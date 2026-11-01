Двама членове на СИК в Поморие напуснали секцията и не се върнали

Двама членове на секционна избирателна комисия в община Поморие са отстранени заради нарушение на Изборния кодекс. Те напуснали секцията малко след началото на изборния ден, като посочили лични ангажименти, и не се върнали на работните си места.

За отсъствието им председателят на комисията сигнализирал Районната избирателна комисия в Бургас. При последвалата проверка двамата потвърдили, че не са в секцията.

РИК – Бургас е решила да ги освободи от длъжност и да обезсили издадените им удостоверения. В публикацията не са посочени имената на отстранените членове.