2026
44 Притча
- Я да траеш, безотговорник! Някои възкръснали гласуваха вече...
12:45 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 незнайко
Не знам как може да гласуваш ако нямаш документ за самоличност ?
Какво е това съвпадение точно между двата вота ? Кой от двамата е починал ? Комисията не вижда ли ЕГН на ЖИВОТО лице, че да се чуди какво става ? На всичкото отгоре в списъка трябва да са и двамата един след друг и единия де е задраскан ! Защо пишете такива тъпи статии ?
12:48 01.11.2026
48 Измамата
Коментиран от #50
12:48 01.11.2026
49 Не се и съмнявам
До коментар #14 от "Последния Софиянец":...както и ТИ с КИРЧО с ,който си пиеше кафето...
Забрави ли ?
12:49 01.11.2026
50 Измамата
До коментар #48 от "Измамата":Реално, колко лични карти има, ако едно лице почине, защо банките в рамките на следващият ден му блокират банковите сметки, а държавата, НЕ?
Коментиран от #54
12:50 01.11.2026
51 Любопитко
12:53 01.11.2026
52 Македонка
уравлява Мъжкия Поток на Хайдуците в Планината.
12:54 01.11.2026
53 Констатация
12:55 01.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Кочо
13:04 01.11.2026
56 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Туй":Целта оправдава средствата. Кво искаш, от уважение към мъртвите сега фесове на главата ли да носим. И на Иван Вазов ли забележки правите, бе?
13:05 01.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Споко
Престорих се на умрял днес и не ходих до урните
13:08 01.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 айде бе
13:26 01.11.2026