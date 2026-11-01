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Мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив
  Тема: Избори

Мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив

1 Ноември, 2026 12:01 1 519 60

  • избори-
  • пловдив-
  • избирателни списъци-
  • рик-16-
  • гласуване

Техническа грешка е довела до объркването между хора с еднакви имена и фамилии. След проверка на самоличността мъжът е допуснат до урните

Мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж, вписан като починал в избирателния списък, е отишъл да гласува в Пловдив. Случаят е от секция №54 в район „Източен“, съобщи NOVA.

Объркването е станало заради техническа грешка между хора с еднакви имена и фамилии. В списъците за балотажа са били отбелязани избирателите, починали между първия и втория тур.

След като представил документ за самоличност, мъжът е бил идентифициран като лицето, посочено в избирателния списък, и е допуснат да гласува.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата“, обясни председателят на РИК-16 Ивайло Василев.

Изборният ден в Пловдив е започнал с отворени навреме 488 секции. В 404 от тях се гласува с по една машина, в 62 секции има по две устройства, а в 22 се гласува само с хартиена бюлетина.

Право на глас в града имат 305 699 души.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малии

    19 3 Отговор
    до къде стигна истерията

    12:04 01.11.2026

  • 2 Ей много…

    13 5 Отговор
    …фенове на Господарят на пръстените, мноо нещо, и армиите от мъртви впрегнаха за каузата ;( !

    12:04 01.11.2026

  • 3 НИЩО НОВО........

    13 6 Отговор
    .....ПО ВРЕМЕТО НА ШИ-БУци НАЙ МНОГО УМ РЕЛИ ГИ ИЗБИРАХА

    12:04 01.11.2026

  • 4 Зевс

    34 3 Отговор
    От ЦИК тръпнат, друг път не видели, в едно да гласуват живи със умрели

    12:05 01.11.2026

  • 5 Лъжците на днешното управление

    19 1 Отговор
    забатачиха всичко , толкова тъпи , че и да лъжат и мамят немогат!

    12:07 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Овчар

    9 6 Отговор
    Грешна информация...! Мъртвите определят вота.! Те са мнозинство...! Реактивното желязо е решението , иначе продължаваме към дъното .

    12:08 01.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мара подробната

    14 5 Отговор
    Никой не може да ни обясни как така сме 6.600 000 гласоподаватели.Но като прибавим малолетните какво получаваме?Вие го сметнете.Продължават да ни се подиграват.Затова и днес ще изберат президент с 10%.Е,каква легитимност ще има тази синекурна длъжност заедно и с напълно излишната вице президент?България е пуста.Стотици села са закрити.Как е възможно все още да сме 9 млн.?

    12:10 01.11.2026

  • 12 осраински

    12 3 Отговор
    6500000 имат право да гласуват.ЧУДО

    12:12 01.11.2026

  • 13 Хасковски каунь

    6 10 Отговор
    След 8 часа военолюбците ще се преброят.

    Коментиран от #37

    12:15 01.11.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    То и Калушев гласува.

    Коментиран от #49

    12:16 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тереза

    7 2 Отговор
    Майка Илиана го е възкресила!

    12:18 01.11.2026

  • 17 Дик диверсанта

    10 0 Отговор
    Задсписъчното устройство, ако е от онези, пръскани с Кемтрйлса, може цял град да обяви за мъртви.
    Не е гледал/гледала ЕГН, а човека не е отишъл мъртъв да гласува , а е била мъртва паметта на четящия/четящата списъците.

    12:18 01.11.2026

  • 18 Така е

    11 9 Отговор
    От тези потенциални 6,6 мил избиратели, поне 1600 000 ,от българите, живеещи в чужбина,никога няма да гласуват,а много от тях,навършили пълнолетие ,дори не говорят български. С други думи,технически са 6,6 мил ,реално са около 5,а на практика няма и 2,5 милиона.

    12:19 01.11.2026

  • 19 Радио Ереван

    15 3 Отговор
    Както казах и преди, Възраждане така и не разбраха, че за Кремъл те са магарето, дето носи чеиза на булката.

    Коментиран от #22

    12:20 01.11.2026

  • 20 Дедо ви

    12 4 Отговор
    Да го върнат да донесе документ от личния лекар, че е жив. И от общината документ, че си е платил данъците още докато е бил жив, от КАТ документ, че е шофирал жив и няма неплатени глоби, и уверение заверено от нотариус, че няма намерение да умира до края на изборния ден.

    12:23 01.11.2026

  • 21 Йеронимус БОШ

    9 5 Отговор
    Когато ЖИВИТЕ не искат да ходят да гласуват , тогава МЪРТВИТЕ стават , за да свършат тяхната работа.

    12:23 01.11.2026

  • 22 насила дарител

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Радио Ереван":

    А кое е магарето , което носи чеиза на Урсула, Кая и другите нови наши Батковци и Каки ?

    Коментиран от #26

    12:24 01.11.2026

  • 23 Казах ви оня ден:

    7 4 Отговор
    Комунистите са зомбита..Аз лично не съм учуден.

    12:26 01.11.2026

  • 24 миче оригинално

    6 2 Отговор
    Мъртъв мъж се яви на писарка насън да гласува
    и побърза на нацъка пълнеж

    12:27 01.11.2026

  • 25 Ццц

    4 1 Отговор
    Не се знае какъв разход е да си дойдеш от оня свят да гласуваш и да се върнеш с тия цени на горивата! А и първата камера на Тол системата за средна скорост е баж на входа за нашия свят. Системата е отчела нарушение, но се търси призовкар, който е съгласен да връчи виша!

    12:29 01.11.2026

  • 26 Радио Ереван

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "насила дарител":

    Радев и Йотова са в една платноходка. Задължението на Възраждане е да духат... в платното.

    12:29 01.11.2026

  • 27 Факт

    6 1 Отговор
    Цялата страна е в кома

    12:30 01.11.2026

  • 28 Жоржета стресираща

    8 3 Отговор
    Интересно
    На купейкин
    Какво ....ЛАКОМСТВО..са обещали
    за да не прави пакост
    На дон йоца ...🤔🤔🤔прокуратура..лева
    Съюз със ссср....🗣

    Коментиран от #34

    12:32 01.11.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор
    Имаме опит , как да се борим с турските орди:
    „Грабайте телата!“ някой си изкряска

    и трупове мъртви фръкнаха завчаска"

    Коментиран от #36

    12:33 01.11.2026

  • 30 Радевата !

    3 2 Отговор
    Администрация !

    Не Администрация !

    А Потоп !

    12:34 01.11.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    Старите "технически грешки" на ДПС и ГЕРБ, а като знаем кого подкрепиха, кой знае колко мъртви ще гласуват днес....

    12:35 01.11.2026

  • 32 Мии

    8 1 Отговор
    Браво на мъжа.Има ли желание, има и път.

    12:35 01.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Радио Ереван

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Жоржета стресираща":

    Обещаното не е като даденото. Възраждане си туриха ново леке на омазаната съвест. Още утре Костадинов ще събере Мешерето и ще умуват кой да изпере пешкира.

    12:37 01.11.2026

  • 35 Българин

    7 1 Отговор
    Браво на интернета....
    Мъртъв Мъж е все още жив в нашите Български сърца и е готов за Бой по изборните електронни машини на Мадуро!

    12:37 01.11.2026

  • 36 Туй

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "РЕАЛИСТ":

    С грабвайте телата е адско неуважение към починалите бойни другари, а някои сигурно още не са били предали Богу дух.

    Коментиран от #56

    12:38 01.11.2026

  • 37 Гаднярите !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хасковски каунь":

    Също !

    Коментиран от #59

    12:39 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тези

    4 1 Отговор
    Пловдивчани нещо много грешки взеха да правят

    12:41 01.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Факт

    2 0 Отговор
    Честно и почтено избори аахаахаах

    12:43 01.11.2026

  • 43 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    Близка роднина е в чужбина от 22 години. От избирателния списък бе извадена, въпреки моето постоянно, непрекъснато, при всички гласувания, напомняне, едва преди 5 години !? Ясно ли Ви е, колко пъти е "гласувала" през всичките преминали избори, за тези 17 / седемнадесет/ години, за каквото ще да е !?

    12:44 01.11.2026

  • 44 Притча

    4 0 Отговор
    - Аз съм пътя, и истината, и жив.......

    - Я да траеш, безотговорник! Някои възкръснали гласуваха вече...

    12:45 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 незнайко

    4 0 Отговор
    ( той е представил документ за самоличност )
    Не знам как може да гласуваш ако нямаш документ за самоличност ?
    Какво е това съвпадение точно между двата вота ? Кой от двамата е починал ? Комисията не вижда ли ЕГН на ЖИВОТО лице, че да се чуди какво става ? На всичкото отгоре в списъка трябва да са и двамата един след друг и единия де е задраскан ! Защо пишете такива тъпи статии ?

    12:48 01.11.2026

  • 48 Измамата

    2 0 Отговор
    Министерството на вътрешните работи (МВР) не публикува една обща, публично достъпна в реално време бройка на всички действащи лични карти, в България и чужбина!

    Коментиран от #50

    12:48 01.11.2026

  • 49 Не се и съмнявам

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    ...както и ТИ с КИРЧО с ,който си пиеше кафето...
    Забрави ли ?

    12:49 01.11.2026

  • 50 Измамата

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Измамата":

    Реално, колко лични карти има, ако едно лице почине, защо банките в рамките на следващият ден му блокират банковите сметки, а държавата, НЕ?

    Коментиран от #54

    12:50 01.11.2026

  • 51 Любопитко

    2 0 Отговор
    Не може ли без списък ,отиваш даваш си ЛК гласуваш и те записват? Аз и семейството ми сме от 18 г. Извън България и не гласуваме ,а вечно сме сред гласувалите и то в България.

    12:53 01.11.2026

  • 52 Македонка

    3 0 Отговор
    Аллах Адбар, рече комуниста Мадуро и със светкавици разтърси мозъчното небе над България със своите Мадуровски машини за Гласуване и от тогава Женското Корито на Реката
    уравлява Мъжкия Поток на Хайдуците в Планината.

    12:54 01.11.2026

  • 53 Констатация

    5 0 Отговор
    У нас всички имат право на глас..., дори мъртвите, демокрация, бате!!! -)))))))))))))))

    12:55 01.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Кочо

    3 0 Отговор
    Има над 1 млн като него, но на никой не му дреме. Правим си избори с точно 6,6 млн гласоподаватели, а пък колко са реално - няма значение.

    13:04 01.11.2026

  • 56 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Туй":

    Целта оправдава средствата. Кво искаш, от уважение към мъртвите сега фесове на главата ли да носим. И на Иван Вазов ли забележки правите, бе?

    13:05 01.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Споко

    3 0 Отговор
    Аз съм компенсирал този гласоподавател.
    Престорих се на умрял днес и не ходих до урните

    13:08 01.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 айде бе

    0 0 Отговор
    неразбирам защо го пишете като новина това? това е все едно лятото да напишете днес слънцето изгря… мъртвите души започнаха да гласуват откакто злите сили ни набутаха унищожителката на българия наречена герб!!! собственост на ханс зайдел и групировката от миналото сик!!!

    13:26 01.11.2026

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