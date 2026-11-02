Обилни валежи наводниха Варна и блокираха движението на места

Обилните валежи във Варна наводниха ключови участъци и доведоха до временни ограничения на движението. Напълно затворен за преминаване е завоят между булевардите „Цар Освободител“ и „Приморски“ в района на Летния театър, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Големи количества вода са се събрали и на кръговото кръстовище на булевардите „Левски“ и „Осми приморски полк“. Няколко проблемни участъка има по пътя Варна – Златни пясъци.

Заради наводняване е затворен и подлезът при железопътната гара. Той не може да се използва от пешеходци. Огромни локви са се образували и в други подлези в града.

Заради продължаващите валежи от „Пътна полиция“ призовават водачите „да шофират с повишено внимание, съобразена скорост и по-голяма дистанция“. Препоръчва се районът на затворения участък да бъде избягван и да се използват обходни маршрути.

Полицията съветва шофьорите да не предприемат рискови маневри и изпреварвания до нормализиране на обстановката по засегнатите пътища.