Провериха 15 турски автобуса във Велико Търново

Полицията провери 15 автобуса с турска регистрация, пристигнали във Велико Търново в изборния ден. Превозните средства са заели централни буферни паркинги и пространства пред крепостта Царевец, а десетки пътници са слезли в града. Снимки и видеоклипове от пристигането им са се разпространили в социалните мрежи и са предизвикали съмнения за организиран или контролиран вот.

След проверката полицията е установила, че автобусите са част от организирано туристическо пътуване по маршрут между Букурещ и Истанбул. Спирането във Велико Търново е било предвидено като междинна почивка и възможност за разглеждане на забележителностите.

„Сред пътуващите няма нито един гражданин с двойно гражданство, български паспорт или декларация за гласуване.“

Според потвърдената от полицията информация нито един от туристите не е имал право да участва в българските избори. Проверката е извършена, след като появата на автобусите в централната част на града е предизвикала тревожни коментари и предположения за „изборен туризъм“.

Полицейски ескорт изведе автобусите от центъра

За да бъде осигурен общественият ред, автобусите са били изведени с полицейски ескорт от района на центъра и крепостта Царевец към специализирани паркинги извън града. Туристите са получили възможност да останат във Велико Търново за 4-часова разходка, след което групата е продължила по предварително планирания маршрут към Истанбул.

Източници: nova.bg