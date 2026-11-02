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Властите са конфискували поне 6,5 тона незаконно уловени есетри за 10 години

Властите са конфискували поне 6,5 тона незаконно уловени есетри за 10 години

2 Ноември, 2026 09:22 465 3

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Това показва нов доклад на WWF, който обхваща България, Румъния и Украйна

Властите са конфискували поне 6,5 тона незаконно уловени есетри за 10 години - 1
Снимка: WWF
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въпреки перманентната забрана за улов в черноморските и дунавски държави, есетрите продължават да бъдат жертва на бракониерство и незаконна търговия в Европа. Това показва доклад на WWF, който анализира официални данни от България, Румъния и Украйна за периода 2016-2025 г. Есетровите риби са сред най-застрашените групи животни в света, а Долен Дунав е дом на някои от последните диви популации на групата.

Според анализа най-малко 3366 есетри са били засегнати от документирани престъпления срещу дивата природа в района на Долен Дунав между 2016 и 2025 г.  Вече десета поредна година WWF събира и анализира информация от трите държави, които имат ключово значение за оцеляването на последните диви популации на есетри в Долен Дунав. Докладът „В мрежата на бракониерите: Десет години документирани престъпления срещу дивата природа, насочени към есетрите в региона на Долен Дунав (2016–2025 г.)“ е осъществен в рамките на проекта DANUBElifelines, който цели опазване на мигриращите риби и техните местообитания в басейна на река Дунав и отвъд него. Това е най-цялостната до момента оценка на мащаба на бракониерството и незаконната търговия с есетрови риби в региона.

„Незаконният риболов и трафикът продължават да представляват сериозна заплаха за възстановяването на дунавските есетри. Всяка риба, изгубена заради бракониерство, е крачка назад за популации, които вече са на ръба на изчезването. Силният контрол и трансграничното сътрудничество са от решаващо значение за тяхното оцеляване“, коментира Беате Щрибел, ръководител на Инициативата за есетрите на WWF.

509 случая за десет години

Докладът документира 509 потвърдени случая, свързани с есетри или забранени риболовни уреди между 2016 и 2025 г. От тях  235 са в Румъния, 175 в България и 99 в Украйна.

WWF подчертава, че броят на регистрираните случаи не трябва да се разглежда като пряк показател за мащаба на бракониерството. Той зависи от ефективността на контрола, начина на докладване и достъпа на институциите до съответните райони.

Намаляването на регистрираните случаи в Украйна също не означава непременно спад на незаконната дейност. Войната на Русия срещу Украйна ограничава достъпа до важни риболовни зони и затруднява контрола в части от делтата на Дунав и по Черноморското крайбрежие.

Докладът потвърждава, че и четирите останали местни вида есетрови риби в Дунав продължават да бъдат засегнати: чига, пъструга, руска есетра и моруна. Сред конфискуваните екземпляри има и моруни с дължина над два метра и тегло до 200 кг.

За десет години властите са конфискували общо най-малко 263 кг незаконен хайвер и около 6,5 тона есетрово месо и цели риби, както и големи количества забранени риболовни уреди.

България: 1250 незаконни кърмака и около 54 000 куки

Една от най-тревожните констатации в доклада е свързана с България. За десет години властите са конфискували 1250 незаконни кърмака, използвани за улов на есетри.

Този забранен метод на риболов е особено жесток. При него се използват дълги въжета с множество големи куки, които закачат рибите по тялото, вместо да ги улавят при захапване на стръвта. В резултат рибите често получават тежки наранявания и могат да се борят за оцеляването си в продължение на часове или дори дни.

Конфискуваните съоръжения са били с обща дължина над 45 км и приблизително 54 000 куки. В същото време официално конфискуваните есетри в България за целия десетгодишен период са едва 25.

Според WWF тази голяма разлика не означава ниски нива на бракониерство, а показва необходимост от допълнителен анализ на контрола и системите за отчитане.

Докладът посочва и райони, в които незаконните дейности съвпадат с ключови местообитания на есетрите. Сред тях са област Враца в България, окръг Тулча в Румъния и Одеска област в Украйна.

Последните диви есетри се нуждаят от по-силна защита

Въпреки десетилетията законова защита и забраните за риболов в Долен Дунав и Черно море, бракониерството и незаконната търговия продължават да застрашават възстановяването на тези древни риби.

WWF призовава за по-силно трансгранично сътрудничество, по-добър обмен на информация между институциите, ефективен мониторинг и докладване, по-решителни действия срещу престъпленията срещу дивата природа и продължаващи инвестиции в опазването на последните диви популации на есетри.


България
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  • 1 Каквото Прави Държавата !

    2 1 Отговор
    Това Правят и Хората !

    09:25 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 лоза

    0 0 Отговор
    Долнияна Дунав.

    09:34 02.11.2026

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