Двама членове на СИК в Поморие напуснали секцията и не се върнали

Двама членове на секционна избирателна комисия в община Поморие са отстранени заради нарушение на Изборния кодекс. Те напуснали секцията малко след началото на изборния ден, като посочили лични ангажименти, и не се върнали на работните си места.
За отсъствието им председателят на комисията сигнализирал Районната избирателна комисия в Бургас. При последвалата проверка двамата потвърдили, че не са в секцията.
РИК – Бургас е решила да ги освободи от длъжност и да обезсили издадените им удостоверения. В публикацията не са посочени имената на отстранените членове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Питане
2. Членка и членка ?
3. Член и член ?
Все пак ги уточнявайте ги тези маловажни подробности
13:36 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 aми че
13:40 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Причината е
13:46 01.11.2026
8 Невена
контейнери в Созопол!
13:47 01.11.2026
9 Налудник
13:48 01.11.2026
10 Какво да правят там
13:48 01.11.2026