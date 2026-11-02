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Обилни валежи наводниха Варна и блокираха движението на места
  Тема: Трафик

Обилни валежи наводниха Варна и блокираха движението на места

2 Ноември, 2026 12:57 1 462 30

  • наводнения-
  • варна-
  • пътна полиция-
  • затворен подлез-
  • движение

Затворен е завоят при Летния театър, а водачите са призовани да използват обходни маршрути и да шофират с повишено внимание

Обилни валежи наводниха Варна и блокираха движението на места - 1
Снимка: Факти
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обилните валежи във Варна наводниха ключови участъци и доведоха до временни ограничения на движението. Напълно затворен за преминаване е завоят между булевардите „Цар Освободител“ и „Приморски“ в района на Летния театър, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Големи количества вода са се събрали и на кръговото кръстовище на булевардите „Левски“ и „Осми приморски полк“. Няколко проблемни участъка има по пътя Варна – Златни пясъци.

Заради наводняване е затворен и подлезът при железопътната гара. Той не може да се използва от пешеходци. Огромни локви са се образували и в други подлези в града.

Заради продължаващите валежи от „Пътна полиция“ призовават водачите „да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и по-голяма дистанция“. Препоръчва се районът на затворения участък да бъде избягван и да се използват обходни маршрути.

Полицията съветва шофьорите да не предприемат рискови маневри и изпреварвания до нормализиране на обстановката по засегнатите пътища.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Във Варна морето

    29 4 Отговор
    излезе и наводни улиците!
    Глупости, всичко е занемарено, непочистено, задръстени шахти!
    Коцев да се маха, марш!

    13:00 02.11.2026

  • 2 Крум

    26 2 Отговор
    Иначе милиционерите сложили камери за скорост в тоя дъжд.

    Коментиран от #13

    13:03 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    17 17 Отговор
    Йотова да нахлузва гумения ботуш и да отводнява.

    13:04 02.11.2026

  • 5 Тончо

    25 3 Отговор
    Там където бяха горичкити, станаха на "комплексчита" с хубави "луксозни" блокчита и къщички...вярно чи канали няма ама пък кви са хубави комплексчитата!
    Виновни са хората, че са оставили управниците да правят квот си искат!!!

    13:06 02.11.2026

  • 6 от Аспарухово

    23 3 Отговор
    Сърбат попарата на Потника , защото окраде парите и нищичко не направи , и се надявам ,че скоро ще е в затвора за далавери за милиони!

    13:09 02.11.2026

  • 7 Балона НАТО се спука

    6 15 Отговор
    НАТО не реагираха, като русия убиват моряци в черно море,щели да пишат санкции, следващата цел на терориста раша е техния анклав варна,като Донбас ще освобождават а НАТО ще пише декларации

    Коментиран от #30

    13:12 02.11.2026

  • 8 Факт

    7 5 Отговор
    Иван Николаевич портньйх е бил руски гражданин до малко преди КГБ да го инсталира за кмет

    13:13 02.11.2026

  • 9 Това Е !

    7 1 Отговор
    Асвалтовия Път !

    Към Прогреса !

    13:16 02.11.2026

  • 10 Розовото пони

    16 1 Отговор
    Коцев да почва отпушване на отводнителните шахти.....,веднагаааа. Няма как с незаконно строителство да очакваш добри резултати.

    Коментиран от #28

    13:20 02.11.2026

  • 11 Горката Варна

    19 0 Отговор
    Няма бял ден за тоя иначе красив град .

    13:20 02.11.2026

  • 12 Кина

    2 4 Отговор
    Отлично време за кражба..

    Коментиран от #16

    13:21 02.11.2026

  • 13 Снощи

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    Дебнеха в дъжда за купуване и продаване на гласове ама не им се отвори парашута щото така .

    13:24 02.11.2026

  • 14 Снощи

    4 1 Отговор
    Ей дано да няма жертви но май има. ...

    13:27 02.11.2026

  • 15 Снощи

    4 1 Отговор
    Контейнери плуват ли. Шегичка ве.

    13:29 02.11.2026

  • 16 Всяка втора крадена кола

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кина":

    Варненска регистрация. Що тъй.

    13:31 02.11.2026

  • 17 Целият град

    15 1 Отговор
    е кочина! Тая карикатура на кмет освен да се чуди какво да открадне не върши никаква работа! Казаните преливат от боклук , чисти се на 2-3дни! Шахтите са запушени навсякъде! Градът е на самотек!

    Коментиран от #20, #27

    13:33 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трол

    4 1 Отговор
    Г-н Коцев не изневерява на традицията и е пореден успешен кмет на Варна.

    Коментиран от #25

    13:41 02.11.2026

  • 20 МС и ОС

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Целият град":

    Няма ли да вземат отношение. Става въпрос за много важен и обичан от българите град. .. .

    Коментиран от #26

    13:42 02.11.2026

  • 21 666

    2 3 Отговор
    Варненци се гордеят с кмета си понеже лежа в ареста за корупция и кражба на пари

    13:46 02.11.2026

  • 22 Цяла нощ активисти на

    1 1 Отговор
    ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС са запушвали каналите за да стане наводнение. Мирчев е отговарял за кв. Бриз, кв. Галата и Гръцка махала

    13:56 02.11.2026

  • 23 Морски

    2 1 Отговор
    Всеки път едно и също. И така ще си остане, докато някой не реши проблема с канализацията кардинално

    14:01 02.11.2026

  • 24 Чакам да видя

    1 2 Отговор
    Как Радев ще изчисти шахтите с Боташовия бюджет.

    14:08 02.11.2026

  • 25 Споко, твоето наци Коцето

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Трол":

    никога няма да управлява където и да било.
    Съсредоточи се върху Радевия имидж. Коцко е бита карта.

    14:09 02.11.2026

  • 26 Няма

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "МС и ОС":

    Те наливат пари само в лакейските тям градове.
    Справка: Стара Загора.

    14:11 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Варна ще се оправи.

    0 1 Отговор
    Радев не.

    14:15 02.11.2026

  • 30 Ако искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Балона НАТО се спука":

    Тръгва на фронт.

    14:29 02.11.2026

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