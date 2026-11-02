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Електрохолд откри учебен кабинет за бъдещи енергетици в Самоков

Електрохолд откри учебен кабинет за бъдещи енергетици в Самоков

2 Ноември, 2026 15:13, обновена 2 Ноември, 2026 15:17 1 139

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Учебната база в ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ в Самоков е част от дългосрочната подкрепа на компанията за професионалното образование

Електрохолд откри учебен кабинет за бъдещи енергетици в Самоков - 1
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Електрохолд оборудва учебен кабинет по електротехника в Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в Самоков. Това е шестият кабинет, който компанията изгражда в училище в Западна България като част от дългосрочната си подкрепа за развитие на професионалното образование.

В новия кабинет учениците ще могат да съчетават теорията с практически занятия и да усвояват умения, свързани с експлоатацията и поддръжката на електроразпределителната мрежа. Предоставеното от компанията оборудване доближава обучението до реалната работна среда и им дава възможност още в училище да натрупат практически опит и по-добра подготовка за бъдещата си професионална реализация.

„Енергетиката се променя много бързо и има нужда от млади хора с интерес, знания и желание да се развиват. Затова за нас е важно да бъдем близо до професионалните училища още докато учениците правят първите си стъпки в професията. Не да се срещнем с тях чак когато завършат и започнат да търсят работа, а да бъдем до тях по пътя дотам“, заяви Евгения Георгиева, директор Човешки ресурси в Електрохолд България.

Инициативата на Електрохолд за оборудване на учебни кабинети по електротехника започва през 2021 г. До момента компанията е създала такива кабинети в професионални училища в Плевен, Перник, Дупница, Видин и Кнежа.

Проектът е част от дългосрочната стратегия на Електрохолд за подкрепа на професионалното образование и подготовката на квалифицирани специалисти за българската електроенергетика. Вече над десет години компанията предоставя стипендии на ученици в рамките на конкурса „Енергия за бъдещето“ и е сред първите работодатели в страната, включили се в дуалното обучение по електротехника.


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