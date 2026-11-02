Важните новини във ФАКТИ на 02.11.2026 г.

Стефан Антонов: Сметната палата обяви, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин

Сметната палата публикува три одитни доклада, чиито резултати създават изцяло нова информационна среда. Те потвърждават, че последните пет години бюджетите са водени по безобразен и безотговорен начин. Че водени от управлявалите поитически партии сме си повишавали жизнения стандарт с пари назаем, както и, че проблемите на бюджета са прикривани. Най-често със забавено подаване на информацията, но не само.



Корнелия Нинова: Газът поскъпна убийствено след изборите

Комисията за енергийно и водно регулиране увеличи цената на природния газ с 32,52% със задна дата от 1 ноември 2026 г. Новата цена за месеца е 58,43 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп и пренос, акциз и данък върху добавената стойност. Решението предизвика остра реакция от лидера на „Непокорна България“ Корнелия Нинова.



Гранични полицаи засякоха цистерна в морето край Ахтопол

Цистерна е засечена в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е забелязан от служители на „Гранична полиция“, съобщи пресцентърът на Областната администрация в Бургас.



Ивайло Мирчев: Сигналът за полетите на Делян Пеевски няма да се разглежда

Сигналът на Иван Демерджиев до Сметната палата за частните полети на Делян Пеевски няма да бъде разгледан, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в предаването „Още от деня“ на БНТ.



Пламен Киров: Йотова има предимство с опита си

Натрупаният опит на Илияна Йотова като вицепрезидент е нейно предимство при влизането ѝ в президентската институция, заяви конституционалистът проф. Пламен Киров пред Nova News. По думите му политическата рутина има значение, защото предпазва от крайности и грешки при вземането на решения. „Плюсовете са повече от минусите“, коментира Киров.



Румен Радев обсъди със САЩ сигурността в Черно море

Премиерът Румен Радев обсъди със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър партньорството в отбраната и средата за сигурност в Черно море.



„Възраждане“ няма да участва в избор на ВСС с ГЕРБ и ДПС

„Възраждане“ доказа, че е незаобиколим фактор в българската политика. Резултатите от президентските избори показаха значението на подкрепата на избирателите на партията и потвърдиха, че без съобразяване с позицията на „Възраждане“ не могат да се вземат важни политически решения.



Божанов: Лъжи за фронта мобилизираха избиратели преди балотажа

Твърденията, че мъже ще бъдат изпращани на фронта, са мобилизирали избиратели преди балотажа. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в интервю за bTV, в което коментира изборния резултат, кампанията и скандалите около случая „Петрохан“ и помилването на Петричкия Ескобар.



Демерджиев: Сметната палата пази Пеевски

Иван Демерджиев обвини Сметната палата, че е отхвърлила сигнала му за частните полети на Делян Пеевски, без да установи нарушение при недекларираните пътувания и начина, по който са били платени. Вътрешният министър съобщи, че е получил писмо от заместник-председателя на палатата Маргарита Николова, с което е бил уведомен, че сигналът му няма да бъде уважен.



Михаил Константинов: Вотът за Йотова е бил по-голям от очакваното

Разминаването между прогнозите в изборния ден и крайния резултат от президентския балотаж се дължи на вот, който част от избирателите не са декларирали коректно, заяви математикът Михаил Константинов в предаването „Денят на живо“ по Нова нюз.



Крум Зарков: Нелепо е Йотова да бъде наричана антиевропеец

„Да се твърди, че Илияна Йотова е антиевропеец, е нелепо.“ Това заяви председателят на БСП Крум Зарков, който е и съпредседател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на новоизбрания президент.



КЕВР бламира Румен Радев: Газът поскъпва с рекордните 32,52% през ноември до 58,43 евро

Природният газ поскъпва с 32,52% през ноември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас. Сумата е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава горивото на крайните снабдители и на топлофикациите.



Wizz Air потвърди за отклонен полет Лондон–София след бомбена заплаха

Полет на Wizz Air от Лондон (Лутън) за София е бил пренасочен към Будапеща след сигнал за бомбена заплаха по време на полета. Самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист“, потвърдиха от авиокомпанията.



Балотажът във Врачанско: 26% активност и как Тодор Живков помага на Ники Кънчев да гласува

Балотажът във Врачанско приключи при 26% избирателна активност, с пет процентни пункта повече спрямо първия тур. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили три пъти повече гласове от загубилите президентската надпревара кандидати в областта.



Червен код за дъжд и вятър в пет области

Червен код за проливни валежи и силен вятър е обявен за 3 ноември в областите Добрич, Варна, Смолян, Кърджали и Хасково. В тях се очакват сумарни количества над 65 литра на квадратен метър за денонощие, съобщава bTV.



Контейнерът край Арапя остава под денонощна охрана

Контейнерът, изхвърлен от морето между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“, ще бъде охраняван денонощно до приключване на процесуално-следствените действия. Това съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.



Рая Назарян: Възможна е подкрепа за всички кандидати за ВСС

ГЕРБ-СДС може да подкрепи кандидати за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) както на управляващите, така и на опозиционните партии. Това заяви народният представител Рая Назарян преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което се изслушват кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.



Електрохолд откри учебен кабинет за бъдещи енергетици в Самоков

Електрохолд оборудва учебен кабинет по електротехника в Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в Самоков. Това е шестият кабинет, който компанията изгражда в училище в Западна България като част от дългосрочната си подкрепа за развитие на професионалното образование.



Георги Кандев: Бдете дали обещанията се изпълняват

Георги Кандев благодари на хората, които са го подкрепили по време на изборната кампания, както и на всички български граждани, упражнили правото си на глас. В послание до тях той заяви, че демокрацията има смисъл, когато хората осъзнават силата на гласа си и я използват.



Министър Ефремова: За пет години хората в бедност в България са намалели с 455 000

България си е поставила за национална цел до 2030 г. да изведе 787 000 български граждани от риск от бедност или социално изключване спрямо базовата 2019 г. За пет години техният брой се е понижил с 455 000 и това е доказателство, че числата не остават само на хартия. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на представянето на доклада на Световната банка „Оценка на бедността и равнопоставеността в България“.



МРРБ предлага дигитализация на контрола по републиканските пътища и структурни промени в АПИ

Устойчивост на годишните приходи от тол такси и винетки чрез широкомащабно въвеждане на автоматизирани системи за контрол над превозните средства. Това предвижда проект за промяна в Устройствения правилник на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), публикуван от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за обществено обсъждане. Проектът предвижда още оптимизация на организационната структура на АПИ и функционалните характеристики на структурните звена на ведомството чрез прецизиране на техните функции. Целта е повишаване на ефективността при осъществяването на държавната политика в областта на развитието и управлението на републиканската пътна мрежа. Приемането на нов Устройствен правилник на агенцията е необходимо и за подобряване на координацията между административните звена във ведомството, повишаване на ефективността и засилване на фокуса върху обезпечаването на ключовите функции на АПИ. Констатирана е необходимост от оптимизиране на структурата и числеността на административните звена в АПИ, прецизиране на техните функционални характеристики, както и преодоляване на дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани, а новата им регламентация съответства на функционалната компетентност на АПИ, избягвайки редица припокривания и потенциални дублирания на функции, взаимозависимости и „тесни места“.

