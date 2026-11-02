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КЕВР решава днес цената на природния газ за ноември

КЕВР решава днес цената на природния газ за ноември

2 Ноември, 2026 08:31 853 36

  • природен газ-
  • кевр-
  • булгаргаз-
  • цени-
  • енергетика

Регулаторът определи първоначално поисканото от „Булгаргаз“ поскъпване с близо 34% като прекомерно. Очаква се окончателната цена да бъде по-ниска

КЕВР решава днес цената на природния газ за ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви окончателната цена на природния газ за ноември. Към момента конкретният размер на тарифата все още не е оповестен.

Първоначалното предложение на обществения доставчик „Булгаргаз“ предвиждаше поскъпване с близо 34 процента. КЕВР определи поисканото увеличение като прекомерно и се очаква да утвърди по-ниска цена след представените коригирани разчети.

Цената ще важи от 1 ноември

Новата тарифа ще влезе в сила със задна дата от 1 ноември. Това означава, че тя ще се прилага за доставките през целия месец, независимо от точния момент, в който регулаторът ще обяви решението си.

Промяната ще се отрази върху разходите на домакинствата и бизнеса, които използват природен газ. Размерът на влиянието върху крайните сметки ще зависи и от условията на съответните договори и от разходите за доставка, пренос и снабдяване.

Очаква се по-малко увеличение

Окончателното решение на КЕВР ще сложи край на процедурата за определяне на цената за ноември. То ще замени първоначалното предложение на „Булгаргаз“, след като дружеството е направило нови изчисления.

Точната стойност на цената и процентът на промяната спрямо предходния месец ще станат известни с решението на регулатора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече

    18 7 Отговор
    Нар...ко...йото..ва спечели,сега да вдигнем цените на избира...телите .........

    Коментиран от #23

    08:34 02.11.2026

  • 2 От днес Радев и неможачи

    20 9 Отговор
    започват не да стрижат, а да дерат. Честито на блеещото стадо!

    08:35 02.11.2026

  • 3 честен ционист

    16 13 Отговор
    Ганчо не може да вдене, че тия от КЕВР решават единствено, каква ще им е комисионата.

    08:35 02.11.2026

  • 4 безпартиен

    19 1 Отговор
    И каква е разликата от времето преди и след 10.11.1989? Разликата е, че преди заплатите и цените се определяха от ЦК на БКП,а сега от децата и внуците на предишните!

    Коментиран от #8

    08:37 02.11.2026

  • 5 С.Д.С Кра..де КА..ба

    8 0 Отговор
    Пари...те за краде..не в общини...те вече ще идват не от Меси от Банкя,ами от село Тру..д...и от Коп..ринки..те....пак ще се лапа здраво....

    08:39 02.11.2026

  • 6 Ще се хващате за палците!

    13 0 Отговор
    Мийте си краката.

    08:39 02.11.2026

  • 7 Рилски

    16 5 Отговор
    Отказа от южен поток и руски тръбен газ, ще има дълготрайни негативни икономически последици в особено голем размер за България!

    08:40 02.11.2026

  • 8 Разликата е, че...

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "безпартиен":

    ... днес можеш да говориш свободно за това.

    Коментиран от #34

    08:41 02.11.2026

  • 9 Каб.а ..С.Д.С кра...дев

    6 1 Отговор
    Разликата е,че преди комиси..она го вземаше Ба.це и фир..мите на ГЕ.ПИ,сега се отчита по-наблизо...Филибето,Граф Игнатиево,с.Труд....по-удобно се носят тор---бите с мили..они.

    08:45 02.11.2026

  • 10 Тъмната дъга

    10 0 Отговор
    Като ви спрат и тока и водата, цената на природния газ ще я поемете и без вазелин и без подмиване след това.

    08:45 02.11.2026

  • 11 Газпром

    11 3 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    08:47 02.11.2026

  • 12 Наградата

    10 3 Отговор
    За избралите Йо..това е.....нови цени,и по 2 дози бял прах,за успокоение.

    08:49 02.11.2026

  • 13 жълт паваж

    4 1 Отговор
    Още днес почват да мислят как да ù спретнат някой пичлемент.

    08:57 02.11.2026

  • 14 Защо плащаме

    7 1 Отговор
    Три пъти по-скъпа газ от Турция за 1000 куб. метра?
    НС спи ли? Радев спи ли? Нали били "миротворци" и били за добри отношения с Русия.
    Ако не може Русия - санкции, Китай ще го изгради.
    Защо българите трябва да плащат с 300% по-висока цена газ от Турция.
    ГЕРБ, ДПС закриха ЮП, който изградиха в Турция, сега плащаме с 300% повече от Туция.
    Който закри ЮП, да плати разликата от 300%, а на борса газ ни изпрати Петкова от ГЕРБ.
    Само 12% ползваме газ, за парно на София, спрете това парно.
    Нали имаме батерии, фото, перки, електрическа инфраструктура, или всичко е "Пунта Мара".

    Коментиран от #21, #33

    08:59 02.11.2026

  • 15 Уникално

    10 0 Отговор
    Изборите свършиха, затягайте коланите! Радев

    09:19 02.11.2026

  • 16 Изненадати

    7 0 Отговор
    Продължават .

    Боташчо сега ще подкара
    Българите
    С голямата сопа
    Неговите Олигарси
    Трябва да избиват Вложеното.

    09:22 02.11.2026

  • 17 ЙОЦАТА

    6 0 Отговор
    С нейните Дружки
    Ще вдигат ли цената
    На БЕЛОТО?

    09:23 02.11.2026

  • 18 Набутаха

    8 0 Отговор
    държавата в тресавището другарите , че и главата ѝ натискат !

    09:24 02.11.2026

  • 19 мдаа

    6 3 Отговор
    Преди изборите категорично заявиха, че увеличение на цената няма да има. Веднага след изборите казват, че увеличението няма да е 34%, но такова ще има. Вероятно няма да е 34, а 33%. Здравейте, русофоби и евроатлантици, красиви, умни и жълтопаветни! Да ви имам висшите образования, дето една проста сметка не можете да направите. Ако можехте, щяхте да разберете, че никога не е било изгодно да сме врагове на Русия.

    Коментиран от #29, #32

    09:25 02.11.2026

  • 20 Пак

    8 0 Отговор
    Избраха българите мрак и студ. Сянката на Боташ плътто ни зави.

    09:26 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Толкова

    10 0 Отговор
    лъжи , безобразия , подмолност , далавери и борчове в ущърб на гражданите и на България само за няколко седмици не си спомням да е имало в държавата .

    09:28 02.11.2026

  • 23 Разбира се, че това чакаха

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вече":

    сега избирателите и, ще усетят дебелия финансов бич на вдигането на цените от Йотова и радев

    09:29 02.11.2026

  • 24 Тъпота

    6 0 Отговор
    Дави тази страна четвърта десетелетка. Дон Чорап и Донна Наркотеса си купиха държавата. Сега държат и гази и наркотиците, добър бизнес, признайте

    09:29 02.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Честито гълъбчета

    5 0 Отговор
    Изборите минаха избрахте Йоца, сега ще изпием горчивата чаша. Справедливата цена на газа идва. Следва още много от това.

    09:34 02.11.2026

  • 27 Няма инфлация, Путин е лош

    5 1 Отговор
    Поредното доказателство, че идеята е да ставаме по-бедни и зависими. Няма лошо, важното е ние да се бием по светофарите и да се гледаме лошо

    09:35 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "мдаа":

    Горивата се продават на борсови цени.
    Ерата на евтините готова свърши завинаги.
    Думай нещо за боташ.

    09:43 02.11.2026

  • 30 Ами

    5 0 Отговор
    радко ши ви го сложи от днеска като гласувахте за цоцалистите евала умен народ връщаме се 40 години назад, а тези по морето които са я избрали пък хептен не е ясно що гласуваха за нея, явно не искат да има летен сезон догодина

    09:43 02.11.2026

  • 31 Избрахте комунисти

    5 0 Отговор
    Г ли ад ви чака.Виденов глад.

    Коментиран от #35

    09:45 02.11.2026

  • 32 Ми заминавай за Русия

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "мдаа":

    Белким договориш евтиния.От кои бунища ви копаят бе?

    09:48 02.11.2026

  • 33 газовик

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Защо плащаме":

    Ти не купуваш природен газ от Русия или Турция. Купуваш от местния търговец. Няма откъде да знаеш, защото не си си прекарал газ.
    Южен поток бе закрит от Путин, защото ЕС не му позволи да го прави по неговия начин. Парите от транзита за Сърбия, Унгария и Словакия остават за нас, така че нашата полза си я реализираме.

    09:50 02.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Избрахте комунисти":

    Специално тебе те чака виденов глад. Ние селяците сме се запасили със всичко даже и нафта за генератора. Около два тона. Ум царува ум робува, ум патки пасе.

    09:56 02.11.2026

  • 36 Червеният самольот излетя към 1997г.

    2 0 Отговор
    Капитаните Радев и Гугутков приветстват пътниците, стюардесата се сещате коя е. Ще има силни турболенции по пътя, а презимяването ще е твърдо.

    09:57 02.11.2026

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