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Тодор Джиков: Изборът на Йотова отлага плановете за дестабилизация
  Тема: Избори

Тодор Джиков: Изборът на Йотова отлага плановете за дестабилизация

2 Ноември, 2026 09:43 452 7

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  • бюджет

Депутатът от „Прогресивна България“ заяви, че избирателите предпочитат кампании с ясни приоритети, а не с конфронтация

Тодор Джиков: Изборът на Йотова отлага плановете за дестабилизация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Победата на Илияна Йотова отлага за неопределено време планове за дестабилизация на държавата. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Тодор Джиков в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той поздрави гражданите, гласували на президентските избори, както и победителите вота – Илияна Йотова и Вълчев.

Джиков изрази надежда новоизбраният президент да работи за единството на българския народ и за подобряване на условията за живот. По думите му кампанията на победителите се е основавала на визия, приоритети и цели.

„Вярвам, че оттук нататък президент Йотова ще работи за единството на българския народ и за това в България в крайна сметка да се подобрят условията за живот“, заяви Тодор Джиков.

Критики към политическите опоненти

Депутатът отхвърли тезата, че „Прогресивна България“ е станала по-уязвима след президентския вот. Той насочи критики към политическите си опоненти и заяви, че победата на Йотова е отложила според него планове за дестабилизация.

„Сглобката за една дестабилизация на държавата се отменя с победата на госпожа Йотова за неопределено време“, каза Джиков.

Той отправи критика и към намерения, които приписа на Асен Василев и Кирил Петков, като заяви, че според него определени политически планове, свързани с Украйна, скоро ще приключат. Тези твърдения бяха представени от Джиков като политическа оценка, а не като установени факти.

Според депутата европейските политически лидери трябва да отчетат недоволството от поскъпването на живота. Той посочи цените на енергията и храните като общ проблем за редица държави от Европейския съюз и призова за мир чрез преговори и дипломация.

Подкрепата за Радев не се прехвърля автоматично

Джиков заяви, че подкрепата за политическата формация на Румен Радев не може автоматично да се прехвърли към Илияна Йотова. Той направи разграничение между двамата политици и посочи, че формацията, водена от Радев, е получила около 1,4 милиона гласа на изборите през април.

„Госпожа Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е господин Румен Радев. Така че логически няма как тези милион и четиристотин хиляди да се прелеят автоматично като подкрепа за госпожа Йотова“, каза депутатът.

Като основен извод от изборите той посочи, че кампаниите с ясна визия, приоритети и ценности печелят повече доверие от тези, основани на внушения и конфронтация.

Цени, бюджет и социални мерки

По темата за защитата на потребителите Джиков заяви, че подкрепя европейски подход и използването на данни за производствените разходи. По думите му при три групи хранителни продукти, които обхващат малката потребителска кошница, тези разходи са между 16% и 20%.

Депутатът каза, че конкретните мерки за подпомагане на уязвимите групи ще бъдат представени с бюджета. Той определи като проблеми ограничените бюджетни възможности, неразплатените задължения към бизнеса и високия бюджетен дефицит, за които използва политически оценки.

В края на разговора Джиков отрече да е виждал Илияна Йотова или Румен Радев да правят политически договорки с „Възраждане“.


София / България
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