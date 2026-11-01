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Румен Радев: Кампанията беше кална и компроматна
  Тема: Избори

Румен Радев: Кампанията беше кална и компроматна

1 Ноември, 2026 13:06 918 74

  • румен радев-
  • президентски избори-
  • предизборна кампания-
  • компромати-
  • публични финанси

Премиерът призова повече българи да гласуват и заяви, че обществото не трябва да бъде толерантно към разпространяването на компромати

Румен Радев: Кампанията беше кална и компроматна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев определи предизборната кампания за президентските избори като „изключително недостойна, кална, компроматна кампания“. След като упражни правото си на глас, той призова обществото да не бъде толерантно към политици, партии и сайтове, които разпространяват компромати.

„Така не може да има политически диалог. Така не може кандидатите, било то за президент, било то за партии, да изложат своите виждания. Всичко станаха някакви кални борби, което не е добре за обществото“, заяви Радев.

Премиерът изрази надежда, че на следващи избори обществото ще преосмисли отношението си към подобни кампании. По думите му политическото състезание трябва да даде възможност на кандидатите и партиите да представят вижданията си, вместо да бъде доминирано от компромати и взаимни атаки.

Радев призова повече българи да излязат да гласуват. Той посочи, че до края на изборния ден остават още осем часа, и свърза призива си с движението по улиците на София.

„Виждате какво е движението в София. Надявам се, че всички тези коли, поне голяма част от тях, ще излязат хората в тях и да гласуват днес“, каза премиерът.

Радев обясни, че е гласувал за президентска институция, която да продължи да бъде стожер на държавността, националната идентичност и обществената воля за справедливост. Според него институцията трябва да бъде изразител на гласа на българските граждани и да очертава европейския път на страната.

Той уточни, че това не трябва да става с лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост.

В отделен коментар за финансовото състояние на страната премиерът заяви, че правителството полага огромни усилия да спаси публичните финанси. Радев определи действията на Асен Василев като „поразии“ и добави: „Повярвайте ми, не е лесно“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промоция Емоция

    14 3 Отговор
    Какво пък толкова..
    Нека да си бъде двайсепроцентов легитимен президент

    Коментиран от #29

    13:07 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Време е

    17 6 Отговор
    Да закрием свинарника

    13:09 01.11.2026

  • 4 Румчо не се усеща

    45 32 Отговор
    Този ни вожд е ходещ компромат. Няма нужда други да го компрометират.
    Каквото сам си направиш...

    13:09 01.11.2026

  • 5 Красимир Петров

    32 43 Отговор
    Гюров и либералната сглобка са пътници

    Коментиран от #32, #43

    13:09 01.11.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    12 9 Отговор
    Да едни - поморийска кал, за други - блатна, североизточна ...

    13:09 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сорос

    15 17 Отговор
    Все още моето момче има някакъв шанс

    13:10 01.11.2026

  • 9 Кампания

    36 29 Отговор
    Ами няма нищо кално в руска снаха и любовница на Първанов.

    13:11 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радио Ереван

    41 27 Отговор
    Според мен Радев не е точно кукла на конци, защото те само танцуват. Той е мъпет. Толкова дълбоко са му завряли ръка, че го карат да говори.

    13:11 01.11.2026

  • 14 Кампания намаше

    9 7 Отговор
    Някакво бегло подобие на дебат не е кампания.

    13:12 01.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нексус

    32 22 Отговор
    Г-н Естонски, какво стана с твоето сваляне на цените "поне с 15%"????

    13:13 01.11.2026

  • 17 Атлантиците принципно са си

    13 26 Отговор
    кални, компроматни и миришат силно и неприятно на феекалии. Почити като чфутите са

    13:13 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ето например

    6 4 Отговор
    Бяха казали че ще излъчват филма Четири сватби и едно погребение обаче в последния момент се отказали. Що тъй.

    13:14 01.11.2026

  • 20 Пламен

    37 26 Отговор
    Мунчо беше ДЛЪЖЕН да представи бюджета през тази седмица.
    Защо го забави за след ,,изборите"?
    Сещайте се какъв бюджет са ни приготвили олигархо-фашистите.

    13:14 01.11.2026

  • 21 усмивка

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Споко, колеги!":

    това е добре

    13:14 01.11.2026

  • 22 Македонка

    15 10 Отговор
    Така е Румене.... правилно казваш:
    Диамант паднал в калта си остава диамант.
    Боклук вдигнат в небесата си остава боклук.

    13:14 01.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ели

    25 20 Отговор
    От 89 до днес не е имало някой да си позволява да бъде толкова арогантен,да прави толкова комрромати,да прави политически инженирирнг,да бъде толкова нагъл и безочлив, да НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА? ТИ ТИ ДА ГОВОРИШ ЗА КАЛНА КАМПАНИЯ, КОЙТО ХВЪРЛИ ДВАМА КМЕТОВЕ НА ДПС ТОЧНО В КРАКАТА НА ЙОТОВА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ! ТОВА ЗА СВОЙТЕ!А ДА ПРОТИВНИКА ОЩЕ ПОВЕЧЕ КАЛ ХВЪРЛЯШ 9 ГОДИНИ

    13:15 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хаха

    16 0 Отговор
    Е па вие сте си прасИта... Как тогава няма да има кал и някой да показва прасунгерщините ви а?

    Нещо губим връзка с реалноста а? Типичния балкано-ориенталец.

    13:18 01.11.2026

  • 28 Ако има хубав голям леген

    5 8 Отговор
    и мазна кал , калните борби са си много добре за обществото даже. Ей на Мирчев как хубавичко се валяше в калта на Росенец и без да има даже противник ...

    13:18 01.11.2026

  • 29 Ми то

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Промоция Емоция":

    Това е характерното че са на кантар. Въобще не ми пукает. Нет человека нет проблема.

    13:18 01.11.2026

  • 30 Абе

    7 19 Отговор
    не сваляйте очи от Полша – тoвa e peпeтиция зa Maйдaн в Бългapия! Ако успеят във Варшава, ще посегнат на София, както вече го направиха в Букурещ. Там отмениха изборите и арестуваха победителя Калин Джорджеску. Нужна им е втора Украйна! Единственото им спасение е войната.

    Коментиран от #66

    13:19 01.11.2026

  • 31 Роза

    25 22 Отговор
    Радев,както винаги,говори клиширани фрази и нищо съществено!Ще цитирам един коментар,който много харесах:"Докараш ли на власт военен,ще получиш хунта!"

    13:19 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Вносна кал трябва

    4 0 Отговор
    Нашата не става за "кални борби" Малко сяра има и не е мазна

    13:20 01.11.2026

  • 34 Радев

    7 8 Отговор
    Ще трябва да търси работа на който загуби все негови хора са. На позора. На пънгара искам да кажа. Шегичка бе.

    13:21 01.11.2026

  • 35 Питане

    9 12 Отговор
    Що толкова "празни" коментари бе, другари ???
    Явно са номерата за гласувалите за БКП !!! 🤣🤣🤣

    13:22 01.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не се жалвай шапка

    17 10 Отговор
    И ти хвърляше кал и тиня направо от министерския дворец.

    13:22 01.11.2026

  • 38 Дори в Румъния

    16 11 Отговор
    Разбраха че това е идиот.

    13:22 01.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ОТ ШИШИ И ТИКВУН НИЩО ХУБАВО

    7 6 Отговор
    Не можеш да видиш .Крадци наркотрафиканти и престъпници

    13:24 01.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Еволюция

    12 6 Отговор
    На еволюционно ниво този е наравно с павианите.

    13:25 01.11.2026

  • 45 Точен сте

    12 11 Отговор

    До коментар #40 от "Активизирайте се":

    435 сигнала за купуване на гласове от олигарси от тежката червена номенклатура зад мунчо ...Обикновените хора ще неутрализират купените гласове с откраднатите от народа пари

    13:25 01.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Комунист

    11 4 Отговор
    клоун

    13:26 01.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 чфутка гюролайка

    4 9 Отговор
    кална миризлива , нпо смрадлива

    13:27 01.11.2026

  • 50 Зъл пес

    8 4 Отговор
    Ах ле ле м@стиико недна,говориш за себе си нали к@лт@ко.

    13:27 01.11.2026

  • 51 Ами

    3 7 Отговор
    Няма как да се бориш с прасета и да не се окаляш.
    Важното в случая е, че нагледно се доказа че сглобката си съществува
    и оправданието за съществуването и е евроатлантическа ориенатия.

    13:28 01.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ДРЪВ

    4 1 Отговор
    НИК ! АЙДЕ ДА ИДЕМЕ НА ДЕТЕКТОРА НА ЛЪЖАТА ? :)

    13:29 01.11.2026

  • 54 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 55 Не на дрогата за децата

    14 1 Отговор
    Истината не е кал. Когато пускаш наркотрафиканти защото само те могат да кърмят новороденото си бебе е факт и в нормалните държави е придружено с оставка. Криенето на бюджета преди изборите за ДС не разберат оф….е как ще ги доят също е факт.

    13:30 01.11.2026

  • 56 Ушат глухар

    8 4 Отговор
    От кога на истината се казва компромати?
    Защо срещу Янаки Стоилов няма компромати?
    Чукни се у каската куха!

    13:30 01.11.2026

  • 57 На румбата

    6 2 Отговор
    Нещо му влазя изот....е и почва да плаче.

    13:32 01.11.2026

  • 58 Майора

    8 3 Отговор
    Ало Радев , призоваваш без компромати и прочие , а обвиняваш Пеевски и Борисов засичко преди теб! Ами Копринков , Узунов , Черепа , Бобокови и останалите подсъдими олигарси?

    13:32 01.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Македонка

    1 1 Отговор
    Бог създава човека.
    Човекът създава бирата.
    Бирата създава един годен за пиене човек.
    Годният за пиене човек създава една разрушена Земя.

    13:35 01.11.2026

  • 62 Гади ми се от млади лумпени и за това

    2 3 Отговор
    Да припомня за по младите че всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    13:35 01.11.2026

  • 63 Абсолютно прав

    1 5 Отговор
    А смешното е, че Гюров и днес говори за позитивна кампания, когато се беше скрил като мушморок зад гърба на партийни и комитет, които плюеха безогледно

    13:36 01.11.2026

  • 64 Евгени от Алфапласт

    0 5 Отговор
    Не е истина Йотовица как размазва Гюркан.🤣🤣🤣

    Коментиран от #71

    13:36 01.11.2026

  • 65 Ало Гадев

    8 1 Отговор
    Ти ли набеди цяла група хора, че са педофили, без факти? Щото пък е факт, че метресата ти е освободила 5 наркотрафиканта!

    Че казваш истината, каза я - хвърляхте много кал, но не казваш, че вие я хвърляхте по "опозицията" по стар болшевишки маниер.

    13:36 01.11.2026

  • 66 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе":

    Майданът, а на български "Мегданът" го направи Радев срещу Бойко Борисов.

    13:39 01.11.2026

  • 67 Точно атлантиците, НАТО и ЕК

    1 2 Отговор
    дестабилизират "европейските общества" ! Протестите в цяла Европа са доказателство точно за това ! Няма "стабилизираща" милитаризация и "стабилизиращи" анти социални дейности. Изцяло погрешни са изложените наративи и не кореспондират нито с морал, нито със здрава логика

    13:39 01.11.2026

  • 68 Че и кризисен пиар довели

    1 0 Отговор
    Да им стегне редиците, щото войнолюбците на запад си ни искат при тях, това е истината

    13:39 01.11.2026

  • 69 ДА КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ

    3 0 Отговор
    ОБИЧАТ ДА СЕ ТЪРКАЛЯТ В КАЛТА .

    ТАКА Е ПРАВ СИ

    МНОГО ПРАВ БОТАШЧО.

    13:42 01.11.2026

  • 70 На атлантиците, НАТО и ЕК

    1 2 Отговор
    Калната фекална среда им е зоната на нормалност. 37 години я гледаме тая "нормалност" нали?

    13:42 01.11.2026

  • 71 РАШАНПЛАСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Евгени от Алфапласт":

    ЗА ЛЪЖИТЕ НА ЙОЦАТА ЛИ

    ГОВОРИШ?

    13:46 01.11.2026

  • 72 коко

    0 0 Отговор
    Нещо във Властта мирише...на диктатура. Някои хора със селски манталитет явно не употребяват тоалетна хартия.

    13:47 01.11.2026

  • 73 !!!?

    1 0 Отговор
    Вън Лъжкинята от президентската институция !!!?

    13:49 01.11.2026

  • 74 Кирил

    0 0 Отговор
    Кажи как всички ромски секции в Пазарджик гласуваха за теб.... Там се гласува само и единствено за пари

    13:49 01.11.2026

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