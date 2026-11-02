КЕВР решава днес цената на природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви окончателната цена на природния газ за ноември. Към момента конкретният размер на тарифата все още не е оповестен.

Първоначалното предложение на обществения доставчик „Булгаргаз“ предвиждаше поскъпване с близо 34 процента. КЕВР определи поисканото увеличение като прекомерно и се очаква да утвърди по-ниска цена след представените коригирани разчети.

Цената ще важи от 1 ноември

Новата тарифа ще влезе в сила със задна дата от 1 ноември. Това означава, че тя ще се прилага за доставките през целия месец, независимо от точния момент, в който регулаторът ще обяви решението си.

Промяната ще се отрази върху разходите на домакинствата и бизнеса, които използват природен газ. Размерът на влиянието върху крайните сметки ще зависи и от условията на съответните договори и от разходите за доставка, пренос и снабдяване.

Очаква се по-малко увеличение

Окончателното решение на КЕВР ще сложи край на процедурата за определяне на цената за ноември. То ще замени първоначалното предложение на „Булгаргаз“, след като дружеството е направило нови изчисления.

Точната стойност на цената и процентът на промяната спрямо предходния месец ще станат известни с решението на регулатора.