Румен Радев: Кампанията беше кална и компроматна

Премиерът Румен Радев определи предизборната кампания за президентските избори като „изключително недостойна, кална, компроматна кампания“. След като упражни правото си на глас, той призова обществото да не бъде толерантно към политици, партии и сайтове, които разпространяват компромати.

„Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите, било то за президент, било то за партии, да изложат своите виждания. Всичко станаха някакви кални борби, което не е добре за обществото“, заяви Радев.

Премиерът изрази надежда, че на следващи избори обществото ще преосмисли отношението си към подобни кампании. По думите му политическото състезание трябва да даде възможност на кандидатите и партиите да представят вижданията си, вместо да бъде доминирано от компромати и взаимни атаки.

Радев призова повече българи да излязат да гласуват. Той посочи, че до края на изборния ден остават още осем часа, и свърза призива си с движението по улиците на София.

„Виждате какво е движението в София. Надявам се, че всички тези коли, поне голяма част от тях, ще излязат хората в тях и да гласуват днес“, каза премиерът.

Радев обясни, че е гласувал за президентска институция, която да продължи да бъде стожер на държавността, националната идентичност и обществената воля за справедливост. Според него институцията трябва да бъде изразител на гласа на българските граждани и да очертава европейския път на страната.

Той уточни, че това не трябва да става с лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост.

В отделен коментар за финансовото състояние на страната премиерът заяви, че правителството полага огромни усилия да спаси публичните финанси. Радев определи действията на Асен Василев като „поразии“ и добави: „Повярвайте ми, не е лесно“.