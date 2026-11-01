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Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново
  Тема: Избори

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново

1 Ноември, 2026 17:51 776 9

  • избори-
  • велико търново-
  • турски автобуси-
  • полиция-
  • изборен туризъм

Полицията установи, че пътниците са туристи по маршрут Букурещ–Истанбул и нямат право да гласуват в България

Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията провери 15 автобуса с турска регистрация, пристигнали във Велико Търново в изборния ден. Превозните средства са заели централни буферни паркинги и пространства пред крепостта Царевец, а десетки пътници са слезли в града. Снимки и видеоклипове от пристигането им са се разпространили в социалните мрежи и са предизвикали съмнения за организиран или контролиран вот.

След проверката полицията е установила, че автобусите са част от организирано туристическо пътуване по маршрут между Букурещ и Истанбул. Спирането във Велико Търново е било предвидено като междинна почивка и възможност за разглеждане на забележителностите.

„Сред пътуващите няма нито един гражданин с двойно гражданство, български паспорт или декларация за гласуване.“

Според потвърдената от полицията информация нито един от туристите не е имал право да участва в българските избори. Проверката е извършена, след като появата на автобусите в централната част на града е предизвикала тревожни коментари и предположения за „изборен туризъм“.

Полицейски ескорт изведе автобусите от центъра

За да бъде осигурен общественият ред, автобусите са били изведени с полицейски ескорт от района на центъра и крепостта Царевец към специализирани паркинги извън града. Туристите са получили възможност да останат във Велико Търново за 4-часова разходка, след което групата е продължила по предварително планирания маршрут към Истанбул.

Източници: nova.bg


Велико Търново / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не им

    2 1 Отговор
    върза на гербавите и пипалата им във Велико Търново , съсипано , ограбено и в ръцете на червени селяндури и мутри .

    18:03 01.11.2026

  • 4 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Пеевски и Борисов плащат.

    18:07 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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