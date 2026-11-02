Заличеният като мъртъв от изборните списъци погрешка пловдивчанин: Освен да ми предложите и ковчег

Случаят с 78-годишния Димитър Георгиев, който разбрал в изборната секция, че фигурира като починал, е приключил с допускането му до гласуване. Проверка е установила, че името му е било заличено погрешно в избирателния списък, а грешката не засяга пенсията му или необходимостта да доказва пред други институции, че е жив.

По думите на заместник-председателя на Районната избирателна комисия в Пловдив Калоян Сухоруков объркването е станало при актуализирането на списъка. Вместо Георгиев е трябвало да бъде заличено друго лице със сходни имена, което действително е починало и е живеело в съседство.

След проверка на личните му данни и попълване на необходимата декларация Георгиев е бил допуснат да упражни правото си на глас. От РИК са уточнили, че грешката се отнася единствено до конкретния избирателен списък и не налага посещение в НОИ или друга институция. Пенсията на мъжа няма да бъде спирана.

Първоначално Георгиев се притеснил, че ще трябва да предприема допълнителни действия, за да докаже, че е жив. След като му съобщили какво пише срещу името му, той реагирал с чувство за хумор.

„Освен да ми предложите и ковчег“, казал Димитър Георгиев.

Мъжът разказал, че най-сериозното му притеснение било свързано с пенсията и възможността да се наложи да посещава Националния осигурителен институт. От РИК обаче са категорични, че техническата грешка в избирателния списък няма такъв ефект.

Случаят не е свързан с промяна в гражданския статус на Георгиев. След установяването на самоличността му изборната процедура в секцията е продължила, а той е упражнил правото си на вот.