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Двама членове на СИК в Поморие напуснали секцията и не се върнали
  Тема: Избори

Двама членове на СИК в Поморие напуснали секцията и не се върнали

1 Ноември, 2026 13:28 445 10

  • сик-
  • поморие-
  • рик бургас-
  • изборен кодекс-
  • президентски избори

Те са отстранени

Двама членове на СИК в Поморие напуснали секцията и не се върнали - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама членове на секционна избирателна комисия в община Поморие са отстранени заради нарушение на Изборния кодекс. Те напуснали секцията малко след началото на изборния ден, като посочили лични ангажименти, и не се върнали на работните си места.

За отсъствието им председателят на комисията сигнализирал Районната избирателна комисия в Бургас. При последвалата проверка двамата потвърдили, че не са в секцията.

РИК – Бургас е решила да ги освободи от длъжност и да обезсили издадените им удостоверения. В публикацията не са посочени имената на отстранените членове.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питане

    3 1 Отговор
    1. Член и членка ?
    2. Членка и членка ?
    3. Член и член ?

    Все пак ги уточнявайте ги тези маловажни подробности

    13:36 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 aми че

    0 0 Отговор
    като са ги изгонили защо да се вр ъщат

    13:40 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Причината е

    1 0 Отговор
    лошо време и домашна поморийска гроздова.

    13:46 01.11.2026

  • 8 Невена

    1 0 Отговор
    Застигна ги проклятието от токсичните
    контейнери в Созопол!

    13:47 01.11.2026

  • 9 Налудник

    0 0 Отговор
    Лоша работа, коментарите с това какви са били истинските "лични ангажименти" са изтрити. Но поне вторият, който е останал, открехва вратата на неизвестността...😎

    13:48 01.11.2026

  • 10 Какво да правят там

    0 0 Отговор
    като виждат, че няма хора!

    13:48 01.11.2026

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