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Заличеният като мъртъв от изборните списъци погрешка пловдивчанин: Освен да ми предложите и ковчег
  Тема: Избори

Заличеният като мъртъв от изборните списъци погрешка пловдивчанин: Освен да ми предложите и ковчег

2 Ноември, 2026 08:44 813 10

  • избори-
  • пловдив-
  • избирателни списъци-
  • техническа грешка-
  • димитър георгиев

Димитър Георгиев е бил заличен вместо негов съсед със сходни имена. След проверка 78-годишният мъж е допуснат да гласува

Заличеният като мъртъв от изборните списъци погрешка пловдивчанин: Освен да ми предложите и ковчег - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Случаят с 78-годишния Димитър Георгиев, който разбрал в изборната секция, че фигурира като починал, е приключил с допускането му до гласуване. Проверка е установила, че името му е било заличено погрешно в избирателния списък, а грешката не засяга пенсията му или необходимостта да доказва пред други институции, че е жив.

По думите на заместник-председателя на Районната избирателна комисия в Пловдив Калоян Сухоруков объркването е станало при актуализирането на списъка. Вместо Георгиев е трябвало да бъде заличено друго лице със сходни имена, което действително е починало и е живеело в съседство.

След проверка на личните му данни и попълване на необходимата декларация Георгиев е бил допуснат да упражни правото си на глас. От РИК са уточнили, че грешката се отнася единствено до конкретния избирателен списък и не налага посещение в НОИ или друга институция. Пенсията на мъжа няма да бъде спирана.

Първоначално Георгиев се притеснил, че ще трябва да предприема допълнителни действия, за да докаже, че е жив. След като му съобщили какво пише срещу името му, той реагирал с чувство за хумор.

„Освен да ми предложите и ковчег“, казал Димитър Георгиев.

Мъжът разказал, че най-сериозното му притеснение било свързано с пенсията и възможността да се наложи да посещава Националния осигурителен институт. От РИК обаче са категорични, че техническата грешка в избирателния списък няма такъв ефект.

Случаят не е свързан с промяна в гражданския статус на Георгиев. След установяването на самоличността му изборната процедура в секцията е продължила, а той е упражнил правото си на вот.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жоржета стресираща

    3 4 Отговор
    Явно фат мака и в
    Дом на покойника е търсил електор ат😀
    Апр.то повечето са от там...

    09:16 02.11.2026

  • 3 Даа!

    2 0 Отговор
    Кой знае,колко още такива има във всеки районен списък.В тези избори,не играят роля.Но на изборите за Народно събрание,или догодина - за кметове и общински съветници?

    09:26 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 !!!?

    2 3 Отговор
    Прогресивна олигархия - Кошница с ковчег !!!?

    09:38 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не съм черноглед

    0 1 Отговор
    В Европа само в България се случват подобни неща! Ама ние и без това се движиме на изток.

    09:46 02.11.2026

  • 9 тез пък

    2 0 Отговор
    А тези хора ЕГН нямат ли? Май някоя службичка не си върши работата! Може да се свият с още 10-15%.

    09:50 02.11.2026

  • 10 1337

    0 0 Отговор
    ама туй днеска или вчера го казува бе милене
    😂😂😂

    09:57 02.11.2026

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