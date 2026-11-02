КЕВР решава днес цената на природния газ за ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви окончателната цена на природния газ за ноември. Към момента конкретният размер на тарифата все още не е оповестен.
Първоначалното предложение на обществения доставчик „Булгаргаз“ предвиждаше поскъпване с близо 34 процента. КЕВР определи поисканото увеличение като прекомерно и се очаква да утвърди по-ниска цена след представените коригирани разчети.
Цената ще важи от 1 ноември
Новата тарифа ще влезе в сила със задна дата от 1 ноември. Това означава, че тя ще се прилага за доставките през целия месец, независимо от точния момент, в който регулаторът ще обяви решението си.
Промяната ще се отрази върху разходите на домакинствата и бизнеса, които използват природен газ. Размерът на влиянието върху крайните сметки ще зависи и от условията на съответните договори и от разходите за доставка, пренос и снабдяване.
Очаква се по-малко увеличение
Окончателното решение на КЕВР ще сложи край на процедурата за определяне на цената за ноември. То ще замени първоначалното предложение на „Булгаргаз“, след като дружеството е направило нови изчисления.
Точната стойност на цената и процентът на промяната спрямо предходния месец ще станат известни с решението на регулатора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече
Коментиран от #23
08:34 02.11.2026
2 От днес Радев и неможачи
08:35 02.11.2026
3 честен ционист
08:35 02.11.2026
4 безпартиен
Коментиран от #8
08:37 02.11.2026
5 С.Д.С Кра..де КА..ба
08:39 02.11.2026
6 Ще се хващате за палците!
08:39 02.11.2026
7 Рилски
08:40 02.11.2026
8 Разликата е, че...
До коментар #4 от "безпартиен":... днес можеш да говориш свободно за това.
Коментиран от #34
08:41 02.11.2026
9 Каб.а ..С.Д.С кра...дев
08:45 02.11.2026
10 Тъмната дъга
08:45 02.11.2026
11 Газпром
08:47 02.11.2026
12 Наградата
08:49 02.11.2026
13 жълт паваж
08:57 02.11.2026
14 Защо плащаме
НС спи ли? Радев спи ли? Нали били "миротворци" и били за добри отношения с Русия.
Ако не може Русия - санкции, Китай ще го изгради.
Защо българите трябва да плащат с 300% по-висока цена газ от Турция.
ГЕРБ, ДПС закриха ЮП, който изградиха в Турция, сега плащаме с 300% повече от Туция.
Който закри ЮП, да плати разликата от 300%, а на борса газ ни изпрати Петкова от ГЕРБ.
Само 12% ползваме газ, за парно на София, спрете това парно.
Нали имаме батерии, фото, перки, електрическа инфраструктура, или всичко е "Пунта Мара".
Коментиран от #21, #33
08:59 02.11.2026
15 Уникално
09:19 02.11.2026
16 Изненадати
Боташчо сега ще подкара
Българите
С голямата сопа
Неговите Олигарси
Трябва да избиват Вложеното.
09:22 02.11.2026
17 ЙОЦАТА
Ще вдигат ли цената
На БЕЛОТО?
09:23 02.11.2026
18 Набутаха
09:24 02.11.2026
19 мдаа
Коментиран от #29, #32
09:25 02.11.2026
20 Пак
09:26 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Толкова
09:28 02.11.2026
23 Разбира се, че това чакаха
До коментар #1 от "Вече":сега избирателите и, ще усетят дебелия финансов бич на вдигането на цените от Йотова и радев
09:29 02.11.2026
24 Тъпота
09:29 02.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Честито гълъбчета
09:34 02.11.2026
27 Няма инфлация, Путин е лош
09:35 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мдаа
До коментар #19 от "мдаа":Горивата се продават на борсови цени.
Ерата на евтините готова свърши завинаги.
Думай нещо за боташ.
09:43 02.11.2026
30 Ами
09:43 02.11.2026
31 Избрахте комунисти
Коментиран от #35
09:45 02.11.2026
32 Ми заминавай за Русия
До коментар #19 от "мдаа":Белким договориш евтиния.От кои бунища ви копаят бе?
09:48 02.11.2026
33 газовик
До коментар #14 от "Защо плащаме":Ти не купуваш природен газ от Русия или Турция. Купуваш от местния търговец. Няма откъде да знаеш, защото не си си прекарал газ.
Южен поток бе закрит от Путин, защото ЕС не му позволи да го прави по неговия начин. Парите от транзита за Сърбия, Унгария и Словакия остават за нас, така че нашата полза си я реализираме.
09:50 02.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Троян
До коментар #31 от "Избрахте комунисти":Специално тебе те чака виденов глад. Ние селяците сме се запасили със всичко даже и нафта за генератора. Около два тона. Ум царува ум робува, ум патки пасе.
09:56 02.11.2026
36 Червеният самольот излетя към 1997г.
09:57 02.11.2026