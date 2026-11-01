Мъртъв мъж отиде да гласува в Пловдив

Мъж, вписан като починал в избирателния списък, е отишъл да гласува в Пловдив. Случаят е от секция №54 в район „Източен“, съобщи NOVA.

Объркването е станало заради техническа грешка между хора с еднакви имена и фамилии. В списъците за балотажа са били отбелязани избирателите, починали между първия и втория тур.

След като представил документ за самоличност, мъжът е бил идентифициран като лицето, посочено в избирателния списък, и е допуснат да гласува.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата“, обясни председателят на РИК-16 Ивайло Василев.

Изборният ден в Пловдив е започнал с отворени навреме 488 секции. В 404 от тях се гласува с по една машина, в 62 секции има по две устройства, а в 22 се гласува само с хартиена бюлетина.

Право на глас в града имат 305 699 души.