Румен Радев: Кампанията беше кална и компроматна

Премиерът Румен Радев определи предизборната кампания за президентските избори като „изключително недостойна, кална, компроматна кампания“. След като упражни правото си на глас, той призова обществото да не бъде толерантно към политици, партии и сайтове, които разпространяват компромати.
„Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите, било то за президент, било то за партии, да изложат своите виждания. Всичко станаха някакви кални борби, което не е добре за обществото“, заяви Радев.
Премиерът изрази надежда, че на следващи избори обществото ще преосмисли отношението си към подобни кампании. По думите му политическото състезание трябва да даде възможност на кандидатите и партиите да представят вижданията си, вместо да бъде доминирано от компромати и взаимни атаки.
Радев призова повече българи да излязат да гласуват. Той посочи, че до края на изборния ден остават още осем часа, и свърза призива си с движението по улиците на София.„Виждате какво е движението в София. Надявам се, че всички тези коли, поне голяма част от тях, ще излязат хората в тях и да гласуват днес“, каза премиерът.
Радев обясни, че е гласувал за президентска институция, която да продължи да бъде стожер на държавността, националната идентичност и обществената воля за справедливост. Според него институцията трябва да бъде изразител на гласа на българските граждани и да очертава европейския път на страната.
Той уточни, че това не трябва да става с лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост.
В отделен коментар за финансовото състояние на страната премиерът заяви, че правителството полага огромни усилия да спаси публичните финанси. Радев определи действията на Асен Василев като „поразии“ и добави: „Повярвайте ми, не е лесно“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промоция Емоция
Нека да си бъде двайсепроцентов легитимен президент
Коментиран от #29
13:07 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Време е
13:09 01.11.2026
4 Румчо не се усеща
Каквото сам си направиш...
13:09 01.11.2026
5 Красимир Петров
Коментиран от #32, #43
13:09 01.11.2026
6 АГАТ а Кристи
13:09 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сорос
13:10 01.11.2026
9 Кампания
13:11 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Радио Ереван
13:11 01.11.2026
14 Кампания намаше
13:12 01.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нексус
13:13 01.11.2026
17 Атлантиците принципно са си
13:13 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ето например
13:14 01.11.2026
20 Пламен
Защо го забави за след ,,изборите"?
Сещайте се какъв бюджет са ни приготвили олигархо-фашистите.
13:14 01.11.2026
21 усмивка
До коментар #11 от "Споко, колеги!":това е добре
13:14 01.11.2026
22 Македонка
Диамант паднал в калта си остава диамант.
Боклук вдигнат в небесата си остава боклук.
13:14 01.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ели
13:15 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хаха
Нещо губим връзка с реалноста а? Типичния балкано-ориенталец.
13:18 01.11.2026
28 Ако има хубав голям леген
13:18 01.11.2026
29 Ми то
До коментар #1 от "Промоция Емоция":Това е характерното че са на кантар. Въобще не ми пукает. Нет человека нет проблема.
13:18 01.11.2026
30 Абе
Коментиран от #66
13:19 01.11.2026
31 Роза
13:19 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Вносна кал трябва
13:20 01.11.2026
34 Радев
13:21 01.11.2026
35 Питане
Явно са номерата за гласувалите за БКП !!! 🤣🤣🤣
13:22 01.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не се жалвай шапка
13:22 01.11.2026
38 Дори в Румъния
13:22 01.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ОТ ШИШИ И ТИКВУН НИЩО ХУБАВО
13:24 01.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Еволюция
13:25 01.11.2026
45 Точен сте
До коментар #40 от "Активизирайте се":435 сигнала за купуване на гласове от олигарси от тежката червена номенклатура зад мунчо ...Обикновените хора ще неутрализират купените гласове с откраднатите от народа пари
13:25 01.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Комунист
13:26 01.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 чфутка гюролайка
13:27 01.11.2026
50 Зъл пес
13:27 01.11.2026
51 Ами
Важното в случая е, че нагледно се доказа че сглобката си съществува
и оправданието за съществуването и е евроатлантическа ориенатия.
13:28 01.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ДРЪВ
13:29 01.11.2026
54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
55 Не на дрогата за децата
13:30 01.11.2026
56 Ушат глухар
Защо срещу Янаки Стоилов няма компромати?
Чукни се у каската куха!
13:30 01.11.2026
57 На румбата
13:32 01.11.2026
58 Майора
13:32 01.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Македонка
Човекът създава бирата.
Бирата създава един годен за пиене човек.
Годният за пиене човек създава една разрушена Земя.
13:35 01.11.2026
62 Гади ми се от млади лумпени и за това
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
13:35 01.11.2026
63 Абсолютно прав
13:36 01.11.2026
64 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #71
13:36 01.11.2026
65 Ало Гадев
Че казваш истината, каза я - хвърляхте много кал, но не казваш, че вие я хвърляхте по "опозицията" по стар болшевишки маниер.
13:36 01.11.2026
66 Да бе
До коментар #30 от "Абе":Майданът, а на български "Мегданът" го направи Радев срещу Бойко Борисов.
13:39 01.11.2026
67 Точно атлантиците, НАТО и ЕК
13:39 01.11.2026
68 Че и кризисен пиар довели
13:39 01.11.2026
69 ДА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ
ТАКА Е ПРАВ СИ
МНОГО ПРАВ БОТАШЧО.
13:42 01.11.2026
70 На атлантиците, НАТО и ЕК
13:42 01.11.2026
71 РАШАНПЛАСТ
До коментар #64 от "Евгени от Алфапласт":ЗА ЛЪЖИТЕ НА ЙОЦАТА ЛИ
ГОВОРИШ?
13:46 01.11.2026
72 коко
13:47 01.11.2026
73 !!!?
13:49 01.11.2026
74 Кирил
13:49 01.11.2026