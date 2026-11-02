Обилни валежи наводниха Варна и блокираха движението на места

Обилните валежи във Варна наводниха ключови участъци и доведоха до временни ограничения на движението. Напълно затворен за преминаване е завоят между булевардите „Цар Освободител“ и „Приморски“ в района на Летния театър, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Големи количества вода са се събрали и на кръговото кръстовище на булевардите „Левски“ и „Осми приморски полк“. Няколко проблемни участъка има по пътя Варна – Златни пясъци.
Заради наводняване е затворен и подлезът при железопътната гара. Той не може да се използва от пешеходци. Огромни локви са се образували и в други подлези в града.
Заради продължаващите валежи от „Пътна полиция“ призовават водачите „да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и по-голяма дистанция“. Препоръчва се районът на затворения участък да бъде избягван и да се използват обходни маршрути.
Полицията съветва шофьорите да не предприемат рискови маневри и изпреварвания до нормализиране на обстановката по засегнатите пътища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Във Варна морето
Глупости, всичко е занемарено, непочистено, задръстени шахти!
Коцев да се маха, марш!
13:00 02.11.2026
2 Крум
Коментиран от #13
13:03 02.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
13:04 02.11.2026
5 Тончо
Виновни са хората, че са оставили управниците да правят квот си искат!!!
13:06 02.11.2026
6 от Аспарухово
13:09 02.11.2026
7 Балона НАТО се спука
Коментиран от #30
13:12 02.11.2026
8 Факт
13:13 02.11.2026
9 Това Е !
Към Прогреса !
13:16 02.11.2026
10 Розовото пони
Коментиран от #28
13:20 02.11.2026
11 Горката Варна
13:20 02.11.2026
12 Кина
Коментиран от #16
13:21 02.11.2026
13 Снощи
До коментар #2 от "Крум":Дебнеха в дъжда за купуване и продаване на гласове ама не им се отвори парашута щото така .
13:24 02.11.2026
14 Снощи
13:27 02.11.2026
15 Снощи
13:29 02.11.2026
16 Всяка втора крадена кола
До коментар #12 от "Кина":Варненска регистрация. Що тъй.
13:31 02.11.2026
17 Целият град
Коментиран от #20, #27
13:33 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Трол
Коментиран от #25
13:41 02.11.2026
20 МС и ОС
До коментар #17 от "Целият град":Няма ли да вземат отношение. Става въпрос за много важен и обичан от българите град. .. .
Коментиран от #26
13:42 02.11.2026
21 666
13:46 02.11.2026
22 Цяла нощ активисти на
13:56 02.11.2026
23 Морски
14:01 02.11.2026
24 Чакам да видя
14:08 02.11.2026
25 Споко, твоето наци Коцето
До коментар #19 от "Трол":никога няма да управлява където и да било.
Съсредоточи се върху Радевия имидж. Коцко е бита карта.
14:09 02.11.2026
26 Няма
До коментар #20 от "МС и ОС":Те наливат пари само в лакейските тям градове.
Справка: Стара Загора.
14:11 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Варна ще се оправи.
14:15 02.11.2026
30 Ако искаш
До коментар #7 от "Балона НАТО се спука":Тръгва на фронт.
14:29 02.11.2026